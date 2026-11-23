Ngày 21/11/2026, Chính phủ ban hành Nghị quyết số 402/NQ-CP về Chương trình hành động thực hiện Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021–2030, tầm nhìn đến năm 2050 và các nội dung sửa đổi, bổ sung. Trong đó, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao được xác định là một trong những nhiệm vụ quan trọng nhằm thúc đẩy khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo.

Theo Nghị quyết, đến năm 2030, Việt Nam đặt mục tiêu nguồn nhân lực nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ và đổi mới sáng tạo đạt 12 người trên một vạn dân. Đồng thời, cả nước phấn đấu có từ 40–50 tổ chức khoa học và công nghệ được xếp hạng khu vực và thế giới.

Đây là những chỉ tiêu phát triển trong giai đoạn tới, không phải số lượng nhân lực đã được đào tạo hoặc tuyển dụng. Việc thực hiện các mục tiêu đòi hỏi sự phối hợp giữa cơ sở giáo dục đại học, viện nghiên cứu, doanh nghiệp và các cơ quan quản lý.

Sinh viên ngành điện – điện tử tham quan, tìm hiểu công nghệ tại phòng thí nghiệm thuộc Khu Công nghệ cao TP.HCM. Nguồn: Đại học Tôn Đức Thắng

Đáng chú ý, Chính phủ yêu cầu tập trung đào tạo nhân lực chất lượng cao theo chuẩn quốc tế, đặc biệt trong những ngành khoa học và công nghệ mũi nhọn. Các lĩnh vực được ưu tiên gồm trí tuệ nhân tạo (AI), an ninh mạng, công nghệ chuỗi khối (blockchain), điện tử, chip bán dẫn, công nghệ số, công nghệ sinh học, vật liệu tiên tiến, robot và tự động hóa.

Bên cạnh đó, lĩnh vực năng lượng, bao gồm năng lượng nguyên tử, cùng khoa học cơ bản, môi trường và quản trị thông minh cũng nằm trong định hướng phát triển nguồn nhân lực. Điều này cho thấy nhu cầu đào tạo không chỉ tập trung vào công nghệ thông tin mà còn mở rộng sang các ngành kỹ thuật và công nghiệp chiến lược.

Để đáp ứng nhu cầu trên, Chương trình hành động yêu cầu xây dựng chính sách hỗ trợ, nâng cao năng lực các cơ sở đào tạo ngành ưu tiên, gắn hoạt động đào tạo với ứng dụng và chuyển giao công nghệ tiên tiến. Chính phủ cũng định hướng huy động nguồn lực trong nước và quốc tế cho hoạt động đào tạo, đào tạo lại lực lượng lao động.

Một nội dung đáng chú ý khác là ưu tiên phát triển hạ tầng nghiên cứu và phát triển tại các khu công nghệ cao, khu công nghệ số tập trung và trung tâm đổi mới sáng tạo. Chính phủ đồng thời yêu cầu hoàn thiện chính sách thuế, đất đai và đầu tư đối với doanh nghiệp khoa học và công nghệ, cơ sở ươm tạo và trung tâm đổi mới sáng tạo.

Ở lĩnh vực giáo dục, Việt Nam phấn đấu đến năm 2030 có ít nhất 8 cơ sở giáo dục đại học thuộc nhóm 200 trường hàng đầu châu Á và ít nhất một cơ sở nằm trong nhóm 100 trường hàng đầu thế giới ở một số lĩnh vực. Tỷ lệ lao động qua đào tạo có bằng cấp, chứng chỉ được đặt mục tiêu đạt 35–40%.

Đối với doanh nghiệp công nghệ, những định hướng này mở ra cơ hội tăng cường hợp tác với trường đại học và viện nghiên cứu trong đào tạo, nghiên cứu ứng dụng và chuyển giao công nghệ. Tuy nhiên, cơ chế doanh nghiệp tham gia đặt hàng đào tạo, chia sẻ chi phí và tiếp nhận nhân lực cần được cụ thể hóa trong quá trình triển khai.

Nghị quyết 402/NQ-CP có hiệu lực từ ngày ký 21/11/2026, thay thế Nghị quyết 90/NQ-CP ngày 16/6/2023. Những nhiệm vụ đang triển khai theo nghị quyết trước tiếp tục được thực hiện và cập nhật theo chương trình hành động mới.