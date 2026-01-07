ASUS giới thiệu loạt sản phẩm mới trong hệ sinh thái AI tại CES 2026

Hệ sinh thái AI cải tiến này vừa được ASUS giới thiệu tại sự kiện ra mắt trực tuyến Always Incredible trong khuôn khổ triển lãm CES 2026. Đây đều là các công nghệ thông minh, được thiết kế nhằm nâng cao năng suất làm việc, giải phóng tiềm năng sáng tạo và mang đến trải nghiệm tốt hơn trong đời sống hằng ngày.

Ông Samson Hu, Đồng CEO của ASUS cùng loạt sản phẩm cải tiến vừa được hãng giới thiệu tại CES 2026

Cụ thể, chiến lược AI của ASUS bao phủ 7 khía cạnh trọng tâm bao gồm: AI Infrastructure (Hạ tầng AI), Sustainability AI (Phát triển bền vững với AI), Workspace AI (AI cho công việc), Industrial AI (AI cho công nghiệp), Everyday AI (AI hàng ngày), Creator AI (AI cho sáng tạo) và Healthcare AI (AI cho y tế). Tại CES năm nay, ASUS tập trung giới thiệu các đột phá trong Workspace AI, Creator AI và Everyday AI, qua đó minh họa cách mọi người dùng đều có thể khai thác sức mạnh AI để làm việc hiệu quả hơn và sáng tạo không giới hạn.

“Giá trị cốt lõi của AI nằm ở khả năng đơn giản hóa công việc, truyền cảm hứng sáng tạo và nâng cao chất lượng cuộc sống hằng ngày. Tại CES 2026, chúng tôi cho thấy cách kiến trúc chiến lược toàn diện của ASUS đang dẫn dắt cuộc cách mạng AI, tạo nên một trải nghiệm AI trọn vẹn, xuyên suốt và Always Incredible.” Ông Samson Hu, Đồng CEO của ASUS, chia sẻ.

Trong khuôn khổ CES, ASUS cũng hé lộ hệ sinh thái sản phẩm AI mở rộng, từ máy tính để bàn hiệu năng cao, laptop mỏng nhẹ, thiết bị AI di động nhỏ gọn cho đến các phần mềm và trải nghiệm tích hợp AI, hãng mang đến những đổi mới dựa trên chiến lược AI toàn diện. Quá đó, ASUS tiếp tục mở rộng lợi thế cạnh tranh trên nhiều phân khúc giải pháp và mang công nghệ thông minh đến với mọi người, ở mọi nơi.

Khách tham quan CES 2026 có thể trực tiếp trải nghiệm các đổi mới này tại The Venetian Expo, Tầng 3, San Polo #3403, từ ngày 5 đến ngày 8/1/2026.

Với AI cho công việc, ASUS mang đến các giải pháp thông minh giúp nâng cao năng suất và bảo mật thông qua sự kết hợp liền mạch giữa Cloud AI và On‑Premises AI. Trong đó, trung tâm của hệ sinh thái này là ASUS MyExpert, nền tảng AI tất cả trong một, hỗ trợ tăng hiệu quả làm việc, nâng cao chất lượng đầu ra và tối ưu các tác vụ hằng ngày cho người dùng doanh nghiệp. MyExpert tích hợp 5 tính năng AI thông minh trong một giao diện trực quan duy nhất, gồm: AI Chat (trợ lý cá nhân AI), Knowledge Hub (giúp lưu trữ và trích xuất thông tin trên máy có hệ thống), Advanced Tools với AI Writer (soạn và chỉnh sửa nội dung) và Mail Master (hỗ trợ viết, tóm tắt, phản hồi email), AI ExpertMeet ghi chép tóm tắt nộ dung cuộc họp, và File Search giúp tìm kiếm tệp tức thì.

Tất cả đều được bảo vệ bởi các cơ chế bảo mật dữ liệu đáng tin cậy, đảm bảo cộng tác mượt mà và an toàn giữa môi trường nội bộ và đám mây.

ASUS ExpertBook Ultra

ASUS ExpertBook Ultra là kết hợp thiết kế tinh tế, hiệu năng AI mạnh mẽ và bảo mật cấp doanh nghiệp, thiết lập chuẩn mực mới cho laptop Copilot+ PC dành cho người dùng chuyên nghiệp. Máy có trọng lượng chỉ 0,99kg, mỏng chỉ 10,9mm và sử dụng sử dụng hợp kim nhôm-magie hàng không vũ trụ với công nghệ Nano Ceramic, mang lại độ bền cao nhưng vẫn thanh thoát. Đi cùng với đó là bộ vi xử lý Intel® Core™ Ultra X9 Series 3 với NPU lên đến 50 TOPS, kết hợp các tính năng Copilot+ PC và ASUS MyExpert, ExpertBook Ultra hỗ trợ đa nhiệm AI, tăng tốc quy trình làm việc và xử lý các tác vụ AI chuyên sâu. Hệ thống tản nhiệt ExpertCool Pro cho phép TDP lên đến 50W, màn hình cảm ứng 3K Tandem OLED chống chói và hạn chế bám vân tay, hệ thống 6 loa Dolby Atmos® và touchpad phản hồi xúc giác mang đến trải nghiệm cao cấp, liền mạch.

Về bảo mật, ASUS ExpertGuardian tích hợp công nghệ secured‑core PC, xác thực sinh trắc học cùng các dịch vụ hỗ trợ BIOS và driver cấp doanh nghiệp.

Bộ tăng tốc ASUS UGen300 USB AI Accelerator được xem là mở ra khả năng AI đỉnh cao, biến mọi thiết bị thành trạm làm việc sẵn sàng cho AI. Thiết bị sử dụng vi xử lý Hailo‑10H, cho khả năng tăng tốc AI 40 TOPS cùng 8GB LPDDR4 riêng biệt, dễ dàng xử lý các mô hình lớn và tác vụ AI tạo sinh phức tạp.

Khả năng plug‑and‑play USB‑C tương thích Windows, Linux và Android giúp tích hợp nhanh chóng vào hệ thống hiện có. UGen300 sử dụng bộ nhớ riêng nên không làm chậm thiết bị chủ, hỗ trợ nhiều mô hình như LLM, VLM, Whisper… và tương thích sẵn với các framework phổ biến như TensorFlow, PyTorch, ONNX, giúp phát triển workflow thông minh, xử lý dữ liệu thời gian thực và triển khai AI nội bộ hiệu quả.

ASUS NUC 16 Pro Mini PC

ASUS NUC 16 Pro Mini PC dù rất nhỏ gọn nhưng lại có hiệu năng nhanh, thông minh và bảo mật cho doanh nghiệp ứng dụng AI. Được trang bị vi xử lý Intel Core Ultra X9 Series 3 cùng bộ nhớ LPDDR5x, máy đạt hiệu suất lên đến 180 TOPS, đáp ứng các tác vụ AI, học máy và phân tích dữ liệu nâng cao.

Tính năng ASUS AI SuperBuild cho phép người dùng huấn luyện và tùy biến LLM ngay trên máy, đảm bảo dữ liệu nhạy cảm được giữ an toàn. Máy hỗ trợ WiFi 7, Bluetooth 6, LAN kép, SSD kép, fTPM 2.0, cùng khả năng mở rộng linh hoạt như xuất 4 màn hình 4K đồng thời, nâng cấp không cần dụng cụ và Power Sync, phù hợp môi trường doanh nghiệp hiện đại.

ASUS ExpertCenter PN55 là sản phẩm được thiết kế cho môi trường doanh nghiệp, văn phòng và công nghiệp, mang đến hiệu năng AI mạnh mẽ trong thân máy mini PC 0,6 lít. Máy sử dụng AMD Ryzen™ AI 400 Series (tối đa 12 nhân, 24 luồng), GPU tích hợp Radeon™ 800M và NPU AMD XDNA2 đạt tới 55 TOPS, mạnh hơn 10% so với thế hệ trước. Hệ thống hỗ trợ Copilot+ và các AI agent giúp xử lý công việc nhanh và hiệu quả hơn. PN55 có 2 cổng LAN 2.5G, 6 cổng USB, WiFi 7 và xuất tối đa 4 màn hình 4K cùng lúc, đáp ứng tốt các nhu cầu đồ họa, sáng tạo nội dung và tính toán hiệu năng cao.

ASUS Creator AI kết hợp phần cứng mạnh mẽ với các ứng dụng AI độc quyền từ ASUS như StoryCube, MuseTree, và Creator Hub, giúp tăng tốc hiệu suất sáng tạo. Dòng ProArt được thiết kế cho các công việc dựng, chỉnh sửa chuyên sâu và sáng tạo di động, mang đến sự linh hoạt, thông minh và hiệu quả cho nhà sáng tạo.

ProArt GoPro Edition

ProArt GoPro Edition là bộ công cụ sáng tạo di động, kết hợp thiết kế lấy cảm hứng từ GoPro với hiệu năng mạnh mẽ. Máy trang bị AMD Ryzen AI Max+ 395, bộ nhớ hợp nhất lên đến 128GB, cho phép dựng video trong thời gian thực mượt mà, nâng cấp hình ảnh bằng AI và xử lý các workflow nhiều lớp.

Phím GoPro Hotkey chuyên dụng giúp truy cập nhanh vào GoPro Cloud và GoPro Player, trong khi StoryCube, ứng dụng Windows đầu tiên tích hợp đồng thời nội dung từ GoPro Cloud và video 360°, có nhiệm vụ hỗ trợ sắp xếp dữ liệu theo dòng thời gian, thiết bị hoặc vị trí.

Thiết kế xoay gập 13inch bền bỉ tích hợp màn hình cảm ứng 3K ASUS Lumina OLED, hỗ trợ bút cảm ứng và ASUS DialPad cho thao tác điều chỉnh màu sắc chính xác và điều khiển trực quan. Với trọng lượng chỉ 1,39 kg cùng bản lề xoay 360°, ProArt GoPro Edition đi kèm 12 tháng gói GoPro Premium+, cung cấp dung lượng lưu trữ đám mây không giới hạn và các công cụ chỉnh sửa nâng cao, giúp nhà sáng tạo dễ dàng quản lý, chỉnh sửa và sản xuất nội dung ở bất cứ đâu.

ProArt GoPro Edition đã được vinh danh tại Giải thưởng CES 2026 Innovation ở hạng mục Computer Hardware & Components.

ASUS ProArt PZ14 (HT7407)

ASUS ProArt PZ14 (HT7407) là tablet sáng tạo mạnh mẽ nhất của ASUS hiện nay, được tối ưu cho làm việc di động. Trang bị Snapdragon® X2 Elite 18 nhân với khả năng AI lên đến 80 TOPS, giúp máy xử lý mượt các workflow nặng. Trải nghiệm Copilot+ PC cùng các bộ ứng dụng ASUS Xreator Apps, bao gồm StoryCube và MuseTree, giúp quá trình sáng tạo và quản lý dữ liệu đa phương tiện nhanh chóng và trực quan hơn. Màn hình ASUS Lumina Pro OLED trang bị thêm lớp phủ chống loá cho màu sắc sống động, độ tương phản sâu và thân thiện với mắt. Hệ phụ kiện trang bị cùng máy bao gồm ASUS Pen 3.0, bàn phím Bluetooth và bao da kiêm chân đế đa chế độ sử dụng. Với trọng lượng chỉ 0,79 kg, độ mỏng 9 mm và khung nhôm nguyên khối gia công CNC, ProArt PZ14 đạt chuẩn độ bền U.S. MIL-STD-810H và có khả năng chống bụi, chống nước IP52, giúp nhà sáng tạo duy trì hiệu suất trong nhiều điều kiện môi trường khác nhau.

Everyday AI giúp mang AI đến đời sống hằng ngày thông qua các thiết bị ứng dụng AI trực quan và phản hồi nhanh, được thiết kế để tích hợp liền mạch giữa công việc, sáng tạo và các tác vụ thường nhật.

Ngoài ra, ASUS cũng mang đến CES 2026 loạt sản phẩm laptop thế hệ mới, bao gồm các model Zenbook cải tiến như Zenbook DUO, Zenbook A14/A16, Zenbook S14/S16.

ASUS Zenbook DUO

Trong đó, ASUS Zenbook DUO hoàn toàn mới định nghĩa lại trải nghiệm làm việc hai màn hình với thiết kế đột phá gồm 2 màn hình 14inch ASUS Lumina Pro OLED. Bản lề mới đã thu hẹp khoảng cách giữa hai màn hình tới 70%, mang lại trải nghiệm quan sát liền mạch hơn, trong khi đó hai màn hình đạt chuẩn ASUS Lumina Pro OLED mang đến hình ảnh sống động, mượt và có độ sâu với lớp phủ chống phản chiếu và cùng tính năng thích ứng tần số quét ở mức48 –144Hz.

Máy trang bị hệ thống 6 loa, công cụ ScreenXpert hỗ trợ làm việc đa màn hình. Với vi xử lý Intel Core Ultra X9 Series 3 kết hợp GPU Intel Arc™, NPU lên đến 50 TOPS, hệ thống tản nhiệt hai quạt nâng cấp và thiết kế pin kép dung lượng 99Wh, máy mang đến hiệu năng đồ họa tương đương card đồ họa rời cho môi trường làm việc năng động. Thiết kế khung máy Ceraluminum™ nguyên khối, bản lề ẩn gia cố, công nghệ Smudge‑Free và hệ thống MagLatch mang lại sự cân bằng hoàn hảo giữa di động, sức mạnh và độ bền.

ASUS Zenbook DUO đã được vinh danh tại Giải thưởng CES 2026 Innovation ở hạng mục Artificial Intelligence.

ASUS Zenbook A16

ASUS Zenbook A16 được thiết kế dành cho người dùng thường xuyên di chuyển và các chuyên gia làm việc linh hoạt, những người cần một chiếc laptop mạnh mẽ nhưng vẫn gọn nhẹ. Máy có trọng lượng chỉ 1,2kg, kết hợp màn hình lớn 16-inch độ phân giải 3K OLED với hiệu năng tính toán cao, mang lại không gian hiển thị rộng rãi mà không làm tăng trọng lượng tổng thể.

Sản phẩm được trang bị bộ vi xử lý Snapdragon X2 Elite Extreme 18 nhân cùng NPU đạt 80 TOPS, là chiếc laptop Snapdragon nhanh và mạnh mẽ nhất hiện nay. Zenbook A16 tối ưu tối đa khả năng AI xử lý trực tiếp trên thiết bị (on-device AI) và hiệu quả năng lượng, từ đó hỗ trợ thời lượng pin nhiều ngày, đảm bảo năng suất làm việc không bị gián đoạn.

Nắp máy, khung bàn phím và mặt đáy được chế tác từ Ceraluminum™- vật liệu độc quyền của ASUS, được phát triển để đạt độ bền vượt trội, khả năng chống hao mòn và chống trầy xước cao. Các bề mặt này còn được phủ công nghệ Smudge-Free, một lớp xử lý đa tầng tiên tiến giúp giảm thiểu bám vân tay và vết bẩn, đồng thời duy trì vẻ ngoài sạch, cảm giác cao cấp và độ bền lâu dài.

Với đồ họa hiệu năng cao, người dùng có thể sáng tạo nội dung, chơi game và làm việc mượt mà ở bất cứ đâu trên chiếc laptop siêu nhẹ nhưng đầy sức mạnh này.

ASUS Zenbook A16 đã được vinh danh với Giải thưởng CES 2026 Innovation ở hạng mục Computer Hardware & Components.

Zenbook lineup được giới thiệu tại CES năm nay

ASUS Zenbook A14 (UX3407) có trọng lượng chỉ dưới 1kg và được chế tác từ Ceraluminum siêu nhẹ nhưng bền bỉ, đây sẽ là một chiếc Copilot+ PC mang đến tính di động cao mà không phải đánh đổi hiệu năng. Máy được trang bị bộ vi xử lý Snapdragon X2 Elite 18 nhân với NPU 80 TOPS, cho phép xử lý đa nhiệm dựa trên AI và mang lại những trải nghiệm Copilot+ PC thiết thực, giúp tối ưu quy trình làm việc. Thiết kế nhỏ gọn, hiệu năng cao và hướng đến người dùng chuyên nghiệp thường xuyên di chuyển, Zenbook A14 kết hợp hài hòa giữa trọng lượng nhẹ, sức mạnh CPU thế hệ mới và thời lượng pin nhiều ngày, với khả năng phát video offline lên đến 35 giờ, và phát video online lên đến 28 giờ, mang lại trải nghiệm sử dụng linh hoạt và liền mạch.

ASUS Zenbook S14/S16

ASUS Zenbook S14/S16 có nắp máy làm từ Ceraluminum™, đi cùng trọng lượng nhỏ gọn chỉ 1,2kg cho dòng Zenbook S14 và 1,5kg cho Zenbook S16. Cả hai mẫu máy đều sở hữu màn hình cảm ứng 3K ASUS Lumina OLED với tần số quét lên đến 120Hz và độ sáng tối đa 1100 nits, tái hiện hình ảnh sống động, độ tương phản sâu và chuyển động mượt mà cho cả công việc lẫn giải trí. Zenbook S14 được trang bị bộ xử lý Intel® Core™ Ultra, và Zenbook S16 trang bị AMD Ryzen™ AI thế hệ mới với NPU lên đến 50 TOPS, mang đến trải nghiệm Copilot+ PC nhanh và hiệu quả, đồng thời duy trì khả năng vận hành êm ái nhờ hệ thống tản nhiệt thông minh với hai quạt tản nhiệt cùng khe thoát gió gia công CNC.

Viên pin ở trên hai máy đã được tăng dung lượng cho thời lượng pin lâu, âm thanh chuẩn Dolby Atmos sống động, cổng kết nối ngoại vi đa dạng, WiFi 7 cùng các tính năng bảo mật và quyền riêng tư nâng cao, dòng Zenbook S mang đến trải nghiệm làm việc liền mạch trong một thiết kế tối giản, thanh lịch, để người dùng thực sự “cảm nhận độ mỏng” trong từng khoảnh khắc sử dụng.

ASUS TUF Gaming A14 (2026)

ASUS TUF Gaming A14 (2026) tiếp tục khẳng định vị thế của một chiếc laptop gaming mỏng nhẹ nhưng đầy mạnh mẽ, sẵn sàng chinh phục mọi công việc, cũng như các tựa game AAA và eSports mới nhất. Phiên bản ra mắt năm nay gồm hai cấu hình.

Bản FA401GM được trang bị AMD Ryzen™ AI 9 465 kết hợp NVIDIA® GeForce RTX™ 5060 Laptop GPU, mang lại hiệu năng đồ họa mạnh mẽ cùng các công nghệ DLSS 4, Multi Frame Generation và Ray Reconstruction, giúp tăng FPS, giảm độ trễ và nâng cao chất lượng hình ảnh. Trong khi đó, FA401EA sử dụng AMD Ryzen™ AI MAX+ 392 cùng 64GB RAM hợp nhất, tối ưu cho gaming, sáng tạo và đặc biệt là các tác vụ xử lý AI cục bộ với hiệu suất cao và độ trễ thấp.

Laptop gaming 14-inch này có trọng lượng chỉ từ 1,46kg, đạt độ bền chuẩn quân đội Mỹ, giữ trọn DNA bền bỉ và hiệu năng đặc trưng của dòng TUF. Máy được trang bị màn hình IPS 2.5K 165Hz, độ phủ màu 100% sRGB mang đến hình ảnh sắc nét, màu sắc chính xác và chuyển động mượt mà cho cả gaming tốc độ cao lẫn công việc sáng tạo. Bên trong, TUF Gaming A14 2026 hỗ trợ hai khe SSD M.2 2280 cho khả năng nâng cấp lưu trữ linh hoạt, cùng RAM Dual-Channel đảm bảo hiệu suất ổn định khi sử dụng.

ASUS V400 AiO (VM441QA) là máy All-in-One chuẩn Copilot+ PC đầu tiên trên thế giới sử dụng nền tảng Qualcomm Snapdragon X, kết hợp hiệu năng tiết kiệm điện với thiết kế thanh lịch, siêu mỏng. Màn hình 24 inch Full HD với góc nhìn rộng 178° và tùy chọn cảm ứng mang đến trải nghiệm tự nhiên, thoải mái cho làm việc, học tập hoặc giải trí. Được trang bị vi xử lý Snapdragon X, ASUS V400 AiO mang lại hiệu năng mượt mà, êm ái cho đa nhiệm, sáng tạo nhẹ, chơi game thông thường, đồng thời hỗ trợ đầy đủ các tính năng Copilot AI với NPU trên thiết bị đạt 45 TOPS. Với hai loa Dolby Atmos công suất 3-watt cùng hệ thống cổng kết nối được tối ưu gọn gàng, mẫu AiO này là giải pháp tiết kiệm không gian, tiết kiệm năng lượng và thông minh cho gia đình và môi trường văn phòng hiện đại.