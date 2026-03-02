Điện tử tiêu dùng
Mobile Computing Gia dụng Văn phòng Nghe - Nhìn E-Fashion

Lenovo gây ấn tượng mạnh tại MWC 2026 với loạt sản phẩm mới

Tạ Thành

Tạ Thành

15:10 | 02/03/2026
Theo dõi tạp chí Điện tử và Ứng dụng trên
Tại Mobile World Congress 2026 (MWC 2026), Lenovo tiếp tục khẳng định tham vọng dẫn dắt thị trường PC toàn cầu khi trình làng hàng loạt dự án và sản phẩm mới với phân khúc trải rộng từ tiêu dùng đến doanh nghiệp.
Lenovo tiên phong định hình kỷ nguyên mới của Hybrid AI Lenovo tiên phong định hình kỷ nguyên mới của Hybrid AI

Cụ thể, cùng với sự ra mắt của Lenovo và nền tảng agentic AI cá nhân hoạt động xuyên thiết bị mang tên Motorola Qira, ...
Lenovo gây sốt với loạt thiết bị gaming mới Lenovo gây sốt với loạt thiết bị gaming mới

Bộ sản phẩm hướng đến các vận động viên e-Sports, học sinh sinh viên đam mê game và cả những gamer thường xuyên di chuyển ...
Lenovo ra mắt nhiều sản phẩm và giải pháp mới dành cho doanh nghiệp Lenovo ra mắt nhiều sản phẩm và giải pháp mới dành cho doanh nghiệp

Bên cạnh loạt giải pháp và bộ phần mềm mới, được phát triển trên nền tảng Hybrid AI Advantage của Lenovo, bộ đôi máy chủ ...

Máy chơi game cầm tay màn hình gập Legion Go Fold

Tâm điểm của gian hàng Lenovo tại MWC 2026 là Legion Go Fold, mẫu máy chơi game cầm tay màn hình gập. Thiết bị sử dụng tấm nền POLED 7,7 inch có thể mở rộng lên 11,6 inch, cho phép người dùng chuyển đổi giữa nhiều chế độ hiển thị. Lenovo tích hợp bàn phím không dây tháo rời để biến thiết bị thành laptop Windows dạng vỏ sò, đồng thời thiết kế tay cầm có thể hoạt động như chuột dọc. Máy chạy nền tảng Intel Lunar Lake và trang bị RAM 32GB.

Concept Máy chơi game cầm tay màn hình gập Legion Go Fold. Ảnh: Lenovo
Concept Máy chơi game cầm tay màn hình gập Legion Go Fold. Ảnh: Lenovo

Việc Lenovo công bố chi tiết cấu hình cho thấy hãng đầu tư nghiêm túc vào dự án này, dù chưa xác nhận kế hoạch thương mại hóa. Thông điệp mà Lenovo được gửi đi rất rõ ràng: Hãng muốn định hình lại khái niệm máy chơi game cầm tay bằng khả năng chuyển đổi linh hoạt thay vì chỉ tập trung vào hiệu năng.

Laptop Yoga Book Pro 3D

Lenovo tiếp tục theo đuổi công nghệ hiển thị không gian với Yoga Book Pro 3D Concept. Mẫu laptop này sử dụng vi xử lý Intel Core Ultra 7 và GPU Nvidia GeForce RTX 5070, tích hợp hai màn hình OLED và công nghệ theo dõi chuyển động để tái tạo hình ảnh 3D theo thời gian thực mà không cần kính chuyên dụng. Lenovo bổ sung hệ phụ kiện nam châm gắn trực tiếp lên màn hình cảm ứng phụ nhằm kích hoạt các bảng điều khiển chuyên biệt cho nhà sáng tạo nội dung.

Concept Laptop Yoga Book Pro 3D. Ảnh: Lenovo
Concept Laptop Yoga Book Pro 3D. Ảnh: Lenovo

Lenovo đặt trọng tâm vào ứng dụng thực tế, sản phẩm hướng đến nhóm khách hàng hạt động trong lĩnh vực thiết kế 3D, dựng phim và phát triển nội dung số. Cách tiếp cận này cho thấy hãng muốn đưa công nghệ 3D thoát khỏi vai trò trình diễn, hướng tới môi trường làm việc chuyên nghiệp.

Laptop ThinkBook Modular AI PC

Ở phân khúc doanh nghiệp, Lenovo giới thiệu ThinkBook Modular AI PC Concept, mẫu laptop đa mô-đun cho phép người dùng thay đổi cổng kết nối, tháo rời màn hình phụ và bàn phím theo nhu cầu. Hệ thống sử dụng đầu nối pogo-pin để đảm bảo truyền dữ liệu và nguồn điện ổn định giữa các thành phần.

Concept Laptop ThinkBook Modular AI PC Concept. Ảnh: Lenovo
Concept Laptop ThinkBook Modular AI PC Concept. Ảnh: Lenovo

Lenovo thiết kế màn hình 14 inch siêu mỏng làm trung tâm, cho phép gắn thêm màn hình phụ phía sau để chia sẻ nội dung hoặc đặt cạnh máy như màn hình thứ hai. Người dùng có thể thay thế các mô-đun IO như USB-A, USB-C hoặc HDMI mà không cần đổi toàn bộ thiết bị.

Chiến lược này phù hợp xu hướng kéo dài vòng đời sản phẩm và tăng khả năng sửa chữa. Trước đó, Lenovo đã ghi dấu ấn khi mẫu ThinkPad X1 Carbon Gen 14 Aura Edition nhận giải Best of CES nhờ cấu trúc “Space Frame” dễ thay linh kiện. Tại MWC, hãng tiếp tục củng cố thông điệp về tính bền vững và khả năng nâng cấp linh hoạt.

Làm mới hệ thống sản phẩm tiêu dùng

Bên cạnh các concept, Lenovo đồng loạt tung ra loạt thiết bị thương mại mới. Dẫn đầu là Yoga 9i 2-in-1 Aura Edition thế hệ mới sử dụng Intel Core Ultra Series 3, thiết kế mỏng nhẹ hơn và bổ sung thêm cổng kết nối, bao gồm jack tai nghe. Máy đi kèm bút Yoga Pen Gen 2 và dự kiến mở bán từ tháng 5 với giá khởi điểm 1.949 USD.

Yoga 9i 2-in-1 Aura Edition. Ảnh: Lenovo
Yoga 9i 2-in-1 Aura Edition. Ảnh: Lenovo

Lenovo cũng công bố Yoga Pro 7a trang bị AMD Ryzen AI Max+ Series và RAM tối đa 128GB, hướng tới nhà sáng tạo nội dung chuyên nghiệp. Ở mảng gaming, Legion 7a sở hữu màn hình OLED 15 inch và nền tảng Ryzen AI Max+ Series, tập trung vào hiệu suất cao.

Phân khúc phổ thông ghi nhận sự xuất hiện của IdeaPad Slim 5i Ultra, IdeaPad Slim 3i màn hình 17 inch và tablet Idea Tab Pro Gen 2 dùng Snapdragon 8s Gen 4. Trong khi đó, Legion Tab hướng đến game thủ di động với màn hình 8,8 inch 165Hz và vi xử lý Snapdragon 8 Elite Gen 5.

Lenovo còn bổ sung màn hình di động L16 Mobile Monitor và Yoga Wireless Webcam Concept, webcam AI 4K hỗ trợ chỉnh sửa video tức thì. Danh mục đa dạng này cho thấy hãng muốn bao phủ toàn bộ dải nhu cầu từ học tập, làm việc đến giải trí.

Củng cố hệ sinh thái “Think”

Ở mảng doanh nghiệp, Lenovo mở rộng dòng ThinkPad và ThinkBook 2026, cải thiện khả năng sửa chữa, nâng cấp hệ thống loa và bổ sung tùy chọn camera 5MP. Các model như ThinkPad T14 Gen 7, T16 Gen 5, T14s Gen 7 hay ThinkPad X13 Detachable tiếp tục phục vụ nhóm khách hàng chuyên nghiệp. Giá bán khởi điểm trải rộng từ 259 USD đến 1.999 USD, dự kiến thương mại hóa trong năm 2026.

ThinkBook 2026. Ảnh: Lenovo
ThinkBook 2026. Ảnh: Lenovo

Lenovo đồng thời giới thiệu ThinkTab đạt chuẩn độ bền dành cho các hoạt động quân sự và màn hình ThinkVision mới, hoàn thiện hệ sinh thái làm việc di động.

AI trở thành trung tâm với hai concept trợ lý để bàn

Một điểm nhấn quan trọng khác là hai concept trợ lý để bàn: AI Work Companion cho người dùng cá nhân và AI Workmate cho doanh nghiệp. Cả hai hoạt động dựa trên hệ thống xử lý AI cục bộ, hỗ trợ lập kế hoạch, tóm tắt tài liệu, xây dựng bài thuyết trình và tự động hóa tác vụ.

Lenovo xác nhận trợ lý AI Qira sẽ sớm xuất hiện trên hơn 20 thiết bị trong vài tuần tới, mở rộng khả năng tích hợp AI trên toàn bộ hệ sinh thái.

Thông qua loạt công bố tại MWC 2026, Lenovo cho thấy chiến lược phát triển nhất quán: kết hợp AI, thiết kế đa mô-đun và khả năng sửa chữa để gia tăng vòng đời thiết bị. Thay vì chỉ chạy đua cấu hình, hãng tập trung vào cách người dùng tương tác với máy tính trong bối cảnh làm việc lai và sáng tạo số bùng nổ. Với bước đi này, Lenovo tiếp tục củng cố vị thế nhà sản xuất PC lớn nhất thế giới và chủ động định hình xu hướng công nghệ trong năm 2026.

Lenovo Mobile World Congress 2026 (MWC 2026) Legion Go Fold Laptop Yoga Book Pro 3D Laptop ThinkBook Modular AI PC

Bài liên quan

Lenovo ra mắt nhiều sản phẩm và giải pháp mới dành cho doanh nghiệp

Lenovo ra mắt nhiều sản phẩm và giải pháp mới dành cho doanh nghiệp

Lenovo gây sốt với loạt thiết bị gaming mới

Lenovo gây sốt với loạt thiết bị gaming mới

Lenovo tiên phong định hình kỷ nguyên mới của Hybrid AI

Lenovo tiên phong định hình kỷ nguyên mới của Hybrid AI

Có thể bạn quan tâm

Xiaomi 17 đặt tham vọng lớn khi cạnh tranh Galaxy S26 và iPhone 17

Xiaomi 17 đặt tham vọng lớn khi cạnh tranh Galaxy S26 và iPhone 17

Mobile
Đánh dấu bước tiến mới ở phân khúc flagship, Xiaomi 17 ra mắt với cụm ba camera hợp tác phát triển cùng Leica, là smartphone đầu tiên tại Việt Nam sử dụng vi xử lý Snapdragon 8 Elite Gen 5. Sự kết hợp giữa phần cứng mạnh mẽ và hệ thống camera cao cấp hứa hẹn mang đến trải nghiệm toàn diện từ hiệu năng đến nhiếp ảnh di động.
MWC 2026: HONOR bắt tay ARRI, nâng tầm trải nghiệm nhiếp ảnh trên smartphone

MWC 2026: HONOR bắt tay ARRI, nâng tầm trải nghiệm nhiếp ảnh trên smartphone

Mobile
Hợp tác chiến lược này đồng thời đặt nền móng cho HONOR Robot Phone, thiết bị tích hợp AI và chuyển động cơ học, mở ra cách tiếp cận hoàn toàn mới cho nhiếp ảnh và quay phim di động.
Bạn đã sẵn sàng để cháy cùng đêm hội Samfan với Hoàng Hà Mobile?

Bạn đã sẵn sàng để cháy cùng đêm hội Samfan với Hoàng Hà Mobile?

Mobile
Theo đó, khách hàng đặt Galaxy S26 Series sớm sẽ được tham gia một sự kiện nhận máy "độc nhất vô nhị" ngay tại không gian rạp chiếu phim. Đây là đêm hội đặc biệt dành riêng cho Samfan do Hoàng Hà Mobile tổ chức nhằm giúp khách hàng vừa có thể nhận máy Galaxy S26 Series sớm, vừa có cơ hội săn quà khủng và giao lưu cùng khách mời bí mật.
Xiaomi mở rộng hệ sinh thái sản phẩm bằng loạt thiết bị đeo và TV Mini LED mới

Xiaomi mở rộng hệ sinh thái sản phẩm bằng loạt thiết bị đeo và TV Mini LED mới

Nghe - Nhìn
Đây là một phần trong chiến lược c mở rộng hệ sinh thái AIoT của Xiaomi tại thị trường Việt Nam, cũng như mong muốn trải nghiệm công nghệ liền mạch từ hành trình du lịch đến giải trí tại gia.
Xiaomi Pad 8 Series chính thức lên kệ

Xiaomi Pad 8 Series chính thức lên kệ

Điện tử tiêu dùng
Hướng đến nhóm người tìm kiếm một thiết bị mạnh mẽ để xử lý công việc nhưng vẫn gọn nhẹ và thuận lợi cho việc di chuyển, bộ đôi máy tính bảng được trang bị màn hình sắc nét, dung lượng pin lớn và bộ phụ kiện đa dạng giúp nâng cao hiệu suất công việc mỗi ngày.
Xem thêm

Đọc nhiều

Đấu trường Danh Vọng Mùa Xuân 2026 chính thức khởi tranh với nhiều thay đổi mới

Đấu trường Danh Vọng Mùa Xuân 2026 chính thức khởi tranh với nhiều thay đổi mới

Giáo sư, Viện sĩ Châu Văn Minh làm Bí thư Đảng ủy Liên hiệp các Hội Khoa học - Kỹ thuật Việt Nam

Giáo sư, Viện sĩ Châu Văn Minh làm Bí thư Đảng ủy Liên hiệp các Hội Khoa học - Kỹ thuật Việt Nam

Galaxy S26 Ultra hay S25 Ultra - 6 câu hỏi giúp bạn quyết định trước khi

Galaxy S26 Ultra hay S25 Ultra - 6 câu hỏi giúp bạn quyết định trước khi 'xuống tiền'

Bật mí ý nghĩa tên nhóm Quả Dưa Hấu sau 28 năm tái hợp

Bật mí ý nghĩa tên nhóm Quả Dưa Hấu sau 28 năm tái hợp

Bảo Tín Minh Châu ra mắt máy bán vàng tự động, thúc đẩy chuyển đổi số thị trường vàng

Bảo Tín Minh Châu ra mắt máy bán vàng tự động, thúc đẩy chuyển đổi số thị trường vàng

Editor'sChoice

Ford Mustang Mach-E: SUV điện hiệu năng cao của năm

Ford Mustang Mach-E: SUV điện hiệu năng cao của năm

TRULIVA UR61096H: Máy lọc nước RO âm tủ bếp của năm

TRULIVA UR61096H: Máy lọc nước RO âm tủ bếp của năm

OPPO Find X9 Series: smartphone cao cấp của năm

OPPO Find X9 Series: smartphone cao cấp của năm

Hà Nội
TP Hồ Chí Minh
Đà Nẵng
Hà Giang
Hải Phòng
Khánh Hòa
Nghệ An
Phan Thiết
Quảng Bình
Thừa Thiên Huế
Hà Nội

22°C

Cảm giác: 22°C
mây đen u ám
Thứ tư, 04/03/2026 00:00
18°C
Thứ tư, 04/03/2026 03:00
20°C
Thứ tư, 04/03/2026 06:00
22°C
Thứ tư, 04/03/2026 09:00
22°C
Thứ tư, 04/03/2026 12:00
21°C
Thứ tư, 04/03/2026 15:00
20°C
Thứ tư, 04/03/2026 18:00
19°C
Thứ tư, 04/03/2026 21:00
19°C
Thứ năm, 05/03/2026 00:00
19°C
Thứ năm, 05/03/2026 03:00
20°C
Thứ năm, 05/03/2026 06:00
21°C
Thứ năm, 05/03/2026 09:00
21°C
Thứ năm, 05/03/2026 12:00
20°C
Thứ năm, 05/03/2026 15:00
20°C
Thứ năm, 05/03/2026 18:00
20°C
Thứ năm, 05/03/2026 21:00
20°C
Thứ sáu, 06/03/2026 00:00
20°C
Thứ sáu, 06/03/2026 03:00
21°C
Thứ sáu, 06/03/2026 06:00
24°C
Thứ sáu, 06/03/2026 09:00
25°C
Thứ sáu, 06/03/2026 12:00
22°C
Thứ sáu, 06/03/2026 15:00
21°C
Thứ sáu, 06/03/2026 18:00
21°C
Thứ sáu, 06/03/2026 21:00
21°C
Thứ bảy, 07/03/2026 00:00
21°C
Thứ bảy, 07/03/2026 03:00
23°C
Thứ bảy, 07/03/2026 06:00
24°C
Thứ bảy, 07/03/2026 09:00
25°C
Thứ bảy, 07/03/2026 12:00
22°C
Thứ bảy, 07/03/2026 15:00
21°C
Thứ bảy, 07/03/2026 18:00
21°C
Thứ bảy, 07/03/2026 21:00
20°C
Chủ nhật, 08/03/2026 00:00
21°C
TP Hồ Chí Minh

29°C

Cảm giác: 35°C
mưa nhẹ
Thứ tư, 04/03/2026 00:00
26°C
Thứ tư, 04/03/2026 03:00
32°C
Thứ tư, 04/03/2026 06:00
36°C
Thứ tư, 04/03/2026 09:00
32°C
Thứ tư, 04/03/2026 12:00
28°C
Thứ tư, 04/03/2026 15:00
27°C
Thứ tư, 04/03/2026 18:00
26°C
Thứ tư, 04/03/2026 21:00
26°C
Thứ năm, 05/03/2026 00:00
26°C
Thứ năm, 05/03/2026 03:00
31°C
Thứ năm, 05/03/2026 06:00
32°C
Thứ năm, 05/03/2026 09:00
29°C
Thứ năm, 05/03/2026 12:00
27°C
Thứ năm, 05/03/2026 15:00
26°C
Thứ năm, 05/03/2026 18:00
25°C
Thứ năm, 05/03/2026 21:00
25°C
Thứ sáu, 06/03/2026 00:00
25°C
Thứ sáu, 06/03/2026 03:00
31°C
Thứ sáu, 06/03/2026 06:00
30°C
Thứ sáu, 06/03/2026 09:00
30°C
Thứ sáu, 06/03/2026 12:00
27°C
Thứ sáu, 06/03/2026 15:00
26°C
Thứ sáu, 06/03/2026 18:00
25°C
Thứ sáu, 06/03/2026 21:00
25°C
Thứ bảy, 07/03/2026 00:00
25°C
Thứ bảy, 07/03/2026 03:00
30°C
Thứ bảy, 07/03/2026 06:00
34°C
Thứ bảy, 07/03/2026 09:00
33°C
Thứ bảy, 07/03/2026 12:00
28°C
Thứ bảy, 07/03/2026 15:00
27°C
Thứ bảy, 07/03/2026 18:00
26°C
Thứ bảy, 07/03/2026 21:00
25°C
Chủ nhật, 08/03/2026 00:00
26°C
Đà Nẵng

28°C

Cảm giác: 32°C
mây thưa
Thứ tư, 04/03/2026 00:00
23°C
Thứ tư, 04/03/2026 03:00
23°C
Thứ tư, 04/03/2026 06:00
24°C
Thứ tư, 04/03/2026 09:00
24°C
Thứ tư, 04/03/2026 12:00
23°C
Thứ tư, 04/03/2026 15:00
23°C
Thứ tư, 04/03/2026 18:00
23°C
Thứ tư, 04/03/2026 21:00
22°C
Thứ năm, 05/03/2026 00:00
22°C
Thứ năm, 05/03/2026 03:00
25°C
Thứ năm, 05/03/2026 06:00
24°C
Thứ năm, 05/03/2026 09:00
24°C
Thứ năm, 05/03/2026 12:00
24°C
Thứ năm, 05/03/2026 15:00
24°C
Thứ năm, 05/03/2026 18:00
23°C
Thứ năm, 05/03/2026 21:00
23°C
Thứ sáu, 06/03/2026 00:00
24°C
Thứ sáu, 06/03/2026 03:00
25°C
Thứ sáu, 06/03/2026 06:00
25°C
Thứ sáu, 06/03/2026 09:00
25°C
Thứ sáu, 06/03/2026 12:00
24°C
Thứ sáu, 06/03/2026 15:00
23°C
Thứ sáu, 06/03/2026 18:00
23°C
Thứ sáu, 06/03/2026 21:00
23°C
Thứ bảy, 07/03/2026 00:00
23°C
Thứ bảy, 07/03/2026 03:00
24°C
Thứ bảy, 07/03/2026 06:00
25°C
Thứ bảy, 07/03/2026 09:00
25°C
Thứ bảy, 07/03/2026 12:00
24°C
Thứ bảy, 07/03/2026 15:00
23°C
Thứ bảy, 07/03/2026 18:00
23°C
Thứ bảy, 07/03/2026 21:00
22°C
Chủ nhật, 08/03/2026 00:00
23°C
Hà Giang

21°C

Cảm giác: 21°C
mây đen u ám
Thứ tư, 04/03/2026 00:00
18°C
Thứ tư, 04/03/2026 03:00
19°C
Thứ tư, 04/03/2026 06:00
23°C
Thứ tư, 04/03/2026 09:00
24°C
Thứ tư, 04/03/2026 12:00
19°C
Thứ tư, 04/03/2026 15:00
20°C
Thứ tư, 04/03/2026 18:00
19°C
Thứ tư, 04/03/2026 21:00
18°C
Thứ năm, 05/03/2026 00:00
18°C
Thứ năm, 05/03/2026 03:00
23°C
Thứ năm, 05/03/2026 06:00
25°C
Thứ năm, 05/03/2026 09:00
25°C
Thứ năm, 05/03/2026 12:00
21°C
Thứ năm, 05/03/2026 15:00
21°C
Thứ năm, 05/03/2026 18:00
20°C
Thứ năm, 05/03/2026 21:00
20°C
Thứ sáu, 06/03/2026 00:00
20°C
Thứ sáu, 06/03/2026 03:00
21°C
Thứ sáu, 06/03/2026 06:00
24°C
Thứ sáu, 06/03/2026 09:00
23°C
Thứ sáu, 06/03/2026 12:00
20°C
Thứ sáu, 06/03/2026 15:00
20°C
Thứ sáu, 06/03/2026 18:00
20°C
Thứ sáu, 06/03/2026 21:00
20°C
Thứ bảy, 07/03/2026 00:00
19°C
Thứ bảy, 07/03/2026 03:00
20°C
Thứ bảy, 07/03/2026 06:00
20°C
Thứ bảy, 07/03/2026 09:00
19°C
Thứ bảy, 07/03/2026 12:00
19°C
Thứ bảy, 07/03/2026 15:00
19°C
Thứ bảy, 07/03/2026 18:00
19°C
Thứ bảy, 07/03/2026 21:00
19°C
Chủ nhật, 08/03/2026 00:00
19°C
Hải Phòng

22°C

Cảm giác: 23°C
mây đen u ám
Thứ tư, 04/03/2026 00:00
19°C
Thứ tư, 04/03/2026 03:00
19°C
Thứ tư, 04/03/2026 06:00
21°C
Thứ tư, 04/03/2026 09:00
22°C
Thứ tư, 04/03/2026 12:00
20°C
Thứ tư, 04/03/2026 15:00
19°C
Thứ tư, 04/03/2026 18:00
19°C
Thứ tư, 04/03/2026 21:00
19°C
Thứ năm, 05/03/2026 00:00
19°C
Thứ năm, 05/03/2026 03:00
20°C
Thứ năm, 05/03/2026 06:00
21°C
Thứ năm, 05/03/2026 09:00
22°C
Thứ năm, 05/03/2026 12:00
21°C
Thứ năm, 05/03/2026 15:00
21°C
Thứ năm, 05/03/2026 18:00
21°C
Thứ năm, 05/03/2026 21:00
21°C
Thứ sáu, 06/03/2026 00:00
21°C
Thứ sáu, 06/03/2026 03:00
23°C
Thứ sáu, 06/03/2026 06:00
24°C
Thứ sáu, 06/03/2026 09:00
23°C
Thứ sáu, 06/03/2026 12:00
21°C
Thứ sáu, 06/03/2026 15:00
21°C
Thứ sáu, 06/03/2026 18:00
21°C
Thứ sáu, 06/03/2026 21:00
21°C
Thứ bảy, 07/03/2026 00:00
21°C
Thứ bảy, 07/03/2026 03:00
23°C
Thứ bảy, 07/03/2026 06:00
25°C
Thứ bảy, 07/03/2026 09:00
25°C
Thứ bảy, 07/03/2026 12:00
22°C
Thứ bảy, 07/03/2026 15:00
21°C
Thứ bảy, 07/03/2026 18:00
21°C
Thứ bảy, 07/03/2026 21:00
21°C
Chủ nhật, 08/03/2026 00:00
21°C
Khánh Hòa

30°C

Cảm giác: 33°C
mây rải rác
Thứ tư, 04/03/2026 00:00
22°C
Thứ tư, 04/03/2026 03:00
30°C
Thứ tư, 04/03/2026 06:00
33°C
Thứ tư, 04/03/2026 09:00
29°C
Thứ tư, 04/03/2026 12:00
24°C
Thứ tư, 04/03/2026 15:00
22°C
Thứ tư, 04/03/2026 18:00
22°C
Thứ tư, 04/03/2026 21:00
21°C
Thứ năm, 05/03/2026 00:00
23°C
Thứ năm, 05/03/2026 03:00
30°C
Thứ năm, 05/03/2026 06:00
30°C
Thứ năm, 05/03/2026 09:00
29°C
Thứ năm, 05/03/2026 12:00
23°C
Thứ năm, 05/03/2026 15:00
22°C
Thứ năm, 05/03/2026 18:00
21°C
Thứ năm, 05/03/2026 21:00
21°C
Thứ sáu, 06/03/2026 00:00
23°C
Thứ sáu, 06/03/2026 03:00
31°C
Thứ sáu, 06/03/2026 06:00
30°C
Thứ sáu, 06/03/2026 09:00
29°C
Thứ sáu, 06/03/2026 12:00
23°C
Thứ sáu, 06/03/2026 15:00
22°C
Thứ sáu, 06/03/2026 18:00
21°C
Thứ sáu, 06/03/2026 21:00
21°C
Thứ bảy, 07/03/2026 00:00
22°C
Thứ bảy, 07/03/2026 03:00
29°C
Thứ bảy, 07/03/2026 06:00
32°C
Thứ bảy, 07/03/2026 09:00
29°C
Thứ bảy, 07/03/2026 12:00
23°C
Thứ bảy, 07/03/2026 15:00
21°C
Thứ bảy, 07/03/2026 18:00
21°C
Thứ bảy, 07/03/2026 21:00
20°C
Chủ nhật, 08/03/2026 00:00
22°C
Nghệ An

26°C

Cảm giác: 26°C
mây rải rác
Thứ tư, 04/03/2026 00:00
17°C
Thứ tư, 04/03/2026 03:00
18°C
Thứ tư, 04/03/2026 06:00
18°C
Thứ tư, 04/03/2026 09:00
18°C
Thứ tư, 04/03/2026 12:00
17°C
Thứ tư, 04/03/2026 15:00
17°C
Thứ tư, 04/03/2026 18:00
17°C
Thứ tư, 04/03/2026 21:00
17°C
Thứ năm, 05/03/2026 00:00
17°C
Thứ năm, 05/03/2026 03:00
19°C
Thứ năm, 05/03/2026 06:00
23°C
Thứ năm, 05/03/2026 09:00
23°C
Thứ năm, 05/03/2026 12:00
19°C
Thứ năm, 05/03/2026 15:00
18°C
Thứ năm, 05/03/2026 18:00
19°C
Thứ năm, 05/03/2026 21:00
18°C
Thứ sáu, 06/03/2026 00:00
18°C
Thứ sáu, 06/03/2026 03:00
20°C
Thứ sáu, 06/03/2026 06:00
20°C
Thứ sáu, 06/03/2026 09:00
22°C
Thứ sáu, 06/03/2026 12:00
19°C
Thứ sáu, 06/03/2026 15:00
19°C
Thứ sáu, 06/03/2026 18:00
19°C
Thứ sáu, 06/03/2026 21:00
19°C
Thứ bảy, 07/03/2026 00:00
19°C
Thứ bảy, 07/03/2026 03:00
21°C
Thứ bảy, 07/03/2026 06:00
25°C
Thứ bảy, 07/03/2026 09:00
24°C
Thứ bảy, 07/03/2026 12:00
20°C
Thứ bảy, 07/03/2026 15:00
20°C
Thứ bảy, 07/03/2026 18:00
19°C
Thứ bảy, 07/03/2026 21:00
19°C
Chủ nhật, 08/03/2026 00:00
19°C
Phan Thiết

28°C

Cảm giác: 31°C
mây thưa
Thứ tư, 04/03/2026 00:00
24°C
Thứ tư, 04/03/2026 03:00
30°C
Thứ tư, 04/03/2026 06:00
32°C
Thứ tư, 04/03/2026 09:00
30°C
Thứ tư, 04/03/2026 12:00
26°C
Thứ tư, 04/03/2026 15:00
25°C
Thứ tư, 04/03/2026 18:00
24°C
Thứ tư, 04/03/2026 21:00
24°C
Thứ năm, 05/03/2026 00:00
25°C
Thứ năm, 05/03/2026 03:00
30°C
Thứ năm, 05/03/2026 06:00
31°C
Thứ năm, 05/03/2026 09:00
29°C
Thứ năm, 05/03/2026 12:00
26°C
Thứ năm, 05/03/2026 15:00
26°C
Thứ năm, 05/03/2026 18:00
24°C
Thứ năm, 05/03/2026 21:00
24°C
Thứ sáu, 06/03/2026 00:00
25°C
Thứ sáu, 06/03/2026 03:00
29°C
Thứ sáu, 06/03/2026 06:00
31°C
Thứ sáu, 06/03/2026 09:00
29°C
Thứ sáu, 06/03/2026 12:00
26°C
Thứ sáu, 06/03/2026 15:00
25°C
Thứ sáu, 06/03/2026 18:00
24°C
Thứ sáu, 06/03/2026 21:00
23°C
Thứ bảy, 07/03/2026 00:00
24°C
Thứ bảy, 07/03/2026 03:00
30°C
Thứ bảy, 07/03/2026 06:00
30°C
Thứ bảy, 07/03/2026 09:00
29°C
Thứ bảy, 07/03/2026 12:00
26°C
Thứ bảy, 07/03/2026 15:00
25°C
Thứ bảy, 07/03/2026 18:00
24°C
Thứ bảy, 07/03/2026 21:00
24°C
Chủ nhật, 08/03/2026 00:00
25°C
Quảng Bình

27°C

Cảm giác: 28°C
mây đen u ám
Thứ tư, 04/03/2026 00:00
17°C
Thứ tư, 04/03/2026 03:00
17°C
Thứ tư, 04/03/2026 06:00
17°C
Thứ tư, 04/03/2026 09:00
17°C
Thứ tư, 04/03/2026 12:00
17°C
Thứ tư, 04/03/2026 15:00
16°C
Thứ tư, 04/03/2026 18:00
16°C
Thứ tư, 04/03/2026 21:00
16°C
Thứ năm, 05/03/2026 00:00
17°C
Thứ năm, 05/03/2026 03:00
19°C
Thứ năm, 05/03/2026 06:00
24°C
Thứ năm, 05/03/2026 09:00
22°C
Thứ năm, 05/03/2026 12:00
19°C
Thứ năm, 05/03/2026 15:00
18°C
Thứ năm, 05/03/2026 18:00
18°C
Thứ năm, 05/03/2026 21:00
18°C
Thứ sáu, 06/03/2026 00:00
18°C
Thứ sáu, 06/03/2026 03:00
19°C
Thứ sáu, 06/03/2026 06:00
22°C
Thứ sáu, 06/03/2026 09:00
21°C
Thứ sáu, 06/03/2026 12:00
18°C
Thứ sáu, 06/03/2026 15:00
19°C
Thứ sáu, 06/03/2026 18:00
19°C
Thứ sáu, 06/03/2026 21:00
18°C
Thứ bảy, 07/03/2026 00:00
19°C
Thứ bảy, 07/03/2026 03:00
21°C
Thứ bảy, 07/03/2026 06:00
23°C
Thứ bảy, 07/03/2026 09:00
22°C
Thứ bảy, 07/03/2026 12:00
18°C
Thứ bảy, 07/03/2026 15:00
18°C
Thứ bảy, 07/03/2026 18:00
18°C
Thứ bảy, 07/03/2026 21:00
17°C
Chủ nhật, 08/03/2026 00:00
18°C
Thừa Thiên Huế

28°C

Cảm giác: 30°C
mây rải rác
Thứ tư, 04/03/2026 00:00
22°C
Thứ tư, 04/03/2026 03:00
21°C
Thứ tư, 04/03/2026 06:00
21°C
Thứ tư, 04/03/2026 09:00
20°C
Thứ tư, 04/03/2026 12:00
20°C
Thứ tư, 04/03/2026 15:00
20°C
Thứ tư, 04/03/2026 18:00
19°C
Thứ tư, 04/03/2026 21:00
20°C
Thứ năm, 05/03/2026 00:00
20°C
Thứ năm, 05/03/2026 03:00
26°C
Thứ năm, 05/03/2026 06:00
25°C
Thứ năm, 05/03/2026 09:00
22°C
Thứ năm, 05/03/2026 12:00
21°C
Thứ năm, 05/03/2026 15:00
21°C
Thứ năm, 05/03/2026 18:00
21°C
Thứ năm, 05/03/2026 21:00
20°C
Thứ sáu, 06/03/2026 00:00
21°C
Thứ sáu, 06/03/2026 03:00
24°C
Thứ sáu, 06/03/2026 06:00
25°C
Thứ sáu, 06/03/2026 09:00
23°C
Thứ sáu, 06/03/2026 12:00
21°C
Thứ sáu, 06/03/2026 15:00
20°C
Thứ sáu, 06/03/2026 18:00
19°C
Thứ sáu, 06/03/2026 21:00
20°C
Thứ bảy, 07/03/2026 00:00
20°C
Thứ bảy, 07/03/2026 03:00
23°C
Thứ bảy, 07/03/2026 06:00
25°C
Thứ bảy, 07/03/2026 09:00
24°C
Thứ bảy, 07/03/2026 12:00
21°C
Thứ bảy, 07/03/2026 15:00
20°C
Thứ bảy, 07/03/2026 18:00
19°C
Thứ bảy, 07/03/2026 21:00
18°C
Chủ nhật, 08/03/2026 00:00
19°C

Giá vàngTỷ giá

DOJI Giá mua Giá bán
SJC -Bán Lẻ 18,790 19,090
Kim TT/AVPL 18,795 19,100
NHẪN TRÒN 9999 HƯNG THỊNH VƯỢNG 18,790 19,090
Nguyên Liệu 99.99 18,000 18,200
Nguyên Liệu 99.9 17,950 18,150
NỮ TRANG 9999 - BÁN LẺ 18,670 19,070
NỮ TRANG 999 - BÁN LẺ 18,620 19,020
Nữ trang 99 - Bán Lẻ 18,550 19,000
Cập nhật: 03/03/2026 09:00
PNJ Giá mua Giá bán
TPHCM - PNJ 186,200 ▼700K 189,200 ▼700K
Hà Nội - PNJ 186,200 ▼700K 189,200 ▼700K
Đà Nẵng - PNJ 186,200 ▼700K 189,200 ▼700K
Miền Tây - PNJ 186,200 ▼700K 189,200 ▼700K
Tây Nguyên - PNJ 186,200 ▼700K 189,200 ▼700K
Đông Nam Bộ - PNJ 186,200 ▼700K 189,200 ▼700K
Cập nhật: 03/03/2026 09:00
AJC Giá mua Giá bán
Miếng SJC Hà Nội 18,640 ▼150K 18,940 ▼150K
Miếng SJC Nghệ An 18,640 ▼150K 18,940 ▼150K
Miếng SJC Thái Bình 18,640 ▼150K 18,940 ▼150K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội 18,640 ▼130K 18,940 ▼130K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An 18,640 ▼130K 18,940 ▼130K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình 18,640 ▼130K 18,940 ▼130K
NL 99.90 17,720 ▼50K
NL 99.99, Nhẫn Tròn Thái Bình 17,750 ▼50K
Trang sức 99.9 18,130 ▼130K 18,830 ▼130K
Trang sức 99.99 18,140 ▼130K 18,840 ▼130K
Cập nhật: 03/03/2026 09:00
SJC Giá mua Giá bán
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,864 ▼15K 1,894 ▼15K
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 5 chỉ 1,864 ▼15K 18,942 ▼150K
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 1,864 ▼15K 18,943 ▼150K
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 1,861 ▼3K 1,891 ▼3K
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 1,861 ▼3K 1,892 ▼3K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99,99% 1,841 ▼3K 1,876 ▼3K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99% 179,243 ▲161289K 185,743 ▲167139K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 75% 131,964 ▼225K 140,864 ▼225K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 68% 118,831 ▼204K 127,731 ▼204K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 61% 105,697 ▲95109K 114,597 ▲103119K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 58,3% 100,632 ▼175K 109,532 ▼175K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 41,7% 69,487 ▼125K 78,387 ▼125K
Miền Bắc - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,864 ▼15K 1,894 ▼15K
Hạ Long - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,864 ▼15K 1,894 ▼15K
Hải Phòng - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,864 ▼15K 1,894 ▼15K
Miền Trung - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,864 ▼15K 1,894 ▼15K
Huế - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,864 ▼15K 1,894 ▼15K
Quảng Ngãi - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,864 ▼15K 1,894 ▼15K
Nha Trang - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,864 ▼15K 1,894 ▼15K
Biên Hòa - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,864 ▼15K 1,894 ▼15K
Miền Tây - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,864 ▼15K 1,894 ▼15K
Bạc Liêu - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,864 ▼15K 1,894 ▼15K
Cà Mau - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,864 ▼15K 1,894 ▼15K
Cập nhật: 03/03/2026 09:00
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng TCB
AUD 18114 18389 18981
CAD 18645 18923 19551
CHF 32986 33372 34041
CNY 0 3470 3830
EUR 30041 30315 31357
GBP 34362 34754 35718
HKD 0 3220 3423
JPY 159 163 170
KRW 0 17 18
NZD 0 15284 15883
SGD 20065 20348 20887
THB 750 813 867
USD (1,2) 25942 0 0
USD (5,10,20) 25982 0 0
USD (50,100) 26011 26030 26298
Cập nhật: 03/03/2026 09:00
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng BIDV
USD 25,969 25,969 26,289
USD(1-2-5) 24,931 - -
USD(10-20) 24,931 - -
EUR 30,292 30,316 31,586
JPY 163.71 164.01 171.52
GBP 34,546 34,640 35,590
AUD 18,258 18,324 18,871
CAD 18,849 18,910 19,524
CHF 33,570 33,674 34,509
SGD 20,199 20,262 20,966
CNY - 3,752 3,867
HKD 3,293 3,303 3,398
KRW 16.62 17.33 18.69
THB 795.85 805.68 860.37
NZD 15,277 15,419 15,841
SEK - 2,822 2,915
DKK - 4,050 4,183
NOK - 2,708 2,797
LAK - 0.93 1.3
MYR 6,241.5 - 7,028.24
TWD 750.82 - 907.48
SAR - 6,867.78 7,218.06
KWD - 83,500 88,638
Cập nhật: 03/03/2026 09:00
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng Agribank
USD 25,968 25,998 26,298
EUR 30,048 30,169 31,346
GBP 34,493 34,632 35,635
HKD 3,280 3,293 3,408
CHF 33,023 33,156 34,084
JPY 162.33 162.98 170.36
AUD 18,243 18,316 18,906
SGD 20,217 20,298 20,881
THB 814 817 854
CAD 18,808 18,884 19,458
NZD 15,321 15,855
KRW 17.21 18.78
Cập nhật: 03/03/2026 09:00
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng Sacombank
USD 26010 26010 26260
AUD 18247 18347 19270
CAD 18812 18912 19929
CHF 33222 33252 34839
CNY 0 3772.6 0
CZK 0 1210 0
DKK 0 4090 0
EUR 30190 30220 31942
GBP 34619 34669 36432
HKD 0 3345 0
JPY 163.08 163.58 174.1
KHR 0 6.097 0
KRW 0 17.5 0
LAK 0 1.172 0
MYR 0 6840 0
NOK 0 2735 0
NZD 0 15370 0
PHP 0 410 0
SEK 0 2850 0
SGD 20198 20328 21061
THB 0 780.2 0
TWD 0 820 0
SJC 9999 18400000 18400000 19100000
SBJ 16000000 16000000 19100000
Cập nhật: 03/03/2026 09:00
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng OCB
USD100 25,979 26,029 26,289
USD20 25,979 26,029 26,289
USD1 23,787 26,029 26,289
AUD 18,295 18,395 19,507
EUR 30,532 30,532 31,964
CAD 18,762 18,862 20,177
SGD 20,334 20,484 21,470
JPY 164.39 165.89 171.5
GBP 34,560 34,910 35,797
XAU 18,558,000 0 18,862,000
CNY 0 3,656 0
THB 0 818 0
CHF 0 0 0
KRW 0 0 0
Cập nhật: 03/03/2026 09:00

Chuyển động số

Cuộc sống số Đổi mới sáng tạo Chính sách số Hạ tầng thông minh Tư vấn chỉ dẫn
Bắc Ninh đẩy mạnh phong trào

Bắc Ninh đẩy mạnh phong trào 'Bình dân học vụ số' trong năm 2026

Indonesia ra mắt nền tảng nhằm chống lại tình trạng nghiện game

Indonesia ra mắt nền tảng nhằm chống lại tình trạng nghiện game

5G thúc đẩy giao thông đô thị thông minh tại Việt Nam

5G thúc đẩy giao thông đô thị thông minh tại Việt Nam

Web tra cứu đăng kiểm chính thức từ 01/3: không còn bản in

Web tra cứu đăng kiểm chính thức từ 01/3: không còn bản in

Công nghệ số

AI Blockchain Fintech Bảo mật Viễn thông - Internet Xu hướng Phần mềm - Ứng dụng
Thẻ SIM 5G nâng cấp bảo mật chống máy tính lượng tử qua mạng không dây

Thẻ SIM 5G nâng cấp bảo mật chống máy tính lượng tử qua mạng không dây

CES 2026: Khi

CES 2026: Khi 'trí tuệ vật lý' đánh thức những giấc mơ lười biếng của loài người

Groww ra mắt các sản phẩm AI, tham vọng thành

Groww ra mắt các sản phẩm AI, tham vọng thành 'siêu ứng dụng' tài chính toàn diện

Vệ tinh biết

Vệ tinh biết 'nói chuyện' với nhau - cuộc cách mạng Laser trong không gian khiến cáp quang biển run sợ (Bài 2)

Khoa học

Phát minh khoa học Công trình khoa học Vũ trụ - Thiên văn
SpaceX điều chỉnh chiến lược: Ưu tiên xây dựng thành phố tự phát triển trên Mặt Trăng

SpaceX điều chỉnh chiến lược: Ưu tiên xây dựng thành phố tự phát triển trên Mặt Trăng

Khám phá công nghệ giúp tàu ngầm diesel ẩn mình dưới nước

Khám phá công nghệ giúp tàu ngầm diesel ẩn mình dưới nước

Kính viễn vọng Hubble có thể rơi xuống Trái Đất sớm hơn dự kiến

Kính viễn vọng Hubble có thể rơi xuống Trái Đất sớm hơn dự kiến

Chất thải asen độc hại có thể trở thành nguyên liệu sản xuất chip

Chất thải asen độc hại có thể trở thành nguyên liệu sản xuất chip

Chuyển đổi số

Công nghiệp 4.0 Năng lượng Y tế số Giáo dục số
CES 2026: Khi

CES 2026: Khi 'trí tuệ vật lý' đánh thức những giấc mơ lười biếng của loài người

Chuyển đổi số năm 2026: Từ

Chuyển đổi số năm 2026: Từ 'số hóa' đến 'kiến tạo không gian phát triển mới'

Giáo dục số định hình công dân đô thị thông minh Việt Nam

Giáo dục số định hình công dân đô thị thông minh Việt Nam

Phó Chủ tịch Quốc hội: Tuyến cơ sở ứng dụng UAV y tế, bước tiến đột phá!

Phó Chủ tịch Quốc hội: Tuyến cơ sở ứng dụng UAV y tế, bước tiến đột phá!

Kinh tế số

Thị trường Giao dịch số Thương mại điện tử
Công nghệ Việt Nam bước vào

Công nghệ Việt Nam bước vào 'The IQ Era' tại MWC Barcelona 2026

Doanh số tháng 2 của BYD giảm 41% do nhu cầu trong nước hạ nhiệt

Doanh số tháng 2 của BYD giảm 41% do nhu cầu trong nước hạ nhiệt

Bắt giữ 4,5 kg cocain từ Nam Mỹ quá cảnh qua Tân Sơn Nhất

Bắt giữ 4,5 kg cocain từ Nam Mỹ quá cảnh qua Tân Sơn Nhất

Di Động Việt khai trương cửa hàng mới tại 03 Phan Đăng Lưu, Tp HCM

Di Động Việt khai trương cửa hàng mới tại 03 Phan Đăng Lưu, Tp HCM

Doanh nghiệp số

Kết nối sáng tạo Khởi nghiệp Nhân lực số
Công nghệ Việt Nam bước vào

Công nghệ Việt Nam bước vào 'The IQ Era' tại MWC Barcelona 2026

Các công ty khởi nghiệp công nghệ của Israel huy động được 775 triệu đô la

Các công ty khởi nghiệp công nghệ của Israel huy động được 775 triệu đô la

SK Telecom sẽ xây trung tâm dữ liệu AI 1GW, tham vọng làm bá chủ châu Á

SK Telecom sẽ xây trung tâm dữ liệu AI 1GW, tham vọng làm bá chủ châu Á

YADEA hợp tác chiến lược cùng Grab thúc đẩy giao thông xanh tại Việt Nam

YADEA hợp tác chiến lược cùng Grab thúc đẩy giao thông xanh tại Việt Nam

Xe và phương tiện

Xe 365 Phương tiện bay Đánh giá - Trải nghiệm
Doanh số tháng 2 của BYD giảm 41% do nhu cầu trong nước hạ nhiệt

Doanh số tháng 2 của BYD giảm 41% do nhu cầu trong nước hạ nhiệt

Web tra cứu đăng kiểm chính thức từ 01/3: không còn bản in

Web tra cứu đăng kiểm chính thức từ 01/3: không còn bản in

Cơ hội sở hữu sớm xe tay ga Honda Vario 125 2026 tại Việt Nam

Cơ hội sở hữu sớm xe tay ga Honda Vario 125 2026 tại Việt Nam

Mazda CX-90 chốt giá bán tại Việt Nam: SUV 7 chỗ hạng sang với mức giá 2,479 tỷ đồng

Mazda CX-90 chốt giá bán tại Việt Nam: SUV 7 chỗ hạng sang với mức giá 2,479 tỷ đồng

Gaming

Game news Esports Thiết bị chơi Game
Indonesia ra mắt nền tảng nhằm chống lại tình trạng nghiện game

Indonesia ra mắt nền tảng nhằm chống lại tình trạng nghiện game

Đội tuyển eFootball Việt Nam tham dự FIFAe World Cup 2026

Đội tuyển eFootball Việt Nam tham dự FIFAe World Cup 2026

Lenovo gây ấn tượng mạnh tại MWC 2026 với loạt sản phẩm mới

Lenovo gây ấn tượng mạnh tại MWC 2026 với loạt sản phẩm mới

Team Secret Whales vô địch LCP, trở thành đại diện Việt Nam đầu tiên vô địch khu vực

Team Secret Whales vô địch LCP, trở thành đại diện Việt Nam đầu tiên vô địch khu vực