Các hoạt động được triển khai theo định hướng ứng dụng công nghệ vào phát triển công nghiệp văn hóa, mở rộng khả năng kết nối giữa các đơn vị văn hóa, nghệ sĩ và cộng đồng người hâm mộ trên môi trường số.

Đại diện FANOS, ông Nguyễn Thế Vinh giới thiệu Cộng đồng Văn hoá số Tp HCM

Đại diện FANOS đã giới thiệu Cộng đồng Văn hóa Số TP.HCM trên nền tảng FANOS, đánh dấu bước triển khai mô hình kết nối và tương tác trực tuyến phục vụ các hoạt động văn hóa tại Thành phố.

Năm 2020, giá trị sản xuất của các ngành công nghiệp văn hóa chiếm 3,54% tổng GRDP TP.HCM. Đến cuối năm 2025, tỷ trọng này đã tăng lên 5,7%, cho thấy đóng góp ngày càng rõ nét của lĩnh vực văn hóa đối với kinh tế Thành phố. TP.HCM cũng đặt mục tiêu đến năm 2030, tỷ trọng doanh thu từ các ngành công nghiệp văn hóa đạt trên 7,2% GRDP, hướng đến đưa lĩnh vực này trở thành một trong những ngành kinh tế quan trọng.

Đại diện Sở Văn hoá Thể thao Tp HCM và đại diện FANOS công bố hợp tác chiến lược

Công cuộc chuyển đổi số không chỉ dừng lại ở việc lưu trữ và số hóa tư liệu mà còn tạo điều kiện để mở rộng phương thức tiếp cận, tương tác và tham gia các hoạt động văn hóa của công chúng. Việc xây dựng hạ tầng công nghệ phục vụ kết nối các đơn vị văn hóa, nhà sáng tạo và người dân trở thành một trong những yêu cầu đặt ra đối với quá trình phát triển công nghiệp văn hóa.

Theo mô hình được giới thiệu, Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM trực tiếp vận hành Cộng đồng Văn hóa Số TP.HCM, FANOS sẽ đảm nhiệm vai trò cung cấp hạ tầng công nghệ, hỗ trợ vận hành các hoạt động tương tác và kết nối người tham dự. Nền tảng hướng đến hình thành một kênh thông tin trực tuyến để người dân cập nhật các chương trình, hoạt động văn hóa, đồng thời duy trì kết nối với các nội dung sau khi sự kiện kết thúc.

Nền tảng sẽ là kênh thông tin để người dân cập nhật các hoạt động Văn hoá, Thể thao của thành phố

Bên cạnh đó, FANOS cũng giới thiệu mô hình Hộ chiếu Văn hóa số (Culture Pass), công cụ hỗ trợ người tham dự ghi nhận hành trình khám phá các không gian văn hóa. Thông qua việc tham gia các hoạt động trải nghiệm, người dùng có thể lưu giữ dấu ấn cá nhân bằng các vật phẩm văn hóa số và điểm kinh nghiệm (XP) trên nền tảng. Mô hình góp phần kết hợp trải nghiệm trực tiếp với hoạt động tương tác trên môi trường số, tạo thêm phương thức để công chúng tiếp cận và tìm hiểu các giá trị văn hóa.

“Chúng tôi kỳ vọng Cộng đồng Văn hóa Số TP.HCM sẽ trở thành một không gian kết nối hiệu quả giữa các đơn vị hoạt động văn hóa và công chúng. Thông qua hạ tầng công nghệ của FANOS, các hoạt động văn hóa không chỉ được giới thiệu tại những sự kiện trực tiếp mà còn có thể tiếp tục lan tỏa trên môi trường số, giúp người dân dễ dàng tiếp cận thông tin và tham gia trải nghiệm. Đây cũng là định hướng mà FANOS theo đuổi trong quá trình phát triển nền tảng, từng bước ứng dụng công nghệ để kết nối các nguồn lực trong lĩnh vực văn hóa, mở rộng khả năng tương tác và tạo thêm giá trị cho cộng đồng.” Ông Nguyễn Thế Vinh, Chủ tịch Công ty Cổ phần FANOS chia sẻ.

FANOS công bố hợp tác chiến lược củng nghệ sĩ Jack - J97

Cũng nhân dịp này, FANOS công bố hợp tác cùng nghệ sĩ Jack - J97, đồng thời giới thiệu vũ trụ nhân vật mới Sunbound và hé lộ chuỗi sự kiện âm nhạc của nam nghệ sĩ trong năm 2027.

Trong đó, nội dung hợp tác hướng đến việc phát triển không gian kết nối chuyên biệt giữa nghệ sĩ và cộng đồng người hâm mộ, kết hợp các hoạt động chia sẻ nội dung, tương tác và trải nghiệm trên nền tảng số.

Được biết, trong những năm gần đây, hoạt động của cộng đồng người hâm mộ ngày càng mở rộng khỏi việc theo dõi và tiếp nhận thông tin từ nghệ sĩ. Các hình thức tương tác, bình chọn, tham gia sự kiện và tiếp cận quyền lợi riêng đang trở thành những yếu tố góp phần định hình trải nghiệm fandom. Điều này đặt ra nhu cầu về những không gian chuyên biệt, nơi nghệ sĩ có thể duy trì kết nối chính thức và người hâm mộ có thêm cơ hội tham gia vào các hoạt động cộng đồng.

Cộng đồng FC Đom Đóm giao lưu cùng thần tượng

Thực tế, cộng đồng FC Đom Đóm của Jack - J97 trên FANOS đã ghi nhận hơn 5.800 thành viên tham gia và hơn 23.600 lượt tương tác với bài đăng đầu tiên trên nền tảng. Đây là một trong những minh chứng cho nhu cầu kết nối của người hâm mộ khi có không gian tương tác tập trung.

Thông qua hợp tác này, FANOS hướng đến mở rộng các hình thức kết nối giữa Jack - J97 và FC Đom Đóm. Người hâm mộ có thể cập nhật thông tin chính thức, theo dõi các dự án mới, tham gia hoạt động tương tác và tiếp cận những quyền lợi dành riêng cho cộng đồng.

“Chúng tôi mong muốn thông qua hợp tác với Jack - J97, FANOS sẽ tạo thêm không gian kết nối chuyên biệt, nơi người hâm mộ không chỉ cập nhật thông tin mà còn có thể tương tác, tham gia trải nghiệm và đồng hành cùng các dự án sáng tạo của nghệ sĩ. Qua đó, góp phần xây dựng hệ sinh thái gắn kết giữa nghệ sĩ và fandom trên cả nền tảng số lẫn các hoạt động thực tế", ông Nguyễn Thế Vinh cho biết.

IP Agency sẽ đảm nhiệm vai trò đại diện thương mại đối với nghệ sĩ Jack - J97

Bên cạnh đó, chương trình cũng công bố IP Agency sẽ đảm nhiệm vai trò đại diện thương mại đối với nghệ sĩ Jack - J97. Theo định hướng được giới thiệu, IP Agency sẽ tham gia kết nối các cơ hội hợp tác thương mại, phát triển hình ảnh nghệ sĩ và khai thác giá trị từ những tài sản sáng tạo gắn với thương hiệu cá nhân.

Chủ tịch IP Agency, luật sư Phan Vũ Tuấn, cho biết: "Với vai trò đại diện thương mại cho Jack - J97, IP Agency hướng đến việc phát triển những cơ hội hợp tác phù hợp với hình ảnh nghệ sĩ, đồng thời khai thác hiệu quả các tài sản trí tuệ, trong đó có dự án sáng tạo như vũ trụ Sunbound. Thông qua sự phối hợp giữa nghệ sĩ, đơn vị đại diện và nền tảng công nghệ, chúng tôi kỳ vọng tạo dựng giá trị lâu dài cho nghệ sĩ, đối tác và cộng đồng người hâm mộ."

Jack - J97 hé lộ về dự án JAcK ODYSSEY 2027

Có mặt tại sự kiện, Jack - J97 cũng hé lộ dự án concert JACK ODYSSEY 2027, đồng thời giới thiệu vũ trụ Sunbound.

Đây được xem là một trong những nội dung đáng chú ý của chương trình. Trong vũ trụ Sunbound, nhân vật mới được Jack - J97 phát triển từ những ký ức, cảm xúc và khát vọng trong hành trình âm nhạc của mình.

Chia sẻ về dự án, Jack cho biết mỗi người đều có một điều để hướng về, có thể là ước mơ, niềm tin hay những người mình yêu thương. Nam nghệ sĩ gọi đó là “ánh dương” của mỗi người. Từ ý tưởng này, Sunbound được xây dựng như một thế giới riêng, nơi Jack có thể kể những câu chuyện của mình thông qua âm nhạc và trí tưởng tượng.

“Sunbound có thể bắt đầu từ trí tưởng tượng của Jack, nhưng để thế giới ấy trở nên trọn vẹn, Jack mong sẽ có sự hiện diện của tất cả các bạn. Cảm ơn những Đom Đóm đã luôn là những ánh sáng trên hành trình của Jack. Hẹn gặp các bạn tại vũ trụ Sunbound, nơi chúng ta cùng hướng về ánh dương”, nam nghệ sĩ chia sẻ.

Cụ thể, trong vũ trụ Sunbound sẽ có hai phiên bản nhân vật đặc biệt, một đại diện cho Jack của những năm tháng tuổi trẻ đầy mộng mơ, một đại diện cho Jack ở hiện tại với sự trưởng thành và bản lĩnh hơn. Bên cạnh đó là Domi, nhân vật được xây dựng như hình ảnh đại diện cho cộng đồng Đom Đóm đã luôn đồng hành cùng nam nghệ sĩ.

Các vật phẩm số đầu tiên trong dự án giữa FANOS và Jack - J97

Không chỉ dừng lại ở việc xây dựng nhân vật và câu chuyện, Sunbound còn được định hướng mở rộng sang các trải nghiệm trình diễn kết hợp công nghệ. Jack tiết lộ tại concert sắp tới sẽ ứng dụng công nghệ Hologram để đưa hai phiên bản của chính mình cùng xuất hiện và cất tiếng hát trên một sân khấu. Trải nghiệm được xây dựng như cuộc gặp gỡ giữa quá khứ và hiện tại, giữa những ước mơ ngày đầu với khát vọng ở chặng đường trưởng thành.

Việc phát triển các dự án nhân vật và thế giới nội dung riêng cũng là một hướng tiếp cận đang được nhiều doanh nghiệp giải trí quốc tế triển khai. SM Entertainment với SM Culture Universe (SMCU) hay BTS với Bangtan Universe (BU) là những ví dụ về việc mở rộng hoạt động sáng tạo từ âm nhạc sang hệ thống nhân vật và câu chuyện riêng. Những mô hình này cho thấy tiềm năng phát triển của tài sản trí tuệ trong ngành giải trí, đồng thời tạo thêm điểm kết nối giữa nghệ sĩ và cộng đồng người hâm mộ.