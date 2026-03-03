FPT bước vào sân chơi 6G toàn cầu

Ngày 2/3/2026 tại MWC Barcelona, FPT chính thức tham gia liên minh chiến lược toàn cầu về phát triển 6G. Liên minh quy tụ nhiều tập đoàn công nghệ và viễn thông lớn trên thế giới, cùng xây dựng lộ trình phát triển theo từng mốc cụ thể, hướng tới triển khai hệ thống 6G thương mại từ năm 2029.

Qualcomm công bố các đối tác toàn cầu tham gia liên minh 6G. Nguồn: Qualcomm

Việc góp mặt trong liên minh cho thấy FPT tham gia trực tiếp vào tiến trình định hình công nghệ không dây thế hệ mới thay vì chỉ đứng ở vai trò triển khai ứng dụng. Đây là bước đi mang ý nghĩa chiến lược trong bối cảnh 6G được xem là nền tảng hạ tầng cho kinh tế số giai đoạn tiếp theo.

Theo công bố của Qualcomm, Việt Nam có ba doanh nghiệp tham gia liên minh 6G toàn cầu gồm FPT, Viettel và VNG. Sự hiện diện của ba đại diện cho thấy doanh nghiệp công nghệ Việt Nam bắt đầu tham gia sâu vào tiến trình xây dựng và chuẩn hóa hạ tầng không dây thế hệ mới trên phạm vi quốc tế.

Công nghệ 6G được thiết kế như một nền tảng có năng lực trí tuệ tích hợp sẵn, hợp nhất ba trụ cột gồm kết nối, cảm biến diện rộng và tính toán hiệu năng cao. Thế hệ mạng mới tích hợp vô tuyến có khả năng cảm biến, mạng truy nhập ảo hóa, tự động hóa vận hành bằng thuật toán trí tuệ và trung tâm dữ liệu biên phục vụ khối lượng tính toán lớn.

Với định hướng đó, FPT mở rộng cơ hội phát triển trong các lĩnh vực chiến lược gồm giao thông thông minh, hệ thống thiết bị bay tự hành, sản xuất thông minh và kỹ thuật số tiên tiến. Các lĩnh vực này đều cần hạ tầng kết nối tốc độ cao, độ trễ thấp và năng lực xử lý dữ liệu thời gian thực.

Trong thông báo của FPT, Chủ tịch HĐQT Trương Gia Bình nhận định 6G nổi lên như lớp trí tuệ trung tâm khi năng lực tính toán tiên tiến, điện toán lượng tử và mô hình ngôn ngữ lớn hội tụ nhanh chóng. Ông nhấn mạnh FPT theo đuổi chiến lược hợp tác toàn cầu nhằm chuyển hóa công nghệ mới thành giá trị thực tiễn cho khách hàng tại nhiều thị trường.

Liên minh tập trung phát triển đồng bộ trên ba lĩnh vực gồm thiết bị, mạng và hạ tầng đám mây. Các doanh nghiệp cam kết thúc đẩy xây dựng tiêu chuẩn 6G, xác thực hệ thống sớm, trình diễn thiết bị và mạng tiền thương mại vào năm 2028, thiết lập chuẩn đánh giá mức độ sẵn sàng 6G và triển khai thương mại hệ thống 6G toàn cầu từ năm 2029.

Trong hệ sinh thái đó, FPT có điều kiện nâng cao năng lực nghiên cứu, phát triển và thương mại hóa công nghệ lõi thế hệ mới. Việc tham gia liên minh giúp doanh nghiệp Việt Nam tiếp cận sớm tiến trình chuẩn hóa, mở rộng hợp tác quốc tế và gia tăng vị thế trong chuỗi giá trị công nghệ cao.

Sự kiện FPT góp mặt trong liên minh 6G toàn cầu cho thấy doanh nghiệp theo đuổi chiến lược làm chủ công nghệ nền tảng, đóng góp vào quá trình chuyển đổi số quốc gia, thúc đẩy kinh tế số và xã hội số trong giai đoạn mới.