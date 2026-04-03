Ford Mustang Mach-E có mức giá mới, 1.699.000.000 đồng

Như vậy, so với mức gái bán lẻ khuyến nghị ở thời điểm ra mắt là tháng 10 năm 2025 là 2.599.000.000 đồng, mức giá hiện tại của Ford Mustang Mach-E đã giảm gần 900 triệu đồng (chính xác là 899 triệu đồng).

Lý giải cho sự điều chỉnh giá lần này, ông Ruchik Shah, Tổng Giám đốc Ford Việt Nam cho biết: “Chúng tôi tin rằng tương lai của xe điện không chỉ nằm ở công nghệ, mà nằm ở khả năng mang công nghệ đó đến gần hơn với cuộc sống hàng ngày của khách hàng. Với Mustang Mach-E, Ford không chỉ mang đến một chiếc xe điện tuyệt vời, mà còn xây dựng một hệ sinh thái trải nghiệm hoàn chỉnh, giúp khách hàng an tâm trong mọi hành trình.”

Ford Việt Nam cũng đồng thời phát triển hệ sinh thái xe điện dựa trên nhu cầu sử dụng thực tế của khách hàng,

Ngoài việc điều chỉnh mức giá mới cho Mustang Mach-E, Ford Việt Nam cũng đồng thời phát triển hệ sinh thái xe điện dựa trên nhu cầu sử dụng thực tế của khách hàng, bao gồm các giải pháp sạc và dịch vụ hỗ trợ đóng vai trò nền tảng. Ford Việt Nam hy vọng cách tiếp cận này sẽ được triển khai đồng thời trên nhiều phương diện, nhằm đảm bảo trải nghiệm sở hữu nhất quán và liền mạch.

Như vậy, ngoài sạc tại nhà với bộ sạc treo tường, chủ sở hữu Mustang Mach-E còn được hỗ trợ đa dạng sạc linh hoạt từ nguồn điện dân dụng thông qua bộ sạc di động, và sạc nhanh tại hệ thống đại lý Ford. Đồng thời, khách hàng cũng có thể tiếp cận mạng lưới hơn 350 trạm sạc công cộng từ các đối tác thứ ba, mở rộng phạm vi di chuyển trên toàn quốc.

Trên nền tảng đó, Ford còn tiếp tục hoàn thiện hệ sinh thái bằng việc triển khai hàng loạt các sáng kiến dịch vụ dành cho chủ sở hữu Mach-E. Theo đó, từ tháng 4 này, khách hàng được hỗ trợ gói miễn phí sạc pin trong vòng 05 năm, góp phần tối ưu chi phí vận hành trong giai đoạn đầu sử dụng xe điện.

Đặc biệt, Ford cũng triển khai dịch vụ sạc khẩn cấp di động nhanh chóng, tiện lợi và gia tăng sự an tâm cho khách hàng được triển khai 24/7 trong suốt 03 năm bảo hành. Đây là giải pháp hỗ trợ trực tiếp tại chỗ trong trường hợp xe hết pin giữa đường hoặc cần sửa chữa các lỗi đơn giản thường gặp, mang lại trải nghiệm thuận tiện cho khách hàng mọi lúc mọi nơi. Hiện tại, dịch vụ này đã được triển khai tại Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh, hoạt động 24/7, với khả năng bổ sung khoảng 20% dung lượng pin trong vòng 40 phút. Số hotline hỗ trợ của dịch vụ này là: 1800-6234.

Bên cạnh đó, dịch vụ nhận và giao xe tận nơi cũng được cung cấp miễn phí từ hệ thống đại lý Ford toàn quốc cho các chủ sở hữu Mach E để hỗ trợ nhu cầu sạc pin khi cần thiết. Và đây là hãng tiên phong triển khai dịch vụ này tại Việt Nam, góp phần tăng tính thuận tiện trong quá trình sử dụng xe điện cho khách hàng.

Ford cũng triển khai hợp tác với VETC nhằm kết nối mạng lưới trạm sạc trên toàn quốc, góp phần đơn giản hóa trải nghiệm sử dụng. Khách hàng có thể tiếp cận các trạm sạc từ các đối tác cung cấp hạ tầng chất lượng, đồng thời thực hiện thanh toán tự động và đối soát tài chính, giúp giảm thiểu các thao tác trong quá trình sử dụng.

Có thể bạn chưa biết? Ford Mustang Mach-E có mức giá mới, 1.699.000.000 đồng Mustang Mach-E là mẫu xe điện hiệu năng cao chính thức được Ford Việt Nam giới thiệu ra thị trường từ tháng 8 năm 2025 và giao tới tay khách hàng vào tháng 10 năm 2025. Đây là mẫu xe điện cao cấp đầu tiên của Ford được bán ra tại thị trường Việt Nam với khả năng vận hành cân bằng giữa cảm xúc lái và tính thực tiễn. Mustang Mach-E cũng được bảo đảm an toàn nhờ hệ thống phanh hiệu suất cao cùng các công nghệ hỗ trợ lái tiên tiến trong gói Ford Co-Pilot360 (ADAS), góp phần hỗ trợ người lái và tăng cường khả năng kiểm soát trong quá trình vận hành.

Việc kết hợp các giải pháp sạc, dịch vụ hỗ trợ và hạ tầng kết nối tạo thành một hệ sinh thái đồng bộ, giúp trải nghiệm sử dụng xe điện của Ford ngày càng thuận tiện và dễ dàng. Cùng với việc hoàn thiện hệ sinh thái dịch vụ, Ford Việt Nam điều chỉnh mức giá khuyến nghị của Mustang Mach-E. Chiến lược tổng thể nhằm nâng cao trải nghiệm sở hữu này là sự khẳng định cam kết của Ford luôn đặt khách hàng làm trọng tâm.

Mustang Mach-E sẽ có mức giá sau điều chỉnh là 1.699.000.000 đồng