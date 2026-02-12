OPPO K14x: smartphone với dung lượng pin 6500 mAh, màn hình 120Hz

OPPO K14x gây chú ý nhờ viên pin dung lượng lớn 6.500 mAh, màn hình tần số quét 120 Hz cùng mức giá dễ tiếp cận, hướng tới nhóm người dùng đề cao thời lượng sử dụng và kết nối 5G.

Mẫu smartphone OPPO K14x. Nguồn: OPPO

OPPO K14x được xem là phiên bản kế nhiệm của K13x ra mắt năm ngoái. Máy tiếp tục sử dụng nền tảng phần cứng MediaTek Dimensity 6300, con chip 5G tầm trung quen thuộc trong phân khúc giá rẻ. Việc duy trì vi xử lý này cho thấy hãng tập trung vào tối ưu chi phí và hiệu năng ổn định thay vì chạy đua cấu hình.

Ở mặt trước, OPPO K14x trang bị màn hình LCD kích thước 6,75 inch, độ phân giải HD+ và hỗ trợ tần số quét 120 Hz. Theo công bố từ nhà sản xuất, màn hình đạt độ sáng tối đa 1.125 nit, đáp ứng nhu cầu sử dụng ngoài trời hoặc trong điều kiện ánh sáng mạnh. Tần số quét cao cũng giúp cải thiện độ mượt khi cuộn nội dung và chơi game cơ bản.

Về phần mềm, OPPO K14x chạy ColorOS 15 ngay khi xuất xưởng. Thiết bị tích hợp cảm biến vân tay ở cạnh bên, đạt chuẩn kháng bụi và nước IP64. Các tùy chọn kết nối gồm 5G, Bluetooth 5.4 LE, Wi-Fi 5 băng tần kép và cổng tai nghe 3,5 mm, yếu tố đang dần bị loại bỏ trên nhiều mẫu smartphone hiện nay.

OPPO K14x có cấu hình đủ dùng. Nguồn: OPPO

Về cấu hình, máy đi kèm tối đa 6 GB RAM LPDDR4X và 128 GB bộ nhớ trong chuẩn UFS 2.2. Người dùng có thể mở rộng dung lượng lưu trữ thông qua thẻ nhớ microSD. Với cấu hình này, OPPO K14x hướng đến nhu cầu sử dụng phổ thông như lướt web, xem video, mạng xã hội và các tựa game nhẹ.

Hệ thống camera trên thiết bị gồm cụm camera sau kép với cảm biến chính 50 MP và cảm biến đo chiều sâu 2 MP. Máy hỗ trợ quay video độ phân giải 1080p ở tốc độ tối đa 60 khung hình/giây. Ở mặt trước, camera selfie 5 MP phục vụ nhu cầu chụp ảnh cơ bản và gọi video.

Điểm nhấn đáng chú ý nhất của OPPO K14x nằm ở viên pin dung lượng 6.500 mAh, cao hơn mặt bằng chung trong phân khúc. Thiết bị hỗ trợ sạc nhanh có dây công suất 45 W, đồng thời cho phép sạc ngược qua cáp để cung cấp năng lượng cho các thiết bị khác. Với dung lượng pin lớn, máy được kỳ vọng đáp ứng nhu cầu sử dụng kéo dài trong một đến hai ngày mà không cần sạc lại thường xuyên.

OPPO K14x có hai tùy chọn màu sắc căn bản. Nguồn: OPPO

Tại thị trường Ấn Độ, OPPO K14x được phân phối với hai tùy chọn màu sắc là Icy Blue và Prism Violet. Phiên bản 4 GB RAM/128 GB có giá 14.999 INR (khoảng 4,29 triệu đồng), trong khi bản 6 GB RAM/128 GB được niêm yết 16.999 INR (khoảng 4,87 triệu đồng). Mức giá này đặt sản phẩm vào nhóm cạnh tranh trực tiếp với các mẫu smartphone 5G giá rẻ từ Xiaomi, Realme hay Samsung tại thị trường đông dân thứ hai thế giới.

Hiện chưa có thông tin về việc OPPO K14x sẽ được phân phối chính hãng tại Việt Nam. Tuy vậy, ở phân khúc tầm trung, OPPO Reno15 series vừa ra mắt với giá khởi điểm từ khoảng 10 triệu đồng, trong khi phân khúc phổ thông ghi nhận sự hiện diện của các mẫu như OPPO A6 Pro với định hướng bền bỉ, thiết kế bắt mắt và mức giá quanh ngưỡng 7 triệu đồng.

Việc OPPO tiếp tục mở rộng dòng K tại Ấn Độ cho thấy hãng duy trì chiến lược cạnh tranh bằng cấu hình cân bằng, pin dung lượng lớn và giá bán hợp lý. Trong bối cảnh nhu cầu smartphone 5G giá rẻ gia tăng tại các thị trường mới nổi, những sản phẩm như K14x được xem là quân bài quan trọng giúp hãng củng cố thị phần trong phân khúc phổ thông.