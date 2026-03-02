Chuyển động số
Đổi mới sáng tạo

Tuổi trẻ tiên phong ứng dụng AI tuyên truyền bầu cử

Hậu Thạch

Hậu Thạch

06:28 | 02/03/2026
Theo dõi tạp chí Điện tử và Ứng dụng trên
Hướng tới cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031, tổ chức Đoàn tại nhiều địa phương đã đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số, trí tuệ nhân tạo (AI) vào công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật, tạo không khí sôi nổi trong đoàn viên, thanh niên và cử tri trẻ.
Tuổi trẻ Công an nhân dân tri ân các anh hùng liệt sĩ tại Tây Ninh Tuổi trẻ Công an nhân dân tri ân các anh hùng liệt sĩ tại Tây Ninh
Tuổi trẻ Thanh Liệt khát vọng xây dựng phường văn minh hiện đại Tuổi trẻ Thanh Liệt khát vọng xây dựng phường văn minh hiện đại
Hãy để tuổi trẻ của chúng ta để lại dấu ấn, để khi nhìn lại mỗi người đều có thể tự hào Hãy để tuổi trẻ của chúng ta để lại dấu ấn, để khi nhìn lại mỗi người đều có thể tự hào

Công trình thanh niên xã Lương Minh về cổng thông tin hỗ trợ bầu cử Quốc hội và HĐND các cấp. (Ảnh: tienphong.vn)
Công trình thanh niên xã Lương Minh về cổng thông tin hỗ trợ bầu cử Quốc hội và HĐND các cấp. (Ảnh: tienphong.vn)

Tại xã Lương Minh (Quảng Ninh), Đoàn Thanh niên xã đã ra mắt Cổng thông tin điện tử và Trợ lý ảo AI hỗ trợ bầu cử – một công trình thanh niên ứng dụng chuyển đổi số phục vụ cộng đồng. Cổng thông tin được thiết kế cung cấp đầy đủ tiểu sử, chương trình hành động của ứng cử viên; quy trình bầu cử tại 15 khu vực bỏ phiếu; công khai lịch trình hiệp thương với các mốc thời gian quan trọng hướng tới ngày 15/3/2026.

Điểm nổi bật là trợ lý ảo AI tích hợp trực tiếp trên nền tảng, cho phép cử tri tương tác 24/7 để tra cứu tiêu chuẩn đại biểu, quyền và nghĩa vụ công dân, cách ghi phiếu đúng quy định. Không chỉ hỗ trợ thanh niên tiếp cận thông tin chính thống, công cụ này còn góp phần lan tỏa thông tin tích cực, phản bác các luận điệu sai trái trên không gian mạng, hỗ trợ người cao tuổi, đồng bào vùng sâu, vùng xa tiếp cận thông tin thuận tiện hơn.

Ở cấp tỉnh, Tỉnh Đoàn Quảng Ninh đã xây dựng Bản tin “360 độ về Bầu cử” ứng dụng AI để hỏi – đáp nhanh các nội dung liên quan, đồng thời tích hợp chuyên mục bầu cử vào Chatbot AI trên nền tảng “Mặt trận Quảng Ninh số”. Theo lãnh đạo Tỉnh Đoàn, 100% Đoàn cấp xã, đặc biệt tại địa bàn vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo, đều được hướng dẫn xây dựng và vận hành các kênh thông tin, chatbot riêng, phục vụ tra cứu nhanh về cuộc bầu cử.

Tuổi trẻ tiên phong ứng dụng AI tuyên truyền bầu cử
Một số hình ảnh sản phẩm "Từ điển bầu cừ" của Thành Đoàn Hải Phòng.

Từ đầu tháng 1/2026, cuộc thi sáng tạo sản phẩm truyền thông về bầu cử được phát động rộng rãi, thu hút 100% cơ sở Đoàn hưởng ứng. Chỉ trong thời gian ngắn, hơn 300 sản phẩm ứng dụng AI như video clip, infographic, “Từ điển bầu cử”… đã được xây dựng, đăng tải đồng bộ trên fanpage, TikTok của các cấp bộ Đoàn, thu hút hàng chục nghìn lượt tiếp cận và tương tác.

Tại Hà Nội, nhiều cơ sở Đoàn sáng tạo các mô hình tuyên truyền hiện đại: bản tin video ứng dụng AI, “Biên tập viên AI trẻ” dẫn dắt nội dung, hay các clip ngắn trên TikTok giải đáp những câu hỏi thiết thực như “Bầu cử HĐND là gì?”, “18 tuổi cần chuẩn bị gì trước ngày bỏ phiếu?”, “Vì sao lá phiếu của bạn quan trọng?”.

Một trong những sản phẩm gây ấn tượng là “Từ điển bầu cử” do Thành Đoàn Hải Phòng xây dựng. Với hình thức infographic ngắn gọn, trực quan, sản phẩm hệ thống hóa các khái niệm như thẻ cử tri, phiếu bầu cử, nguyên tắc bỏ phiếu, quyền và nghĩa vụ công dân. Nội dung được thể hiện theo phong cách trẻ trung nhưng đảm bảo chính xác pháp lý, giúp cử tri trẻ lần đầu tham gia bầu cử dễ tiếp cận.

Ngay khi ra mắt, bộ infographic đã thu hút gần 4.000 lượt thích, 3.700 lượt chia sẻ và hơn 260.000 lượt xem. Hiệu ứng lan tỏa cho thấy khi nội dung chính trị được chuyển tải bằng hình thức gần gũi, phù hợp với thói quen tiếp nhận thông tin của giới trẻ, thanh niên sẵn sàng chủ động tìm hiểu và thể hiện trách nhiệm công dân.

Bên cạnh hoạt động trực tuyến, nhiều địa phương còn tổ chức các cuộc thi “Rung chuông vàng” tìm hiểu pháp luật bầu cử, triển lãm tranh, hội nghị phổ biến quy định dành cho cử tri lần đầu đi bầu. Hàng trăm tin, bài được đăng tải, chia sẻ đồng loạt trên hệ thống fanpage của các cơ sở Đoàn, tạo thành mạng lưới tuyên truyền rộng khắp.

Từ cổng thông tin điện tử, chatbot AI đến “Từ điển bầu cử” số hóa, tuổi trẻ đang góp phần làm mới phương thức truyền thông chính trị theo hướng hiện đại, sáng tạo và hiệu quả. Những sáng kiến ấy không chỉ giúp thông tin đến đúng đối tượng, đúng thời điểm, mà còn khơi dậy ý thức trách nhiệm, niềm tự hào và tinh thần chủ động của mỗi cử tri trẻ trong Ngày hội non sông.

Quốc hội khóa XVI Bầu cử Ứng dụng AI tổ chức Đoàn

Bài liên quan

Hội đồng Bầu cử quốc gia công bố 864 ứng viên, Tổng Bí thư Tô Lâm ứng cử tại Hà Nội

Hội đồng Bầu cử quốc gia công bố 864 ứng viên, Tổng Bí thư Tô Lâm ứng cử tại Hà Nội

Hải Phòng: Công an phường Đông Hải ứng dụng AI cụ thể hóa mục tiêu chuyển đổi số

Hải Phòng: Công an phường Đông Hải ứng dụng AI cụ thể hóa mục tiêu chuyển đổi số

Danh sách đơn vị bầu cử, số đại biểu Quốc hội được bầu của 34 tỉnh, thành phố

Danh sách đơn vị bầu cử, số đại biểu Quốc hội được bầu của 34 tỉnh, thành phố

Có thể bạn quan tâm

Dự kiến mạng 5G vào diện quản lý chất lượng bắt buộc từ tháng 7/2026

Dự kiến mạng 5G vào diện quản lý chất lượng bắt buộc từ tháng 7/2026

Đổi mới sáng tạo
Bộ Khoa học và Công nghệ dự kiến đưa dịch vụ truy nhập Internet 5G vào danh mục bắt buộc quản lý chất lượng, thay thế quy định cũ về 2G và 3G khi thị trường viễn thông chuyển dịch mạnh với hơn 121 triệu thuê bao di động và 108 triệu thuê bao Internet băng rộng di động.
Khả năng thâm nhập thị trường của Starlink và cách thức tiếp cận làm chủ công nghệ của Việt Nam

Khả năng thâm nhập thị trường của Starlink và cách thức tiếp cận làm chủ công nghệ của Việt Nam

Viễn thông - Internet
Starlink vừa được cấp phép triển khai 600.000 thuê bao thí điểm cùng 4 trạm gateway tại Phú Thọ, Đà Nẵng và TP.HCM. Với hạ tầng viễn thông phủ 99,8% dân số và giá cước thuộc nhóm rẻ nhất thế giới, Starlink sẽ đóng vai trò gì? Làm sao Việt Nam tận dụng được 4 trạm gateway để không chỉ là khách hàng thụ động mà tiến tới làm chủ công nghệ mạng phi mặt đất?
Nghị quyết 80-NQ/TW: Văn hóa Việt Nam trở thành sức mạnh mềm quốc gia đến 2045

Nghị quyết 80-NQ/TW: Văn hóa Việt Nam trở thành sức mạnh mềm quốc gia đến 2045

Đổi mới sáng tạo
Đảng ta luôn chú trọng phát triển văn hoá và con người Việt Nam, kế thừa, phát huy những giá trị văn hoá truyền thống của dân tộc, tiếp thu có chọn lọc tinh hoa văn hoá thế giới
Bộ Y tế đề xuất cấm trưng bày thuốc lá, siết chặt thuốc lá điện tử

Bộ Y tế đề xuất cấm trưng bày thuốc lá, siết chặt thuốc lá điện tử

Đổi mới sáng tạo
Ngày 27/2/2026, tại Hà Nội, Bộ Y tế tổ chức Hội thảo truyền thông chính sách của Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá, với trọng tâm đề xuất cấm toàn diện thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng và cấm trưng bày thuốc lá tại điểm bán.
Giáo sư, Viện sĩ Châu Văn Minh làm Bí thư Đảng ủy Liên hiệp các Hội Khoa học - Kỹ thuật Việt Nam

Giáo sư, Viện sĩ Châu Văn Minh làm Bí thư Đảng ủy Liên hiệp các Hội Khoa học - Kỹ thuật Việt Nam

Đổi mới sáng tạo
Ban Thường vụ Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương ngày 25/2/2026 ban hành Quyết định số 196-QĐ/ĐUMTTQ,CĐTTW chỉ định Giáo sư, Viện sĩ Châu Văn Minh giữ chức Bí thư Đảng ủy Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam nhiệm kỳ 2025-2030. Đây là lần đầu tiên một nhà khoa học đương nhiệm được giao trọng trách lãnh đạo Đảng ủy tổ chức chính trị - xã hội của cộng đồng trí thức khoa học - công nghệ Việt Nam.
Xem thêm

Đọc nhiều

Đấu trường Danh Vọng Mùa Xuân 2026 chính thức khởi tranh với nhiều thay đổi mới

Đấu trường Danh Vọng Mùa Xuân 2026 chính thức khởi tranh với nhiều thay đổi mới

Đương kim vô địch thế giới gục ngã: T1 thua sốc trước BNK FearX

Đương kim vô địch thế giới gục ngã: T1 thua sốc trước BNK FearX

Bật mí ý nghĩa tên nhóm Quả Dưa Hấu sau 28 năm tái hợp

Bật mí ý nghĩa tên nhóm Quả Dưa Hấu sau 28 năm tái hợp

Galaxy S26 Ultra hay S25 Ultra - 6 câu hỏi giúp bạn quyết định trước khi

Galaxy S26 Ultra hay S25 Ultra - 6 câu hỏi giúp bạn quyết định trước khi 'xuống tiền'

6 sản phẩm đáng mong chờ tại Samsung Unpacked 2026

6 sản phẩm đáng mong chờ tại Samsung Unpacked 2026

Editor'sChoice

Ford Mustang Mach-E: SUV điện hiệu năng cao của năm

Ford Mustang Mach-E: SUV điện hiệu năng cao của năm

TRULIVA UR61096H: Máy lọc nước RO âm tủ bếp của năm

TRULIVA UR61096H: Máy lọc nước RO âm tủ bếp của năm

OPPO Find X9 Series: smartphone cao cấp của năm

OPPO Find X9 Series: smartphone cao cấp của năm

Hà Nội
TP Hồ Chí Minh
Đà Nẵng
Nghệ An
Phan Thiết
Quảng Bình
Thừa Thiên Huế
Hà Giang
Hải Phòng
Khánh Hòa
Hà Nội

25°C

Cảm giác: 26°C
mây đen u ám
Thứ ba, 03/03/2026 00:00
22°C
Thứ ba, 03/03/2026 03:00
23°C
Thứ ba, 03/03/2026 06:00
22°C
Thứ ba, 03/03/2026 09:00
20°C
Thứ ba, 03/03/2026 12:00
20°C
Thứ ba, 03/03/2026 15:00
19°C
Thứ ba, 03/03/2026 18:00
18°C
Thứ ba, 03/03/2026 21:00
17°C
Thứ tư, 04/03/2026 00:00
17°C
Thứ tư, 04/03/2026 03:00
18°C
Thứ tư, 04/03/2026 06:00
18°C
Thứ tư, 04/03/2026 09:00
19°C
Thứ tư, 04/03/2026 12:00
18°C
Thứ tư, 04/03/2026 15:00
19°C
Thứ tư, 04/03/2026 18:00
18°C
Thứ tư, 04/03/2026 21:00
18°C
Thứ năm, 05/03/2026 00:00
18°C
Thứ năm, 05/03/2026 03:00
19°C
Thứ năm, 05/03/2026 06:00
20°C
Thứ năm, 05/03/2026 09:00
21°C
Thứ năm, 05/03/2026 12:00
21°C
Thứ năm, 05/03/2026 15:00
20°C
Thứ năm, 05/03/2026 18:00
20°C
Thứ năm, 05/03/2026 21:00
20°C
Thứ sáu, 06/03/2026 00:00
20°C
Thứ sáu, 06/03/2026 03:00
21°C
Thứ sáu, 06/03/2026 06:00
22°C
Thứ sáu, 06/03/2026 09:00
22°C
Thứ sáu, 06/03/2026 12:00
21°C
Thứ sáu, 06/03/2026 15:00
21°C
Thứ sáu, 06/03/2026 18:00
20°C
Thứ sáu, 06/03/2026 21:00
20°C
Thứ bảy, 07/03/2026 00:00
20°C
TP Hồ Chí Minh

29°C

Cảm giác: 34°C
mưa vừa
Thứ ba, 03/03/2026 00:00
25°C
Thứ ba, 03/03/2026 03:00
30°C
Thứ ba, 03/03/2026 06:00
36°C
Thứ ba, 03/03/2026 09:00
34°C
Thứ ba, 03/03/2026 12:00
28°C
Thứ ba, 03/03/2026 15:00
27°C
Thứ ba, 03/03/2026 18:00
26°C
Thứ ba, 03/03/2026 21:00
25°C
Thứ tư, 04/03/2026 00:00
26°C
Thứ tư, 04/03/2026 03:00
31°C
Thứ tư, 04/03/2026 06:00
35°C
Thứ tư, 04/03/2026 09:00
32°C
Thứ tư, 04/03/2026 12:00
27°C
Thứ tư, 04/03/2026 15:00
27°C
Thứ tư, 04/03/2026 18:00
26°C
Thứ tư, 04/03/2026 21:00
26°C
Thứ năm, 05/03/2026 00:00
26°C
Thứ năm, 05/03/2026 03:00
31°C
Thứ năm, 05/03/2026 06:00
36°C
Thứ năm, 05/03/2026 09:00
32°C
Thứ năm, 05/03/2026 12:00
26°C
Thứ năm, 05/03/2026 15:00
26°C
Thứ năm, 05/03/2026 18:00
25°C
Thứ năm, 05/03/2026 21:00
25°C
Thứ sáu, 06/03/2026 00:00
24°C
Thứ sáu, 06/03/2026 03:00
25°C
Thứ sáu, 06/03/2026 06:00
28°C
Thứ sáu, 06/03/2026 09:00
26°C
Thứ sáu, 06/03/2026 12:00
26°C
Thứ sáu, 06/03/2026 15:00
25°C
Thứ sáu, 06/03/2026 18:00
25°C
Thứ sáu, 06/03/2026 21:00
24°C
Thứ bảy, 07/03/2026 00:00
24°C
Đà Nẵng

28°C

Cảm giác: 32°C
bầu trời quang đãng
Thứ ba, 03/03/2026 00:00
24°C
Thứ ba, 03/03/2026 03:00
25°C
Thứ ba, 03/03/2026 06:00
26°C
Thứ ba, 03/03/2026 09:00
26°C
Thứ ba, 03/03/2026 12:00
25°C
Thứ ba, 03/03/2026 15:00
24°C
Thứ ba, 03/03/2026 18:00
24°C
Thứ ba, 03/03/2026 21:00
24°C
Thứ tư, 04/03/2026 00:00
24°C
Thứ tư, 04/03/2026 03:00
25°C
Thứ tư, 04/03/2026 06:00
26°C
Thứ tư, 04/03/2026 09:00
26°C
Thứ tư, 04/03/2026 12:00
24°C
Thứ tư, 04/03/2026 15:00
23°C
Thứ tư, 04/03/2026 18:00
22°C
Thứ tư, 04/03/2026 21:00
22°C
Thứ năm, 05/03/2026 00:00
22°C
Thứ năm, 05/03/2026 03:00
25°C
Thứ năm, 05/03/2026 06:00
24°C
Thứ năm, 05/03/2026 09:00
24°C
Thứ năm, 05/03/2026 12:00
23°C
Thứ năm, 05/03/2026 15:00
23°C
Thứ năm, 05/03/2026 18:00
23°C
Thứ năm, 05/03/2026 21:00
23°C
Thứ sáu, 06/03/2026 00:00
24°C
Thứ sáu, 06/03/2026 03:00
24°C
Thứ sáu, 06/03/2026 06:00
24°C
Thứ sáu, 06/03/2026 09:00
24°C
Thứ sáu, 06/03/2026 12:00
24°C
Thứ sáu, 06/03/2026 15:00
23°C
Thứ sáu, 06/03/2026 18:00
23°C
Thứ sáu, 06/03/2026 21:00
23°C
Thứ bảy, 07/03/2026 00:00
24°C
Nghệ An

27°C

Cảm giác: 28°C
bầu trời quang đãng
Thứ ba, 03/03/2026 00:00
22°C
Thứ ba, 03/03/2026 03:00
25°C
Thứ ba, 03/03/2026 06:00
26°C
Thứ ba, 03/03/2026 09:00
23°C
Thứ ba, 03/03/2026 12:00
20°C
Thứ ba, 03/03/2026 15:00
19°C
Thứ ba, 03/03/2026 18:00
19°C
Thứ ba, 03/03/2026 21:00
18°C
Thứ tư, 04/03/2026 00:00
18°C
Thứ tư, 04/03/2026 03:00
18°C
Thứ tư, 04/03/2026 06:00
19°C
Thứ tư, 04/03/2026 09:00
18°C
Thứ tư, 04/03/2026 12:00
17°C
Thứ tư, 04/03/2026 15:00
17°C
Thứ tư, 04/03/2026 18:00
16°C
Thứ tư, 04/03/2026 21:00
16°C
Thứ năm, 05/03/2026 00:00
17°C
Thứ năm, 05/03/2026 03:00
19°C
Thứ năm, 05/03/2026 06:00
23°C
Thứ năm, 05/03/2026 09:00
21°C
Thứ năm, 05/03/2026 12:00
19°C
Thứ năm, 05/03/2026 15:00
18°C
Thứ năm, 05/03/2026 18:00
18°C
Thứ năm, 05/03/2026 21:00
18°C
Thứ sáu, 06/03/2026 00:00
18°C
Thứ sáu, 06/03/2026 03:00
19°C
Thứ sáu, 06/03/2026 06:00
19°C
Thứ sáu, 06/03/2026 09:00
18°C
Thứ sáu, 06/03/2026 12:00
18°C
Thứ sáu, 06/03/2026 15:00
18°C
Thứ sáu, 06/03/2026 18:00
17°C
Thứ sáu, 06/03/2026 21:00
17°C
Thứ bảy, 07/03/2026 00:00
17°C
Phan Thiết

28°C

Cảm giác: 30°C
mây thưa
Thứ ba, 03/03/2026 00:00
25°C
Thứ ba, 03/03/2026 03:00
29°C
Thứ ba, 03/03/2026 06:00
30°C
Thứ ba, 03/03/2026 09:00
29°C
Thứ ba, 03/03/2026 12:00
25°C
Thứ ba, 03/03/2026 15:00
25°C
Thứ ba, 03/03/2026 18:00
24°C
Thứ ba, 03/03/2026 21:00
24°C
Thứ tư, 04/03/2026 00:00
25°C
Thứ tư, 04/03/2026 03:00
29°C
Thứ tư, 04/03/2026 06:00
30°C
Thứ tư, 04/03/2026 09:00
28°C
Thứ tư, 04/03/2026 12:00
25°C
Thứ tư, 04/03/2026 15:00
25°C
Thứ tư, 04/03/2026 18:00
24°C
Thứ tư, 04/03/2026 21:00
24°C
Thứ năm, 05/03/2026 00:00
25°C
Thứ năm, 05/03/2026 03:00
30°C
Thứ năm, 05/03/2026 06:00
31°C
Thứ năm, 05/03/2026 09:00
29°C
Thứ năm, 05/03/2026 12:00
25°C
Thứ năm, 05/03/2026 15:00
24°C
Thứ năm, 05/03/2026 18:00
24°C
Thứ năm, 05/03/2026 21:00
23°C
Thứ sáu, 06/03/2026 00:00
24°C
Thứ sáu, 06/03/2026 03:00
29°C
Thứ sáu, 06/03/2026 06:00
31°C
Thứ sáu, 06/03/2026 09:00
29°C
Thứ sáu, 06/03/2026 12:00
26°C
Thứ sáu, 06/03/2026 15:00
25°C
Thứ sáu, 06/03/2026 18:00
24°C
Thứ sáu, 06/03/2026 21:00
23°C
Thứ bảy, 07/03/2026 00:00
25°C
Quảng Bình

29°C

Cảm giác: 30°C
mây cụm
Thứ ba, 03/03/2026 00:00
23°C
Thứ ba, 03/03/2026 03:00
31°C
Thứ ba, 03/03/2026 06:00
25°C
Thứ ba, 03/03/2026 09:00
23°C
Thứ ba, 03/03/2026 12:00
21°C
Thứ ba, 03/03/2026 15:00
21°C
Thứ ba, 03/03/2026 18:00
20°C
Thứ ba, 03/03/2026 21:00
19°C
Thứ tư, 04/03/2026 00:00
18°C
Thứ tư, 04/03/2026 03:00
18°C
Thứ tư, 04/03/2026 06:00
18°C
Thứ tư, 04/03/2026 09:00
18°C
Thứ tư, 04/03/2026 12:00
17°C
Thứ tư, 04/03/2026 15:00
17°C
Thứ tư, 04/03/2026 18:00
17°C
Thứ tư, 04/03/2026 21:00
16°C
Thứ năm, 05/03/2026 00:00
16°C
Thứ năm, 05/03/2026 03:00
17°C
Thứ năm, 05/03/2026 06:00
19°C
Thứ năm, 05/03/2026 09:00
19°C
Thứ năm, 05/03/2026 12:00
17°C
Thứ năm, 05/03/2026 15:00
17°C
Thứ năm, 05/03/2026 18:00
17°C
Thứ năm, 05/03/2026 21:00
17°C
Thứ sáu, 06/03/2026 00:00
17°C
Thứ sáu, 06/03/2026 03:00
19°C
Thứ sáu, 06/03/2026 06:00
20°C
Thứ sáu, 06/03/2026 09:00
19°C
Thứ sáu, 06/03/2026 12:00
18°C
Thứ sáu, 06/03/2026 15:00
18°C
Thứ sáu, 06/03/2026 18:00
18°C
Thứ sáu, 06/03/2026 21:00
18°C
Thứ bảy, 07/03/2026 00:00
18°C
Thừa Thiên Huế

28°C

Cảm giác: 30°C
mây thưa
Thứ ba, 03/03/2026 00:00
23°C
Thứ ba, 03/03/2026 03:00
30°C
Thứ ba, 03/03/2026 06:00
30°C
Thứ ba, 03/03/2026 09:00
25°C
Thứ ba, 03/03/2026 12:00
23°C
Thứ ba, 03/03/2026 15:00
22°C
Thứ ba, 03/03/2026 18:00
22°C
Thứ ba, 03/03/2026 21:00
22°C
Thứ tư, 04/03/2026 00:00
22°C
Thứ tư, 04/03/2026 03:00
23°C
Thứ tư, 04/03/2026 06:00
23°C
Thứ tư, 04/03/2026 09:00
21°C
Thứ tư, 04/03/2026 12:00
21°C
Thứ tư, 04/03/2026 15:00
20°C
Thứ tư, 04/03/2026 18:00
20°C
Thứ tư, 04/03/2026 21:00
20°C
Thứ năm, 05/03/2026 00:00
20°C
Thứ năm, 05/03/2026 03:00
24°C
Thứ năm, 05/03/2026 06:00
25°C
Thứ năm, 05/03/2026 09:00
23°C
Thứ năm, 05/03/2026 12:00
21°C
Thứ năm, 05/03/2026 15:00
21°C
Thứ năm, 05/03/2026 18:00
21°C
Thứ năm, 05/03/2026 21:00
20°C
Thứ sáu, 06/03/2026 00:00
21°C
Thứ sáu, 06/03/2026 03:00
23°C
Thứ sáu, 06/03/2026 06:00
24°C
Thứ sáu, 06/03/2026 09:00
23°C
Thứ sáu, 06/03/2026 12:00
20°C
Thứ sáu, 06/03/2026 15:00
20°C
Thứ sáu, 06/03/2026 18:00
20°C
Thứ sáu, 06/03/2026 21:00
20°C
Thứ bảy, 07/03/2026 00:00
20°C
Hà Giang

26°C

Cảm giác: 26°C
bầu trời quang đãng
Thứ ba, 03/03/2026 00:00
20°C
Thứ ba, 03/03/2026 03:00
22°C
Thứ ba, 03/03/2026 06:00
22°C
Thứ ba, 03/03/2026 09:00
24°C
Thứ ba, 03/03/2026 12:00
21°C
Thứ ba, 03/03/2026 15:00
21°C
Thứ ba, 03/03/2026 18:00
20°C
Thứ ba, 03/03/2026 21:00
19°C
Thứ tư, 04/03/2026 00:00
18°C
Thứ tư, 04/03/2026 03:00
20°C
Thứ tư, 04/03/2026 06:00
21°C
Thứ tư, 04/03/2026 09:00
20°C
Thứ tư, 04/03/2026 12:00
18°C
Thứ tư, 04/03/2026 15:00
17°C
Thứ tư, 04/03/2026 18:00
18°C
Thứ tư, 04/03/2026 21:00
18°C
Thứ năm, 05/03/2026 00:00
18°C
Thứ năm, 05/03/2026 03:00
22°C
Thứ năm, 05/03/2026 06:00
25°C
Thứ năm, 05/03/2026 09:00
24°C
Thứ năm, 05/03/2026 12:00
20°C
Thứ năm, 05/03/2026 15:00
20°C
Thứ năm, 05/03/2026 18:00
19°C
Thứ năm, 05/03/2026 21:00
19°C
Thứ sáu, 06/03/2026 00:00
19°C
Thứ sáu, 06/03/2026 03:00
19°C
Thứ sáu, 06/03/2026 06:00
20°C
Thứ sáu, 06/03/2026 09:00
20°C
Thứ sáu, 06/03/2026 12:00
19°C
Thứ sáu, 06/03/2026 15:00
19°C
Thứ sáu, 06/03/2026 18:00
19°C
Thứ sáu, 06/03/2026 21:00
19°C
Thứ bảy, 07/03/2026 00:00
19°C
Hải Phòng

25°C

Cảm giác: 26°C
mây đen u ám
Thứ ba, 03/03/2026 00:00
23°C
Thứ ba, 03/03/2026 03:00
24°C
Thứ ba, 03/03/2026 06:00
24°C
Thứ ba, 03/03/2026 09:00
23°C
Thứ ba, 03/03/2026 12:00
22°C
Thứ ba, 03/03/2026 15:00
20°C
Thứ ba, 03/03/2026 18:00
20°C
Thứ ba, 03/03/2026 21:00
19°C
Thứ tư, 04/03/2026 00:00
18°C
Thứ tư, 04/03/2026 03:00
18°C
Thứ tư, 04/03/2026 06:00
19°C
Thứ tư, 04/03/2026 09:00
19°C
Thứ tư, 04/03/2026 12:00
19°C
Thứ tư, 04/03/2026 15:00
19°C
Thứ tư, 04/03/2026 18:00
18°C
Thứ tư, 04/03/2026 21:00
18°C
Thứ năm, 05/03/2026 00:00
18°C
Thứ năm, 05/03/2026 03:00
20°C
Thứ năm, 05/03/2026 06:00
21°C
Thứ năm, 05/03/2026 09:00
21°C
Thứ năm, 05/03/2026 12:00
20°C
Thứ năm, 05/03/2026 15:00
19°C
Thứ năm, 05/03/2026 18:00
20°C
Thứ năm, 05/03/2026 21:00
20°C
Thứ sáu, 06/03/2026 00:00
20°C
Thứ sáu, 06/03/2026 03:00
22°C
Thứ sáu, 06/03/2026 06:00
22°C
Thứ sáu, 06/03/2026 09:00
24°C
Thứ sáu, 06/03/2026 12:00
21°C
Thứ sáu, 06/03/2026 15:00
21°C
Thứ sáu, 06/03/2026 18:00
21°C
Thứ sáu, 06/03/2026 21:00
21°C
Thứ bảy, 07/03/2026 00:00
21°C
Khánh Hòa

29°C

Cảm giác: 32°C
bầu trời quang đãng
Thứ ba, 03/03/2026 00:00
23°C
Thứ ba, 03/03/2026 03:00
32°C
Thứ ba, 03/03/2026 06:00
35°C
Thứ ba, 03/03/2026 09:00
31°C
Thứ ba, 03/03/2026 12:00
23°C
Thứ ba, 03/03/2026 15:00
22°C
Thứ ba, 03/03/2026 18:00
21°C
Thứ ba, 03/03/2026 21:00
21°C
Thứ tư, 04/03/2026 00:00
22°C
Thứ tư, 04/03/2026 03:00
31°C
Thứ tư, 04/03/2026 06:00
33°C
Thứ tư, 04/03/2026 09:00
30°C
Thứ tư, 04/03/2026 12:00
23°C
Thứ tư, 04/03/2026 15:00
22°C
Thứ tư, 04/03/2026 18:00
22°C
Thứ tư, 04/03/2026 21:00
21°C
Thứ năm, 05/03/2026 00:00
23°C
Thứ năm, 05/03/2026 03:00
30°C
Thứ năm, 05/03/2026 06:00
31°C
Thứ năm, 05/03/2026 09:00
29°C
Thứ năm, 05/03/2026 12:00
23°C
Thứ năm, 05/03/2026 15:00
22°C
Thứ năm, 05/03/2026 18:00
22°C
Thứ năm, 05/03/2026 21:00
22°C
Thứ sáu, 06/03/2026 00:00
23°C
Thứ sáu, 06/03/2026 03:00
31°C
Thứ sáu, 06/03/2026 06:00
31°C
Thứ sáu, 06/03/2026 09:00
28°C
Thứ sáu, 06/03/2026 12:00
23°C
Thứ sáu, 06/03/2026 15:00
21°C
Thứ sáu, 06/03/2026 18:00
21°C
Thứ sáu, 06/03/2026 21:00
22°C
Thứ bảy, 07/03/2026 00:00
23°C

Giá vàngTỷ giá

DOJI Giá mua Giá bán
SJC -Bán Lẻ 18,400 18,700
Kim TT/AVPL 18,405 18,710
NHẪN TRÒN 9999 HƯNG THỊNH VƯỢNG 18,380 18,680
Nguyên Liệu 99.99 17,400 17,700
Nguyên Liệu 99.9 17,350 17,650
NỮ TRANG 9999 - BÁN LẺ 18,260 18,660
NỮ TRANG 999 - BÁN LẺ 18,210 18,610
Nữ trang 99 - Bán Lẻ 18,140 18,590
Cập nhật: 02/03/2026 09:00
PNJ Giá mua Giá bán
TPHCM - PNJ 185,400 ▲1600K 188,400 ▲1600K
Hà Nội - PNJ 185,400 ▲1600K 188,400 ▲1600K
Đà Nẵng - PNJ 185,400 ▲1600K 188,400 ▲1600K
Miền Tây - PNJ 185,400 ▲1600K 188,400 ▲1600K
Tây Nguyên - PNJ 185,400 ▲1600K 188,400 ▲1600K
Đông Nam Bộ - PNJ 185,400 ▲1600K 188,400 ▲1600K
Cập nhật: 02/03/2026 09:00
AJC Giá mua Giá bán
Miếng SJC Hà Nội 18,560 ▲160K 18,860 ▲160K
Miếng SJC Nghệ An 18,560 ▲160K 18,860 ▲160K
Miếng SJC Thái Bình 18,560 ▲160K 18,860 ▲160K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội 18,550 ▲170K 18,850 ▲170K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An 18,550 ▲170K 18,850 ▲170K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình 18,550 ▲170K 18,850 ▲170K
NL 99.90 17,270 ▲150K
NL 99.99, Nhẫn Tròn Thái Bình 17,300 ▲150K
Trang sức 99.9 18,040 ▲170K 18,740 ▲170K
Trang sức 99.99 18,050 ▲170K 18,750 ▲170K
Cập nhật: 02/03/2026 09:00
SJC Giá mua Giá bán
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,856 ▲1672K 1,886 ▲1699K
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 5 chỉ 1,856 ▲1672K 18,862 ▲160K
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 1,856 ▲1672K 18,863 ▲160K
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 1,854 ▲16K 1,884 ▲16K
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 1,854 ▲16K 1,885 ▲16K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99,99% 1,834 ▲16K 1,869 ▲16K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99% 17,855 ▼159110K 18,505 ▼164960K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 75% 131,439 ▲1200K 140,339 ▲1200K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 68% 118,355 ▲1088K 127,255 ▲1088K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 61% 10,527 ▼93767K 11,417 ▼101777K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 58,3% 100,224 ▲933K 109,124 ▲933K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 41,7% 69,195 ▲667K 78,095 ▲667K
Miền Bắc - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,856 ▲1672K 1,886 ▲1699K
Hạ Long - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,856 ▲1672K 1,886 ▲1699K
Hải Phòng - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,856 ▲1672K 1,886 ▲1699K
Miền Trung - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,856 ▲1672K 1,886 ▲1699K
Huế - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,856 ▲1672K 1,886 ▲1699K
Quảng Ngãi - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,856 ▲1672K 1,886 ▲1699K
Nha Trang - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,856 ▲1672K 1,886 ▲1699K
Biên Hòa - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,856 ▲1672K 1,886 ▲1699K
Miền Tây - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,856 ▲1672K 1,886 ▲1699K
Bạc Liêu - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,856 ▲1672K 1,886 ▲1699K
Cà Mau - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,856 ▲1672K 1,886 ▲1699K
Cập nhật: 02/03/2026 09:00
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng TCB
AUD 17993 18268 18864
CAD 18554 18831 19461
CHF 33218 33605 34271
CNY 0 3470 3830
EUR 30135 30409 31454
GBP 34320 34711 35662
HKD 0 3199 3403
JPY 160 164 170
KRW 0 17 19
NZD 0 15308 15899
SGD 20043 20325 20868
THB 753 816 872
USD (1,2) 25784 0 0
USD (5,10,20) 25823 0 0
USD (50,100) 25851 25870 26240
Cập nhật: 02/03/2026 09:00
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng BIDV
USD 25,870 25,870 26,250
USD(1-2-5) 24,836 - -
USD(10-20) 24,836 - -
EUR 30,204 30,228 31,576
JPY 163.01 163.3 171.19
GBP 34,520 34,613 35,642
AUD 18,171 18,237 18,824
CAD 18,731 18,791 19,446
CHF 33,462 33,566 34,488
SGD 20,110 20,173 20,934
CNY - 3,740 3,863
HKD 3,271 3,281 3,383
KRW 16.56 17.27 18.67
THB 796.84 806.68 863.76
NZD 15,236 15,377 15,838
SEK - 2,825 2,925
DKK - 4,039 4,182
NOK - 2,688 2,795
LAK - 0.93 1.29
MYR 6,226.5 - 7,031.62
TWD 749.65 - 908.22
SAR - 6,828 7,192.71
KWD - 82,993 88,309
Cập nhật: 02/03/2026 09:00
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng Agribank
USD 25,840 25,860 26,240
EUR 30,196 30,317 31,495
GBP 34,528 34,667 35,670
HKD 3,261 3,274 3,389
CHF 33,121 33,254 34,195
JPY 162.95 163.60 171.06
AUD 18,192 18,265 18,855
SGD 20,237 20,318 20,905
THB 818 821 858
CAD 18,708 18,783 19,356
NZD 15,349 15,883
KRW 17.40 19.01
Cập nhật: 02/03/2026 09:00
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng Sacombank
USD 25860 25860 26230
AUD 18059 18159 19087
CAD 18721 18821 19841
CHF 33469 33499 35100
CNY 0 3763.1 0
CZK 0 1220 0
DKK 0 4110 0
EUR 30215 30245 31975
GBP 34447 34497 36268
HKD 0 3330 0
JPY 163.05 163.55 174.08
KHR 0 6.097 0
KRW 0 17.5 0
LAK 0 1.172 0
MYR 0 6890 0
NOK 0 2735 0
NZD 0 15328 0
PHP 0 410 0
SEK 0 2880 0
SGD 20150 20280 21013
THB 0 778.8 0
TWD 0 820 0
SJC 9999 18300000 18300000 18900000
SBJ 16000000 16000000 18900000
Cập nhật: 02/03/2026 09:00
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng OCB
USD100 25,873 25,923 26,210
USD20 25,873 25,923 26,210
USD1 25,873 25,923 26,210
AUD 18,240 18,340 19,454
EUR 30,441 30,441 31,861
CAD 18,651 18,751 20,061
SGD 20,294 20,444 21,015
JPY 164.03 165.53 171
GBP 34,475 34,825 35,699
XAU 18,098,000 0 18,402,000
CNY 0 3,648 0
THB 0 819 0
CHF 0 0 0
KRW 0 0 0
Cập nhật: 02/03/2026 09:00

Điện tử tiêu dùng

Mobile Computing Gia dụng Văn phòng Nghe - Nhìn E-Fashion
Bạn đã sẵn sàng để cháy cùng đêm hội Samfan với Hoàng Hà Mobile?

Bạn đã sẵn sàng để cháy cùng đêm hội Samfan với Hoàng Hà Mobile?

Xiaomi mở rộng hệ sinh thái sản phẩm bằng loạt thiết bị đeo và TV Mini LED mới

Xiaomi mở rộng hệ sinh thái sản phẩm bằng loạt thiết bị đeo và TV Mini LED mới

Xiaomi Pad 8 Series chính thức lên kệ

Xiaomi Pad 8 Series chính thức lên kệ

Xiaomi 17 Series chính thức ra mắt tại Việt Nam

Xiaomi 17 Series chính thức ra mắt tại Việt Nam

Công nghệ số

AI Blockchain Fintech Bảo mật Viễn thông - Internet Xu hướng Phần mềm - Ứng dụng
OpenAI ký hợp đồng với Lầu Năm Góc sau khi Anthropic từ chối hợp tác

OpenAI ký hợp đồng với Lầu Năm Góc sau khi Anthropic từ chối hợp tác

Ấn Độ chuẩn bị đấu giá băng tần trị giá 23,1 tỷ USD thúc đẩy 5G và 6G

Ấn Độ chuẩn bị đấu giá băng tần trị giá 23,1 tỷ USD thúc đẩy 5G và 6G

Dùng AI và những nguy cơ tự lộ bí mật của doanh nghiệp

Dùng AI và những nguy cơ tự lộ bí mật của doanh nghiệp

Anthropic đối đầu Lầu Năm Góc vì từ chối vũ khí tự hành và theo dõi công dân

Anthropic đối đầu Lầu Năm Góc vì từ chối vũ khí tự hành và theo dõi công dân

Khoa học

Phát minh khoa học Công trình khoa học Vũ trụ - Thiên văn
SpaceX điều chỉnh chiến lược: Ưu tiên xây dựng thành phố tự phát triển trên Mặt Trăng

SpaceX điều chỉnh chiến lược: Ưu tiên xây dựng thành phố tự phát triển trên Mặt Trăng

Khám phá công nghệ giúp tàu ngầm diesel ẩn mình dưới nước

Khám phá công nghệ giúp tàu ngầm diesel ẩn mình dưới nước

Kính viễn vọng Hubble có thể rơi xuống Trái Đất sớm hơn dự kiến

Kính viễn vọng Hubble có thể rơi xuống Trái Đất sớm hơn dự kiến

Chất thải asen độc hại có thể trở thành nguyên liệu sản xuất chip

Chất thải asen độc hại có thể trở thành nguyên liệu sản xuất chip

Chuyển đổi số

Công nghiệp 4.0 Năng lượng Y tế số Giáo dục số
Chuyển đổi số năm 2026: Từ

Chuyển đổi số năm 2026: Từ 'số hóa' đến 'kiến tạo không gian phát triển mới'

Giáo dục số định hình công dân đô thị thông minh Việt Nam

Giáo dục số định hình công dân đô thị thông minh Việt Nam

Phó Chủ tịch Quốc hội: Tuyến cơ sở ứng dụng UAV y tế, bước tiến đột phá!

Phó Chủ tịch Quốc hội: Tuyến cơ sở ứng dụng UAV y tế, bước tiến đột phá!

Việt Nam giữa tái cấu trúc công nghệ toàn cầu và cuộc đua bán dẫn

Việt Nam giữa tái cấu trúc công nghệ toàn cầu và cuộc đua bán dẫn

Kinh tế số

Thị trường Giao dịch số Thương mại điện tử
Bắt giữ 4,5 kg cocain từ Nam Mỹ quá cảnh qua Tân Sơn Nhất

Bắt giữ 4,5 kg cocain từ Nam Mỹ quá cảnh qua Tân Sơn Nhất

Di Động Việt khai trương cửa hàng mới tại 03 Phan Đăng Lưu, Tp HCM

Di Động Việt khai trương cửa hàng mới tại 03 Phan Đăng Lưu, Tp HCM

Bạn đã sẵn sàng để cháy cùng đêm hội Samfan với Hoàng Hà Mobile?

Bạn đã sẵn sàng để cháy cùng đêm hội Samfan với Hoàng Hà Mobile?

Samsung Electronics vượt mốc vốn hóa 1.000 tỷ USD nhờ cổ phiếu tăng mạnh

Samsung Electronics vượt mốc vốn hóa 1.000 tỷ USD nhờ cổ phiếu tăng mạnh

Doanh nghiệp số

Kết nối sáng tạo Khởi nghiệp Nhân lực số
YADEA hợp tác chiến lược cùng Grab thúc đẩy giao thông xanh tại Việt Nam

YADEA hợp tác chiến lược cùng Grab thúc đẩy giao thông xanh tại Việt Nam

YADEA khánh thành Nhà máy sản xuất thông minh hơn 100 triệu USD tại Bắc Ninh

YADEA khánh thành Nhà máy sản xuất thông minh hơn 100 triệu USD tại Bắc Ninh

Bảo Tín Minh Châu ra mắt máy bán vàng tự động, thúc đẩy chuyển đổi số thị trường vàng

Bảo Tín Minh Châu ra mắt máy bán vàng tự động, thúc đẩy chuyển đổi số thị trường vàng

'Săn Ngựa Vàng - Đón ngàn tài lộc' cùng VNPT

Xe và phương tiện

Xe 365 Phương tiện bay Đánh giá - Trải nghiệm
Mazda CX-90 chốt giá bán tại Việt Nam: SUV 7 chỗ hạng sang với mức giá 2,479 tỷ đồng

Mazda CX-90 chốt giá bán tại Việt Nam: SUV 7 chỗ hạng sang với mức giá 2,479 tỷ đồng

YADEA chính thức giới thiệu mẫu xe máy điện cao cấp hàng đầu YADEA Osta

YADEA chính thức giới thiệu mẫu xe máy điện cao cấp hàng đầu YADEA Osta

YADEA khánh thành Nhà máy sản xuất thông minh hơn 100 triệu USD tại Bắc Ninh

YADEA khánh thành Nhà máy sản xuất thông minh hơn 100 triệu USD tại Bắc Ninh

Honda ZR-V 2026 chuyển sang thuần hybrid, nâng tầm tiện nghi ngay từ bản tiêu chuẩn

Honda ZR-V 2026 chuyển sang thuần hybrid, nâng tầm tiện nghi ngay từ bản tiêu chuẩn

Gaming

Game news Esports Thiết bị chơi Game
Toàn cảnh Free Fire EWC 2026: Lịch thi đấu, tiền thưởng và suất dự Global Final

Toàn cảnh Free Fire EWC 2026: Lịch thi đấu, tiền thưởng và suất dự Global Final

Valve đối mặt vụ kiện tại New York liên quan đến cơ chế loot box

Valve đối mặt vụ kiện tại New York liên quan đến cơ chế loot box

Resident Evil Requiem: Ứng viên nặng ký đầu tiên cho danh hiệu GOTY 2026

Resident Evil Requiem: Ứng viên nặng ký đầu tiên cho danh hiệu GOTY 2026

Huntsman Signature Edition: Bàn phím gaming cao cấp với mức giá đắt ngang card đồ họa

Huntsman Signature Edition: Bàn phím gaming cao cấp với mức giá đắt ngang card đồ họa