Bitcoin lao dốc 15%, thủng mốc 61.000 USD khi làn sóng bán tháo dâng cao

Đồng tiền điện tử hàng đầu tiếp tục lao dốc hôm qua 5/2, phá vỡ nhiều mức hỗ trợ và giảm mạnh xuống dưới 61.000 đô la vào cuối ngày. Ảnh minh họa: Getty.

Có lúc, giá bitcoin chạm đáy 60.062 USD trước khi hồi nhẹ lên quanh 62.448 USD vào lúc 19h37 giờ Mỹ, tương đương mức giảm gần 15% trong ngày. Tính riêng trong tuần này, đồng tiền số đã mất gần 30% giá trị.

Niềm tin lung lay sau chuỗi giảm kéo dài

Đợt sụt giảm mới nhất diễn ra chỉ vài tháng sau khi bitcoin đạt đỉnh trên 126.000 USD vào đầu tháng 10. Tuy nhiên, kể từ đó, xu hướng đi xuống kéo dài đã xóa hơn một nửa giá trị thị trường của tài sản này.

Ngay từ đầu phiên, bitcoin đã thủng mốc tâm lý 70.000 USD, kích hoạt thêm các lệnh bán tự động và đẩy giá về vùng trước bầu cử.

“Việc bán tháo liên tục cho thấy các nhà đầu tư truyền thống đang mất dần hứng thú, trong khi tâm lý bi quan về tiền điện tử ngày càng gia tăng”, bà Marion Laboure, nhà phân tích của Deutsche Bank, nhận định.

Theo giới quan sát, những kỳ vọng trước đây rằng bitcoin sẽ trở thành công cụ phòng ngừa lạm phát, bất ổn địa chính trị hay thay thế tiền pháp định đã chưa được kiểm chứng trong thực tế. Thay vào đó, đồng tiền số này tiếp tục biến động cùng chiều với cổ phiếu và các tài sản rủi ro cao.

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Bitcoin kém xa vàng

Trong khi bitcoin đã giảm gần 40% trong vòng một năm qua, giá vàng tương lai lại tăng tới 61% trong cùng kỳ, cho thấy sự dịch chuyển rõ rệt của dòng tiền sang các tài sản trú ẩn truyền thống.

Không chỉ bitcoin, thị trường tiền điện tử nói chung cũng chìm trong sắc đỏ. Ether mất 33% trong tuần, còn Solana rơi xuống 88,42 USD – mức thấp nhất trong gần hai năm – sau khi giảm gần 40%.

James Butterfill, Giám đốc nghiên cứu của CoinShares, cho rằng mốc 70.000 USD đang trở thành “ngưỡng tâm lý then chốt”.

“Nếu không giữ được vùng này, khả năng giá trượt về khu vực 60.000–65.000 USD là rất cao”, ông cảnh báo.

Diễn biến tiêu cực của bitcoin trùng với đợt bán tháo lan rộng trên thị trường cổ phiếu công nghệ Mỹ. Quỹ ETF XLK giảm 1,8% trong phiên thứ Năm, đánh dấu ngày giảm thứ ba liên tiếp.

Trong khi đó, vàng và bạc cũng chịu áp lực điều chỉnh, khiến bối cảnh thị trường toàn cầu thêm phần bất ổn.

Hoạt động thanh lý cưỡng bức tiếp tục khuếch đại đà giảm. Theo Coinglass, chỉ riêng trong tuần này đã có hơn 2 tỷ USD vị thế giao dịch tiền điện tử bị đóng bắt buộc.

Maja Vujinovic, Giám đốc điều hành mảng tài sản số tại FG Nexus, nhận định: “Bitcoin không còn được giao dịch dựa trên sự thổi phồng. Câu chuyện tăng giá đã nhạt dần, và hiện thị trường phản ứng chủ yếu với thanh khoản cùng dòng vốn.”

Dòng tiền tổ chức đảo chiều

Một yếu tố đáng chú ý khác là sự rút lui của các nhà đầu tư tổ chức - lực đỡ từng được kỳ vọng giúp bitcoin duy trì xu hướng tăng.

“Nhu cầu từ các tổ chức đã đảo chiều đáng kể”, CryptoQuant cho biết.

Theo công ty phân tích này, các quỹ ETF bitcoin tại Mỹ từng mua ròng 46.000 bitcoin cùng kỳ năm ngoái và hiện đang là bên bán ròng trong năm 2026.

CryptoQuant cũng chỉ ra rằng bitcoin đã lần đầu tiên phá vỡ đường trung bình động 365 ngày kể từ tháng 3 năm 2022, và đã giảm 23% chỉ trong 83 ngày sau đó – mức suy yếu còn nghiêm trọng hơn giai đoạn đầu của thị trường gấu năm 2022.

“Diễn biến gần đây cho thấy rủi ro giá tiếp tục trượt về vùng 70.000-60.000 USD”, báo cáo nhấn mạnh.