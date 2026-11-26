Đây là bước tiến trong định hướng mở rộng danh mục giải pháp HVAC của Panasonic, từ cung cấp thiết bị đến phát triển các giải pháp đồng bộ, phù hợp hơn với điều kiện vận hành thực tế của từng dự án.

Lễ ký kết hợp tác chiến lược giữa Panasonic Vietnam và BMS Corporation.

Được biết, thị trường HVAC tại Việt Nam đang chuyển dịch theo hướng ngày càng chú trọng đến giải pháp tổng thể. Bên cạnh hiệu suất và độ tin cậy của thiết bị, các dự án ngày càng đặt ra yêu cầu cao hơn về khả năng điều khiển linh hoạt, giám sát trạng thái, xử lý cảnh báo và phối hợp hoạt động giữa nhiều thiết bị trong hệ thống.

Những yêu cầu này ngày càng được chú trọng tại các công trình như nhà máy, phòng sạch, phòng thí nghiệm, bệnh viện, trung tâm thương mại và tòa nhà phức hợp. Tại đây, hệ thống HVAC có thể cần kiểm soát đồng thời nhiều thông số và vận hành theo logic riêng, phù hợp với chức năng của từng khu vực.

Chính vì thế, hợp tác giữa hai bên sẽ phối hợp ngay từ giai đoạn xác định yêu cầu và thiết kế giải pháp. Theo đó, Panasonic Vietnam sẽ đóng góp nền tảng thiết bị và công nghệ HVAC, kiến thức ứng dụng, năng lực phát triển dự án, bán hàng và dịch vụ. Trong khi đó, BMS Corporation sẽ chịu trách nhiệm thiết kế giải pháp điều khiển, phát triển logic, lập trình, tích hợp hệ thống, chạy thử và hỗ trợ kỹ thuật.

Đại diện Panasonic chia sẻ tại lễ ký kết

Được thành lập vào năm 2007, BMS Corporation là đơn vị được ủy quyền cung cấp và triển khai giải pháp DDC của Delta Controls tại Việt Nam. Delta Controls là thương hiệu điều khiển và tự động hóa tòa nhà đến từ Canada. Với kinh nghiệm triển khai hơn 500 dự án tại Việt Nam và Đông Nam Á, BMS Corporation mang đến năng lực thiết kế và tích hợp hệ thống cho nhiều loại hình công trình.

Điểm đáng chú ý là giải pháp DDC có thể hỗ trợ kiểm soát các thông số như nhiệt độ, độ ẩm, lưu lượng gió, nồng độ CO₂, áp suất và chất lượng không khí một cách linh hoạt, tuỳ vào quy mô của từng dự án. Hệ thống cũng cho phép thiết lập logic vận hành riêng, phối hợp hoạt động giữa các thiết bị, giám sát trạng thái, xử lý cảnh báo và kết nối với hệ thống quản lý tòa nhà.

Việc đội ngũ HVAC và DDC phối hợp từ giai đoạn thiết kế sẽ giúp hạn chế rủi ro không tương thích, nâng cao hiệu quả phối hợp kỹ thuật và bảo đảm giải pháp bám sát điều kiện vận hành thực tế của công trình.

Kết hợp công nghệ HVAC của Panasonic với năng lực điều khiển DDC và tích hợp hệ thống của BMS Corporation

Trong giai đoạn đầu, Panasonic Vietnam và BMS Corporation sẽ tập trung phát triển giải pháp DDC cho hệ thống DX-AHU kết hợp VRF của Panasonic. Thông qua quá trình triển khai và kiểm chứng tại các dự án thực tế, hai bên sẽ tiếp tục hoàn thiện thiết kế, cấu hình, tài liệu kỹ thuật và quy trình phối hợp.

Đại diện Panasonic Vietnam chia sẻ: “Mỗi công trình có những yêu cầu vận hành khác nhau. Các giải pháp điều khiển hiện tại của Panasonic đã đáp ứng tốt nhu cầu của nhiều dự án. Tuy nhiên, đối với những công trình cần kiểm soát nhiều thông số, tùy chỉnh logic hoặc tích hợp sâu hơn với hệ thống quản lý tòa nhà, DDC có thể là một lựa chọn bổ sung phù hợp. Thông qua hợp tác với BMS Corporation, chúng tôi kết hợp nền tảng công nghệ HVAC của Panasonic với năng lực điều khiển và tích hợp chuyên sâu, qua đó mở rộng phạm vi giải pháp và đáp ứng linh hoạt hơn nhu cầu thực tế của khách hàng.”

Lễ ký kết hợp tác lần này sẽ đặt nền móng cho mối quan hệ hợp tác lâu dài giữa Panasonic Vietnam và BMS Corporation. Theo đó, hai bên sẽ tiếp tục phối hợp trong quá trình phát triển kỹ thuật, triển khai dự án và hỗ trợ vận hành, hướng tới cung cấp các giải pháp HVAC đồng bộ, đáng tin cậy và phù hợp hơn với nhu cầu của thị trường Việt Nam.