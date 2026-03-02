Lenovo gây ấn tượng mạnh tại MWC 2026 với loạt sản phẩm mới

Máy chơi game cầm tay màn hình gập Legion Go Fold

Tâm điểm của gian hàng Lenovo tại MWC 2026 là Legion Go Fold, mẫu máy chơi game cầm tay màn hình gập. Thiết bị sử dụng tấm nền POLED 7,7 inch có thể mở rộng lên 11,6 inch, cho phép người dùng chuyển đổi giữa nhiều chế độ hiển thị. Lenovo tích hợp bàn phím không dây tháo rời để biến thiết bị thành laptop Windows dạng vỏ sò, đồng thời thiết kế tay cầm có thể hoạt động như chuột dọc. Máy chạy nền tảng Intel Lunar Lake và trang bị RAM 32GB.

Concept Máy chơi game cầm tay màn hình gập Legion Go Fold. Ảnh: Lenovo

Việc Lenovo công bố chi tiết cấu hình cho thấy hãng đầu tư nghiêm túc vào dự án này, dù chưa xác nhận kế hoạch thương mại hóa. Thông điệp mà Lenovo được gửi đi rất rõ ràng: Hãng muốn định hình lại khái niệm máy chơi game cầm tay bằng khả năng chuyển đổi linh hoạt thay vì chỉ tập trung vào hiệu năng.

Laptop Yoga Book Pro 3D

Lenovo tiếp tục theo đuổi công nghệ hiển thị không gian với Yoga Book Pro 3D Concept. Mẫu laptop này sử dụng vi xử lý Intel Core Ultra 7 và GPU Nvidia GeForce RTX 5070, tích hợp hai màn hình OLED và công nghệ theo dõi chuyển động để tái tạo hình ảnh 3D theo thời gian thực mà không cần kính chuyên dụng. Lenovo bổ sung hệ phụ kiện nam châm gắn trực tiếp lên màn hình cảm ứng phụ nhằm kích hoạt các bảng điều khiển chuyên biệt cho nhà sáng tạo nội dung.

Concept Laptop Yoga Book Pro 3D. Ảnh: Lenovo

Lenovo đặt trọng tâm vào ứng dụng thực tế, sản phẩm hướng đến nhóm khách hàng hạt động trong lĩnh vực thiết kế 3D, dựng phim và phát triển nội dung số. Cách tiếp cận này cho thấy hãng muốn đưa công nghệ 3D thoát khỏi vai trò trình diễn, hướng tới môi trường làm việc chuyên nghiệp.

Laptop ThinkBook Modular AI PC

Ở phân khúc doanh nghiệp, Lenovo giới thiệu ThinkBook Modular AI PC Concept, mẫu laptop đa mô-đun cho phép người dùng thay đổi cổng kết nối, tháo rời màn hình phụ và bàn phím theo nhu cầu. Hệ thống sử dụng đầu nối pogo-pin để đảm bảo truyền dữ liệu và nguồn điện ổn định giữa các thành phần.

Concept Laptop ThinkBook Modular AI PC Concept. Ảnh: Lenovo

Lenovo thiết kế màn hình 14 inch siêu mỏng làm trung tâm, cho phép gắn thêm màn hình phụ phía sau để chia sẻ nội dung hoặc đặt cạnh máy như màn hình thứ hai. Người dùng có thể thay thế các mô-đun IO như USB-A, USB-C hoặc HDMI mà không cần đổi toàn bộ thiết bị.

Chiến lược này phù hợp xu hướng kéo dài vòng đời sản phẩm và tăng khả năng sửa chữa. Trước đó, Lenovo đã ghi dấu ấn khi mẫu ThinkPad X1 Carbon Gen 14 Aura Edition nhận giải Best of CES nhờ cấu trúc “Space Frame” dễ thay linh kiện. Tại MWC, hãng tiếp tục củng cố thông điệp về tính bền vững và khả năng nâng cấp linh hoạt.

Làm mới hệ thống sản phẩm tiêu dùng

Bên cạnh các concept, Lenovo đồng loạt tung ra loạt thiết bị thương mại mới. Dẫn đầu là Yoga 9i 2-in-1 Aura Edition thế hệ mới sử dụng Intel Core Ultra Series 3, thiết kế mỏng nhẹ hơn và bổ sung thêm cổng kết nối, bao gồm jack tai nghe. Máy đi kèm bút Yoga Pen Gen 2 và dự kiến mở bán từ tháng 5 với giá khởi điểm 1.949 USD.

Yoga 9i 2-in-1 Aura Edition. Ảnh: Lenovo

Lenovo cũng công bố Yoga Pro 7a trang bị AMD Ryzen AI Max+ Series và RAM tối đa 128GB, hướng tới nhà sáng tạo nội dung chuyên nghiệp. Ở mảng gaming, Legion 7a sở hữu màn hình OLED 15 inch và nền tảng Ryzen AI Max+ Series, tập trung vào hiệu suất cao.

Phân khúc phổ thông ghi nhận sự xuất hiện của IdeaPad Slim 5i Ultra, IdeaPad Slim 3i màn hình 17 inch và tablet Idea Tab Pro Gen 2 dùng Snapdragon 8s Gen 4. Trong khi đó, Legion Tab hướng đến game thủ di động với màn hình 8,8 inch 165Hz và vi xử lý Snapdragon 8 Elite Gen 5.

Lenovo còn bổ sung màn hình di động L16 Mobile Monitor và Yoga Wireless Webcam Concept, webcam AI 4K hỗ trợ chỉnh sửa video tức thì. Danh mục đa dạng này cho thấy hãng muốn bao phủ toàn bộ dải nhu cầu từ học tập, làm việc đến giải trí.

Củng cố hệ sinh thái “Think”

Ở mảng doanh nghiệp, Lenovo mở rộng dòng ThinkPad và ThinkBook 2026, cải thiện khả năng sửa chữa, nâng cấp hệ thống loa và bổ sung tùy chọn camera 5MP. Các model như ThinkPad T14 Gen 7, T16 Gen 5, T14s Gen 7 hay ThinkPad X13 Detachable tiếp tục phục vụ nhóm khách hàng chuyên nghiệp. Giá bán khởi điểm trải rộng từ 259 USD đến 1.999 USD, dự kiến thương mại hóa trong năm 2026.

ThinkBook 2026. Ảnh: Lenovo

Lenovo đồng thời giới thiệu ThinkTab đạt chuẩn độ bền dành cho các hoạt động quân sự và màn hình ThinkVision mới, hoàn thiện hệ sinh thái làm việc di động.

AI trở thành trung tâm với hai concept trợ lý để bàn

Một điểm nhấn quan trọng khác là hai concept trợ lý để bàn: AI Work Companion cho người dùng cá nhân và AI Workmate cho doanh nghiệp. Cả hai hoạt động dựa trên hệ thống xử lý AI cục bộ, hỗ trợ lập kế hoạch, tóm tắt tài liệu, xây dựng bài thuyết trình và tự động hóa tác vụ.

Lenovo xác nhận trợ lý AI Qira sẽ sớm xuất hiện trên hơn 20 thiết bị trong vài tuần tới, mở rộng khả năng tích hợp AI trên toàn bộ hệ sinh thái.

Thông qua loạt công bố tại MWC 2026, Lenovo cho thấy chiến lược phát triển nhất quán: kết hợp AI, thiết kế đa mô-đun và khả năng sửa chữa để gia tăng vòng đời thiết bị. Thay vì chỉ chạy đua cấu hình, hãng tập trung vào cách người dùng tương tác với máy tính trong bối cảnh làm việc lai và sáng tạo số bùng nổ. Với bước đi này, Lenovo tiếp tục củng cố vị thế nhà sản xuất PC lớn nhất thế giới và chủ động định hình xu hướng công nghệ trong năm 2026.