Điện tử tiêu dùng

OPPO ra mắt bộ đôi tablet và đồng hồ thông minh mới

Anh Tuấn

Anh Tuấn

13:37 | 13/01/2026
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Đây là bộ đôi sản phẩm thiết bị di động mới của OPPO nhằm mang đến cho người dùng một hệ sinh thái di động toàn diện.
OPPO ra mắt ‘Chuyên gia chân dung AI’ thế hệ mới OPPO ra mắt bộ đôi đồng hồ thông minh mới OPPO ra mắt ‘giải pháp giải trí gia đình’ OPPO Pad SE

Cụ thể, đồng hồ thông minh mới OPPO Watch S với thiết kế thép không gỉ siêu mỏng, tối ưu trải nghiệm đeo thoải mái trong suốt ngày dài. Bên cạnh màn hình AMOLED độ sáng lên đến 3000 nits, OPPO Watch S còn hỗ trợ theo dõi chuyên sâu cho nhiều bộ môn phổ biến, nổi bật với pickleball và cung cấp các tính năng phân tích sức khỏe như Phân tích điện tâm đồ (ECG), Tổng quan sức khỏe 60 giây, Phân tích sức khỏe giấc ngủ và Đánh giá trạng thái tinh thần và thể chất, giúp duy trì việc theo dõi sức khỏe liên tục 24/7.

OPPO ra mắt bộ đôi tablet và đồng hồ thông minh mới
OPPO ra mắt bộ đôi tablet và đồng hồ thông minh mới

OPPO Watch S

Nhờ công nghệ xếp chồng linh kiện tối ưu không gian bên trong, cùng kết cấu gọn nhẹ và độ hoàn thiện cao cấp từ thép không gỉ, đạt độ mỏng chỉ 8,9mm và trọng lượng 35g… OPPO Watch S mang đến lại cảm giác đeo thoải mái từ sáng đến tối.

Máy được bán ra với 2 phiên bản màu, màu Bạc với dây dệt sợi nylon thoáng khí, kháng khuẩn, được phối hai màu vàng xanh, tương phản với mặt đồng hồ màu bạc, tạo cảm giác linh hoạt và năng động. Trong khi phiên bản màu đen được sử dụng dây đeo thể thao cao su Fluoroelastomer cao cấp, thiết kế công thái học ôm sát cổ tay, mang lại cảm giác mềm mại và êm ái.

OPPO ra mắt bộ đôi tablet và đồng hồ thông minh mới
OPPO ra mắt bộ đôi tablet và đồng hồ thông minh mới

Thiết bị sở hữu dây đeo chuyên dụng mang lại trải nghiệm thoải mái khi luyện tập

Mặt đồng hồ là màn hình AMOLED 1.46 inch với độ sáng lên tới 3000 nits, đảm bảo khả năng hiển thị rõ ràng ngay cả dưới ánh nắng gắt. Tỷ lệ màn hình trên thân máy đạt 75% cùng viền bezel siêu mỏng 2.8mm mang lại hiệu ứng thị giác tràn viền ấn tượng. Ngoài ra, người dùng có thể cá nhân hóa thiết bị với hơn 350 giao diện mặt đồng hồ và các tùy biến widget linh hoạt.

Tâm điểm của OPPO Watch S là hơn 100 chế độ luyện tập, nổi bật với khả năng theo dõi chuyên sâu cho 12 bộ môn như chạy bộ, cầu lông, tennis và bơi lội. Thông qua các chỉ số khoa học, thiết bị giúp tối ưu hóa kỹ thuật vận động, đáp ứng nhu cầu từ người dùng phổ thông đến vận động viên bán chuyên.

OPPO ra mắt bộ đôi tablet và đồng hồ thông minh mới
OPPO Watch S sở hữu màn hình AMOLED 1.46 inch với độ sáng lên tới 3000 nits, đảm bảo khả năng hiển thị rõ ràng ngay cả dưới ánh nắng gắt

Đối với bộ môn chạy bộ, thiết bị được trang bị hệ thống GPS băng tần kép tương tự các dòng smartwatch cao cấp, hỗ trợ định vị chính xác trong nhiều điều kiện phức tạp. Thiết bị cung cấp các tùy chọn theo dõi chạy ngoài trời, chạy trong nhà và chạy đốt mỡ, đồng thời ghi nhận các chỉ số như thời gian chạy, lượng calo tiêu hao và nhịp tim. Bên cạnh đó, các chỉ số chạy bộ chuyên sâu như thời gian tiếp xúc mặt đất, dao động theo phương thẳng đứng và nhịp tim ngưỡng lactate, cũng được theo dõi toàn diện nhằm hỗ trợ tối ưu tư thế chạy, giảm rủi ro chấn thương và kiểm soát cường độ tập luyện.

OPPO ra mắt bộ đôi tablet và đồng hồ thông minh mới
OPPO ra mắt bộ đôi tablet và đồng hồ thông minh mới

Hỗ trợ hơn 100 chế độ luyện tập với GPS băng tần kép, OPPO Watch S cung cấp dữ liệu chuyên sâu giúp người dùng tối ưu hóa hiệu quả và kỹ thuật vận động

Tính năng phát sóng nhịp tim cho phép đồng bộ dữ liệu theo thời gian thực từ đồng hồ sang các thiết bị ngoại vi như máy chạy bộ hoặc máy tính xe đạp, giúp người dùng theo dõi chỉ số liền mạch mà không cần liên tục kiểm tra đồng hồ.

Không dừng lại ở vai trò là “huấn luyện viên”, OPPO Watch S còn hỗ trợ phân tích sức khỏe chuẩn flagship nhờ khả năng theo dõi liên tục 24/7 thông qua cảm biến nhịp tim 8 kênh, cảm biến nồng độ Oxy trong máu (SpO2) 16 kênh, cảm biến nhiệt độ cổ tay và cảm biến điện tâm đồ (ECG), phối hợp để ghi nhận dữ liệu cơ thể chính xác, phục vụ theo dõi hằng ngày và phân tích chuyên sâu theo thời gian.

Tính năng tổng quan sức khỏe trong 60 giây chỉ với một chạm giúp ghi nhận các dữ liệu như ECG, nhịp tim, chỉ số oxy trong máu, điểm giấc ngủ và mức độ căng thẳng tinh thần và thể chất, nhằm có cái nhìn nhanh nhưng chi tiết về trạng thái sức khỏe. Đặc biệt, ECG là tính năng thường chỉ xuất hiện trên các dòng smartwatch cao cấp, hỗ trợ phát hiện nhịp xoang, rung nhĩ và cảnh báo nhịp tim bất thường cao hoặc thấp, cung cấp dữ liệu tham khảo trong các buổi tư vấn y tế. Trong khi đó, tính năng phân tích sức khỏe giấc ngủ nâng cấp cho phép theo dõi sát sao nhịp tim, nhịp thở và giấc ngủ sâu ngay cả với các giấc ngủ trưa ngắn 20 phút, từ đó tổng hợp báo cáo cá nhân hóa giúp người dùng thấu hiểu chính xác thói quen ngủ của mình.

Hỗ trợ hơn 100 chế độ luyện tập với GPS băng tần kép, OPPO Watch S cung cấp dữ liệu chuyên sâu giúp người dùng tối ưu hóa hiệu quả và kỹ thuật vận động
Thừa hưởng loạt trang bị chuẩn cao cấp, OPPO Watch S cung cấp giải pháp phân tích sức khỏe và giấc ngủ chuyên sâu với độ chính xác vượt trội

Ngoài ra, việc OPPO Watch S có thể tương thích mượt mà với cả hai hệ điều hành Android và iOS cũng là điểm cộng lý tưởng để người dùng có thể nhận cuộc gọi và thông báo từ hai nguồn cùng lúc. Đáng chú ý, khi ghép đôi với điện thoại chính, đồng hồ còn hỗ trợ đồng bộ danh bạ, gọi nhanh và điều khiển camera từ xa, mang lại trải nghiệm liền mạch và tối ưu.

Với thiết kế siêu mỏng, thời lượng pin lên đến 10 ngày sử dụng từ viên pin 330mAh đi kèm công nghệ sạc nhanh: chỉ 10 phút sạc cho cả ngày dài hoạt động. Độ hoàn thiện cũng được chú trọng với mặt kính cong 2.5D với các cạnh chống va đập, khung thép không gỉ cùng chuẩn kháng nước 5ATM và IP68, sẵn sàng cho các bộ môn bơi lội hay lặn ống thở.

OPPO ra mắt bộ đôi tablet và đồng hồ thông minh mới
OPPO chính thức mở bán với giá 5.490.000 đồng
OPPO Watch S chính thức mở bán tại Việt Nam với hai lựa chọn màu sắc:

Model

Màu sắc

Giá bán lẻ

(VNĐ)

Kênh phân phối

OPPO Watch S

Bạc

5.490.000

Tất cả hệ thống bán lẻ toàn quốc

Đen

Thế Giới Di Động

Từ nay đến hết ngày 08.02.2026, người dùng khi mua OPPO Watch S sẽ nhận được các ưu đãi đặc biệt lên đến 2 triệu đồng bao gồm:

Tặng Tai Nghe Không Dây OPPO Enco Buds 3 Pro

Tặng Dây Đeo Chính Hãng OPPO

Tặng ngay Phiếu Mua Hàng trị giá 500.000 VND (Áp dụng cho khách mua Điện thoại OPPO)

Trả góp 0% lãi suất

Thông tin thêm xem tại https://www.oppo.com/vn/accessories/watch-s/
OPPO ra mắt bộ đôi tablet và đồng hồ thông minh mới
OPPO ra mắt bộ đôi tablet và đồng hồ thông minh mới

OPPO Pad 5

Sản phẩm thứ hai là OPPO Pad 5 phiên bản màn hình nhám, giúp nâng cao trải nghiệm và bứt phá cùng AI.

Cụ thể, OPPO Pad 5 phiên bản màn hình nhám lớn hướng đến nhu cầu học tập, làm việc và giải trí hằng ngày với trải nghiệm nghe nhìn sống động, hệ thống ghi chú hỗ trợ AI trực quan và khả năng truyền dữ liệu hiệu quả. Sản phẩm được trang bị màn hình chống chói 12,1 inch, độ phân giải cao lên đến 2.8K, cùng viên pin dung lượng lớn 10.050mAh mang lại thời lượng sử dụng bền bỉ, cho phép người dùng duy trì nhịp học, nhịp làm việc và giải trí liền mạch.

Người dùng còn có thể tối ưu năng suất nhờ bút cảm ứng OPPO Pencil 2R, mang đến trải nghiệm viết tự nhiên, chính xác với độ trễ cực thấp, đi kèm trợ lý AI hỗ trợ đọc viết, giúp tối ưu quy trình ghi chú, cho phép người dùng nắm bắt ý tưởng nhanh chóng và trình bày văn bản mạch lạc hơn. Bên cạnh đó, dữ liệu có thể được đồng bộ tức thì đa nền tảng giữa thiết bị OPPO và thiết bị iOS, nhằm đảm bảo hiệu quả công việc mọi lúc mọi nơi.

OPPO ra mắt bộ đôi tablet và đồng hồ thông minh mới
OPPO ra mắt bộ đôi tablet và đồng hồ thông minh mới

OPPO Pad 5 Phiên Bản Màn Hình Nhám chính thức ra mắt – nâng cao trải nghiệm học tập, làm việc và giải trí hằng ngày

OPPO Pad 5 phiên bản màn hình nhám cũng được tối ưu cho các tác vụ sử dụng trong thời gian dài với màn hình chống chói 12,1 inch, độ phân giải 2.8K, mang lại trải nghiệm thị giác dễ chịu. Nhờ công nghệ khắc nano độ chính xác cao, màn hình thiết bị có thể giảm đến 97% nhiễu do ánh sáng môi trường, đồng thời tăng 22% độ rõ, giữ chất lượng hiển thị văn bản sắc nét và hình ảnh trong trẻo ngay cả dưới điều kiện ánh sáng mạnh.

Màn hình đạt các chứng nhận bảo vệ mắt thông minh TÜV Rheinland Reflection Free và TÜV Rheinland Intelligent Eye Care 4.0, mang đến khả năng giảm ánh sáng xanh giúp bảo vệ mặt tốt hơn khi sử dụng trong thời gian dài. Nhờ đó, người dùng có thể tập trung tốt hơn dù đang ghi chú hay theo dõi nội dung giải trí trong nhà và ngoài trời.

Để mang đến trải nghiệm nghe nhìn toàn diện, hệ thống loa bốn kênh giúp tái tạo âm thanh đầy đặn, chi tiết, kết hợp cùng công nghệ Dolby Vision giúp các nội dung hiển thị trở nên rõ ràng hơn.

OPPO ra mắt bộ đôi tablet và đồng hồ thông minh mới
Trang bị màn hình chống chói bảo vệ mắt 12,1 inch, OPPO Pad 5 mang đến trải nghiệm hình ảnh rõ nét và sống động trong mọi điều kiện ánh sáng.

Viên pin dung lượng lớn 10.050mAh và công nghệ sạc nhanh trên OPPO Pad 5 giúp máy dễ dàng đồng hành cùng người dùng trong mọi tác vụ. Sản phẩm cũng đạt chứng nhận Hiệu suất hạng A trong 48 tháng của TÜV SÜD, nhằm đảm bảo duy trì hiệu năng ổn định suốt 4 năm sử dụng.

Được xem là công cụ đắc lực cho học tập và sáng tạo, OPPO Pad 5 cũng được tích hợp trợ lý AI Hỗ trợ đọc viết mang đến trải nghiệm liền mạch hơn. Việc tích hợp bút cảm ứng OPPO Pencil 2R độ trễ thấp cùng tính năng khoanh tròn để ghi chú cho phép người dùng chuyển nội dung tức thì giữa các màn hình chia đôi mà không cần thao tác rườm rà.

Trải nghiệm ghi chép cũng được nâng tầm nhờ khả năng cải thiện chữ viết tay tức thì, giúp nắn chỉnh các nét bút vội thành văn bản rõ ràng. Trong khi tính năng tóm tắt ghi âm AI sử dụng công nghệ giảm nhiễu và nhận diện người nói, hỗ trợ tóm tắt các bài giảng hay cuộc họp phức tạp thành những văn bản súc tích, kèm tiêu đề thông minh để dễ dàng tra cứu.

OPPO ra mắt bộ đôi tablet và đồng hồ thông minh mới
OPPO ra mắt bộ đôi tablet và đồng hồ thông minh mới

Bộ công cụ OPPO AI Hiệu Suất đi kèm trên OPPO Pad 5 mang đến giải pháp toàn diện giúp tối ưu hóa quy trình từ ghi chú, tóm tắt thông minh đến soạn thảo và hệ thống hóa ý tưởng

Ngoài ra, để giúp người dùng rút ngắn thời gian sáng tạo, bộ công cụ soạn thảo văn bản AI cũng được tích hợp. Thậm chí người dùng có thể sử dụng tính năng AI để tra cứu hiệu quả, công cụ tạo sơ đồ tư duy giúp hệ thống hóa thông tin phức tạp chỉ trong vài giây, kết hợp cùng tìm kiếm AI thông minh định vị chính xác các chi tiết trong cả ghi chú tay và văn bản đánh máy, cho phép người dùng tập trung tối đa thời gian cho việc tư duy và sáng tạo.

OPPO Pad 5 cũng có thể kết nối liền mạch với các thiết bị của OPPO khi đăng nhập cùng tài khoản. Và khi hai thiết bị ở gần nhau, máy tính bảng có thể tự động truy cập dữ liệu di động của điện thoại mà không cần thiết lập hotspot thủ công, cho phép duy trì kết nối ổn định khi đi lại, học trên lớp hoặc trong các chuyến đi.

Máy cũng có khả năng kết nối xuyên hệ sinh thái với iPhone, PC Windows. OPPO Pad 5 cho phép chia sẻ nội dung, hình ảnh, video thuận tiện mà không bị giới hạn trong một hệ sinh thái duy nhất.

OPPO ra mắt bộ đôi tablet và đồng hồ thông minh mới
OPPO Pad 5 chính thức bán ra với giá 11.790.000 đồng
OPPO Pad 5 chính thức mở bán với hai lựa chọn màu sắc:

Model

Màu sắc

Giá bán lẻ

(VNĐ)

Kênh phân phối

OPPO Pad 5

Phiên Bản Màn Hình Nhám

Hồng

11,790,000

Tất cả hệ thống bán lẻ toàn quốc

Đen

Thế Giới Di Động

Từ nay đến 8/2 khi mua OPPO Pad 5 người dùng sẽ nhận được các ưu đãi đặc biệt lên đến 3 triệu đồng bao gồm:

Tặng Bút Cảm Ứng OPPO Pencil 2R

Tặng Bàn Phím Thông Minh OPPO Pad 5

Tặng ngay Phiếu Mua Hàng trị giá 500.000 VND

(Áp dụng cho khách mua Điện thoại OPPO)

Trả góp 0% lãi suất

Chi tiết xem tại https://www.oppo.com/vn/accessories/oppo-pad-5-matte-display-edition/
OPPO OPPO Watch S OPPO Pad 2 loạt sản phẩm công nghệ mới

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Thứ bảy, 04/07/2026 18:00
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Thứ bảy, 04/07/2026 21:00
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Quảng Bình

24°C

Cảm giác: 25°C
mây đen u ám
Thứ tư, 01/07/2026 00:00
23°C
Thứ tư, 01/07/2026 03:00
27°C
Thứ tư, 01/07/2026 06:00
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Thứ tư, 01/07/2026 09:00
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Thứ tư, 01/07/2026 12:00
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Thứ tư, 01/07/2026 18:00
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Thứ năm, 02/07/2026 00:00
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Thứ năm, 02/07/2026 15:00
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Thứ năm, 02/07/2026 18:00
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Thứ bảy, 04/07/2026 18:00
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Thừa Thiên Huế

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Thứ tư, 01/07/2026 12:00
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Thứ tư, 01/07/2026 15:00
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Thứ tư, 01/07/2026 18:00
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Thứ tư, 01/07/2026 21:00
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Thứ năm, 02/07/2026 00:00
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Thứ năm, 02/07/2026 03:00
35°C
Thứ năm, 02/07/2026 06:00
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Thứ năm, 02/07/2026 09:00
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Thứ năm, 02/07/2026 12:00
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Thứ năm, 02/07/2026 18:00
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Thứ bảy, 04/07/2026 00:00
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Thứ bảy, 04/07/2026 18:00
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Thứ bảy, 04/07/2026 21:00
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Hà Giang

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Thứ tư, 01/07/2026 00:00
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Thứ tư, 01/07/2026 12:00
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Thứ tư, 01/07/2026 18:00
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Thứ năm, 02/07/2026 00:00
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Thứ năm, 02/07/2026 06:00
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Thứ năm, 02/07/2026 12:00
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Thứ năm, 02/07/2026 15:00
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Thứ năm, 02/07/2026 18:00
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Thứ năm, 02/07/2026 21:00
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Thứ sáu, 03/07/2026 12:00
24°C
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Thứ bảy, 04/07/2026 00:00
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Thứ bảy, 04/07/2026 18:00
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Hải Phòng

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Thứ năm, 02/07/2026 21:00
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Giá vàngTỷ giá

DOJI Giá mua Giá bán
SJC -Bán Lẻ 14,500 14,800
Kim TT/AVPL 14,500 14,800
NHẪN TRÒN 9999 HƯNG THỊNH VƯỢNG 14,500 14,800
Nguyên Liệu 99.99 13,250 13,450
Nguyên Liệu 99.9 13,200 13,400
NỮ TRANG 9999 - BÁN LẺ 13,750 14,250
NỮ TRANG 999 - BÁN LẺ 13,700 14,200
Nữ trang 99 - Bán Lẻ 13,630 14,180
Cập nhật: 30/06/2026 06:45
PNJ Giá mua Giá bán
TPHCM - PNJ 145,000 148,000
Hà Nội - PNJ 145,000 148,000
Đà Nẵng - PNJ 145,000 148,000
Miền Tây - PNJ 145,000 148,000
Tây Nguyên - PNJ 145,000 148,000
Đông Nam Bộ - PNJ 145,000 148,000
Cập nhật: 30/06/2026 06:45
AJC Giá mua Giá bán
Miếng SJC Hà Nội 14,500 14,800
Miếng SJC Nghệ An 14,500 14,800
Miếng SJC Thái Bình 14,500 14,800
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội 14,350 14,700
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An 14,350 14,700
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình 14,350 14,700
NL 99.90 12,950
NL 99.99, Nhẫn Tròn Thái Bình 13,000
Trang sức 99.9 13,890 14,590
Trang sức 99.99 13,900 14,600
Cập nhật: 30/06/2026 06:45
SJC Giá mua Giá bán
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 145 148
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 5 chỉ 145 14,802
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 145 14,803
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 1,449 1,479
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 1,449 148
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99,99% 1,429 1,464
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99% 13,795 14,495
Hồ Chí Minh - Nữ trang 75% 100,461 109,961
Hồ Chí Minh - Nữ trang 68% 90,212 99,712
Hồ Chí Minh - Nữ trang 61% 79,963 89,463
Hồ Chí Minh - Nữ trang 58,3% 7,601 8,551
Hồ Chí Minh - Nữ trang 41,7% 51,705 61,205
Miền Bắc - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 145 148
Hạ Long - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 145 148
Hải Phòng - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 145 148
Miền Trung - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 145 148
Huế - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 145 148
Quảng Ngãi - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 145 148
Nha Trang - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 145 148
Biên Hòa - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 145 148
Miền Tây - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 145 148
Bạc Liêu - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 145 148
Cà Mau - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 145 148
Cập nhật: 30/06/2026 06:45
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AUD 17605 17878 18455
CAD 17989 18264 18881
CHF 31868 32249 32897
CNY 0 3828 3921
EUR 29347 29567 30648
GBP 33956 34346 35284
HKD 0 3221 3424
JPY 155 159 166
KRW 0 16 18
NZD 0 14551 15138
SGD 19779 20061 20642
THB 705 769 822
USD (1,2) 26021 0 0
USD (5,10,20) 26062 0 0
USD (50,100) 26091 26105 26461
Cập nhật: 30/06/2026 06:45
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