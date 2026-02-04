Emagazine Ford Mustang Mach-E: SUV điện hiệu năng cao của năm
Ford Mustang Mach-E: SUV điện hiệu năng cao của năm

Trong chương trình Bình chọn TOP 10 sản phẩm công nghệ xuất sắc nhất năm 2025, Ban biên tập Tạp chí Điện tử & Ứng dụng cùng thống nhất vinh danh Ford Mustang Mach-E là SUV điện hiệu năng cao của năm.

Hơn sáu thập kỷ kể từ lúc xuất hiện, Mustang luôn gắn liền với hình ảnh động cơ V8 mạnh mẽ trên những cung đường nước Mỹ. Giờ đây Ford Việt Nam đã đưa huyền thoại xe cơ bắp này bước vào kỷ nguyên điện hóa thông qua mẫu Mach-E. Mẫu SUV điện vừa cập bến thị trường Việt Nam với mức giá gần 2,6 tỷ đồng, ghi dấu cột mốc mới sau 30 năm có mặt tại dải đất hình chữ S.

Ford Mustang Mach-E: SUV điện hiệu năng cao của năm
Mẫu SUV điện hiệu năng cao của Ford cập bến thị trường Việt Nam với mức giá gần 2,6 tỷ đồng

Mach-E kế thừa sáu thập kỷ lịch sử của Mustang, đồng thời giúp Ford rút ngắn khoảng cách với người dùng xe điện. Đội ngũ thiết kế không chỉ giữ lại những nét đặc trưng của Mustang như cụm đèn hậu ba sọc, những đường gân nổi bật gợi nhớ phong cách cơ bắp truyền thống, và một vóc dáng đậm chất thể thao.

Ford Mustang Mach-E: SUV điện hiệu năng cao của năm

Phiên bản Premium AWD mang đến hiệu năng ấn tượng nhờ được trang bị hai động cơ điện sản sinh tổng công suất 395 mã lực. Mô-men xoắn 676 Nm xuất hiện tức thời ngay khi người lái đạp chân ga giúp khả năng tăng tốc từ 0 lên 100 km/h chỉ mất 4,5 giây, đưa Mach-E vào danh sách những mẫu xe thể thao đắt tiền ấn tượng nhất. Tầm hoạt động 550km theo tiêu chuẩn WLTP cùng hệ thống hơn 300 trạm sạc toàn quốc giúp khách hàng an tâm trải nghiệm mà không lo cạn pin.

Ford Mustang Mach-E: SUV điện hiệu năng cao của năm

Với 3 chế độ lái mang lại trải nghiệm đa dạng. Trong đó, Whisper phục vụ việc di chuyển êm ái trong đô thị đông đúc; Active cân bằng giữa hiệu suất và tiết kiệm cho những chuyến đi hàng ngày và Untamed giải phóng toàn bộ sức mạnh hoang dã, kèm theo âm thanh giả lập để tăng cảm xúc cho người cầm lái. Với Mach-E, Ford đã biến công nghệ thành cầu nối giữa truyền thống và hiện đại.

Ford Mustang Mach-E: SUV điện hiệu năng cao của năm

Việc Ford biến một biểu tượng thành lá bài chủ công cho cuộc đua điện hóa toàn cầu đã khiến Mach-E phải chứng minh rằng di sản có thể tiến hóa mà vẫn giữ được bản sắc. Thành công hay thất bại của mẫu xe này tại Việt Nam sẽ gửi tín hiệu quan trọng về khả năng thích nghi của các hãng xe truyền thống trong làn sóng chuyển đổi xanh. Hành trình từ động cơ đốt trong sang động cơ điện của Mustang mới chỉ bắt đầu.

Thực hiện: Phạm Anh

Ảnh: Bảo Châu

Đồ họa: Hồng Anh

Phạm Anh

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