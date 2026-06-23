Ông Phạm Vũ Hiệp - Kiến trúc sư Trưởng hệ thống và Dự án, đại diện SSCorp Việt Nam. (Ảnh: thuongtruong.com.vn)

Tham dự sự kiện có đại diện các cơ quan quản lý, chuyên gia công nghệ, chuyên gia pháp lý và doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực đấu giá tài sản. Nổi bật có ông Phạm Vũ Hiệp, Kiến trúc sư trưởng hệ thống và dự án, đại diện SSCorp Việt Nam; Thượng tá, Tiến sĩ Đào Trung Hiếu, chuyên gia tội phạm học; cùng đại diện Công ty Đấu giá Hợp danh DVL, Công ty Cổ phần Bitcare, Công ty Cổ phần Tập đoàn Thái An Holdings và nhiều đối tác công nghệ, tài chính.

Hình thành hạ tầng dữ liệu số cho thị trường đấu giá

Sự kiện diễn ra trong bối cảnh chuyển đổi số quốc gia đang bước vào giai đoạn phát triển mạnh mẽ, đặt ra yêu cầu ngày càng cao về dữ liệu, kết nối và minh bạch thông tin. Trong khi đó, lĩnh vực đấu giá tài sản hiện vẫn tồn tại nhiều hạn chế khi dữ liệu còn phân tán, thiếu chuẩn hóa, gây khó khăn cho việc tiếp cận thông tin của nhà đầu tư, doanh nghiệp cũng như công tác quản lý, giám sát thị trường.

Theo các chuyên gia, việc thiếu một hệ thống dữ liệu tập trung khiến nhiều tài sản phải tổ chức đấu giá nhiều lần nhưng vẫn khó tìm được người mua. Nhiều thông tin đấu giá được công bố trên các nền tảng khác nhau, thiếu công cụ tìm kiếm hiệu quả, làm giảm khả năng tiếp cận của thị trường và ảnh hưởng đến hiệu quả khai thác tài sản.

Phát biểu tại sự kiện, ông Phạm Vũ Hiệp cho biết nền tảng được phát triển theo triết lý “Data First” (lấy dữ liệu làm trung tâm) và “Digital Asset” (tài sản số), không chỉ dừng lại ở vai trò công bố thông tin đấu giá mà hướng tới trở thành hạ tầng dữ liệu số của toàn bộ hệ sinh thái tài sản và đấu giá tài sản Việt Nam.

Theo đó, nền tảng tập trung vào bốn trụ cột gồm số hóa dữ liệu và quy trình, đưa tài sản lên môi trường số, phân tích dữ liệu thị trường và xây dựng hệ sinh thái mở kết nối các bên liên quan. Dữ liệu được thu thập từ các nguồn chính thống, sau đó được kiểm chứng, chuẩn hóa và xử lý để hình thành các dòng dữ liệu có giá trị phục vụ quản lý, giao dịch và phân tích thị trường.

Một trong những điểm nổi bật của hệ thống là khả năng ứng dụng các công nghệ hiện đại như định danh điện tử (e-ID), trí tuệ nhân tạo (AI), phân tích dữ liệu lớn (Big Data), điện toán đám mây và tự động hóa quy trình. Hệ thống cũng được thiết kế nhằm hỗ trợ việc tra cứu tài sản, quản lý hồ sơ, kết nối các chủ thể tham gia thị trường và tối ưu hóa quy trình đấu giá trên môi trường số.

Trong khuôn khổ sự kiện đã diễn ra Tọa đàm 'Dữ liệu số và tương lai của thị trường đấu giá tài sản Việt Nam".

Chủ động kiểm soát rủi ro trên môi trường số

Trong khuôn khổ sự kiện, các chuyên gia đã tham gia tọa đàm với chủ đề “Dữ liệu số, công nghệ số và chuyển đổi số - Cùng trao đổi về tương lai của thị trường đấu giá tài sản Việt Nam”. Tại đây, các đại biểu nhận định việc chuyển dịch hoạt động đấu giá lên môi trường số là xu hướng tất yếu nhằm nâng cao tính minh bạch, giảm chi phí giao dịch và mở rộng cơ hội tiếp cận thông tin cho người dân, doanh nghiệp.

Bên cạnh những lợi ích mang lại, quá trình số hóa cũng đặt ra nhiều thách thức mới về an ninh mạng và bảo vệ dữ liệu. Thượng tá, TS. Đào Trung Hiếu cảnh báo các nguy cơ như giả mạo danh tính bằng công nghệ Deepfake, sử dụng tài khoản ảo để thao túng kết quả đấu giá, tấn công dữ liệu hoặc lợi dụng giao dịch tài sản có giá trị lớn cho các hoạt động vi phạm pháp luật.

Để ứng phó với các rủi ro này, đại diện SSCorp Việt Nam cho biết nền tảng được xây dựng với cơ chế bảo vệ nhiều lớp, bao gồm kiểm soát danh tính, kiểm soát dòng tiền và giám sát hành vi thông qua phân tích dữ liệu lớn. Hệ thống dự kiến kết nối với nền tảng định danh điện tử VNeID nhằm bảo đảm mỗi người tham gia là một thực thể xác thực, đồng thời áp dụng cơ chế “AI giám sát AI” để phát hiện các hành vi bất thường theo thời gian thực.

Nhân dịp này, SSCorp Việt Nam, Công ty Đấu giá Hợp danh DVL, Công ty Cổ phần Bitcare và Công ty Cổ phần Tập đoàn Thái An Holdings cũng ký kết các biên bản ghi nhớ hợp tác nghiên cứu, phát triển và triển khai các giải pháp công nghệ phục vụ hoạt động đấu giá, xử lý và giao dịch tài sản trên môi trường số.

Việc ra mắt Nền tảng số hóa tài sản đấu giá Việt Nam được kỳ vọng sẽ góp phần giải quyết bài toán dữ liệu của thị trường đấu giá, nâng cao tính công khai, minh bạch và hiệu quả vận hành, đồng thời tạo nền tảng cho sự phát triển của các dịch vụ số và mô hình kinh doanh mới trong nền kinh tế số. Đây cũng là bước đi cụ thể nhằm thúc đẩy các nền tảng công nghệ “Make in Vietnam”, phục vụ mục tiêu phát triển kinh tế số và xã hội số trong giai đoạn mới.