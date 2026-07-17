Kinh tế số
Thị trường

Chứng khoán hôm nay 17/7: VN-Index mất mốc 1.800 điểm, PNJ và VNM ngược dòng

Sơn Tinh

Sơn Tinh

23:05 | 17/07/2026
Chia sẻ
Theo dõi tạp chí Điện tử và Ứng dụng trên
Chứng khoán hôm nay 17/7, VN-Index giảm 16,79 điểm còn 1.787,45 điểm, mất mốc 1.800 điểm. Ngân hàng phân hóa, PNJ và VNM ngược dòng, khối ngoại bán ròng mạnh.
Chứng khoán hôm nay 14/7: VN-Index rút chân ngoạn mục, đóng cửa tăng 6,09 điểm Chứng khoán hôm nay 14/7: VN-Index rút chân ngoạn mục, đóng cửa tăng 6,09 điểm
Chứng khoán hôm nay 15/7: VN-Index thủng mốc 1.800 điểm, khối ngoại xả gần 1.000 tỷ Chứng khoán hôm nay 15/7: VN-Index thủng mốc 1.800 điểm, khối ngoại xả gần 1.000 tỷ
Chứng khoán hôm nay 16/7: VN-Index đảo chiều tăng hơn 22 điểm nhờ nhóm Vingroup Chứng khoán hôm nay 16/7: VN-Index đảo chiều tăng hơn 22 điểm nhờ nhóm Vingroup

Thị trường chứng khoán hôm nay 17/7 khép lại phiên cuối tuần trong sắc đỏ. VN-Index giảm 16,79 điểm, tương ứng 0,93%, lùi về 1.787,45 điểm và chính thức mất mốc tâm lý 1.800 điểm.

Ở chiều ngược lại, HNX-Index tăng 3,38 điểm, tương ứng 1,17%, lên 291,70 điểm. UPCoM-Index tăng 0,76 điểm, tương ứng 0,6%, lên 127,38 điểm. Thanh khoản toàn thị trường giữ ở mức cao với hơn 499,4 triệu cổ phiếu sang tay, giá trị giao dịch khoảng 12.505 tỷ đồng.

Trên sàn HOSE, lực bán lan rộng ngay từ đầu phiên. Bảng điện ghi nhận 216 mã giảm so với 95 mã tăng. Chỉ số có thời điểm lùi về vùng 1.780 điểm trước khi thu hẹp đà giảm trong những phút cuối phiên. Đây là tuần điều chỉnh thứ ba liên tiếp của VN-Index với mức giảm hơn 40 điểm.

Cấu trúc dòng tiền phản ánh tâm lý thận trọng. Nhóm cổ phiếu giảm hơn 1% với thanh khoản trên 100 tỷ đồng chiếm gần một nửa tổng giá trị khớp lệnh của HOSE, cho thấy lực bán chủ động lấn át hoạt động bắt đáy.

Diễn biến VN-Index phiên 17/7/2026, chỉ số mất mốc 1.800 điểm, PNJ và VNM tăng giá
Diễn biến VN-Index phiên 17/7/2026, chỉ số mất mốc 1.800 điểm, PNJ và VNM tăng giá

Ngân hàng phân hóa, chứng khoán và bất động sản kéo lùi chỉ số

Nhóm ngân hàng giao dịch phân hóa và tạo sức ép lên chỉ số chung. Sắc đỏ chiếm ưu thế tại nhiều mã vốn hóa lớn khi MBB giảm 1,66%, VCB giảm 1,52%, TCB giảm 1,41%, CTG giảm 0,93%, ACB giảm 0,84%, VPB giảm 0,58%, SHB giảm 0,39% và VIB giảm 0,32%.

Ở chiều tăng, dòng tiền tìm đến STB với mức tăng 2,37%, LPB tăng 1,73% và HDB tăng 0,37%. Sự phân hóa cho thấy nhà đầu tư chọn lọc mạnh trong nhóm dẫn dắt thay vì mua vào trên diện rộng.

Nhóm chứng khoán chịu áp lực bán rõ rệt. BVS giảm sâu 6,89%, CTS giảm 4,04%, SSI giảm 3%, SHS giảm 2,96%, VCI giảm 2,75%, VIX giảm 2,14% và MBS giảm 1,97%. Đi ngược xu hướng, HCM tăng 2,01% và VND tăng 1,13% nhờ lực cầu chọn lọc.

Bất động sản tiếp tục là lực cản lớn của thị trường. CEO giảm 4,38%, DIG giảm 3,21%, KDH giảm 2,89%, VRE giảm 2%, VHM giảm 1,61%, VIC giảm 1,35%, VPI giảm 1,13% và PDR giảm 1,1%. Điểm sáng hiếm hoi của nhóm là NLG khi giữ sắc xanh nhẹ 0,2%.

Ở nhóm nguyên vật liệu và dầu khí, sắc đỏ cũng chiếm ưu thế. HSG và NKG cùng giảm 4,45%, BSR giảm 4,23%, GVR giảm 1,82%, HPG giảm 1,58%, PVT giảm 2,45%, PVD giảm 1,78% và PLX giảm 1,55%. DPM ngược dòng tăng 3,13%.

Ở nhóm công nghệ, FPT giảm 1,47% và góp thêm sức ép lên chỉ số. Diễn biến của cổ phiếu đầu ngành công nghệ phần nào phản ánh tâm lý dè dặt của dòng tiền trước mùa công bố kết quả kinh doanh quý II.

VNM và PNJ ngược dòng, khối ngoại bán ròng gần 679 tỷ đồng

Giữa bức tranh điều chỉnh, VNM nổi lên như điểm sáng dẫn dắt. Cổ phiếu Vinamilk tăng 4,98% lên 59.000 đồng, ghi nhận phiên tăng mạnh nhất kể từ đầu tháng 3/2026. Thanh khoản đạt gần 13 triệu đơn vị, cao nhất trong nhiều tháng, trong đó khối ngoại mua ròng hơn 4,3 triệu cổ phiếu.

PNJ cũng bứt phá 5,13% lên 43.000 đồng, thuộc nhóm tăng mạnh nhất rổ VN30. Thanh khoản vọt lên hơn 7,4 triệu đơn vị, kéo vốn hóa doanh nghiệp phục hồi lên hơn 21.466 tỷ đồng. Dòng tiền bắt đáy quay lại sau hai phiên giảm sàn và cận sàn liên tiếp các ngày 15/7 và 16/7.

Áp lực bán trước đó với cổ phiếu PNJ xuất hiện sau thông tin ông Đặng Ngọc Thảo, nguyên Giám đốc Công ty P-Lab thuộc PNJ, bị khởi tố với cáo buộc buôn lậu kim cương. Doanh nghiệp sau đó công bố kế hoạch thuê tổ chức quốc tế uy tín đánh giá độc lập chất lượng kim cương và sản phẩm trang sức, qua đó trấn an nhà đầu tư.

Một số mã vốn hóa vừa cũng thu hút dòng tiền như DPM tăng 3,13%, HHP tăng 2,72%, STB tăng 2,37% và HCM tăng 2,01%. Diễn biến cho thấy dòng tiền vẫn hiện diện nhưng luân chuyển nhanh giữa các nhóm.

Giao dịch của khối ngoại tiếp tục là điểm trừ. Nhà đầu tư nước ngoài bán ròng 678,74 tỷ đồng trên HOSE, với 32,44 triệu cổ phiếu mua vào trị giá 1.283,75 tỷ đồng và 62,95 triệu cổ phiếu bán ra trị giá 1.962,49 tỷ đồng.

Chiều bán ròng tập trung ở nhóm ngân hàng và bất động sản. TCB bị bán mạnh nhất với 90,72 tỷ đồng, theo sau là PNJ 75,16 tỷ đồng, MBB 71,45 tỷ đồng, VPB 64,29 tỷ đồng, CTG 49,13 tỷ đồng, VRE 49,05 tỷ đồng và VHM 48,39 tỷ đồng. Cổ phiếu logistics GMD của Gemadept cũng nằm trong nhóm bị bán ròng với 39,59 tỷ đồng.

Chiều mua ròng ghi nhận VNM dẫn đầu với 255,88 tỷ đồng. LPB được gom 35,45 tỷ đồng, VND 35,26 tỷ đồng và NLG 16,69 tỷ đồng. Dòng vốn ngoại vẫn ưu tiên nhóm tiêu dùng và một vài mã tài chính có định giá hợp lý.

Chứng khoán hôm nay 17/7: VN-Index mất mốc 1.800 điểm, PNJ và VNM ngược dòng

MCH và TCX vào VN30, vùng 1.770 đến 1.800 điểm giữ vai trò hỗ trợ

HOSE vừa công bố kết quả rà soát rổ VN30 kỳ tháng 7/2026. Cổ phiếu MCH của Masan Consumer và TCX của Chứng khoán Kỹ Thương được thêm vào rổ, thay cho TPB và PLX. Sau khi rời rổ chính, PLX chuyển sang danh sách dự phòng cùng BCM, GEE, VCK và VPX.

Sự góp mặt của TCX cho thấy dòng vốn định chế đang hướng tới nhóm công ty chứng khoán vận hành trên nền tảng số. Xu hướng phù hợp với quá trình số hóa thị trường vốn và phát triển kinh tế số mà cơ quan quản lý đang thúc đẩy, khi công nghệ tài chính ngày càng định hình dòng tiền trên sàn.

Theo ước tính của Chứng khoán BSC, các quỹ ETF mô phỏng VN30 có thể mua ròng khoảng 386,6 tỷ đồng cổ phiếu MCH, tương ứng hơn 3 triệu đơn vị, và gần 60 tỷ đồng cổ phiếu TCX. Nhiều mã như LPB, MWG, VNM, VRE, FPT, GAS, MSN, TCB và VCB được dự báo tăng tỷ trọng.

Ở chiều ngược lại, HPG, ACB, SSB, VJC, VHM, VIC, STB và BID có thể giảm tỷ trọng. Giới đầu tư theo dõi sát đợt cơ cấu vì có thể tạo biến động cung cầu và giá cổ phiếu trong ngắn hạn.

Về kỹ thuật, giới phân tích giữ quan điểm thận trọng. Chứng khoán SHS đánh giá vùng cân bằng của thị trường nằm quanh 1.750 đến 1.780 điểm, tương ứng mức định giá hợp lý trong bối cảnh triển vọng kinh tế duy trì tích cực.

Chứng khoán Tiên Phong cho rằng vùng 1.780 đến 1.800 điểm hội tụ với đường trung bình 200 phiên, giữ vai trò hỗ trợ quan trọng cho xu hướng trung và dài hạn. Nếu VN-Index đứng vững trên vùng hỗ trợ, khả năng xuất hiện nhịp hồi kỹ thuật sẽ cải thiện. Định giá P/E của VN-Index hiện quanh 13 lần, tương đối hấp dẫn để thị trường sớm tìm lại điểm cân bằng.

Trong ngắn hạn, nhà đầu tư được khuyến nghị kiểm soát rủi ro, hạn chế mua đuổi và ưu tiên doanh nghiệp có nền tảng kinh doanh vững trước mùa báo cáo tài chính quý II/2026.

chứng khoán hôm nay cổ phiếu bất động sản VN30 PNJ VNM khối ngoại bán ròng Cổ phiếu ngân hàng VN-Index

Bài liên quan

Nhận định chứng khoán 17/7: VN-Index hướng tới kháng cự 1.820 điểm

Nhận định chứng khoán 17/7: VN-Index hướng tới kháng cự 1.820 điểm

Chứng khoán hôm nay 16/7: VN-Index đảo chiều tăng hơn 22 điểm nhờ nhóm Vingroup

Chứng khoán hôm nay 16/7: VN-Index đảo chiều tăng hơn 22 điểm nhờ nhóm Vingroup

Có thể bạn quan tâm

Đợt IPO lớn nhất năm nay của Ấn Độ thu hút các lệnh mua lên tới 31 tỷ USD

Đợt IPO lớn nhất năm nay của Ấn Độ thu hút các lệnh mua lên tới 31 tỷ USD

Thị trường
Đợt IPO trị giá 1 tỷ USD của SBI Fund Management đã thu hút lượng đăng ký mua lên tới gần 31 tỷ USD, gấp hơn 41 lần lượng cổ phiếu chào bán. Kết quả này cho thấy dòng tiền tổ chức vẫn rất dồi dào trên thị trường chứng khoán Ấn Độ, tạo nền tảng cho các thương vụ IPO quy mô lớn của NSE và Jio Platforms trong thời gian tới.
Giá vàng hôm nay 17/7: Vàng miếng SJC và nhẫn trơn cùng lùi giá

Giá vàng hôm nay 17/7: Vàng miếng SJC và nhẫn trơn cùng lùi giá

Thị trường
Giá vàng hôm nay 17/7 ghi nhận vàng miếng SJC và vàng nhẫn 9999 cùng lùi giá, trong khi giá vàng thế giới trượt xuống dưới mốc tâm lý 4.000 USD một ounce.
Nhận định chứng khoán 17/7: VN-Index hướng tới kháng cự 1.820 điểm

Nhận định chứng khoán 17/7: VN-Index hướng tới kháng cự 1.820 điểm

Thị trường
Sau phiên đảo chiều lấy lại mốc 1.800, VN-Index bước vào ngày 17/7 với kỳ vọng kiểm định vùng 1.810–1.820 điểm, dù đà tăng còn phụ thuộc nhóm trụ và cần thanh khoản xác nhận.
Chứng khoán hôm nay 16/7: VN-Index đảo chiều tăng hơn 22 điểm nhờ nhóm Vingroup

Chứng khoán hôm nay 16/7: VN-Index đảo chiều tăng hơn 22 điểm nhờ nhóm Vingroup

Thị trường
VN-Index đảo chiều cuối phiên 16/7, tăng 22,12 điểm lên 1.804,24 điểm nhờ bộ đôi VIC và VHM, khi công nghệ, ngân hàng và bất động sản cùng hồi phục.
VN30 bổ sung MCH và TCX, dòng tiền ETF dự kiến mua ròng hơn 486 tỷ đồng

VN30 bổ sung MCH và TCX, dòng tiền ETF dự kiến mua ròng hơn 486 tỷ đồng

Thị trường
HOSE bổ sung MCH và TCX vào rổ VN30 kỳ rà soát tháng 7/2026, thay TPB và PLX. Dòng tiền ETF được dự báo mua ròng mạnh hai cổ phiếu mới.
Xem thêm

Đọc nhiều

Cục Thuế gửi thư ngỏ, khuyến nghị người dân chủ động rà soát mã số thuế

Cục Thuế gửi thư ngỏ, khuyến nghị người dân chủ động rà soát mã số thuế

Ukraine dùng máy bay không người lái thay đổi chiến tranh

Ukraine dùng máy bay không người lái thay đổi chiến tranh

Xiaomi 18 Pro lộ cấu hình với chip Snapdragon 8 Elite Gen 6 và camera 200 MP

Xiaomi 18 Pro lộ cấu hình với chip Snapdragon 8 Elite Gen 6 và camera 200 MP

Đại học Công nghệ GTVT công bố điểm sàn 2026, nhóm ngành công nghệ lấy cao nhất

Đại học Công nghệ GTVT công bố điểm sàn 2026, nhóm ngành công nghệ lấy cao nhất

Ngắm nhìn Bugatti W16 Mistral Blanc Éternel với thiết kế sứ cao cấp độc đáo

Ngắm nhìn Bugatti W16 Mistral Blanc Éternel với thiết kế sứ cao cấp độc đáo

Editor'sChoice

Ford Mustang Mach-E: SUV điện hiệu năng cao của năm

Ford Mustang Mach-E: SUV điện hiệu năng cao của năm

TRULIVA UR61096H: Máy lọc nước RO âm tủ bếp của năm

TRULIVA UR61096H: Máy lọc nước RO âm tủ bếp của năm

OPPO Find X9 Series: smartphone cao cấp của năm

OPPO Find X9 Series: smartphone cao cấp của năm

Hà Nội
TP Hồ Chí Minh
Đà Nẵng
Thừa Thiên Huế
Hà Giang
Hải Phòng
Khánh Hòa
Nghệ An
Phan Thiết
Quảng Bình
Hà Nội

28°C

Cảm giác: 31°C
mây đen u ám
Chủ nhật, 19/07/2026 00:00
28°C
Chủ nhật, 19/07/2026 03:00
29°C
Chủ nhật, 19/07/2026 06:00
34°C
Chủ nhật, 19/07/2026 09:00
33°C
Chủ nhật, 19/07/2026 12:00
30°C
Chủ nhật, 19/07/2026 15:00
30°C
Chủ nhật, 19/07/2026 18:00
29°C
Chủ nhật, 19/07/2026 21:00
27°C
Thứ hai, 20/07/2026 00:00
28°C
Thứ hai, 20/07/2026 03:00
32°C
Thứ hai, 20/07/2026 06:00
32°C
Thứ hai, 20/07/2026 09:00
31°C
Thứ hai, 20/07/2026 12:00
31°C
Thứ hai, 20/07/2026 15:00
27°C
Thứ hai, 20/07/2026 18:00
27°C
Thứ hai, 20/07/2026 21:00
27°C
Thứ ba, 21/07/2026 00:00
27°C
Thứ ba, 21/07/2026 03:00
28°C
Thứ ba, 21/07/2026 06:00
29°C
Thứ ba, 21/07/2026 09:00
29°C
Thứ ba, 21/07/2026 12:00
28°C
Thứ ba, 21/07/2026 15:00
27°C
Thứ ba, 21/07/2026 18:00
27°C
Thứ ba, 21/07/2026 21:00
26°C
Thứ tư, 22/07/2026 00:00
27°C
Thứ tư, 22/07/2026 03:00
32°C
Thứ tư, 22/07/2026 06:00
35°C
Thứ tư, 22/07/2026 09:00
36°C
Thứ tư, 22/07/2026 12:00
30°C
Thứ tư, 22/07/2026 15:00
29°C
Thứ tư, 22/07/2026 18:00
28°C
TP Hồ Chí Minh

29°C

Cảm giác: 35°C
mây đen u ám
Chủ nhật, 19/07/2026 00:00
27°C
Chủ nhật, 19/07/2026 03:00
33°C
Chủ nhật, 19/07/2026 06:00
36°C
Chủ nhật, 19/07/2026 09:00
31°C
Chủ nhật, 19/07/2026 12:00
30°C
Chủ nhật, 19/07/2026 15:00
28°C
Chủ nhật, 19/07/2026 18:00
27°C
Chủ nhật, 19/07/2026 21:00
25°C
Thứ hai, 20/07/2026 00:00
27°C
Thứ hai, 20/07/2026 03:00
33°C
Thứ hai, 20/07/2026 06:00
36°C
Thứ hai, 20/07/2026 09:00
37°C
Thứ hai, 20/07/2026 12:00
30°C
Thứ hai, 20/07/2026 15:00
28°C
Thứ hai, 20/07/2026 18:00
27°C
Thứ hai, 20/07/2026 21:00
25°C
Thứ ba, 21/07/2026 00:00
27°C
Thứ ba, 21/07/2026 03:00
32°C
Thứ ba, 21/07/2026 06:00
37°C
Thứ ba, 21/07/2026 09:00
37°C
Thứ ba, 21/07/2026 12:00
31°C
Thứ ba, 21/07/2026 15:00
28°C
Thứ ba, 21/07/2026 18:00
27°C
Thứ ba, 21/07/2026 21:00
26°C
Thứ tư, 22/07/2026 00:00
27°C
Thứ tư, 22/07/2026 03:00
32°C
Thứ tư, 22/07/2026 06:00
33°C
Thứ tư, 22/07/2026 09:00
33°C
Thứ tư, 22/07/2026 12:00
31°C
Thứ tư, 22/07/2026 15:00
28°C
Thứ tư, 22/07/2026 18:00
27°C
Đà Nẵng

28°C

Cảm giác: 30°C
mây cụm
Chủ nhật, 19/07/2026 00:00
30°C
Chủ nhật, 19/07/2026 03:00
33°C
Chủ nhật, 19/07/2026 06:00
33°C
Chủ nhật, 19/07/2026 09:00
31°C
Chủ nhật, 19/07/2026 12:00
29°C
Chủ nhật, 19/07/2026 15:00
28°C
Chủ nhật, 19/07/2026 18:00
28°C
Chủ nhật, 19/07/2026 21:00
28°C
Thứ hai, 20/07/2026 00:00
29°C
Thứ hai, 20/07/2026 03:00
33°C
Thứ hai, 20/07/2026 06:00
33°C
Thứ hai, 20/07/2026 09:00
30°C
Thứ hai, 20/07/2026 12:00
29°C
Thứ hai, 20/07/2026 15:00
28°C
Thứ hai, 20/07/2026 18:00
28°C
Thứ hai, 20/07/2026 21:00
28°C
Thứ ba, 21/07/2026 00:00
29°C
Thứ ba, 21/07/2026 03:00
33°C
Thứ ba, 21/07/2026 06:00
31°C
Thứ ba, 21/07/2026 09:00
30°C
Thứ ba, 21/07/2026 12:00
29°C
Thứ ba, 21/07/2026 15:00
28°C
Thứ ba, 21/07/2026 18:00
28°C
Thứ ba, 21/07/2026 21:00
28°C
Thứ tư, 22/07/2026 00:00
30°C
Thứ tư, 22/07/2026 03:00
31°C
Thứ tư, 22/07/2026 06:00
30°C
Thứ tư, 22/07/2026 09:00
30°C
Thứ tư, 22/07/2026 12:00
29°C
Thứ tư, 22/07/2026 15:00
28°C
Thứ tư, 22/07/2026 18:00
27°C
Thừa Thiên Huế

25°C

Cảm giác: 25°C
mây cụm
Chủ nhật, 19/07/2026 00:00
28°C
Chủ nhật, 19/07/2026 03:00
37°C
Chủ nhật, 19/07/2026 06:00
39°C
Chủ nhật, 19/07/2026 09:00
37°C
Chủ nhật, 19/07/2026 12:00
29°C
Chủ nhật, 19/07/2026 15:00
25°C
Chủ nhật, 19/07/2026 18:00
24°C
Chủ nhật, 19/07/2026 21:00
24°C
Thứ hai, 20/07/2026 00:00
27°C
Thứ hai, 20/07/2026 03:00
35°C
Thứ hai, 20/07/2026 06:00
37°C
Thứ hai, 20/07/2026 09:00
36°C
Thứ hai, 20/07/2026 12:00
28°C
Thứ hai, 20/07/2026 15:00
25°C
Thứ hai, 20/07/2026 18:00
24°C
Thứ hai, 20/07/2026 21:00
24°C
Thứ ba, 21/07/2026 00:00
27°C
Thứ ba, 21/07/2026 03:00
36°C
Thứ ba, 21/07/2026 06:00
39°C
Thứ ba, 21/07/2026 09:00
36°C
Thứ ba, 21/07/2026 12:00
28°C
Thứ ba, 21/07/2026 15:00
25°C
Thứ ba, 21/07/2026 18:00
25°C
Thứ ba, 21/07/2026 21:00
24°C
Thứ tư, 22/07/2026 00:00
28°C
Thứ tư, 22/07/2026 03:00
37°C
Thứ tư, 22/07/2026 06:00
38°C
Thứ tư, 22/07/2026 09:00
30°C
Thứ tư, 22/07/2026 12:00
28°C
Thứ tư, 22/07/2026 15:00
25°C
Thứ tư, 22/07/2026 18:00
25°C
Hà Giang

26°C

Cảm giác: 27°C
mây đen u ám
Chủ nhật, 19/07/2026 00:00
25°C
Chủ nhật, 19/07/2026 03:00
26°C
Chủ nhật, 19/07/2026 06:00
28°C
Chủ nhật, 19/07/2026 09:00
26°C
Chủ nhật, 19/07/2026 12:00
25°C
Chủ nhật, 19/07/2026 15:00
24°C
Chủ nhật, 19/07/2026 18:00
24°C
Chủ nhật, 19/07/2026 21:00
24°C
Thứ hai, 20/07/2026 00:00
25°C
Thứ hai, 20/07/2026 03:00
27°C
Thứ hai, 20/07/2026 06:00
31°C
Thứ hai, 20/07/2026 09:00
29°C
Thứ hai, 20/07/2026 12:00
24°C
Thứ hai, 20/07/2026 15:00
24°C
Thứ hai, 20/07/2026 18:00
23°C
Thứ hai, 20/07/2026 21:00
23°C
Thứ ba, 21/07/2026 00:00
24°C
Thứ ba, 21/07/2026 03:00
30°C
Thứ ba, 21/07/2026 06:00
32°C
Thứ ba, 21/07/2026 09:00
32°C
Thứ ba, 21/07/2026 12:00
27°C
Thứ ba, 21/07/2026 15:00
25°C
Thứ ba, 21/07/2026 18:00
24°C
Thứ ba, 21/07/2026 21:00
23°C
Thứ tư, 22/07/2026 00:00
26°C
Thứ tư, 22/07/2026 03:00
32°C
Thứ tư, 22/07/2026 06:00
36°C
Thứ tư, 22/07/2026 09:00
35°C
Thứ tư, 22/07/2026 12:00
28°C
Thứ tư, 22/07/2026 15:00
25°C
Thứ tư, 22/07/2026 18:00
24°C
Hải Phòng

28°C

Cảm giác: 32°C
mây đen u ám
Chủ nhật, 19/07/2026 00:00
29°C
Chủ nhật, 19/07/2026 03:00
32°C
Chủ nhật, 19/07/2026 06:00
33°C
Chủ nhật, 19/07/2026 09:00
33°C
Chủ nhật, 19/07/2026 12:00
30°C
Chủ nhật, 19/07/2026 15:00
26°C
Chủ nhật, 19/07/2026 18:00
27°C
Chủ nhật, 19/07/2026 21:00
27°C
Thứ hai, 20/07/2026 00:00
28°C
Thứ hai, 20/07/2026 03:00
31°C
Thứ hai, 20/07/2026 06:00
35°C
Thứ hai, 20/07/2026 09:00
32°C
Thứ hai, 20/07/2026 12:00
28°C
Thứ hai, 20/07/2026 15:00
26°C
Thứ hai, 20/07/2026 18:00
26°C
Thứ hai, 20/07/2026 21:00
26°C
Thứ ba, 21/07/2026 00:00
26°C
Thứ ba, 21/07/2026 03:00
28°C
Thứ ba, 21/07/2026 06:00
33°C
Thứ ba, 21/07/2026 09:00
33°C
Thứ ba, 21/07/2026 12:00
29°C
Thứ ba, 21/07/2026 15:00
28°C
Thứ ba, 21/07/2026 18:00
28°C
Thứ ba, 21/07/2026 21:00
27°C
Thứ tư, 22/07/2026 00:00
28°C
Thứ tư, 22/07/2026 03:00
31°C
Thứ tư, 22/07/2026 06:00
35°C
Thứ tư, 22/07/2026 09:00
31°C
Thứ tư, 22/07/2026 12:00
29°C
Thứ tư, 22/07/2026 15:00
28°C
Thứ tư, 22/07/2026 18:00
27°C
Khánh Hòa

26°C

Cảm giác: 26°C
mây cụm
Chủ nhật, 19/07/2026 00:00
29°C
Chủ nhật, 19/07/2026 03:00
38°C
Chủ nhật, 19/07/2026 06:00
35°C
Chủ nhật, 19/07/2026 09:00
31°C
Chủ nhật, 19/07/2026 12:00
28°C
Chủ nhật, 19/07/2026 15:00
26°C
Chủ nhật, 19/07/2026 18:00
25°C
Chủ nhật, 19/07/2026 21:00
25°C
Thứ hai, 20/07/2026 00:00
28°C
Thứ hai, 20/07/2026 03:00
38°C
Thứ hai, 20/07/2026 06:00
41°C
Thứ hai, 20/07/2026 09:00
36°C
Thứ hai, 20/07/2026 12:00
28°C
Thứ hai, 20/07/2026 15:00
26°C
Thứ hai, 20/07/2026 18:00
26°C
Thứ hai, 20/07/2026 21:00
25°C
Thứ ba, 21/07/2026 00:00
28°C
Thứ ba, 21/07/2026 03:00
37°C
Thứ ba, 21/07/2026 06:00
40°C
Thứ ba, 21/07/2026 09:00
35°C
Thứ ba, 21/07/2026 12:00
28°C
Thứ ba, 21/07/2026 15:00
27°C
Thứ ba, 21/07/2026 18:00
26°C
Thứ ba, 21/07/2026 21:00
26°C
Thứ tư, 22/07/2026 00:00
29°C
Thứ tư, 22/07/2026 03:00
37°C
Thứ tư, 22/07/2026 06:00
37°C
Thứ tư, 22/07/2026 09:00
27°C
Thứ tư, 22/07/2026 12:00
26°C
Thứ tư, 22/07/2026 15:00
25°C
Thứ tư, 22/07/2026 18:00
25°C
Nghệ An

23°C

Cảm giác: 24°C
mây đen u ám
Chủ nhật, 19/07/2026 00:00
23°C
Chủ nhật, 19/07/2026 03:00
29°C
Chủ nhật, 19/07/2026 06:00
33°C
Chủ nhật, 19/07/2026 09:00
30°C
Chủ nhật, 19/07/2026 12:00
25°C
Chủ nhật, 19/07/2026 15:00
24°C
Chủ nhật, 19/07/2026 18:00
24°C
Chủ nhật, 19/07/2026 21:00
23°C
Thứ hai, 20/07/2026 00:00
24°C
Thứ hai, 20/07/2026 03:00
31°C
Thứ hai, 20/07/2026 06:00
31°C
Thứ hai, 20/07/2026 09:00
28°C
Thứ hai, 20/07/2026 12:00
24°C
Thứ hai, 20/07/2026 15:00
24°C
Thứ hai, 20/07/2026 18:00
23°C
Thứ hai, 20/07/2026 21:00
23°C
Thứ ba, 21/07/2026 00:00
24°C
Thứ ba, 21/07/2026 03:00
31°C
Thứ ba, 21/07/2026 06:00
34°C
Thứ ba, 21/07/2026 09:00
33°C
Thứ ba, 21/07/2026 12:00
26°C
Thứ ba, 21/07/2026 15:00
25°C
Thứ ba, 21/07/2026 18:00
24°C
Thứ ba, 21/07/2026 21:00
23°C
Thứ tư, 22/07/2026 00:00
25°C
Thứ tư, 22/07/2026 03:00
26°C
Thứ tư, 22/07/2026 06:00
35°C
Thứ tư, 22/07/2026 09:00
28°C
Thứ tư, 22/07/2026 12:00
25°C
Thứ tư, 22/07/2026 15:00
23°C
Thứ tư, 22/07/2026 18:00
23°C
Phan Thiết

26°C

Cảm giác: 27°C
mây rải rác
Chủ nhật, 19/07/2026 00:00
27°C
Chủ nhật, 19/07/2026 03:00
32°C
Chủ nhật, 19/07/2026 06:00
33°C
Chủ nhật, 19/07/2026 09:00
32°C
Chủ nhật, 19/07/2026 12:00
27°C
Chủ nhật, 19/07/2026 15:00
26°C
Chủ nhật, 19/07/2026 18:00
26°C
Chủ nhật, 19/07/2026 21:00
25°C
Thứ hai, 20/07/2026 00:00
27°C
Thứ hai, 20/07/2026 03:00
32°C
Thứ hai, 20/07/2026 06:00
34°C
Thứ hai, 20/07/2026 09:00
33°C
Thứ hai, 20/07/2026 12:00
27°C
Thứ hai, 20/07/2026 15:00
26°C
Thứ hai, 20/07/2026 18:00
25°C
Thứ hai, 20/07/2026 21:00
24°C
Thứ ba, 21/07/2026 00:00
26°C
Thứ ba, 21/07/2026 03:00
32°C
Thứ ba, 21/07/2026 06:00
34°C
Thứ ba, 21/07/2026 09:00
33°C
Thứ ba, 21/07/2026 12:00
27°C
Thứ ba, 21/07/2026 15:00
27°C
Thứ ba, 21/07/2026 18:00
26°C
Thứ ba, 21/07/2026 21:00
25°C
Thứ tư, 22/07/2026 00:00
27°C
Thứ tư, 22/07/2026 03:00
32°C
Thứ tư, 22/07/2026 06:00
34°C
Thứ tư, 22/07/2026 09:00
32°C
Thứ tư, 22/07/2026 12:00
28°C
Thứ tư, 22/07/2026 15:00
27°C
Thứ tư, 22/07/2026 18:00
26°C
Quảng Bình

25°C

Cảm giác: 25°C
mây đen u ám
Chủ nhật, 19/07/2026 00:00
26°C
Chủ nhật, 19/07/2026 03:00
31°C
Chủ nhật, 19/07/2026 06:00
33°C
Chủ nhật, 19/07/2026 09:00
32°C
Chủ nhật, 19/07/2026 12:00
27°C
Chủ nhật, 19/07/2026 15:00
27°C
Chủ nhật, 19/07/2026 18:00
26°C
Chủ nhật, 19/07/2026 21:00
25°C
Thứ hai, 20/07/2026 00:00
25°C
Thứ hai, 20/07/2026 03:00
30°C
Thứ hai, 20/07/2026 06:00
32°C
Thứ hai, 20/07/2026 09:00
31°C
Thứ hai, 20/07/2026 12:00
27°C
Thứ hai, 20/07/2026 15:00
27°C
Thứ hai, 20/07/2026 18:00
26°C
Thứ hai, 20/07/2026 21:00
24°C
Thứ ba, 21/07/2026 00:00
25°C
Thứ ba, 21/07/2026 03:00
30°C
Thứ ba, 21/07/2026 06:00
31°C
Thứ ba, 21/07/2026 09:00
31°C
Thứ ba, 21/07/2026 12:00
26°C
Thứ ba, 21/07/2026 15:00
25°C
Thứ ba, 21/07/2026 18:00
25°C
Thứ ba, 21/07/2026 21:00
24°C
Thứ tư, 22/07/2026 00:00
24°C
Thứ tư, 22/07/2026 03:00
27°C
Thứ tư, 22/07/2026 06:00
32°C
Thứ tư, 22/07/2026 09:00
30°C
Thứ tư, 22/07/2026 12:00
26°C
Thứ tư, 22/07/2026 15:00
25°C
Thứ tư, 22/07/2026 18:00
25°C

Giá vàngTỷ giá

PNJ Giá mua Giá bán
TPHCM - PNJ 141,500 145,500
Hà Nội - PNJ 141,500 145,500
Đà Nẵng - PNJ 141,500 145,500
Miền Tây - PNJ 141,500 145,500
Tây Nguyên - PNJ 141,500 145,500
Đông Nam Bộ - PNJ 141,500 145,500
Cập nhật: 18/07/2026 01:00
AJC Giá mua Giá bán
Miếng SJC Hà Nội 14,360 14,660
Miếng SJC Nghệ An 14,360 14,660
Miếng SJC Thái Bình 14,360 14,660
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội 14,250 14,600
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An 14,250 14,600
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình 14,250 14,600
NL 99.99 13,000
Nhẫn Tròn Thái Bình 12,950
Trang sức 99.9 13,790 14,490
Trang sức 99.99 13,800 14,500
Cập nhật: 18/07/2026 01:00
SJC Giá mua Giá bán
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,436 1,466
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 5 chỉ 1,436 14,662
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 1,436 14,663
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 1,421 1,456
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 1,421 1,457
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99,99% 1,391 1,436
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99% 135,178 142,178
Hồ Chí Minh - Nữ trang 75% 98,061 107,861
Hồ Chí Minh - Nữ trang 68% 88,008 97,808
Hồ Chí Minh - Nữ trang 61% 77,955 87,755
Hồ Chí Minh - Nữ trang 58,3% 74,077 83,877
Hồ Chí Minh - Nữ trang 41,7% 50,237 60,037
Miền Bắc - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,436 1,466
Hạ Long - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,436 1,466
Hải Phòng - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,436 1,466
Miền Trung - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,436 1,466
Huế - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,436 1,466
Quảng Ngãi - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,436 1,466
Nha Trang - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,436 1,466
Biên Hòa - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,436 1,466
Miền Tây - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,436 1,466
Bạc Liêu - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,436 1,466
Cà Mau - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,436 1,466
Cập nhật: 18/07/2026 01:00
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng TCB
AUD 17792 18066 18642
CAD 18195 18471 19092
CHF 31898 32279 32920
CNY 0 3838 3931
EUR 29412 29633 30717
GBP 34510 34902 35840
HKD 0 3223 3425
JPY 155 159 165
KRW 0 16 18
NZD 0 15021 15612
SGD 19819 20101 20675
THB 697 760 813
USD (1,2) 26026 0 0
USD (5,10,20) 26067 0 0
USD (50,100) 26096 26110 26475
Cập nhật: 18/07/2026 01:00
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng BIDV
USD 26,070 26,070 26,450
USD(1-2-5) 25,028 - -
USD(10-20) 25,028 - -
EUR 29,557 29,581 30,990
JPY 157.47 157.75 167.26
GBP 34,753 34,847 36,053
AUD 18,015 18,080 18,760
CAD 18,368 18,427 19,105
CHF 32,112 32,212 33,157
SGD 19,937 19,999 20,786
CNY - 3,802 3,947
HKD 3,281 3,291 3,429
KRW 16.36 17.06 18.57
THB 745.85 755.06 808.82
NZD 15,010 15,149 15,604
SEK - 2,677 2,771
DKK - 3,954 4,093
NOK - 2,665 2,763
LAK - 0.89 1.23
MYR 6,011.91 - 6,788.09
TWD 732.76 - 887.63
SAR - 6,873.09 7,239.41
KWD - 83,091 88,403
Cập nhật: 18/07/2026 01:00
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng Agribank
USD 26,040 26,060 26,440
EUR 29,491 29,609 30,802
GBP 34,757 34,897 35,931
HKD 3,280 3,293 3,410
CHF 31,928 32,056 32,987
JPY 157.56 158.19 166.09
AUD 18,029 18,101 18,698
SGD 19,996 20,076 20,666
THB 762 765 801
CAD 18,372 18,446 19,026
NZD 15,106 15,651
KRW 17.01 18.85
Cập nhật: 18/07/2026 01:00
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng Sacombank
USD 26092 26092 26490
AUD 17972 18072 19003
CAD 18386 18486 19502
CHF 32146 32176 33754
CNY 3819.3 3844.3 3979.7
CZK 0 1190 0
DKK 0 4025 0
EUR 29619 29649 31374
GBP 34830 34880 36638
HKD 0 3355 0
JPY 158.41 158.91 169.42
KHR 0 6.097 0
KRW 0 17.2 0
LAK 0 1.1677 0
MYR 0 6600 0
NOK 0 2710 0
NZD 0 15128 0
PHP 0 395 0
SEK 0 2735 0
SGD 19983 20113 20840
THB 0 727 0
TWD 0 820 0
SJC 9999 14360000 14360000 14660000
SBJ 13000000 13000000 14660000
Cập nhật: 18/07/2026 01:00
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng OCB
USD100 26,105 26,155 26,516
USD20 26,105 26,155 26,516
USD1 23,992 26,155 26,516
AUD 17,950 18,064 19,244
EUR 29,350 29,450 31,199
CAD 18,250 18,350 19,751
SGD 20,001 20,150 20,783
JPY 158.24 159.74 166.01
GBP 34,650 34,806 35,967
XAU 14,358,000 0 14,662,000
CNY 0 3,726 0
THB 0 762 0
CHF 0 0 0
KRW 0 0 0
Cập nhật: 18/07/2026 01:00

Chuyển động số

Cuộc sống số Đổi mới sáng tạo Chính sách số Hạ tầng thông minh Tư vấn chỉ dẫn

'Thanh xuân gửi lại': Hơn 72.000 hồ sơ, kỷ vật cán bộ đi B được trưng bày tại Hà Nội

Luật Thương mại điện tử có nhiều quy định mới về định danh người bán và livestream

Luật Thương mại điện tử có nhiều quy định mới về định danh người bán và livestream

'Đẩy mạnh học tập, thực hành tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh trong giai đoạn phát triển mới'

Hà Nội, Bắc Ninh, Hưng Yên tăng cường liên kết vùng phát triển nông nghiệp thông minh, kinh tế xanh

Hà Nội, Bắc Ninh, Hưng Yên tăng cường liên kết vùng phát triển nông nghiệp thông minh, kinh tế xanh

Điện tử tiêu dùng

Mobile Computing Gia dụng Văn phòng Nghe - Nhìn E-Fashion
OpenAI chính thức bước vào thị trường phần cứng với bàn phím Codex Micro

OpenAI chính thức bước vào thị trường phần cứng với bàn phím Codex Micro

Bạn biết gì về các dòng card đồ họa của Gainward?

Bạn biết gì về các dòng card đồ họa của Gainward?

Tiếp tục với dải sản phẩm 2026, ASUS tung ra bộ đôi laptop đồ họa mới

Tiếp tục với dải sản phẩm 2026, ASUS tung ra bộ đôi laptop đồ họa mới

Huawei MatePad Air (2026): OLED 144Hz, thiết kế mỏng nhẹ, tham vọng

Huawei MatePad Air (2026): OLED 144Hz, thiết kế mỏng nhẹ, tham vọng 'soán ngôi' laptop

Công nghệ số

AI Blockchain Bảo mật Viễn thông - Internet Xu hướng Phần mềm - Ứng dụng
VAIC 2026 chính thức khởi động, quy tụ hơn 300 đội thi phát triển AI-native

VAIC 2026 chính thức khởi động, quy tụ hơn 300 đội thi phát triển AI-native

Sự kiện Edge & Beyond Tech Days Vietnam 2026 sẽ có gì?

Sự kiện Edge & Beyond Tech Days Vietnam 2026 sẽ có gì?

Intel là hãng đầu tiên xuất xưởng chip thương mại dùng công nghệ in thạch bản High NA EU

Intel là hãng đầu tiên xuất xưởng chip thương mại dùng công nghệ in thạch bản High NA EU

Hôm nay, hợp tác chiến lược giữa Rakuten Viber và Vietnamobile chính thức có hiệu lực

Hôm nay, hợp tác chiến lược giữa Rakuten Viber và Vietnamobile chính thức có hiệu lực

Khoa học

Khoa học quân sự Vũ trụ - Thiên văn Công trình khoa học Phát minh khoa học
Quân đội Mỹ thử lá chắn điện từ chống UAV thay tên lửa

Quân đội Mỹ thử lá chắn điện từ chống UAV thay tên lửa

Vì sao tiếng sấm to đến mức rung chuyển cả ngôi nhà

Vì sao tiếng sấm to đến mức rung chuyển cả ngôi nhà

Mỹ cấp phép vệ tinh gương phản chiếu ánh sáng mặt trời ban đêm, giá 5.000 USD/giờ

Mỹ cấp phép vệ tinh gương phản chiếu ánh sáng mặt trời ban đêm, giá 5.000 USD/giờ

Chip hồng ngoại của MIT điều khiển ánh sáng theo từng điểm ảnh

Chip hồng ngoại của MIT điều khiển ánh sáng theo từng điểm ảnh

Chuyển đổi số

Công nghiệp 4.0 Năng lượng Y tế số Giáo dục số
Bộ Y tế lần đầu cho phép ứng dụng AI trong cuộc thi truyền thông về phòng bệnh

Bộ Y tế lần đầu cho phép ứng dụng AI trong cuộc thi truyền thông về phòng bệnh

10 đơn vị giáo dục đứng đầu danh sách chậm đóng, trốn đóng BHXH mới nhất

10 đơn vị giáo dục đứng đầu danh sách chậm đóng, trốn đóng BHXH mới nhất

Intel là hãng đầu tiên xuất xưởng chip thương mại dùng công nghệ in thạch bản High NA EU

Intel là hãng đầu tiên xuất xưởng chip thương mại dùng công nghệ in thạch bản High NA EU

Tăng tốc chuyển đổi số trong ngành y tế, FPT ra mắt MediSight

Tăng tốc chuyển đổi số trong ngành y tế, FPT ra mắt MediSight

Doanh nghiệp số

Kết nối sáng tạo Khởi nghiệp Nhân lực số
Doanh nghiệp doanh thu dưới 1 tỷ đồng được miễn thuế thu nhập doanh nghiệp

Doanh nghiệp doanh thu dưới 1 tỷ đồng được miễn thuế thu nhập doanh nghiệp

10 đơn vị giáo dục đứng đầu danh sách chậm đóng, trốn đóng BHXH mới nhất

10 đơn vị giáo dục đứng đầu danh sách chậm đóng, trốn đóng BHXH mới nhất

Đấu thầu qua mạng 2026: ai nắm dữ liệu, người đó nắm lợi thế

Đấu thầu qua mạng 2026: ai nắm dữ liệu, người đó nắm lợi thế

Sắp trình Quốc hội nghị quyết chấp nhận rủi ro trong nghiên cứu khoa học công nghệ

Sắp trình Quốc hội nghị quyết chấp nhận rủi ro trong nghiên cứu khoa học công nghệ

Xe và phương tiện

Xe 365 Phương tiện bay Đánh giá - Trải nghiệm
Xpeng X9 lỗi treo khí nén giữa đợt nắng nóng tại Trung Quốc

Xpeng X9 lỗi treo khí nén giữa đợt nắng nóng tại Trung Quốc

Airbus phát triển động cơ máy bay chạy bằng hydro đầu tiên trên thế giới

Airbus phát triển động cơ máy bay chạy bằng hydro đầu tiên trên thế giới

BYD Tang rơi động cơ khi lội nước, hãng khẳng định do va chạm

BYD Tang rơi động cơ khi lội nước, hãng khẳng định do va chạm

Toyota Việt Nam úp mở Land Cruiser FJ, giá dự kiến gần 1,2 tỷ đồng

Toyota Việt Nam úp mở Land Cruiser FJ, giá dự kiến gần 1,2 tỷ đồng

Gaming

Game news Esports Thiết bị chơi Game
Vì sao game vũ trụ chưa thể mô phỏng đúng độ lớn không gian

Vì sao game vũ trụ chưa thể mô phỏng đúng độ lớn không gian

Đánh giá Alienware 34 QD-OLED, màn hình gaming siêu rộng sáng hơn

Đánh giá Alienware 34 QD-OLED, màn hình gaming siêu rộng sáng hơn

Hơn 1.000 vận động viên tranh tài tại The Grand Esports 2026 ở Hà Nội

Hơn 1.000 vận động viên tranh tài tại The Grand Esports 2026 ở Hà Nội

Mario Kart Tour ngừng hoạt động từ 30/9, Nintendo không ra bản offline

Mario Kart Tour ngừng hoạt động từ 30/9, Nintendo không ra bản offline