MBS bị đình chỉ dịch vụ hợp tác ngân hàng cho vay margin 2,5 tháng, phạt 340 triệu đồng

Theo Quyết định số 355/QĐ-XPHC của Thanh tra Chứng khoán Nhà nước, MBS bị phạt 275 triệu đồng vì thực hiện dịch vụ phối hợp với tổ chức tín dụng để cung cấp khoản vay cho khách hàng mua chứng khoán khi chưa được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) chấp thuận bằng văn bản.

Cơ quan quản lý xác định, trong thời gian từ ngày 1/1/2024 đến ngày 5/5/2026, MBS đã phối hợp với các tổ chức tín dụng triển khai dịch vụ cho khách hàng vay tiền để mua chứng khoán, dù chưa hoàn tất thủ tục chấp thuận theo quy định tại Luật Chứng khoán.

Bên cạnh đó, công ty tiếp tục bị xử phạt 65 triệu đồng do vi phạm quy định về chứng khoán được phép giao dịch ký quỹ. Cụ thể, tại một số thời điểm trong giai đoạn từ ngày 24/7/2025 đến ngày 5/1/2026, MBS đã cho phép một số khách hàng thực hiện giao dịch ký quỹ đối với các mã chứng khoán không thuộc danh mục được phép giao dịch margin.

Tổng mức xử phạt đối với hai hành vi vi phạm là 340 triệu đồng.

Chứng khoán MB bị xử phạt

Ngoài hình thức xử phạt bằng tiền, Thanh tra Chứng khoán Nhà nước áp dụng biện pháp đình chỉ trong thời hạn 2,5 tháng đối với dịch vụ phối hợp với tổ chức tín dụng để cung cấp khoản vay mua chứng khoán của MBS. Biện pháp này được áp dụng theo quy định tại Nghị định số 156/2020/NĐ-CP, đã được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 306/2025/NĐ-CP.

Thời gian gần đây, cơ quan quản lý cũng liên tiếp xử phạt nhiều công ty chứng khoán liên quan đến hoạt động cho vay ký quỹ.

Trước đó, Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt (BVSC) bị xử phạt 125 triệu đồng do cho khách hàng thực hiện giao dịch ký quỹ vượt quá sức mua hiện có trên tài khoản margin trong các ngày 1 và 2/7/2024.

Tương tự, Công ty Cổ phần Chứng khoán Dầu khí (PSI) cũng bị xử phạt 125 triệu đồng vì để khách hàng giao dịch ký quỹ vượt quá sức mua trên tài khoản tại ngày 15/7/2024.

Động thái xử lý liên tiếp của cơ quan quản lý cho thấy việc tăng cường giám sát hoạt động cho vay ký quỹ và các dịch vụ liên quan tại các công ty chứng khoán nhằm bảo đảm tuân thủ quy định pháp luật, hạn chế rủi ro đối với thị trường và nhà đầu tư.