Lễ ký kết hợp tác chiến lược giữa FUTA EV POWER và BYD AUTO VIỆT NAM đánh dấu một cột mốc quan trọng trong việc thúc đẩy phát triển hệ sinh thái giao thông xanh tại Việt Nam, kết hợp giữa công nghệ xe năng lượng mới tiên tiến của BYD và năng lực phát triển hạ tầng sạc quy mô lớn của FUTA EV POWER.

Đồng hành kết nối, định hình tương lai giao thông xanh

Hợp tác chiến lược này nhằm thiết lập một khuôn khổ toàn diện, thúc đẩy quá trình chuyển đổi giao thông điện hóa và xây dựng hệ sinh thái năng lượng xanh đồng bộ tại Việt Nam. Theo đó, BYD AUTO VIỆT NAM và FUTA EV POWER hướng tới việc tối ưu hóa hạ tầng và nâng cao toàn diện trải nghiệm của khách hàng sử dụng xe điện, đồng thời mang những lợi ích chiến lược và giá trị thực tiễn cho cả hai doanh nghiệp, cụ thể:

Đối với BYD AUTO VIỆT NAM: Hợp tác này giúp BYD AUTO VIỆT NAM nhanh chóng mở rộng phạm vi tiếp cận hạ tầng cho các dòng xe của mình.

Khách hàng của BYD sẽ được sử dụng chung hệ thống trạm sạc an toàn, tiện lợi trong hệ sinh thái FUTA/KIM LONG bên cạnh mạng lưới sẵn có của BYD.

Sự hậu thuẫn từ hạ tầng trạm sạc quy mô lớn và toàn diện của FUTA EV POWER đáp ứng từ xe cá nhân đến xe thương mại chính là đòn bẩy giúp BYD góp phần nâng cao trải nghiệm khách hàng, củng cố niềm tin vào xe năng lượng mới và hỗ trợ quá trình mở rộng thị trường của BYD tại Việt Nam.

Đối với FUTA EV POWER: Việc bắt tay với tập đoàn công nghệ năng lượng hàng đầu thế giới mở ra cơ hội tiếp cận trực tiếp các tiêu chuẩn công nghệ quốc tế tiên tiến.

FUTA EV POWER sẽ nâng cao năng lực thiết kế, sản xuất pin, quản trị chất lượng và cập nhật các xu hướng trạm sạc mới nhất. Đồng thời, dữ liệu chia sẻ về vị trí và năng lực vận hành sẽ giúp tối ưu hiệu quả khai thác mạng lưới trạm sạc quy mô lớn của hãng trên toàn quốc.

Hợp tác phát triển và thúc đẩy năng lượng xanh tại Việt Nam

Theo thỏa thuận hợp tác, BYD AUTO VIỆT NAM và FUTA EV POWER sẽ phối hợp nghiên cứu, triển khai và phát triển các giải pháp công nghệ pin tiên tiến, hệ thống lưu trữ năng lượng và hạ tầng trạm sạc hiện đại nhằm phục vụ nhu cầu phát triển phương tiện điện ngày càng tăng tại Việt Nam. Hai bên cũng hướng đến việc xây dựng hệ sinh thái năng lượng xanh đồng bộ, góp phần nâng cao trải nghiệm người dùng, tối ưu hiệu quả vận hành và thúc đẩy xu hướng sử dụng phương tiện thân thiện với môi trường.

Một trong những nội dung hợp tác trọng tâm là kết nối và chia sẻ hạ tầng trạm sạc giữa hai bên. Theo đó, khách hàng của BYD AUTO VIỆT NAM và FUTA EV POWER có thể sử dụng chung hệ thống trạm sạc trong hệ sinh thái do FUTA/ KIM LONG vận hành cũng như mạng lưới trạm sạc của BYD AUTO VIỆT NAM trên toàn quốc, tại các địa điểm kinh doanh hoặc các địa điểm hợp tác được hai bên thống nhất, từng bước mở rộng khả năng tiếp cận dịch vụ sạc điện trên phạm vi rộng hơn.

Thông qua hợp tác này, khách hàng đang sở hữu các mẫu xe của BYD tại Việt Nam sẽ có thêm điều kiện tiếp cận hệ thống hạ tầng sạc ngày càng mở rộng và thuận tiện hơn, góp phần nâng cao trải nghiệm sở hữu và sử dụng xe năng lượng mới trên toàn quốc.

Việc đồng hành cùng FUTA EV POWER, đơn vị thuộc Tập đoàn Phương Trang với hệ sinh thái vận tải và hạ tầng quy mô lớn không chỉ giúp gia tăng sự thuận tiện trong quá trình sử dụng xe điện, mà còn củng cố niềm tin của khách hàng vào sự phát triển bền vững của hệ sinh thái xe năng lượng mới tại Việt Nam. Đây cũng là một trong những bước đi quan trọng của BYD AUTO VIỆT NAM nhằm mang đến cho khách hàng không chỉ những sản phẩm công nghệ tiên tiến, mà còn một mạng lưới dịch vụ và hạ tầng hỗ trợ toàn diện.

Ông Võ Minh Lực - Giám Đốc Điều Hành BYD AUTO VIỆT NAM

Phát biểu tại buổi lễ, ông Võ Minh Lực - Giám Đốc Điều Hành BYD AUTO VIỆT NAM cho biết: “Đối với BYD, Việt Nam là một trong những thị trường trọng điểm trong chiến lược phát triển dài hạn tại khu vực. Chúng tôi cam kết mang đến những sản phẩm, công nghệ và giải pháp di chuyển tiên tiến nhất, đồng hành cùng quá trình chuyển đổi xanh và phát triển bền vững tại Việt Nam.

Chúng tôi tin rằng để thúc đẩy quá trình chuyển đổi xanh cần có sự đồng hành giữa sản phẩm, công nghệ và hạ tầng. BYD đánh giá cao năng lực và tầm nhìn của FUTA EV POWER trong việc phát triển hệ sinh thái giao thông xanh và hạ tầng trạm sạc tại Việt Nam... Chúng tôi kỳ vọng sự hợp tác này sẽ mang đến nhiều giá trị thiết thực cho khách hàng, đồng thời góp phần thúc đẩy quá trình điện hóa giao thông và phát triển hạ tầng xanh trong thời gian tới.”

Với vai trò là đơn vị phát triển hệ thống trạm sạc điện thuộc FUTA Group, FUTA EV POWER đang từng bước mở rộng mạng lưới trạm sạc trên toàn quốc, hướng đến xây dựng hệ thống hạ tầng sạc hiện đại, an toàn và thuận tiện cho người dân cũng như doanh nghiệp vận tải. Không chỉ phục vụ nhu cầu sạc cho ô tô điện cá nhân, hệ thống còn được định hướng để đáp ứng quy mô lớn cho xe thương mại, xe khách, xe tải và các dòng phương tiện điện chuyên dụng trong tương lai.

Thông qua việc hợp tác với BYD AUTO VIỆT NAM, FUTA EV POWER có cơ hội tiếp cận các tiêu chuẩn công nghệ tiên tiến quốc tế, cập nhật xu hướng phát triển mới trong lĩnh vực năng lượng sạch và hạ tầng sạc điện. Đây cũng là nền tảng quan trọng để FUTA EV POWER nâng cao năng lực vận hành, phát triển hệ thống trạm sạc đồng bộ, hiện đại, đáp ứng nhu cầu phát triển mạnh mẽ của thị trường xe điện trong thời gian tới.

Ông Đào Viết Ánh, Phó Tổng Giám Đốc Tập Đoàn Phương Trang - FUTA Group chia sẻ: “FUTA EV POWER vẫn đang trong quá trình xây dựng và hoàn thiện hệ thống hạ tầng trạm sạc tại Việt Nam. Chúng tôi hiểu rằng đây là lĩnh vực mới, có tốc độ thay đổi công nghệ rất nhanh, vì vậy tinh thần của FUTA EV POWER là luôn cầu thị, sẵn sàng học hỏi từ các đối tác hàng đầu thế giới như BYD.

Thông qua hợp tác này, chúng tôi kỳ vọng có thêm cơ hội tiếp cận kinh nghiệm quốc tế, công nghệ tiên tiến và các mô hình vận hành hiệu quả để từng bước nâng cao chất lượng hạ tầng, dịch vụ và trải nghiệm khách hàng”.

Trong giai đoạn tới, hai thương hiệu sẽ đồng lòng hiện thực hóa cam kết xanh bằng những hành động cụ thể. Trong khi FUTA EV POWER tiếp tục tăng tốc đầu tư, mở rộng hệ thống hạ tầng sạc hiện đại trên toàn quốc, thì BYD Auto Việt Nam cũng mạnh mẽ trong việc nghiên cứu, chuyển giao các công nghệ năng lượng đột phá và dải sản phẩm xe điện tiên tiến. Sự cộng hưởng giữa năng lực hạ tầng nội địa mạnh mẽ của FUTA EV POWER và vị thế công nghệ tiên phong toàn cầu của BYD AUTO VIỆT NAM hứa hẹn sẽ hoàn thiện một hệ sinh thái năng lượng điện toàn diện, đồng hành vững chắc cùng xu hướng chuyển đổi xanh của ngành giao thông vận tải và nền kinh tế Việt Nam.