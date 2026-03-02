Tuổi trẻ tiên phong ứng dụng AI tuyên truyền bầu cử

Công trình thanh niên xã Lương Minh về cổng thông tin hỗ trợ bầu cử Quốc hội và HĐND các cấp. (Ảnh: tienphong.vn)

Tại xã Lương Minh (Quảng Ninh), Đoàn Thanh niên xã đã ra mắt Cổng thông tin điện tử và Trợ lý ảo AI hỗ trợ bầu cử – một công trình thanh niên ứng dụng chuyển đổi số phục vụ cộng đồng. Cổng thông tin được thiết kế cung cấp đầy đủ tiểu sử, chương trình hành động của ứng cử viên; quy trình bầu cử tại 15 khu vực bỏ phiếu; công khai lịch trình hiệp thương với các mốc thời gian quan trọng hướng tới ngày 15/3/2026.

Điểm nổi bật là trợ lý ảo AI tích hợp trực tiếp trên nền tảng, cho phép cử tri tương tác 24/7 để tra cứu tiêu chuẩn đại biểu, quyền và nghĩa vụ công dân, cách ghi phiếu đúng quy định. Không chỉ hỗ trợ thanh niên tiếp cận thông tin chính thống, công cụ này còn góp phần lan tỏa thông tin tích cực, phản bác các luận điệu sai trái trên không gian mạng, hỗ trợ người cao tuổi, đồng bào vùng sâu, vùng xa tiếp cận thông tin thuận tiện hơn.

Ở cấp tỉnh, Tỉnh Đoàn Quảng Ninh đã xây dựng Bản tin “360 độ về Bầu cử” ứng dụng AI để hỏi – đáp nhanh các nội dung liên quan, đồng thời tích hợp chuyên mục bầu cử vào Chatbot AI trên nền tảng “Mặt trận Quảng Ninh số”. Theo lãnh đạo Tỉnh Đoàn, 100% Đoàn cấp xã, đặc biệt tại địa bàn vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo, đều được hướng dẫn xây dựng và vận hành các kênh thông tin, chatbot riêng, phục vụ tra cứu nhanh về cuộc bầu cử.

Một số hình ảnh sản phẩm "Từ điển bầu cừ" của Thành Đoàn Hải Phòng.

Từ đầu tháng 1/2026, cuộc thi sáng tạo sản phẩm truyền thông về bầu cử được phát động rộng rãi, thu hút 100% cơ sở Đoàn hưởng ứng. Chỉ trong thời gian ngắn, hơn 300 sản phẩm ứng dụng AI như video clip, infographic, “Từ điển bầu cử”… đã được xây dựng, đăng tải đồng bộ trên fanpage, TikTok của các cấp bộ Đoàn, thu hút hàng chục nghìn lượt tiếp cận và tương tác.

Tại Hà Nội, nhiều cơ sở Đoàn sáng tạo các mô hình tuyên truyền hiện đại: bản tin video ứng dụng AI, “Biên tập viên AI trẻ” dẫn dắt nội dung, hay các clip ngắn trên TikTok giải đáp những câu hỏi thiết thực như “Bầu cử HĐND là gì?”, “18 tuổi cần chuẩn bị gì trước ngày bỏ phiếu?”, “Vì sao lá phiếu của bạn quan trọng?”.

Một trong những sản phẩm gây ấn tượng là “Từ điển bầu cử” do Thành Đoàn Hải Phòng xây dựng. Với hình thức infographic ngắn gọn, trực quan, sản phẩm hệ thống hóa các khái niệm như thẻ cử tri, phiếu bầu cử, nguyên tắc bỏ phiếu, quyền và nghĩa vụ công dân. Nội dung được thể hiện theo phong cách trẻ trung nhưng đảm bảo chính xác pháp lý, giúp cử tri trẻ lần đầu tham gia bầu cử dễ tiếp cận.

Ngay khi ra mắt, bộ infographic đã thu hút gần 4.000 lượt thích, 3.700 lượt chia sẻ và hơn 260.000 lượt xem. Hiệu ứng lan tỏa cho thấy khi nội dung chính trị được chuyển tải bằng hình thức gần gũi, phù hợp với thói quen tiếp nhận thông tin của giới trẻ, thanh niên sẵn sàng chủ động tìm hiểu và thể hiện trách nhiệm công dân.

Bên cạnh hoạt động trực tuyến, nhiều địa phương còn tổ chức các cuộc thi “Rung chuông vàng” tìm hiểu pháp luật bầu cử, triển lãm tranh, hội nghị phổ biến quy định dành cho cử tri lần đầu đi bầu. Hàng trăm tin, bài được đăng tải, chia sẻ đồng loạt trên hệ thống fanpage của các cơ sở Đoàn, tạo thành mạng lưới tuyên truyền rộng khắp.

Từ cổng thông tin điện tử, chatbot AI đến “Từ điển bầu cử” số hóa, tuổi trẻ đang góp phần làm mới phương thức truyền thông chính trị theo hướng hiện đại, sáng tạo và hiệu quả. Những sáng kiến ấy không chỉ giúp thông tin đến đúng đối tượng, đúng thời điểm, mà còn khơi dậy ý thức trách nhiệm, niềm tự hào và tinh thần chủ động của mỗi cử tri trẻ trong Ngày hội non sông.