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Hôm nay, hợp tác chiến lược giữa Rakuten Viber và Vietnamobile chính thức có hiệu lực

Anh Tuấn

Anh Tuấn

16:58 | 16/07/2026
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Theo đó, người dùng Viber tại Việt Nam có thể dễ dàng tiếp cận các tiện ích bảo mật và kết nối nâng cao ngay trên nền tảng nhắn tin quen thuộc.
Rakuten Viber và Happydemics hợp tác chiến lược Rakuten Viber hợp tác chiến lược cùng Pharaon Người dùng Việt Nam đã có thể sử dụng ChatGPT ngay trên ứng dụng Viber

Hợp tác chiến lược này đánh dấu bước tiến mới của Rakuten Viber trong hành trình mở rộng hệ sinh thái dịch vụ tại Việt Nam, đồng thời thể hiện cam kết của cả hai thương hiệu trong việc mang đến cho người dùng những trải nghiệm kết nối vừa an toàn, vừa cá nhân hóa, phù hợp với nhịp sống hiện đại.

Hôm nay, hợp tác chiến lược giữa Rakuten Viber và Vietnamobile chính thức có hiệu lực
Hôm nay, hợp tác chiến lược giữa Rakuten Viber và Vietnamobile chính thức có hiệu lực

Chương trình hợp tác sẽ chính thức có hiệu lực từ hôm nay, ngày 16/07/2026, nhằm mang đến loạt ưu đãi hấp dẫn dành cho người dùng. Cụ thể:

  • Ưu đãi được áp dụng cho tất cả khách hàng mua SIM mới của Vietnamobile và đăng ký các gói dữ liệu được chỉ định.
  • Đối với các khách hàng hiện hữu đủ điều kiện, Vietnamobile sẽ gửi thông báo qua tin nhắn SMS để khách hàng nhận ưu đãi, bao gồm: 3 tháng dùng thử miễn phí gói Viber Plus và 24 giờ trải nghiệm miễn phí tính năng "Who Likes Me" trên Viber Dating.
  • Đối với trải nghiệm kết nối và hẹn hò online, tính năng "Who Likes Me" thuộc nền tảng Viber Dating giúp người dùng dễ dàng xem ngay những ai đã thích mình. Tính năng này giúp giảm bớt thời gian tìm kiếm, cho phép người dùng bắt đầu cuộc trò chuyện nhanh hơn và dễ dàng tìm thấy những đối tượng phù hợp. Đồng thời tính năng này còn cho phép người dùng có thể Ẩn liên hệ (Hide Contacts), giúp người dùng chủ động ẩn hồ sơ của mình với các liên hệ trong danh bạ hoặc nhóm chat. Điều này giúp họ tự do khám phá các mối quan hệ mới trong khi vẫn duy trì ranh giới rõ ràng giữa công việc và đời sống cá nhân.

Bên cạnh đó, khi gói đăng ký Viber Plus cho phép truy cập vào nhiều tính năng cao cấp hơn, bao gồm Xóa tin nhắn không để lại dấu vết (Delete a message without a trace) và Chế độ ẩn danh (Invisible mode) giúp tối đa quyền riêng tư của người dùng trên ứng dụng. Việc đăng ký Viber Plus cũng giúp cá nhân hóa trải nghiệm người dùng với tính năng Tùy chỉnh biểu tượng (Custom icon), cho phép họ tự do làm mới và tạo phong cách riêng cho giao diện ứng dụng hằng ngày của mình.

Chia sẻ về quan hệ hợp tác chiến lược này, ông David Tse, Giám đốc cấp cao khu vực Châu Á - Thái Bình Dương tại Rakuten Viber, cho rằng: “Sự hợp tác của chúng tôi với Vietnamobile đánh dấu một bước tiến quan trọng trong việc mang các tính năng nâng cao của Viber Plus và Viber Dating đến với nhiều người dùng hơn tại Việt Nam. Chúng tôi cam kết không ngừng hoàn thiện trải nghiệm trên Viber, đảm bảo cộng đồng người dùng có được các công cụ cần thiết để ưu tiên quyền riêng tư cá nhân và xây dựng các kết nối chân thực, an toàn và ý nghĩa.”

Bà Nguyễn Hiền Phương, Tổng Giám đốc Vietnamobile, chia sẻ: “Chúng tôi tin rằng những trải nghiệm số an toàn và cá nhân hóa sẽ ngày càng trở thành nhu cầu thiết yếu của người dùng. Qua hợp tác với Rakuten Viber, chúng tôi mong muốn mang những tiện ích bảo mật và kết nối chất lượng đến gần hơn với khách hàng của mình tại Việt Nam.”

Rakuten Viber Vietnamobile Hợp tác chiến lược hợp tác 3 bên kết nối nâng cao

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Giá vàngTỷ giá

DOJI Giá mua Giá bán
SJC -Bán Lẻ 14,550 14,850
Kim TT/AVPL 14,350 14,750
NHẪN TRÒN 9999 HƯNG THỊNH VƯỢNG 14,350 14,750
Nguyên Liệu 99.99 13,200 13,400
Nguyên Liệu 99.9 13,150 13,350
NỮ TRANG 9999 - BÁN LẺ 13,700 14,200
NỮ TRANG 999 - BÁN LẺ 13,650 14,150
Nữ trang 99 - Bán Lẻ 13,580 14,130
Cập nhật: 16/07/2026 19:00
PNJ Giá mua Giá bán
TPHCM - PNJ 143,500 147,000 ▼500K
Hà Nội - PNJ 143,500 147,000 ▼500K
Đà Nẵng - PNJ 143,500 147,000 ▼500K
Miền Tây - PNJ 143,500 147,000 ▼500K
Tây Nguyên - PNJ 143,500 147,000 ▼500K
Đông Nam Bộ - PNJ 143,500 147,000 ▼500K
Cập nhật: 16/07/2026 19:00
AJC Giá mua Giá bán
Miếng SJC Hà Nội 14,520 ▼30K 14,820 ▼30K
Miếng SJC Nghệ An 14,520 ▼30K 14,820 ▼30K
Miếng SJC Thái Bình 14,520 ▼30K 14,820 ▼30K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội 14,370 ▼30K 14,720 ▼30K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An 14,370 ▼30K 14,720 ▼30K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình 14,370 ▼30K 14,720 ▼30K
NL 99.99 13,000
Nhẫn Tròn Thái Bình 12,950
Trang sức 99.9 13,910 ▼30K 14,610 ▼30K
Trang sức 99.99 13,920 ▼30K 14,620 ▼30K
Cập nhật: 16/07/2026 19:00
SJC Giá mua Giá bán
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,452 ▼3K 1,482 ▼3K
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 5 chỉ 1,452 ▼3K 14,822 ▼30K
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 1,452 ▼3K 14,823 ▼30K
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 1,437 ▼8K 1,472 ▲1324K
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 1,437 ▼8K 1,473 ▼8K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99,99% 1,412 ▲1270K 1,452 ▲1306K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99% 136,762 ▼792K 143,762 ▼792K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 75% 99,261 ▼600K 109,061 ▼600K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 68% 89,096 ▲80132K 98,896 ▲88952K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 61% 78,931 ▼488K 88,731 ▼488K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 58,3% 7,501 ▼67976K 8,481 ▼76796K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 41,7% 50,904 ▼334K 60,704 ▼334K
Miền Bắc - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,452 ▼3K 1,482 ▼3K
Hạ Long - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,452 ▼3K 1,482 ▼3K
Hải Phòng - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,452 ▼3K 1,482 ▼3K
Miền Trung - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,452 ▼3K 1,482 ▼3K
Huế - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,452 ▼3K 1,482 ▼3K
Quảng Ngãi - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,452 ▼3K 1,482 ▼3K
Nha Trang - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,452 ▼3K 1,482 ▼3K
Biên Hòa - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,452 ▼3K 1,482 ▼3K
Miền Tây - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,452 ▼3K 1,482 ▼3K
Bạc Liêu - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,452 ▼3K 1,482 ▼3K
Cà Mau - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,452 ▼3K 1,482 ▼3K
Cập nhật: 16/07/2026 19:00
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Cập nhật: 16/07/2026 19:00
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Cập nhật: 16/07/2026 19:00
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