Đêm tổng duyệt chương trình “Muôn sắc Việt Nam” thu hút sự chú ý với màn trình diễn pháo hoa kết hợp hỏa thuật. Những chùm pháo hoa liên tiếp bung nở trên bầu trời Mỹ Đình, hòa cùng hệ thống ánh sáng và hiệu ứng sân khấu, tạo điểm nhấn cho chương trình.

“Muôn sắc Việt Nam” quy tụ dàn nghệ sĩ nhiều thế hệ tại sân sân Quốc gia Mỹ Đình.

Theo thông tin được đại diện Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội công bố tại cuộc họp báo trước đó, màn pháo hoa trong đêm tổng duyệt dự kiến sử dụng 50 quả pháo hoa tầm cao, 12 dàn phun hỏa thuật và khoảng 400 ống hỏa thuật.

Màn pháo hoa không chỉ tạo điểm nhấn cho đêm tổng duyệt mà còn là dịp để các đơn vị kiểm tra hệ thống kỹ thuật, khả năng phối hợp giữa âm thanh, ánh sáng, hỏa thuật và các bộ phận vận hành. Đây là bước chuẩn bị nhằm hoàn thiện phương án trình diễn, bảo đảm an toàn trước đêm diễn chính thức.

Trong đêm diễn chính thức ngày 24/11, màn pháo hoa dự kiến kéo dài khoảng 17 phút, với 2.005 quả pháo hoa tầm cao, 648 quả pháo hoa nổ tầm thấp cùng 688 giàn phun và các ống hỏa thuật.

Bên cạnh hiệu ứng pháo hoa, đêm tổng duyệt còn giới thiệu một số tiết mục nghệ thuật với sự tham gia của các ca sĩ Tùng Dương, Hương Tràm, Đông Hùng. Không gian sân khấu có diện tích khoảng 3.000 m², lấy cảm hứng từ văn hóa Đông Sơn, với hình tượng trống đồng và cánh chim Lạc. Hệ thống sân khấu LED, 16 bàn nâng cùng các thiết bị cơ khí chuyển động được thiết kế để thay đổi linh hoạt theo từng lớp diễn.

Chương trình nghệ thuật quy tụ nhiều thế hệ nghệ sĩ

Chương trình “Muôn sắc Việt Nam: Văn hóa soi đường – Non sông hòa nhịp” diễn ra lúc 20h ngày 24/11 tại sân vận động Quốc gia Mỹ Đình, nhân Ngày Văn hóa Việt Nam và kỷ niệm 80 năm Hội nghị Văn hóa toàn quốc lần thứ nhất (24/11/1946 – 24/11/2026).

Với thời lượng khoảng 120 phút và sự tham gia của khoảng 3.000 nghệ sĩ, diễn viên, chương trình dự kiến thu hút 50.000 khán giả. Nội dung gồm phần khai từ “Đất nước muôn đời”, ba chương “Văn hóa soi đường cho quốc dân đi”, “Muôn sắc di sản”, “Bản sắc vươn xa” và phần kết “Việt Nam bừng sáng năm châu”.

Không gian sân khấu có diện tích khoảng 3.000 m², lấy cảm hứng từ văn hóa Đông Sơn, với hình tượng trống đồng và cánh chim Lạc.

Chương trình quy tụ nhiều nghệ sĩ thuộc các thế hệ như NSND Quang Thọ, NSND Thu Hiền, NSND Thanh Hoa, NSND Tự Long, NSND Tấn Minh, NSƯT Cao Minh, cùng Mỹ Tâm, Tùng Dương, Noo Phước Thịnh, Hòa Minzy, Hoàng Thùy Linh, Hương Tràm, Đức Phúc, Erik, Phương Mỹ Chi...

Một trong những điểm nhấn là tiết mục “Bức tranh di sản”, giới thiệu 17 di sản văn hóa phi vật thể của Việt Nam được UNESCO ghi danh. Ca khúc chủ đề “Rạng ngời văn hóa Việt Nam” do DTAP sáng tác, Phương Mỹ Chi thể hiện, cũng góp phần lan tỏa thông điệp về bản sắc và tinh thần đoàn kết của 54 dân tộc Việt Nam.

Chương trình do Thành ủy, HĐND, UBND và Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội chủ trì; với sự phối hợp của Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bộ Quốc phòng, Bộ Công an cùng các cơ quan, đơn vị liên quan.

Pháo hoa rực sáng trong đêm tổng duyệt “Muôn sắc Việt Nam” tại Mỹ Đình.

Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội là đơn vị chủ trì thực hiện, phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch cùng các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức chương trình. Chương trình được truyền hình trực tiếp trên sóng Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) và các kênh, nền tảng số của Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội.

Các đơn vị đồng hành cùng chương trình gồm: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV); Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank); Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank); Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank); Ngân hàng TMCP Quân đội (MBBank); Tổng Công ty Cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Sài Gòn (SABECO) và thương hiệu Bia Saigon; Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN); Tập đoàn Công nghiệp – Năng lượng Quốc gia Việt Nam (Petrovietnam); Tổng công ty Hàng không Việt Nam - CTCP (Vietnam Airlines).

Vé tham dự chương trình được phát hành miễn phí thông qua hình thức đăng ký trực tuyến trên các kênh chính thức của Ban Tổ chức. Người dân được khuyến cáo không mua vé bên ngoài, không chuyển tiền đặt cọc, giữ chỗ hoặc trả phí nhận vé. Các hành vi giả mạo, lừa đảo, mua bán vé trái phép sẽ được phản ánh, đề nghị cơ quan chức năng xử lý theo quy định pháp luật.