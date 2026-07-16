Hợp tác chiến lược này đánh dấu bước tiến mới của Rakuten Viber trong hành trình mở rộng hệ sinh thái dịch vụ tại Việt Nam, đồng thời thể hiện cam kết của cả hai thương hiệu trong việc mang đến cho người dùng những trải nghiệm kết nối vừa an toàn, vừa cá nhân hóa, phù hợp với nhịp sống hiện đại.

Hôm nay, hợp tác chiến lược giữa Rakuten Viber và Vietnamobile chính thức có hiệu lực

Chương trình hợp tác sẽ chính thức có hiệu lực từ hôm nay, ngày 16/07/2026, nhằm mang đến loạt ưu đãi hấp dẫn dành cho người dùng. Cụ thể:

Ưu đãi được áp dụng cho tất cả khách hàng mua SIM mới của Vietnamobile và đăng ký các gói dữ liệu được chỉ định.

Đối với các khách hàng hiện hữu đủ điều kiện, Vietnamobile sẽ gửi thông báo qua tin nhắn SMS để khách hàng nhận ưu đãi, bao gồm: 3 tháng dùng thử miễn phí gói Viber Plus và 24 giờ trải nghiệm miễn phí tính năng "Who Likes Me" trên Viber Dating.

Đối với trải nghiệm kết nối và hẹn hò online, tính năng "Who Likes Me" thuộc nền tảng Viber Dating giúp người dùng dễ dàng xem ngay những ai đã thích mình. Tính năng này giúp giảm bớt thời gian tìm kiếm, cho phép người dùng bắt đầu cuộc trò chuyện nhanh hơn và dễ dàng tìm thấy những đối tượng phù hợp. Đồng thời tính năng này còn cho phép người dùng có thể Ẩn liên hệ (Hide Contacts), giúp người dùng chủ động ẩn hồ sơ của mình với các liên hệ trong danh bạ hoặc nhóm chat. Điều này giúp họ tự do khám phá các mối quan hệ mới trong khi vẫn duy trì ranh giới rõ ràng giữa công việc và đời sống cá nhân.

Bên cạnh đó, khi gói đăng ký Viber Plus cho phép truy cập vào nhiều tính năng cao cấp hơn, bao gồm Xóa tin nhắn không để lại dấu vết (Delete a message without a trace) và Chế độ ẩn danh (Invisible mode) giúp tối đa quyền riêng tư của người dùng trên ứng dụng. Việc đăng ký Viber Plus cũng giúp cá nhân hóa trải nghiệm người dùng với tính năng Tùy chỉnh biểu tượng (Custom icon), cho phép họ tự do làm mới và tạo phong cách riêng cho giao diện ứng dụng hằng ngày của mình.

Chia sẻ về quan hệ hợp tác chiến lược này, ông David Tse, Giám đốc cấp cao khu vực Châu Á - Thái Bình Dương tại Rakuten Viber, cho rằng: “Sự hợp tác của chúng tôi với Vietnamobile đánh dấu một bước tiến quan trọng trong việc mang các tính năng nâng cao của Viber Plus và Viber Dating đến với nhiều người dùng hơn tại Việt Nam. Chúng tôi cam kết không ngừng hoàn thiện trải nghiệm trên Viber, đảm bảo cộng đồng người dùng có được các công cụ cần thiết để ưu tiên quyền riêng tư cá nhân và xây dựng các kết nối chân thực, an toàn và ý nghĩa.”

Bà Nguyễn Hiền Phương, Tổng Giám đốc Vietnamobile, chia sẻ: “Chúng tôi tin rằng những trải nghiệm số an toàn và cá nhân hóa sẽ ngày càng trở thành nhu cầu thiết yếu của người dùng. Qua hợp tác với Rakuten Viber, chúng tôi mong muốn mang những tiện ích bảo mật và kết nối chất lượng đến gần hơn với khách hàng của mình tại Việt Nam.”