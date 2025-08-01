'Dưới cờ vinh quang': Ba miền hội tụ tôn vinh anh hùng Bộ đội Cụ Hồ

Chương trình do Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng phối hợp với Thành ủy Hà Nội, Thành ủy Huế, Thành ủy TP. HCM tổ chức nhân kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Đại tá Nguyễn Văn Hoan, Phó Giám đốc Trung tâm Phát thanh - Truyền hình Quân đội cho biết, sự kiện sẽ diễn ra vào 20h ngày 9/8, tại 3 điểm cầu: Quảng trường Ba Đình, Hà Nội; Khu vực Kỳ đài, Huế; Công viên sáng tạo, TP.HCM và được truyền hình trực tiếp trên Đài Truyền hình Việt Nam, Truyền hình Quốc phòng Việt Nam.

Đại tá Nguyễn Văn Hoan - Phó Giám đốc Trung tâm Phát thanh - Truyền hình Quân đội phát biểu tại buổi gặp gỡ báo chí.

“Dưới cờ vinh quang” là một bản trường ca nghệ thuật chính luận, một tuyên ngôn bằng cảm xúc và hình ảnh về lòng yêu nước, về khát vọng hòa bình, về bản lĩnh Việt Nam trong suốt chiều dài lịch sử dựng nước đi đôi với giữ nước.

Chương trình như những nhịp đập của cùng một trái tim dân tộc, mang âm hưởng từ thanh bình đến khói lửa chiến tranh, từ lời ru của mẹ đến lời thề nơi chiến trường và niềm tin bất diệt dưới cờ vinh quang.

Chương trình được tổ chức nhằm tôn vinh những giá trị lịch sử, nét đẹp văn hóa, những giá trị cao cả của Bộ đội Cụ Hồ, những tầng cao và chiều sâu của giá trị Việt Nam trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Khắc họa hình tượng, chiến công của Bộ đội Cụ Hồ - biểu tượng của căn tính quốc gia. Khơi gợi lý tưởng cách mạng là ánh sáng dẫn đường. Đồng thời, gửi gắm trách nhiệm, niềm tin và khát vọng cống hiến cho thế hệ trẻ.

Thông qua chương trình nhằm khẳng định tinh thần: “Dưới cờ vinh quang” chúng ta là một: Một dân tộc. Một niềm tin. Một ý chí và Một khát vọng vươn tới tương lai và điểm tựa vững chắc của Đảng, của đất nước, của nhân dân là Quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng, Đại tá Nguyễn Văn Hoan nhấn mạnh.

Gặp mặt báo thông tin về chương trình chính luận nghệ thuật cấp quốc gia "Dưới cờ vinh quang".

Điểm nhấn của chương trình là sự giao thoa giữa nghệ thuật biểu cảm và công nghệ trình diễn hiện đại. Một chương trình được kết nối không chỉ bằng tín hiệu truyền hình, mà bằng sợi dây thiêng liêng của hồn dân tộc. Từ Thủ đô ngàn năm văn hiến, đến Cố đô lắng đọng tinh hoa văn hóa truyền thống, tới Thành phố mang tên Bác đầy năng động. Chương trình dệt nên một bức tranh sống động về một Việt Nam thống nhất trong đa dạng, gắn bó hài hòa trong bản sắc.

Bên cạnh đó, hiệu Visual LED, trình chiếu hologram, AR, hiệu ứng ánh sáng, âm thanh được dàn dựng công phu. Chương trình còn có sự kết hợp nhạc giao hưởng - Nhạc nhẹ, rock, rap, múa đương đại với sự tham gia của nhiều ngôi sao ca nhạc trong và ngoài quân đội nổi tiếng như: NSND Tạ Minh Tâm, NSUT Vũ Thắng Lợi, ca sĩ Khánh Linh, ca nương Kiều Anh, SuBoi, Dương Hoàng Yến, Thanh Duy, Hoa hậu Tiểu Vy...

Dự kiến, chương trình nghệ thuật chính luận "Dưới cờ vinh quang" sẽ có hơn 10.000 đại biểu tham dự, bao gồm: Lãnh đạo Đảng - Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng; Ban, bộ, ngành Trung ương và địa phương; các lực lượng vũ trang, các đại biểu cựu chiến binh, Mẹ Việt Nam Anh hùng, người có công với Cách mạng và đông đảo Nhân dân.