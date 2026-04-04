Wuling Macaron 2026 chốt giá bán tại Việt Nam, giá từ 257 triệu đồng

Thiết kế nhỏ gọn, cùng những thay đổi rõ rệt về thiết kế

Theo thông tin từ các đại lý, Wuling Macaron 2026 sẽ có hai phiên bản, cùng sử dụng cấu hình 5 cửa. Giá bán lần lượt được đưa ra ở mức 269 triệu đồng và 329 triệu đồng. Trong giai đoạn đầu, khách hàng đặt mua được giảm trực tiếp 12 triệu đồng tiền mặt, đồng thời nhận bộ sạc 7 kW trị giá 13,5 triệu đồng. Với ưu đãi này, giá khởi điểm thực tế của xe giảm xuống còn khoảng 257 triệu đồng, tạo lợi thế cạnh tranh trong phân khúc xe điện giá rẻ.

Wuling Macaron 2026 sẽ ra mắt với hai phiên bản. Ảnh: Đại lý

Đáng chú ý, dù tài liệu kỹ thuật cho thấy mẫu xe có thể có tới ba phiên bản, đại lý hiện chỉ triển khai phân phối hai phiên bản có cấu hình 5 cửa. Biến thể 3 cửa chưa được hãng lên kế hoạch mở bán trong thời gian gần, cho thấy Wuling ưu tiên dòng sản phẩm có tính thực dụng cao hơn cho thị trường Việt Nam.

Ở thế hệ mới, Macaron thay đổi rõ rệt về thiết kế. Hãng chuyển từ phong cách vuông vức sang ngôn ngữ mềm mại, sử dụng nhiều đường bo tròn ở đầu, thân và đuôi xe. Cụm đèn chiếu sáng trước, đèn định vị và đèn hậu đều được làm mới với đồ họa LED 3D. Cách tiếp cận này giúp mẫu xe hướng đến nhóm khách hàng trẻ và giảm cảm giác “hình hộp” vốn tồn tại ở thế hệ trước.

Wuling Macaron 2026 có thiết kế mềm mại. Ảnh: Đại lý

Kích thước xe cũng được điều chỉnh theo hướng tăng đáng kể. Bản 5 cửa có chiều dài 3.256 mm và trục cơ sở đạt 2.190 mm, tăng lần lượt 192 mm và 180 mm so với trước. Việc mở rộng thông số giúp cải thiện không gian cabin, đặc biệt ở hàng ghế sau. Xe duy trì cấu hình 4 chỗ ngồi, hàng ghế sau có thể gập theo tỷ lệ 50:50 nhằm tối ưu khả năng chứa đồ và linh hoạt trong sử dụng hàng ngày.

Thiết kế khoang lái của Wuling Macaron 2026. Ảnh: Đại lý

Bên trong khoang lái, Wuling phân cấp trang bị rõ ràng giữa các phiên bản. Bản tiêu chuẩn sử dụng thiết kế tối giản với một màn hình hiển thị thông tin đặt sau vô-lăng. Trong khi đó, bản cao cấp được trang bị cụm màn hình kép, gồm bảng đồng hồ kích thước 7 inch và màn hình giải trí trung tâm 8 inch. Cách bố trí này giúp nâng cao trải nghiệm người dùng mà vẫn giữ chi phí ở mức hợp lý.

Những nâng cấp mới về cơ chế vận hành

Về vận hành, Wuling Macaron 2026 sử dụng động cơ điện công suất khoảng 40 mã lực. Phiên bản tiêu chuẩn có thể di chuyển tối đa 205 km sau mỗi lần sạc đầy. Ở bản cao cấp, phạm vi hoạt động tăng lên 300 km nhờ bộ pin dung lượng lớn hơn. Đây là mức quãng đường đủ đáp ứng nhu cầu di chuyển trong đô thị, thậm chí có thể phục vụ các hành trình ngắn liên tỉnh.

Một nâng cấp đáng chú ý nằm ở khả năng sạc. Cả ba phiên bản (theo cấu hình kỹ thuật) đều hỗ trợ sạc nhanh DC, cho phép nạp pin từ 30% lên 80% trong khoảng 35 phút. So với thế hệ trước chỉ sử dụng sạc AC công suất thấp, cải tiến này giúp rút ngắn đáng kể thời gian chờ, đồng thời tăng tính tiện dụng trong bối cảnh hạ tầng trạm sạc tại Việt Nam đang dần mở rộng.

Việc Macaron 2026 được lắp ráp trong nước cũng góp phần tăng khả năng tiếp cận người dùng phổ thông. Trong bối cảnh chi phí sở hữu ô tô điện vẫn là rào cản lớn, mức giá từ 257 triệu đồng sau ưu đãi đưa mẫu xe này trở thành một trong những lựa chọn dễ tiếp cận nhất trên thị trường.

Sự xuất hiện của Macaron mới được kỳ vọng sẽ gia tăng cạnh tranh trong phân khúc xe điện mini, vốn đang thu hút sự quan tâm nhờ chi phí vận hành thấp và phù hợp với điều kiện giao thông đô thị. Với những thay đổi về thiết kế, trang bị và công nghệ sạc, mẫu xe này cho thấy định hướng rõ ràng của hãng trong việc mở rộng thị phần tại Việt Nam.

Trong thời gian tới, khi xe chính thức có mặt tại đại lý và công bố giá bán niêm yết, thị trường sẽ có thêm cơ sở để đánh giá chính xác sức cạnh tranh của Wuling Macaron 2026, đặc biệt khi nhu cầu chuyển đổi sang phương tiện xanh đang gia tăng nhanh chóng.