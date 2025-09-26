Chuyển động số
Tuổi trẻ Thanh Liệt khát vọng xây dựng phường văn minh hiện đại

Nguyên Anh

Nguyên Anh

18:45 | 26/09/2025
Sáng 26/9, Phường Thanh Liệt tổ chức Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025-2030 tại Trung tâm Văn hóa - Thông tin & Thể thao. Đại hội quy tụ 175 đại biểu ưu tú đại diện cho hơn 5.000 đoàn viên, thanh niên trên địa bàn.
Tuổi trẻ Thanh Liệt khát vọng xây dựng phường văn minh hiện đại
Ban chấp hành Đoàn phường Thanh Liệt khoá I, nhiệm kỳ 2025 – 2030 ra mắt Đại hội. Ảnh: Cổng TTDT phường Thanh Liệt

Đại hội diễn ra với chủ đề "Tuổi trẻ Thanh Liệt Đoàn kết - Tiên phong - Đột phá - Phát triển", đánh dấu cột mốc quan trọng trong hành trình phát triển của tổ chức đoàn địa phương.

Thời điểm đặc biệt quan trọng

Đại hội được tổ chức trong bối cảnh cả nước đang triển khai mô hình chính quyền địa phương hai cấp, tinh gọn bộ máy nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước. Đồng chí Lê Thanh Hương, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam, Bí thư Đoàn Thanh niên phường, nhấn mạnh ý nghĩa đặc biệt của thời điểm này khi phát biểu khai mạc.

Tuổi trẻ Thanh Liệt khát vọng xây dựng phường văn minh hiện đại
Đồng chí Lê Thanh Hương - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam, Bí thư Đoàn Thanh niên phường phát biểu khai mạc. Ảnh: Cổng TTDT phường Thanh Liệt

Sự hiện diện của đồng chí Trần Quang Hưng, Phó Bí thư Thành đoàn Hà Nội, các thành viên tổ chỉ đạo Đại hội số 1 của Thành đoàn Hà Nội, cùng lãnh đạo chủ chốt của phường như đồng chí Lý Duy Xuân (Phó Bí thư thường trực Đảng ủy), đồng chí Bùi Huy Hoàng (Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường) thể hiện sự quan tâm sâu sắc của cấp ủy, chính quyền các cấp đối với phong trào thanh niên.

Tuổi trẻ Thanh Liệt khát vọng xây dựng phường văn minh hiện đại
Đồng chí Trần Quang Hưng - Phó Bí thư thành đoàn Hà Nội tặng hoa chúc mừng Đại hội. Ảnh: Cổng TTDT phường Thanh Liệt

Nhìn lại chặng đường đã qua

Từ kết quả nhiệm kỳ qua, các đại biểu ghi nhận những thành tựu vượt bậc trong công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi. Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng được đổi mới căn bản về nội dung và phương thức, tích hợp công nghệ số tạo sức lan tỏa mạnh mẽ trong cộng đồng trẻ.

Các phong trào hành động cách mạng phát triển toàn diện và đạt hiệu quả cao. Phong trào "Thanh niên tình nguyện" kết nối với nhiều công trình thiết thực: chăm sóc hàng cây thanh niên, duy trì tuyến đường tự quản, tổ chức hiến máu tình nguyện, hỗ trợ thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn. Những hoạt động này tạo dấu ấn tích cực trong lòng người dân địa phương.

Phong trào "Tuổi trẻ sáng tạo" khuyến khích thanh niên ứng dụng công nghệ thông tin, nghiên cứu khoa học, phát triển tinh thần khởi nghiệp. Qua đó, nhiều ý tưởng sáng tạo của giới trẻ được hiện thực hóa, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội địa phương.

Phong trào "Tuổi trẻ xung kích bảo vệ Tổ quốc" hoàn thành 100% chỉ tiêu tuyển quân, thể hiện tinh thần yêu nước nồng nàn của thế hệ trẻ. Thanh niên tích cực tham gia huấn luyện dân quân tự vệ, đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn.

Phong trào "Tôi yêu Hà Nội" gắn liền với xây dựng đô thị văn minh, bảo vệ môi trường, phát huy giá trị văn hóa Thăng Long – Hà Nội. Các hoạt động trong phong trào này giúp nâng cao ý thức của người dân về trách nhiệm xây dựng thủ đô.

Tuổi trẻ Thanh Liệt khát vọng xây dựng phường văn minh hiện đại
Lãnh đạo Đảng uỷ - HĐND - UBND - Uỷ Ban MTTQ Việt Nam phường Thanh Liệt tặng hoa chúc mừng Đại hội. Ảnh: Cổng TTDT phường Thanh Liệt

Chăm lo toàn diện cho thế hệ trẻ

Công tác đồng hành với thanh niên trong học tập, khởi nghiệp, rèn luyện kỹ năng được triển khai thiết thực và hiệu quả. Đoàn phường tổ chức nhiều khóa tập huấn, hội thảo, tọa đàm giúp thanh niên nâng cao kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp, định hướng phát triển nghề nghiệp phù hợp.

Hoạt động chăm sóc, giáo dục thiếu niên, nhi đồng được thực hiện thông qua các phong trào ý nghĩa như "Thiếu nhi Thủ đô thi đua làm theo 5 điều Bác Hồ dạy", "Nghìn việc tốt", "Vì đàn em thân yêu". Những hoạt động này góp phần hình thành nhân cách, phẩm chất tốt đẹp cho thế hệ tương lai.

Công tác xây dựng tổ chức Đoàn được chú trọng đặc biệt. Chất lượng sinh hoạt chi đoàn được nâng cao, việc phát triển đoàn viên mới diễn ra đều đặn. Các mô hình, câu lạc bộ đoàn kết, tập hợp thanh niên hoạt động sôi nổi, thu hút đông đảo bạn trẻ tham gia.

Đáng chú ý, Đoàn phường đã giới thiệu nhiều đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét, kết nạp. Điều này khẳng định niềm tin của tuổi trẻ với Đảng, Nhà nước, đồng thời thể hiện chất lượng giáo dục chính trị tư tưởng trong tổ chức đoàn.

Định hướng nhiệm kỳ 2025-2030

Đại hội đã thông qua phương hướng, mục tiêu cho nhiệm kỳ mới với tầm nhìn xa và chiến lược phù hợp. Mục tiêu trọng tâm là xây dựng lớp thanh niên Thanh Liệt có bản lĩnh chính trị vững vàng, giàu lòng yêu nước, khát vọng cống hiến cho quê hương đất nước.

Đoàn phường xác định vai trò tiên phong của tuổi trẻ trong chuyển đổi số, bảo vệ môi trường, giữ gìn trật tự đô thị. Điều này phù hợp với xu thế phát triển của thời đại và yêu cầu hiện đại hóa của địa phương.

Đại hội thông qua 12 chỉ tiêu trọng tâm, tập trung vào năm lĩnh vực chính: giáo dục chính trị tư tưởng; phát triển tổ chức Đoàn vững mạnh; thúc đẩy sáng tạo – khởi nghiệp; mở rộng tình nguyện vì cộng đồng; đồng hành cùng thanh thiếu nhi trong học tập, rèn luyện và lập thân, lập nghiệp.

Tuổi trẻ Thanh Liệt khát vọng xây dựng phường văn minh hiện đại
Đồng chí Trần Quang Hưng - Phó Bí thư Thành đoàn Hà Nội phát biểu. Ảnh: Cổng TTDT phường Thanh Liệt

Phát huy hiệu quả phong trào "5 tiên phong"

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, đồng chí Trần Quang Hưng, Phó Bí thư Thành đoàn Hà Nội, biểu dương những kết quả nổi bật mà tuổi trẻ Thanh Liệt đạt được. Đồng chí phân tích bối cảnh mới: tuổi trẻ phường có nhiều cơ hội thuận lợi khi đất nước và Thủ đô phát triển mạnh mẽ, nhưng cũng đối mặt với thách thức trong bối cảnh tình hình thế giới, khu vực diễn biến phức tạp.

Để đáp ứng yêu cầu mới, đồng chí đề nghị Đoàn Thanh niên phường tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động. Cần nâng cao chất lượng các phong trào hành động cách mạng, trong đó chú trọng phát huy hiệu quả phong trào "5 tiên phong" gắn với nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Đặc biệt quan trọng, đồng chí nhấn mạnh việc tăng cường ứng dụng công nghệ hiện đại, trí tuệ nhân tạo, tận dụng sức mạnh của truyền thông số và mạng xã hội. Điều này nhằm thu hút, định hướng và lan tỏa giá trị tích cực trong thanh thiếu niên, phù hợp với đặc điểm của thế hệ Gen Z hiện tại.

Đồng chí cũng đề nghị mỗi cán bộ, đoàn viên phải là lực lượng đi đầu trong đổi mới tư duy, dám nghĩ, dám làm, xung kích đảm nhận việc mới, việc khó. Đồng thời chú trọng bồi dưỡng, đào tạo, xây dựng đội ngũ cán bộ đoàn có bản lĩnh, trí tuệ, năng lực tổ chức phong trào.

Tuổi trẻ Thanh Liệt khát vọng xây dựng phường văn minh hiện đại
Đồng chí Lý Duy Xuân - Phó Bí thư thường trực Đảng uỷ phường phát biểu. Ảnh: Cổng TTDT phường Thanh Liệt

Định hướng phát triển trong kỷ nguyên số

Lãnh đạo Thành đoàn Hà Nội đặc biệt nhấn mạnh vai trò đồng hành của Đoàn phường cùng chính quyền trong triển khai các nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội, trật tự đô thị, chuyển đổi số. Tuổi trẻ cần tiên phong thực hiện phong trào "Bình dân học vụ số", đưa tinh thần đổi mới, sáng tạo lan tỏa trong cộng đồng.

Điều này thể hiện tầm nhìn chiến lược, nhận thức sâu sắc về vai trò của thanh niên trong quá trình hiện đại hóa đất nước. Thế hệ trẻ không chỉ là lực lượng thụ hưởng mà còn là chủ thể tích cực trong quá trình chuyển đổi số toàn xã hội.

Nhân sự nhiệm kỳ mới

Đại hội đã công bố các quyết định quan trọng của Thành đoàn Hà Nội về nhân sự nhiệm kỳ 2025-2030. Ban Chấp hành Đoàn phường gồm 21 đồng chí được lựa chọn kỹ lưỡng, đảm bảo tiêu chuẩn về phẩm chất, năng lực và kinh nghiệm.

Ban Thường vụ gồm 7 đồng chí, Ủy ban Kiểm tra gồm 5 đồng chí cùng các chức danh Bí thư, Phó Bí thư Đoàn phường được chỉ định. Đồng chí Lê Thanh Hương, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường, được chỉ định giữ chức Bí thư Đoàn thanh niên phường Thanh Liệt nhiệm kỳ mới.

Đại hội cũng công bố quyết định chỉ định 2 đại biểu chính thức và 1 đại biểu dự khuyết tham dự Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thành phố Hà Nội lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2025-2030.

Khởi đầu chặng đường mới

Đại hội khép lại trong không khí phấn khởi và quyết tâm cao. Một chặng đường mới đã mở ra với nhiều cơ hội và thách thức. Tuổi trẻ Thanh Liệt sẽ tiếp tục viết tiếp câu chuyện nhiệt huyết, sáng tạo, cống hiến trong nhiệm kỳ tới.

Với tinh thần "Đoàn kết – Tiên phong – Đột phá – Phát triển", thế hệ trẻ Thanh Liệt hứa hẹn sẽ phát huy vai trò xung kích, góp phần xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại. Nhiệm kỳ 2025-2030 được kỳ vọng sẽ là nhiệm kỳ bản lề, tạo nền tảng vững chắc cho sự phát triển bền vững của phường trong kỷ nguyên mới.

