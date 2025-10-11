Điện tử tiêu dùng
OPPO ra mắt 'chiến binh A-Bền' A6 Pro Series

Phạm Anh

Phạm Anh

07:03 | 11/10/2025
Đây cũng là dòng sản phẩm nổi bật nhất của OPPO trong phân khúc tầm trung, để mang đến cho người dùng lựa chọn tốt nhất trong tầm giá có thể dễ dàng cân mọi tác vụ, từ làm việc, giải trí đến chơi game đều mượt mà, nhanh chóng.
Đáng chú ý, với sự đồng hành của "Chiến binh A-Bền" MONO, cùng hình ảnh MONO luôn bùng nổ và cháy hết mình trên sân khấu chính là hình ảnh mà OPPO muốn gửi gắm qua A6 Pro Series, một dòng sản phẩm bền bỉ sẵn sàng cùng đồng hành với người dùng xuyên suốt ngày dài.

OPPO ra mắt “chiến binh A-Bền” A6 Pro Series
OPPO ra mắt "chiến binh A-Bền" A6 Pro Series

Chia sẻ về năng lượng siêu pin 7.000mAh, đại diện OPPO cho biết viên pin của A6 Pro Series được phát triển dựa trên thiết kế graphite mật độ cao, mang đến chuẩn mực mới cho thời lượng sử dụng. Theo đó, OPPO A6 Pro Series có thể phát video YouTube HD liên tục trong 20 giờ, đàm thoại liên tục hơn 58 giờ và gọi thoại WhatsApp tới 27 giờ, đảm bảo thời lượng sử dụng luôn dư dả suốt cả ngày.

“OPPO luôn không ngừng đổi mới, tối ưu công nghệ để tạo ra những sản phẩm bền bỉ nhất, đảm bảo trải nghiệm tốt nhất cho người dùng. Đặc biệt dòng OPPO A Series luôn khẳng định vị thế với công nghệ pin ưu việt. Mỗi thế hệ tiếp theo không chỉ được nâng cấp về hiệu suất, mà còn được tinh chỉnh để bền bỉ hơn theo thời gian. Với OPPO A6 Pro Series, dung lượng pin tăng 20% so với thế hệ tiền nhiệm kèm theo đó là nâng cấp mới về tuổi thọ và tốc độ sạc, mang lại một thiết bị thực sự bền bỉ, đáng tin cậy.” Đại diện OPPO Việt Nam chia sẻ.

Kết quả thử nghiệm cho thấy sau 1.830 chu kỳ sạc (tương đương hơn 5 năm sử dụng), pin vẫn duy trì trên 80% dung lượng ban đầu. Ngoài ra, khi kết hợp cùng công nghệ Siêu sạc nhanh SUPERVOOC 80W, OPPO A6 Pro Series có thể sạc đầy 100% chỉ trong 61 phút.

OPPO ra mắt “chiến binh A-Bền” A6 Pro Series
OPPO ra mắt "chiến binh A-Bền" A6 Pro Series

OPPO A6 Pro Series có dung lượng pin siêu lớn 7000mAh, độ bền 5 năm sử dụng

Không chỉ sở hữu viên pin lớn 7.000mAh, OPPO A6 Pro Series còn kế thừa tinh thần bền bỉ đặc trưng trên dòng A Series nhờ khung viền nguyên khối cùng lớp bảo vệ linh kiện bằng keo và xốp chuyên dụng. Thiết bị đạt chuẩn kháng nước và bụi IP66/IP68/IP69 đem đến khả năng chống lại nhiều loại chất lỏng, đồng thời ngăn chặn sự xâm nhập của bụi bẩn, giúp người dùng an tâm sử dụng trong nhiều môi trường khắc nghiệt.

OPPO ra mắt “chiến binh A-Bền” A6 Pro Series
OPPO A6 Pro Series còn xuất sắc đạt chứng nhận độ bền chuẩn quân đội

Ngoài ra, OPPO A6 Pro Series còn xuất sắc đạt chứng nhận độ bền chuẩn quân đội nhờ vào loạt cải tiến đáng kể trong thiết kế và vật liệu. Và để bảo toàn cho máy, OPPO đã trang bị mặt kính cường lực AGC DT-Star D+ hỗ trợ hạn chế trầy xước và va đập. Bên trong máy là hợp kim nhôm cao cấp AM04 do chính OPPO phát triển, với khả năng chịu được tới 1.000 lần uốn cong, cũng được sử dụng bảo vệ bo mạch chủ và các linh kiện cốt lõi.

Đi cùng với đó là màn hình Ultra Bright với độ phân giải 1.080 x 2.374 cùng tần số quét lên đến 120Hz, giúp đảm bảo hiệu suất mượt mà, tái hiện hình ảnh sắc nét và loại bỏ hoàn toàn hiện tượng nhòe, giật lag. Độ sáng tối đa 1.400 nits cho phép hiển thị rõ ngay cả dưới ánh sáng mạnh, tái hiện màu sắc chân thực, sống động.

OPPO ra mắt “chiến binh A-Bền” A6 Pro Series
Và màn hình siêu sáng AMOLED 120Hz cho phép hiển thị rõ nét ngay cả dưới ánh sáng mạnh

Hệ thống ColorOS 15 trên OPPO A6 Pro Series mượt mà là nhờ bộ công nghệ độc quyền của OPPO gồm thuật toán Trinity Engine sẽ tăng cường sự ổn định tổng thể của hệ thống. Trong khi đó, thuật toán đồ hoạ ánh sáng mang đến các hiệu ứng hoạt ảnh song song và liền mạch, một điểm vốn chỉ có trên các dòng flagship cao cấp.

OPPO A6 Pro Series cũng được trang bị công nghệ độc quyền tăng cường kết nối AI 3.0 giúp tăng cường ổn định mạng và chuyển đổi thông minh giữa các kết nối, đảm bảo đường truyền mượt mà ngay cả trong điều kiện mạng phức tạp.

Để hỗ trợ nhận diện và ưu tiên băng thông hỗ trợ các tựa game online giảm độ trễ khi mạng yếu, công nghệ tăng cường kết nối cộng với Ăng-ten Gaming AI và mạng 4G/5G giúp cải thiện tín hiệu khi người dùng cầm điện thoại theo chiều ngang, đảm bảo trải nghiệm chơi game luôn mượt mà khi chiến nhiều tựa game khác nhau.

OPPO ra mắt “chiến binh A-Bền” A6 Pro Series
Cùng viên pin lớn 7.000mAh

Dù sở hữu viên pin lớn, khả năng kháng bụi và nước bền bỉ nhưng OPPO A6 Pro Series vẫn đảm bảo độ mỏng ấn tượng với thân máy chỉ 8mm, trọng lượng 188g, khung viền kim loại nguyên khối với thiết kế bốn cạnh siêu mỏng, trong đó viền mỏng nhất chỉ 1,67mm. Màn hình của máy đạt chuẩn IMAX với tỉ lệ hiển thị trên thân máy lên đến 93%, mang lại trải nghiệm giải trí đậm chất điện ảnh.

OPPO A6 Pro Series được bán ra với 3 màu Hồng Thạch Anh, Xanh Vũ Trụ và Titan Ánh Xanh (chỉ có trên phiên bản 4G), tạo nên phong cách hiện đại, tinh tế.

OPPO ra mắt “chiến binh A-Bền” A6 Pro Series
OPPO A6 Pro Series chính thức mở bán tại thị trường Việt Nam vơis 3 phiên bản màu sắc

OPPO A6 Pro Series chính thức mở bán tại thị trường Việt Nam với nhiều phiên bản cấu hình với giá bán lẻ lần lượt:

OPPO A6 Pro (8GB - 256GB) được phân phối tại hệ thống bán lẻ trên toàn quốc với các màu Titan Ánh Xanh, Xanh Vũ Trụ, Hồng Thạch Anh cùng giá bán lẻ đề nghị 8.290.000 VNĐ.

OPPO A6 Pro (8GB - 128GB) được phân phối tại hệ thống Thế Giới Di Động và INNO cùng các màu sắc Titan Ánh Xanh, Xanh Vũ Trụ, Hồng Thạch Anh với giá 7.490.000 VNĐ.

OPPO A6 Pro 5G (8GB - 256GB) và OPPO A6 Pro 5G (12GB - 256GB) cũng được bán tại hệ thống Thế Giới Di Động và INNO cùng các màu sắc Titan Ánh Xanh, Xanh Vũ Trụ, Hồng Thạch Anh với giá bán lẻ lần lượt là 9.290.000 VNĐ và 9.990.000 VNĐ.

Đáng chú ý, từ nay đến hết 31/10/2025, khi mua OPPO A6 Pro Series, người dùng nhận được các ưu đãi đặc biệt với giá trị lên đến 2.000.000 VNĐ, bao gồm:

Tặng ngay 300.000 VNĐ

Bảo hành 24 tháng

Thu cũ đổi mới trợ giá lên đến 1.000.000 VNĐ

Trả góp 0% lãi suất

Gói dung lượng data Viettel 30GB trong 30 ngày (1GB/ngày)

