SK Telecom sẽ xây trung tâm dữ liệu AI 1GW, tham vọng làm bá chủ châu Á

CEO Jung Jai-hun cho biết SK Telecom sẽ xây dựng trung tâm dữ liệu AI siêu quy mô 1GW

Ngày 1/3, tại MWC Barcelona (MWC26), Tây Ban Nha, CEO Jung Jai-hun của SK Telecom (SKT) công bố chiến lược "AI Native", một cuộc lột xác toàn diện mà tập đoàn viễn thông hàng đầu Hàn Quốc đặt cược vào tương lai của mình.

Trọng tâm của chiến lược này là tham vọng xây dựng chuỗi trung tâm dữ liệu AI (AIDC) siêu quy mô với tổng công suất vượt 1GW trải dài khắp Hàn Quốc. SKT đặt mục tiêu biến quốc gia này thành trung tâm AIDC lớn nhất châu Á, thu hút dòng vốn đầu tư toàn cầu đổ về bán đảo Triều Tiên.

Ngoài cụm GPU Haein đang vận hành, SKT đẩy mạnh xây dựng thêm nhiều AIDC mới, trong đó có một trung tâm tại khu vực Tây Nam Hàn Quốc được triển khai phối hợp với OpenAI. Công ty dự kiến mở rộng mạng lưới hạ tầng thông qua các đối tác toàn cầu để đạt ngưỡng công suất siêu lớn.

Điểm khác biệt trong chiến lược của SKT nằm ở cách tiếp cận theo chuỗi giá trị khép kín. Tập đoàn phối hợp với SK hynix, SK Ecoplant và SK Innovation để phủ đầy toàn bộ chuỗi, từ khâu xây dựng, hệ thống làm mát, máy chủ, năng lượng cho tới vận hành. Mô hình này giúp SKT kiểm soát chi phí và nâng cao hiệu quả cạnh tranh so với các đối thủ quốc tế.

Song song với hạ tầng phần cứng, SKT chuẩn bị nâng cấp mô hình AI nền tảng nội địa từ 519 tỷ tham số lên hơn 1.000 tỷ tham số, quy mô lớn nhất Hàn Quốc hiện tại. Từ nửa cuối năm nay, mô hình sẽ được bổ sung khả năng xử lý đa phương thức, tức xử lý đồng thời dữ liệu hình ảnh, giọng nói và video, thay vì chỉ dừng ở văn bản.

Năm ngoái, SKT đưa vào hoạt động giải pháp ảo hóa hiệu năng cao "Petasus AI Cloud" cho cụm GPU Haein. Năm nay, công ty có kế hoạch thương mại hóa giải pháp này ra thị trường toàn cầu.

CEO Jung Jai-hun chia sẻ: "AIDC có thể được xem là trái tim của Hàn Quốc, còn các trung tâm quản lý mô hình ngôn ngữ lớn là bộ não. Bằng cách kết hợp năng lực AI của SKT với sự hợp tác từ các đối tác trong và ngoài nước, chúng tôi sẽ dẫn đầu quá trình chuyển đổi dựa trên AI thực sự cho khách hàng và doanh nghiệp Hàn Quốc."

Về phía ứng dụng, SKT tuyên bố xây dựng lại toàn bộ hệ thống CNTT nội bộ, từ bán hàng, quản lý dây chuyền sản xuất đến thanh toán theo kiến trúc tối ưu cho AI. Công ty cũng phát triển "trợ lý AI tích hợp" kết nối các điểm tiếp xúc khách hàng như cổng thông tin T world và cửa hàng trực tuyến T Direct Shop, hướng tới trải nghiệm cá nhân hóa xuyên suốt.

Chiến lược "AI Native" được SKT đặt trong bối cảnh tham vọng lớn hơn của Hàn Quốc: đưa quốc gia vào nhóm ba nước dẫn đầu thế giới về AI.