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OPPO ra mắt bộ đôi tai nghe mới, giúp nâng tầm trải nghiệm

Phạm Anh

Phạm Anh

16:47 | 08/05/2026
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Thông qua bộ đôi tai nghe này, OPPO mong muốn mang đến những lựa chọn âm thanh thông minh đáp ứng đa dạng nhu cầu sử dụng hằng ngày.

Nếu như Enco Clip2 sở hữu ngôn ngữ thiết kế tinh tế với lớp phủ hoàn thiện kim loại NCVM cao cấp cùng khung hợp kim Niken-Titan tiên tiến, là sản phẩm của sự giao thoa giữa tính thẩm mỹ, sự thoải mái đi cùng chất âm cao cấp, được tinh chỉnh bởi Dynaudio.

Thì Enco Air5 Pro là mẫu tai nghe true wireless có tính năng khử ồn mới nhất của hãng dành cho người dùng hiện đại. Hướng đến người dùng thường xuyên di chuyển và cần một trải nghiệm âm thanh ổn định trong nhiều bối cảnh khác nhau, Enco Air5 Pro nổi bật với khả năng khử ồn chủ động 55dB, âm thanh Hi-Res sống động và tổng thời lượng phát nhạc lên đến 54 giờ.

Enco Clip2
Enco Air5 Pro

Bộ đôi tai nghe mới đến từ OPPO

Chi tiết về bộ đôi tai nghe mới này, đại diện OPPO chia sẻ, Enco Clip2 với thiết kế thời trang, tối ưu cho sự thoải mái và phong cách, được tinh chỉnh bởi Dynaudio nên Enco Clip2 không chỉ mang đến chất âm chất lượng mà còn rất thời thượng với hai phiên bản màu sắc là vàng và xám.

Đặc biệt, nhờ thiết kế kẹp tai nguyên khối lần đầu tiên được OPPO ứng dụng lần đầu trên dòng tai nghe dạng open-ear. Đi cùng mức độ hoàn thiện tốt cùng diện mạo thống nhất, Enco Clip2 mang đến cho người dùng một mẫu tai nghe tinh gọn, cao cấp và chất âm hoàn hảo.

Enco Clip2
Phiên bản màu vàng ứng dụng công nghệ mạ chân không không dẫn điện, tạo nên hiệu ứng bóng mịn và sắc sảo

Hướng đén sự thoải mái nên Enco Clip2 không chỉ nhẹ mà còn rất thoải mái khi đeo liên tục trong thời gian dài nhờ trọng lượng chỉ 5.2g mỗi bên. Phần lõi kẹp sử dụng khung vật liệu ni ti đàn hồi và khả năng nhớ hình dạng, cho phép cấu trúc tai nghe thích ứng tự nhiên với nhiều khuôn tai khác nhau, đồng thời duy trì độ bền và sự ổn định trong quá trình sử dụng.

Enco Clip2
Enco Clip2

Enco Clip2 sở hữu thiết kế kẹp tai nguyên khối, mang đến vẻ ngoài như một món trang sức

Ngoài thiết kế đậm chất thời trang và cảm giác đeo thoải mái, Enco Clip2 còn được trang bị hệ thống cấu hình âm thanh đẳng cấp hiếm có trên các dòng tai nghe dạng kẹp, được thiết kế chuyên biệt để tái tạo chất âm trong trẻo và cân bằng. Thiết bị sở hữu hệ thống màng loa động kép đồng trục 9mm và 11mm, kết hợp cùng hai bộ DAC độc lập cho từng dải âm. Cấu trúc này cho phép tai nghe tách bạch tần số chính xác hơn, tái tạo dải trầm sâu và kiểm soát tốt, đồng thời giữ được dải cao mượt mà, tự nhiên để tạo nên trải nghiệm nghe có chiều sâu.

OPPO cũng đã hợp tác chuyên sâu với Dynaudio, một thương hiệu âm thanh cao cấp đến từ Đan Mạch để tinh chỉnh chất lượng cho Enco Clip2. Qua đó, bộ lọc âm thanh độc quyền Dynaudio Signature đã được các kỹ sư dày dạn kinh nghiệm hiệu chỉnh, thiết bị tái tạo chân thực độ sắc nét và sự chính xác của từng nốt nhạc, mang lại cảm giác sống động như đang thưởng thức một buổi hòa nhạc trực tiếp.

Enco Clip2
Enco Clip2 được bán ra với hai màu Vàng và Xám cùng giá bán 4.990.000 đồng, sản phẩm được bán rộng rãi tại tất cả các hệ thống bán lẻ trên toàn quốc

Không chỉ tập trung vào chất lượng âm thanh, Enco Clip2 còn được thiết kế để nâng cao sự riêng tư và tính tiện dụng.Thông qua công nghệ Dipole Sound Field, Enco Clip2 giảm hiện tượng rò rỉ âm thanh, hỗ trợ người dùng nghe nội dung cá nhân kín đáo hơn khi ở không gian chung. Tính năng Đàm thoại truyền âm qua xương kết hợp micro khuếch đại giọng nói dẫn truyền qua xương và thuật toán giảm ồn AI, giúp cuộc gọi duy trì độ rõ ràng và ổn định ngay cả trong môi trường nhiều tạp âm.

Enco Air5 Pro
Enco Air5 Pro là sự kết hợp khử ồn chuẩn flagship, âm thanh Hi-Res sống động và thời lượng pin siêu khủng lên đến 54 giờ

Người anh en Enco Air5 Pro được đánh giá là sự kết hợp khử ồn chuẩn flagship, âm thanh Hi-Res sống động và thời lượng pin siêu khủng lên đến 54 giờ. Để giảm thiểu tiếng ồn xung quanh, Enco Air5 Pro đã được trang bị hệ thống ANC kép, kết hợp ba micro nhận diện tiếng ồn trên mỗi bên tai nghe, mang đến khả năng khử ồn giọng nói chuẩn flagship với mức khử ồn chủ động 55dB trên dải tần siêu rộng 5.000Hz.

Công nghệ khử ồn trên Enco Air5 Pro cũng đã được TÜV Rheinland chứng nhận, hỗ trợ người dùng duy trì sự tập trung tốt hơn trong nhiều bối cảnh, từ quán cà phê, tàu điện ngầm đến văn phòng.

Enco Clip2

Khử Ồn Chủ Động chuẩn chuyên nghiệp lên đến 55dB, hoạt động trên dải tần siêu rộng 5.000Hz

Và để nâng cao hiệu quả khử ồn, công nghệ ANC thích ứng theo thời gian thực cũng sẽ tự động tinh chỉnh mức độ khử ồn dựa trên môi trường xung quanh và độ vừa vặn khi đeo, tạo ra sự cân bằng hoàn hảo giữa không gian tĩnh lặng và sự thoải mái.

Nhờ khả năng tính toán độ chính xác cao, mỗi âm thanh đều được khớp với một biểu đồ giảm nhiễu tối ưu, từ đó khắc phục triệt để tình trạng tạo áp lực lớn lên tai hoặc hiệu suất kém do chênh lệch giữa mức độ khử ồn và tiếng ồn thực tế.

Với công nghệ cuộc gọi rõ nét AI 3 Micro trên mỗi bên tai nghe, Enco Air5 Pro giúp giọng nói duy trì độ rõ ràng ngay cả trong môi trường ồn ào. Để làm được điều này, bên trong cấu trúc ba micro, hai micro bên ngoài có nhiệm vụ nhận diện và khóa vào giọng nói, đồng thời giảm thiểu tạp âm xung quanh. Micro trong tai tiếp tục thu tín hiệu giọng nói sạch hơn từ ống tai để xử lý phần nhiễu còn lại. Nhờ đó, tai nghe có thể giảm tốt tiếng gió và các âm thanh lớn khác, giúp cuộc gọi tự nhiên và rõ ràng hơn ngay cả khi người dùng di chuyển trong điều kiện gió lên đến 25 km/h.

Ngoài ra, Enco Air5 Pro còn mang đến chất âm sống động với màng loa phủ titanium 12mm, kết hợp thiết kế biên độ lớn và độ động cao giúp tăng biên độ dao động tối đa lên 100% so với thế hệ trước. Nhờ đó, tai nghe tái tạo dải bass chắc, có lực, dải trung dày hơn và dải cao trong trẻo, phù hợp với nhiều thể loại nhạc từ pop, rock đến cổ điển và điện tử.

Thiết bị cũng được chứng nhận LHDC 5.0 Ultra HD và Hi-Res Audio, hỗ trợ phát nhạc độ phân giải cao lên đến 96 kHz với bitrate không dây tối đa 1Mbps, cho phép âm thanh được tái tạo rõ ràng, tự nhiên và chân thực hơn.

Bên cạnh đó, tính năng âm thanh đa chiều OPPO cũng đã tạo nên không gian âm thanh ba chiều với độ rộng, chiều sâu và khả năng định hướng tốt hơn, mang lại trải nghiệm nghe và xem nội dung đắm chìm hơn trong nhiều tình huống sử dụng hằng ngày.

OPPO ra mắt bộ đôi tai nghe mới, giúp nâng tầm trải nghiệm
Enco Air5 Pro có giá bán 2.290.000 đồng với hai màu Trắng và Đen và được bán đặc quyền tại Thế Giới Di Động.

Một điểm cộng đáng giá của Enco Air5 Pro đó là thời lượng phát nhạc siêun khủng lên đến 54 giờ khi sử dụng cùng hộp sạc, nhờ đó mà Enco Air5 Pro có thể đáp ứng nhu cầu làm việc, di chuyển hoặc du lịch cuối tuần. Đặc biệt, chỉ với 10 phút sạc nhanh, thiết bị có thể cung cấp đến 13 giờ phát nhạc.

Enco Air5 Pro cũng sở hữu thiết kế siêu nhẹ, chỉ 4,4 gram mỗi bên, kết hợp kiểu dáng công thái học giúp giảm áp lực lên tai khi đeo lâu. Đi cùng với chuẩn kháng bụi và nước IP55 giúp tai nghe sẵn sàng đồng hành trong các hoạt động ngoài trời và nhu cầu sử dụng hằng ngày.

Bộ đôi tai nghe mới đến từ OPPO sẽ chính thức lên kệ từ ngày 12.05 tới đây với hai lựa chọn màu sắc cùng giá bán lần lượt là:

* Từ ngày 12.05.2026 đến hết ngày 31.05.2026, người dùng sẽ nhận được các ưu đãi bao gồm:

1/ Enco Clip 2:

- Tặng phụ kiện tai nghe.

- Tặng ngay phiếu mua hàng 500,000 VND khi mua kèm điện thoại OPPO Find/Reno Series.

- Tặng ngay phiếu mua hàng 200,000 VND khi mua kèm điện thoại OPPO A Series.

- Hỗ trợ trả góp 0% lãi suất.

2/ Enco Air5 Pro:

- Tặng ngay phiếu mua hàng 200,000 VND khi mua kèm điện thoại OPPO.

- Hỗ trợ trả góp 0% lãi suất.

Chi tiết sản phẩm xem tại

Enco Clip2: https://www.oppo.com/vn/accessories/enco-clip2-open-earbuds/

Enco Air5 Pro: https://www.oppo.com/vn/accessories/enco-air5-pro/

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Giá vàngTỷ giá

PNJ Giá mua Giá bán
TPHCM - PNJ 137,600 140,600
Hà Nội - PNJ 137,600 140,600
Đà Nẵng - PNJ 137,600 140,600
Miền Tây - PNJ 137,600 140,600
Tây Nguyên - PNJ 137,600 140,600
Đông Nam Bộ - PNJ 137,600 140,600
Cập nhật: 28/10/2026 07:00
AJC Giá mua Giá bán
Miếng SJC Hà Nội 13,870 14,200
Miếng SJC Nghệ An 13,870 14,200
Miếng SJC Thái Bình 13,870 14,200
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội 13,700 14,100
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An 13,700 14,100
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình 13,700 14,100
Trang sức 99.9 13,380 13,980
Trang sức 99.99 13,390 13,990
Vàng 99.9 12,900
Vàng 99.99 13,060
Cập nhật: 28/10/2026 07:00
SJC Giá mua Giá bán
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 139 142
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 5 chỉ 139 14,202
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 139 14,203
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 135 139
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 135 1,391
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99,99% 133 138
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99% 129,634 136,634
Hồ Chí Minh - Nữ trang 75% 9,386 10,366
Hồ Chí Minh - Nữ trang 68% 84,199 93,999
Hồ Chí Minh - Nữ trang 61% 74,538 84,338
Hồ Chí Minh - Nữ trang 58,3% 70,812 80,612
Hồ Chí Minh - Nữ trang 41,7% 47,902 57,702
Miền Bắc - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 139 142
Hạ Long - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 139 142
Hải Phòng - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 139 142
Miền Trung - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 139 142
Huế - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 139 142
Quảng Ngãi - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 139 142
Nha Trang - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 139 142
Biên Hòa - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 139 142
Miền Tây - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 139 142
Bạc Liêu - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 139 142
Cà Mau - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 139 142
Cập nhật: 28/10/2026 07:00
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AUD 17632 17905 18484
CAD 17901 18176 18793
CHF 30536 30912 31554
CNY 0 3832 3928
EUR 28169 28384 29467
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HKD 0 3162 3365
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Cập nhật: 28/10/2026 07:00
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Cập nhật: 28/10/2026 07:00
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CNY 3814.6 3839.6 3974.6
CZK 0 1140 0
DKK 0 3860 0
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HKD 0 3300 0
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KHR 0 6.097 0
KRW 0 19 0
LAK 0 1.0945 0
MYR 0 6445 0
NOK 0 2730 0
NZD 0 14502 0
PHP 0 380 0
SEK 0 2605 0
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Cập nhật: 28/10/2026 07:00

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Ericsson gộp thị trường Đông Bắc Á và Đông Nam Á thành APAC

Ericsson gộp thị trường Đông Bắc Á và Đông Nam Á thành APAC

Singapore ngừng dùng số căn cước để xác thực danh tính

Singapore ngừng dùng số căn cước để xác thực danh tính

PHP phát hành lại bốn gói Windows để vá lỗi bảo mật Brotli

PHP phát hành lại bốn gói Windows để vá lỗi bảo mật Brotli

Sun Group ra mắt ứng dụng tuyển dụng Sun Career Growth có chatbot AI

Sun Group ra mắt ứng dụng tuyển dụng Sun Career Growth có chatbot AI

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Lockheed Martin hé lộ 7 công nghệ định hình quốc phòng tương lai

7 phát bắn tỉa xa nhất thế giới từng được ghi nhận

7 phát bắn tỉa xa nhất thế giới từng được ghi nhận

ATC 2026 đưa công nghệ truyền thông tiên tiến thế giới về Quy Nhơn

ATC 2026 đưa công nghệ truyền thông tiên tiến thế giới về Quy Nhơn

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Chuyến bay thử nghiệm đầu tiên của máy bay chiến đấu không người lái U740 Valkyrie

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GRECO 2026: Kết nối công nghệ, thúc đẩy chuyển đổi xanh tại TP.HCM

GRECO 2026: Kết nối công nghệ, thúc đẩy chuyển đổi xanh tại TP.HCM

EVN ký hợp đồng thiết bị hơn 4.462 tỷ đồng cho thủy điện tích năng Bác Ái

EVN ký hợp đồng thiết bị hơn 4.462 tỷ đồng cho thủy điện tích năng Bác Ái

Lưới điện khu vực Mỹ Tho xuất hiện cảnh báo tải trước dự án 923 tỷ đồng

Lưới điện khu vực Mỹ Tho xuất hiện cảnh báo tải trước dự án 923 tỷ đồng

Mỹ dự kiến tài trợ 389 triệu USD cho nghiên cứu bán dẫn năng lượng

Mỹ dự kiến tài trợ 389 triệu USD cho nghiên cứu bán dẫn năng lượng

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Doanh thu Chứng khoán OCBS tăng 91% trong quý III, vốn đầu tư phần mềm thêm 34%

Doanh thu Chứng khoán OCBS tăng 91% trong quý III, vốn đầu tư phần mềm thêm 34%

Meta mở đợt chào bán khoảng 35 tỷ USD để đầu tư AI

Meta mở đợt chào bán khoảng 35 tỷ USD để đầu tư AI

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AI kéo lợi nhuận công nghiệp Trung Quốc tăng mạnh, tiêu dùng hụt hơi

Chứng khoán LPS lãi quý III tăng 43%, doanh thu gấp 3,6 lần cùng kỳ

Chứng khoán LPS lãi quý III tăng 43%, doanh thu gấp 3,6 lần cùng kỳ

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Ericsson gộp thị trường Đông Bắc Á và Đông Nam Á thành APAC

Ericsson gộp thị trường Đông Bắc Á và Đông Nam Á thành APAC

Peraso ký thỏa thuận đầu tư 10 triệu USD để phát triển liên lạc drone

Peraso ký thỏa thuận đầu tư 10 triệu USD để phát triển liên lạc drone

Trốn đóng kinh phí công đoàn, doanh nghiệp có thể bị phạt 150 triệu đồng

Trốn đóng kinh phí công đoàn, doanh nghiệp có thể bị phạt 150 triệu đồng

Chứng khoán LPS lãi quý III tăng 43%, doanh thu gấp 3,6 lần cùng kỳ

Chứng khoán LPS lãi quý III tăng 43%, doanh thu gấp 3,6 lần cùng kỳ

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Peraso ký thỏa thuận đầu tư 10 triệu USD để phát triển liên lạc drone

Peraso ký thỏa thuận đầu tư 10 triệu USD để phát triển liên lạc drone

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Đại diện Việt Nam Team Secret Whales bị loại khỏi CKTG 2026

Mỹ đề xuất luật bảo vệ quyền sở hữu game kỹ thuật số

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MVK Esports dừng bước tại CKTG 2026 sau thất bại trước Karmine Corp

MVK Esports dừng bước tại CKTG 2026 sau thất bại trước Karmine Corp

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MVK Esports đánh bại FURIA, tiến gần vòng Swiss CKTG 2026