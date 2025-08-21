Mustang Mach-E sẽ là điểm khởi đầu của Ford ở thị trường xe điện Việt Nam

Ngày 15/8 vừa qua, Công ty Ford Việt Nam đã kỷ niệm 30 năm hiện diện và phát triển tại thị trường Việt Nam. Nhân dịp này, Ford cũng chính thức ra mắt hai mẫu xe mới là Territory phiên bản mới và mẫu xe thuần điện Ford Mustang Mach-E.

Ông Jeff Marentic là Chủ tịch Ford International Markets Group

Trong cuộc phỏng vấn nóng ngay trong khuôn khổ sự kiện các lãnh đạo của Ford Việt Nam cũng như toàn cầu đã chia sẻ nhiều thông tin thú vị về chiến lược cũng như các bước đi cụ thể của Ford nhằm thích ứng với những thay đổi của thị trường, trước xu hướng và sẵn sàng đáp ứng theo đường lối chính sách từ phía Chính phủ Việt Nam. Chúng tôi xin trích đăng một số câu hỏi và trả lới thú vị liên quan tới mẫu xe đang 'gây sốt' Mustang mach-E cũng như các chiến lược của Ford trong thời gian tới.

Việc ra mắt Mustang Mach-E lần này có thể xem là một động thái của Ford Việt Nam trong việc đồng hành cùng Chính phủ Việt Nam trong chiến lược chuyển đổi xanh

Xin cho biết đâu là lý do Ford lựa chọn đưa mẫu xe thuần điện Mustang Mach-E về Việt Nam. Với mức giá lên đến 2,6 tỷ đồng, Mustang Mach-E còn vượt xa cả những mẫu xe Ford sang nhất đang có mặt trên thị trường?

Trả lời cho câu hỏi này, ông Jeff Marentic là Chủ tịch Ford International Markets Group cho biết: mẫu xe Mustang Mach-E là mẫu xe mang tính chất biểu tượng của Ford trên toàn cầu, nó hội tụ đầy đủ các phẩm chất về công nghệ, công năng cũng như thiết kế của thương hiệu Ford. Hiện tại chúng tôi đang có rất nhiều dòng xe, sở hữu nhiều tính năng cũng như công nghệ hàng đầu và tuỳ từng thị trường và thời điểm mà chúng tôi quyết định sẽ giới thiệu sản phẩm nào. Cụ thể với mẫu xe Mustang Mach-E, đây mà mẫu xe được xem là sự kết hợp giữa truyền thống và hiện đại, giữa giá trị bền vững và tinh thần đổi mới. Bằng việc giới thiệu mẫu xe tân tiến này tới thị trường Việt Nam, chúng tôi một lần nữa khẳng định chất lượng của thương hiệu cũng như đáp ứng sự tin tưởng của người tiêu dùng Việt đối với xe Ford nói chung và xe điện Ford nói riêng.

Ông Ruchik Shah, Tổng Giám đốc Ford Việt Nam (bên phải)

Một trong những vấn đề cốt lõi nhất của xe điện tại Việt Nam đó chính là trạm sạc. Vậy Ford Việt Nam đã triển khai hệ thống trạm sạc như thế nào?

Ông Ruchik Shah, Tổng Giám đốc Ford Việt Nam cho biết: Tôi xin được chia sẻ thêm một chút về mẫu xe thuần điện Mustang Mach-E được ra mắt lần này. Đây là mẫu xe SUV dẫn động bốn bánh toàn thời gian (AWD), sử dụng hai mô-tơ điện mang lại hiệu suất đáng kinh ngạc và khả năng kiểm soát ấn tượng trên đường. Mẫu xe được thiết kế chuyên biệt, sở hữu cá tính độc đáo, mang đậm dấu ấn của dòng xe thể thao danh tiếng Mustang. Đặc biệt, nó có thể vận hành liên tục với quãng đường di chuyển lên đến 550km chỉ với một lần sạc, đây là con số rất "đang nể” trên thị trường hiện nay.

Ngoài ra, việc sạc điện cho Mustang Mach-E cũng rất nhanh chóng và dễ dàng thông qua việc Mustang Mach-E có thể tiếp nhận dòng điện xoay chiều (AC) đến 11kW, thông qua nguồn điện một pha (7.4kW) hoặc ba pha (11kW). Bộ sạc tích hợp cũng sẽ tự động điều chỉnh thích ứng với nguồn điện vào, có thể sạc từ 10% đến 80% pin trong khoảng 6 giờ. Khách hàng mua Mustang Mach-E sẽ được tặng hai bộ sạc tiêu chuẩn để chủ động sạc xe tại nhà và ở bất kỳ đâu. Trong đó, bộ sạc gắn tường (Wallbox) có công suất 7kW kết nối trực tiếp với hệ thống điện dân dụng tại nhà và bộ sạc di động công suất 3.5kW có thể sử dụng với ổ cắm điện 220V tiêu chuẩn. Chưa kể, tại các trạm sạc chuyên dụng, thông qua các bộ sạc DC với công suất tối đa lên đến 150kW, khách hàng có thể nạp thêm “xăng điện” cho 107km đường chạy chỉ sau 10 phút, và sạc đầy 80% dung lượng pin chỉ mất khoảng 36 phút. Đáng chú ý là hiện nay Ford cùng hệ thống đại lý đã xây dựng 53 trạm sạc tại các cơ sở bán hàng và dịch vụ sửa chữa xe Ford trên toàn quốc. Ngoài ra, Ford cũng đã và đang làm việc với các đối tác là các nhà cung cấp trạm sạc để nâng con số trạm sạc tương thích với xe điện Ford lên con số hơn 200 trạm sạc trong thời gian không xa.

Chính phủ Việt Nam đang xây dựng lộ trình chuyển đổi xanh, Ford Việt Nam nhìn nhận vấn đề này như thế nào và động thái chuẩn bị tiếp theo của Ford cho xu hướng này là gì?

Ông Jeff Marentic - Chủ tịch Ford International Markets Group: Công ty Ford luôn tôn trọng chiến lược của mỗi quốc gia và luôn tìm kiếm các giải pháp và hướng đi phù hợp. Tất nhiên là chúng tôi sẵn sàng đồng hành với chiến lược xanh của Chính phủ Việt Nam. Việc ra mắt Mustang Mach-E lần này có thể xem là một trong những động thái của Ford Việt Nam trong việc đồng hành cùng Chính phủ Việt Nam hướng tới mục tiêu giảm phát thải bằng 0 vào năm 2050. Ford làm việc với rất nhiều quốc gia trên toàn cầu, từ châu Âu, châu Á cho đến thị trường Trung Quốc, và chúng tôi luôn tìm ra các giải pháp để có thể đáp ứng được cả về công nghệ cũng như chính sách từng giai đoạn của từng quốc gia. Chính vì luôn cùng nhau ngồi lại với chính quyền sở tại nên bên cạnh các mẫu xe thuần điện, chúng tôi cũng sở hữu nhiều công nghệ hiện đại giúp tối ưu hóa công suất xe, giảm thiểu phát thải ra môi trường. Tùy vào nhu cầu thực tế chúng tôi sẽ ưu tiên giới thiệu mẫu xe nào. Bà Yukontorn Wisadkosin Chủ tịch Ford Asean & APDM cũng chia sẻ thêm rằng, trong 3 năm trở lại đây, Chính phủ Việt Nam luôn luôn lắng nghe các chia sẻ của doanh nghiệp, đồng thời tạo điều kiện để các doanh nghiệp FDI có thể phát triển.

Bà Yukontorn Wisadkosin Chủ tịch Ford Asean & APDM

Với lợi thế địa lý của Việt Nam, Ford có tính đến việc sẽ biến Việt Nam trở thành “hub xe điện” của Ford trong tương lai hay không?

Bà Yukontorn Wisadkosin Chủ tịch Ford Asean & APDM cho biết: Từ khi khởi công xây dựng nhà máy tại Hải Dương cách đây đúng 30 năm, Ford Việt Nam luôn chú trọng đầu tư mở rộng sản xuất cũng như nâng cao năng lực quản lý và công nghệ. Ford Việt Nam đã đầu tư hơn 200 triệu USD trong ba thập kỷ qua, và mới đây nhất là vào năm 2022 Ford vừa đầu tư thêm 82 triệu USD để mở rộng nhà máy Ford Hải Dương, tăng gấp ba công suất lên 40.000 xe/năm. Nhà máy Hải Dương hiện có hơn 1.200 lao động, 90% là người lao động địa phương với 20% là lao động nữ. Tại hệ thống 56 đại lý và chi nhánh, Ford đã tạo ra gần 7.000 việc làm trực tiếp và gián tiếp, đóng góp mạnh mẽ cho sự phát triển của ngành công nghiệp ô tô Việt Nam. Hiện nay, nhà máy Ford Hải Dương chủ yếu lắp ráp các mẫu xe dành cho thị trường Việt Nam, tuy nhiên nếu như hội tụ đầy đủ các yếu tố, có thể Ford sẽ xem xét tới khả năng lắp ráp xe điện để xuất khẩu ra thị trường quốc tế. Chúng tôi hy vọng với sự giúp đỡ của Chính phủ Việt Nam, cũng như sự tin tưởng và đồng hành của người tiêu dùng, Công ty Ford Việt Nam sẽ giữ vững đà phát triển và trở thành điểm trọng yếu của Ford trên bản đồ Ford toàn cầu.