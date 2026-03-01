Từ sáng sớm, rất đông khách hàng đã đến để trải nghiệm và tham gia chương trình ưu đãi đặc biệt nhân dịp khai trương. Phần lớn khách hàng đều quan tâm đến nhóm thiết bị công nghệ với nhiều dòng điện thoại được điều chỉnh về mức giá tốt. Ví dụ như Samsung Galaxy A07 chỉ từ 3,09 triệu đồng hay Galaxy A17 cũng về giá từ 4,79 triệu đồng. Phân khúc cao cấp cũng được khách hàng tranh thủ chốt đơn khi iPhone 17 Pro | Pro Max chỉ từ 33,29 triệu đồng.

Di Động Việt khai trương cửa hàng mới tại 03 Phan Đăng Lưu, Tp HCM

Đáng chú ý, các sản phẩm gia dụng Bear cũng là điểm nhấn thu hút đông đảo khách hàng. Được biết, Di Động Việt là đơn vị tiên phong vận hành brandshop Bear tại Việt Nam, chính vì thế khách hàng tới khai trương cửa hàng mới của Di Động Việt hôm nay cũng sẽ có cơ hội tiếp cận và trải nghiệm trực tiếp các thiết bị gia dụng tiện ích với mức giá tốt so với thị trường.

Phát biểu tại lễ khai trương, ông Nguyễn Chí Tuấn, Quản lý khu vực cho biết: “Chi nhánh Phan Đăng Lưu là bước tiến mới để chúng tôi phục vụ khách hàng tốt hơn. Việc mở rộng hệ thống cửa hàng giúp chúng tôi đến gần hơn với người tiêu dùng, mang lại sự thuận tiện tối đa trong quá trình tham quan và mua sắm. Cùng với những nỗ lực nâng cấp không gian trải nghiệm và hoàn thiện chất lượng dịch vụ, chúng tôi kỳ vọng đây sẽ là nơi mua sắm thiết bị công nghệ chính hãng được người dùng tin tưởng lựa chọn”.

Riêng trong ngày khai trương, khách hàng đến tham quan và mua sắm đã nhận được nhiều phần quà giá trị, trúng vàng may mắn… Đồng thời, còn được giảm thêm đến 500 nghìn đồng trên giá đã giảm vào khung giờ từ 8h - 12h.

Bên cạnh ưu đãi về giá, Di Động Việt vẫn đồng thời áp dụng chương trình “Trả góp 30” với 0% lãi suất, 0 phí ẩn và 0 đồng trả trước để khách hàng dễ dàng cân đối tài chính. Song song đó, khi khách hàng tham gia chương trình “Thu cũ - Đổi mới” còn được trợ giá lên đến 4,5 triệu đồng, quy trình thu máy cũ chỉ kiểm tra ngoại quan, không bung máy, cam kết giá thu tốt so với thị trường.

Đặc biệt, từ nay đến hết ngày 05/03, hệ thống Di Động Việt cũng đang diễn ra chương trình đặt trước Samsung Galaxy S26 series với tổng ưu đãi lên đến 16 triệu đồng. Đây được xem là cơ hội để các tín đồ công nghệ, đặc biệt là Sam-fan, dễ dàng nâng cấp thiết bị với mức chi phí tối ưu.

Khách hàng đến dự khai trương còn được tham gia chương trình rút thăm may mắn

Việc mở rộng hệ sinh thái và tối ưu chính sách hậu mãi là bước hiện thực hóa cam kết “chuyển giao giá trị vượt trội”. Đồng thời thể hiện cam kết chiến lược cạnh tranh bền vững của Di Động Việt, dựa trên giá trị thực và trải nghiệm tận tâm trao đến khách hàng.

Độc giả có nhu cầu tham khảo chương trình ưu đãi hoặc mua sắm các sản phẩm di động, đồ gia dụng thông minh, xe máy điện có thể tìm hiểu thêm tại website: didongviet.vn, hoặc gọi tổng đài 1800.6018 (miễn phí).