Chứng khoán hôm nay 17/7: VN-Index mất mốc 1.800 điểm, PNJ và VNM ngược dòng

Thị trường chứng khoán hôm nay 17/7 khép lại phiên cuối tuần trong sắc đỏ. VN-Index giảm 16,79 điểm, tương ứng 0,93%, lùi về 1.787,45 điểm và chính thức mất mốc tâm lý 1.800 điểm.

Ở chiều ngược lại, HNX-Index tăng 3,38 điểm, tương ứng 1,17%, lên 291,70 điểm. UPCoM-Index tăng 0,76 điểm, tương ứng 0,6%, lên 127,38 điểm. Thanh khoản toàn thị trường giữ ở mức cao với hơn 499,4 triệu cổ phiếu sang tay, giá trị giao dịch khoảng 12.505 tỷ đồng.

Trên sàn HOSE, lực bán lan rộng ngay từ đầu phiên. Bảng điện ghi nhận 216 mã giảm so với 95 mã tăng. Chỉ số có thời điểm lùi về vùng 1.780 điểm trước khi thu hẹp đà giảm trong những phút cuối phiên. Đây là tuần điều chỉnh thứ ba liên tiếp của VN-Index với mức giảm hơn 40 điểm.

Cấu trúc dòng tiền phản ánh tâm lý thận trọng. Nhóm cổ phiếu giảm hơn 1% với thanh khoản trên 100 tỷ đồng chiếm gần một nửa tổng giá trị khớp lệnh của HOSE, cho thấy lực bán chủ động lấn át hoạt động bắt đáy.

Diễn biến VN-Index phiên 17/7/2026, chỉ số mất mốc 1.800 điểm, PNJ và VNM tăng giá

Ngân hàng phân hóa, chứng khoán và bất động sản kéo lùi chỉ số

Nhóm ngân hàng giao dịch phân hóa và tạo sức ép lên chỉ số chung. Sắc đỏ chiếm ưu thế tại nhiều mã vốn hóa lớn khi MBB giảm 1,66%, VCB giảm 1,52%, TCB giảm 1,41%, CTG giảm 0,93%, ACB giảm 0,84%, VPB giảm 0,58%, SHB giảm 0,39% và VIB giảm 0,32%.

Ở chiều tăng, dòng tiền tìm đến STB với mức tăng 2,37%, LPB tăng 1,73% và HDB tăng 0,37%. Sự phân hóa cho thấy nhà đầu tư chọn lọc mạnh trong nhóm dẫn dắt thay vì mua vào trên diện rộng.

Nhóm chứng khoán chịu áp lực bán rõ rệt. BVS giảm sâu 6,89%, CTS giảm 4,04%, SSI giảm 3%, SHS giảm 2,96%, VCI giảm 2,75%, VIX giảm 2,14% và MBS giảm 1,97%. Đi ngược xu hướng, HCM tăng 2,01% và VND tăng 1,13% nhờ lực cầu chọn lọc.

Bất động sản tiếp tục là lực cản lớn của thị trường. CEO giảm 4,38%, DIG giảm 3,21%, KDH giảm 2,89%, VRE giảm 2%, VHM giảm 1,61%, VIC giảm 1,35%, VPI giảm 1,13% và PDR giảm 1,1%. Điểm sáng hiếm hoi của nhóm là NLG khi giữ sắc xanh nhẹ 0,2%.

Ở nhóm nguyên vật liệu và dầu khí, sắc đỏ cũng chiếm ưu thế. HSG và NKG cùng giảm 4,45%, BSR giảm 4,23%, GVR giảm 1,82%, HPG giảm 1,58%, PVT giảm 2,45%, PVD giảm 1,78% và PLX giảm 1,55%. DPM ngược dòng tăng 3,13%.

Ở nhóm công nghệ, FPT giảm 1,47% và góp thêm sức ép lên chỉ số. Diễn biến của cổ phiếu đầu ngành công nghệ phần nào phản ánh tâm lý dè dặt của dòng tiền trước mùa công bố kết quả kinh doanh quý II.

VNM và PNJ ngược dòng, khối ngoại bán ròng gần 679 tỷ đồng

Giữa bức tranh điều chỉnh, VNM nổi lên như điểm sáng dẫn dắt. Cổ phiếu Vinamilk tăng 4,98% lên 59.000 đồng, ghi nhận phiên tăng mạnh nhất kể từ đầu tháng 3/2026. Thanh khoản đạt gần 13 triệu đơn vị, cao nhất trong nhiều tháng, trong đó khối ngoại mua ròng hơn 4,3 triệu cổ phiếu.

PNJ cũng bứt phá 5,13% lên 43.000 đồng, thuộc nhóm tăng mạnh nhất rổ VN30. Thanh khoản vọt lên hơn 7,4 triệu đơn vị, kéo vốn hóa doanh nghiệp phục hồi lên hơn 21.466 tỷ đồng. Dòng tiền bắt đáy quay lại sau hai phiên giảm sàn và cận sàn liên tiếp các ngày 15/7 và 16/7.

Áp lực bán trước đó với cổ phiếu PNJ xuất hiện sau thông tin ông Đặng Ngọc Thảo, nguyên Giám đốc Công ty P-Lab thuộc PNJ, bị khởi tố với cáo buộc buôn lậu kim cương. Doanh nghiệp sau đó công bố kế hoạch thuê tổ chức quốc tế uy tín đánh giá độc lập chất lượng kim cương và sản phẩm trang sức, qua đó trấn an nhà đầu tư.

Một số mã vốn hóa vừa cũng thu hút dòng tiền như DPM tăng 3,13%, HHP tăng 2,72%, STB tăng 2,37% và HCM tăng 2,01%. Diễn biến cho thấy dòng tiền vẫn hiện diện nhưng luân chuyển nhanh giữa các nhóm.

Giao dịch của khối ngoại tiếp tục là điểm trừ. Nhà đầu tư nước ngoài bán ròng 678,74 tỷ đồng trên HOSE, với 32,44 triệu cổ phiếu mua vào trị giá 1.283,75 tỷ đồng và 62,95 triệu cổ phiếu bán ra trị giá 1.962,49 tỷ đồng.

Chiều bán ròng tập trung ở nhóm ngân hàng và bất động sản. TCB bị bán mạnh nhất với 90,72 tỷ đồng, theo sau là PNJ 75,16 tỷ đồng, MBB 71,45 tỷ đồng, VPB 64,29 tỷ đồng, CTG 49,13 tỷ đồng, VRE 49,05 tỷ đồng và VHM 48,39 tỷ đồng. Cổ phiếu logistics GMD của Gemadept cũng nằm trong nhóm bị bán ròng với 39,59 tỷ đồng.

Chiều mua ròng ghi nhận VNM dẫn đầu với 255,88 tỷ đồng. LPB được gom 35,45 tỷ đồng, VND 35,26 tỷ đồng và NLG 16,69 tỷ đồng. Dòng vốn ngoại vẫn ưu tiên nhóm tiêu dùng và một vài mã tài chính có định giá hợp lý.

MCH và TCX vào VN30, vùng 1.770 đến 1.800 điểm giữ vai trò hỗ trợ

HOSE vừa công bố kết quả rà soát rổ VN30 kỳ tháng 7/2026. Cổ phiếu MCH của Masan Consumer và TCX của Chứng khoán Kỹ Thương được thêm vào rổ, thay cho TPB và PLX. Sau khi rời rổ chính, PLX chuyển sang danh sách dự phòng cùng BCM, GEE, VCK và VPX.

Sự góp mặt của TCX cho thấy dòng vốn định chế đang hướng tới nhóm công ty chứng khoán vận hành trên nền tảng số. Xu hướng phù hợp với quá trình số hóa thị trường vốn và phát triển kinh tế số mà cơ quan quản lý đang thúc đẩy, khi công nghệ tài chính ngày càng định hình dòng tiền trên sàn.

Theo ước tính của Chứng khoán BSC, các quỹ ETF mô phỏng VN30 có thể mua ròng khoảng 386,6 tỷ đồng cổ phiếu MCH, tương ứng hơn 3 triệu đơn vị, và gần 60 tỷ đồng cổ phiếu TCX. Nhiều mã như LPB, MWG, VNM, VRE, FPT, GAS, MSN, TCB và VCB được dự báo tăng tỷ trọng.

Ở chiều ngược lại, HPG, ACB, SSB, VJC, VHM, VIC, STB và BID có thể giảm tỷ trọng. Giới đầu tư theo dõi sát đợt cơ cấu vì có thể tạo biến động cung cầu và giá cổ phiếu trong ngắn hạn.

Về kỹ thuật, giới phân tích giữ quan điểm thận trọng. Chứng khoán SHS đánh giá vùng cân bằng của thị trường nằm quanh 1.750 đến 1.780 điểm, tương ứng mức định giá hợp lý trong bối cảnh triển vọng kinh tế duy trì tích cực.

Chứng khoán Tiên Phong cho rằng vùng 1.780 đến 1.800 điểm hội tụ với đường trung bình 200 phiên, giữ vai trò hỗ trợ quan trọng cho xu hướng trung và dài hạn. Nếu VN-Index đứng vững trên vùng hỗ trợ, khả năng xuất hiện nhịp hồi kỹ thuật sẽ cải thiện. Định giá P/E của VN-Index hiện quanh 13 lần, tương đối hấp dẫn để thị trường sớm tìm lại điểm cân bằng.

Trong ngắn hạn, nhà đầu tư được khuyến nghị kiểm soát rủi ro, hạn chế mua đuổi và ưu tiên doanh nghiệp có nền tảng kinh doanh vững trước mùa báo cáo tài chính quý II/2026.