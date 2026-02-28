Wuling Hongguang Mini EV 2026: Mini EV với thiết kế 5 cửa dành cho gia đình

Ở bản cập nhật mới, Wuling thay đổi phong cách tạo hình Wuling Hongguang Mini EV 2026 theo hướng mềm mại và thân thiện hơn. Cụm đèn pha LED dạng tròn kích thước lớn trở thành điểm nhấn ở mặt trước, kết hợp dải LED nối liền hai bên, tạo nhận diện hiện đại và đồng nhất. Hãng tinh chỉnh lại cản trước và cản sau, đồng thời xử lý các mảng ốp nhựa gọn gàng hơn để tăng cảm giác hoàn thiện.

Đáng chú ý, cấu hình 5 cửa tiếp tục được duy trì và đóng vai trò trung tâm của sản phẩm. So với kiểu 3 cửa từng phổ biến trước đây, biến thể 5 cửa giúp người dùng ra vào hàng ghế sau thuận tiện hơn, đồng thời tăng tính linh hoạt khi sử dụng cho gia đình nhỏ. Đây là thay đổi phù hợp với nhóm khách hàng mua xe phục vụ nhu cầu đi lại hàng ngày trong đô thị.

Wuling Hongguang Mini EV 2026. Ảnh: CarNewsChina

Kích thước xe cũng được điều chỉnh nhẹ. Bản 5 cửa có chiều dài 3.268 mm, rộng 1.520 mm, cao 1.575 mm và trục cơ sở đạt 2.190 mm. So với đời trước, xe dài và rộng hơn đôi chút, trong khi chiều cao giảm nhẹ. Những thay đổi này giúp cải thiện không gian cabin nhưng vẫn giữ lợi thế nhỏ gọn, yếu tố cốt lõi giúp Mini EV dễ xoay trở trong phố đông.

Song song đó, Wuling vẫn phát triển bản 2 cửa với chiều dài 3.043 mm và chiều cao 1.590 mm, hướng tới nhóm khách hàng cá nhân hoặc người trẻ cần một phương tiện di chuyển cơ bản. Dù khác biệt về cấu hình thân xe, cả hai phiên bản đều bố trí 4 chỗ ngồi.

Thông số cơ bản của Wuling Hongguang Mini EV 2026. Ảnh: CarNewsChina

Khoang nội thất của Mini EV 2026 được thiết kế tối giản. Wuling bố trí bảng táp-lô gọn gàng, ưu tiên thao tác trực quan và tiết giảm chi tiết rườm rà. Hãng không chạy đua trang bị công nghệ cao cấp mà tập trung vào tính thực dụng, đúng với định vị xe điện giá phổ thông.

Ở ngoại thất, Wuling bổ sung các lựa chọn màu sơn mới như xám, xanh lá và be, thay cho tông trắng và đen truyền thống. Hãng muốn tạo cảm giác trẻ trung và khác biệt, đồng thời làm mới hình ảnh sản phẩm trong mắt khách hàng cũ.

Wuling Hongguang Mini EV 2026 có 3 lựa chọn màu sơn mới như xám, xanh lá và be. Ảnh: CarNewsChina

Mini EV 2026 tiếp tục sử dụng mô-tơ điện công suất 30 kW (khoảng 42 mã lực), đặt ở cầu sau. Cấu hình này đủ đáp ứng nhu cầu di chuyển trong thành phố với tốc độ vừa phải, đồng thời giúp tối ưu chi phí sản xuất.

Thông tin chi tiết về dung lượng pin và phạm vi hoạt động vẫn chưa được công bố. Tuy nhiên, giới quan sát nhận định Wuling nhiều khả năng sẽ duy trì hoặc cải thiện nhẹ thông số so với phiên bản hiện hành để đảm bảo sức cạnh tranh.

Theo truyền thông Trung Quốc, giá bán của Mini EV 2026 dự kiến tương đương bản đang phân phối, dao động từ 44.800 – 50.800 Nhân dân tệ (khoảng 157 – 178 triệu đồng) đối với bản 5 cửa. Chiến lược giữ giá thấp tiếp tục là “đòn bẩy” quan trọng để Wuling bảo vệ thị phần.

Trong bối cảnh các đô thị châu Á ngày càng siết tiêu chuẩn khí thải và hạn chế xe động cơ đốt trong, phân khúc xe điện cỡ nhỏ vẫn còn nhiều dư địa. Công thức “nhỏ gọn – chi phí thấp – đủ dùng” tiếp tục chứng minh tính hiệu quả, đặc biệt với người trẻ và hộ gia đình có nhu cầu di chuyển ngắn.