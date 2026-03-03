Cụ thể, Ford Việt Nam còn phối hợp cùng hệ thống Đại lý trên toàn quốc triển khai chương trình ưu đãi hỗ trợ lệ phí trước bạ lên đến 100% dành cho các dòng xe Ford Ranger Wildtrak và Ford Transit.

Ford Việt Nam triển khai chương trình “Vạn Dặm Hanh Thông - Vươn Tầm Cùng Ford”

Chương trình “Vạn Dặm Hanh Thông” không chỉ mang đến chính sách hỗ trợ lệ phí trước bạ cùng các quà tặng thiết thực cho khách hàng ngay trong những ngày đầu năm mới, mà còn giúp khách hàng chủ động tối ưu chi phí đầu tư phương tiện và sẵn sàng cho mọi hành trình.

Vạn Dặm Hanh Thông, Vươn Tầm Cùng Ford mang đến ưu đãi 50% lệ phí trước bạ dành cho khách hàng mua Ford Ranger Wildtrak

Vạn Dặm Hanh Thông, Vươn Tầm Cùng Ford sẽ mang đến ưu đãi 50% lệ phí trước bạ dành cho khách hàng mua Ford Ranger Wildtrak trong tháng 3 này, cùng quà tặng kèm là 01 camera hành trình Vietmap TS-2K, với tổng giá trị ưu đãi lên đến 35 triệu đồng.

Khách hàng mua xe xe Ford Transit, phiên bản Transit Trend và Transit Premium 16 chỗ sẽ được áp dụng ưu đãi 100% lệ phí trước bạ

Đối với khách hàng mua xe xe Ford Transit, phiên bản Transit Trend và Transit Premium 16 chỗ sẽ được áp dụng ưu đãi 100% lệ phí trước bạ theo chính sách chương trình. Riêng phiên bản Transit Premium 18 chỗ được tặng thêm 01 năm bảo hiểm vật chất, với trị giá ưu đãi lên đến 12 triệu đồng.

* Khoản hỗ trợ lệ phí trước bạ trong chương trình được Ford Việt Nam phối hợp cùng hệ thống Đại lý triển khai, căn cứ trên Giá bán lẻ khuyến nghị do Ford Việt Nam công bố và mức lệ phí trước bạ hiện hành áp dụng thống nhất trên toàn quốc, tương ứng 6% đối với xe bán tải và 2% đối với xe thương mại.

** Trong khi đó, chương trình tặng bảo hiểm vật chất dành cho Transit Premium 18 chỗ được thực hiện với sự phối hợp của ba đối tác bảo hiểm gồm Bảo Việt, TASCO và DBV.

=> Thông tin chi tiết về chương trình tại: https://www.ford.com.vn/about/news/2026/van-dam-hanh-thong-vuon-tam-cung-ford/

Thông qua chương trình ưu đãi tháng 3, Ford Việt Nam tiếp tục khẳng định định hướng lấy khách hàng làm trung tâm bằng việc không ngừng nâng cao trải nghiệm sở hữu và chất lượng dịch vụ trên toàn hệ thống đại lý. Đồng thời khẳng định cam kết đồng hành dài lâu, xây dựng quan hệ bền vững với khách hàng dựa trên sự tin cậy và an tâm.