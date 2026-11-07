T1 đánh bại Karmine Corp, hẹn gặp BLG tại bán kết CKTG 2026

T1 áp đảo trong hai ván đấu đầu tiên

T1 bước vào trận tứ kết Chung kết Thế giới Liên Minh Huyền Thọai 2026 (CKTG 2026) gặp Karmine Corp (KC) với mục tiêu giành vé vào bán kết. Dù đại diện LEC chủ động tấn công từ sớm, đương kim vô địch vẫn kiểm soát thế trận và giành chiến thắng trong hai ván đầu.

T1 đối đầu Karmine Corp (KC) tại tứ kết CKTG 2026. Ảnh: LoL Esports VN.

Ở ván mở màn, Canna sử dụng Rumble để hạ gục Doran, mang về chiến công đầu cho KC. Tuy nhiên, Oner nhanh chóng đáp trả, trong khi Faker và Peyz duy trì sức ép ở các khu vực trọng điểm. Bước ngoặt xuất hiện khi Viktor của Faker và Yunara của Peyz phát huy sức mạnh trong giao tranh. Sau khi kiểm soát Baron, T1 đẩy mạnh tấn công. Peyz giành Triple Kill, giúp đội tuyển kết thúc ván đấu sau khoảng 35 phút.

Sang ván hai, T1 tiếp tục áp đảo khi giành ba mạng hạ gục từ tình huống tranh chấp Cua Kỳ Cục đầu trận. Faker với Cassiopeia kiểm soát đường giữa, còn Keria liên tục tạo cơ hội bắt người bằng Nautilus. KC cố gắng tìm kiếm lợi thế thông qua những pha tấn công Doran nhưng không thể thu hẹp khoảng cách. Peyz sử dụng Kai'Sa để kết thúc các pha giao tranh, giúp T1 nâng tỷ số lên 2-0.

Karmine Corp vùng lên, Peyz định đoạt trận đấu

Đối mặt nguy cơ bị loại, KC thay đổi cách tiếp cận trong ván ba. Đại diện châu Âu tập trung kiểm soát mục tiêu lớn, đồng thời tận dụng khả năng chia cắt đội hình từ Anivia của Kyeahoo.

Những pha dựng Tường Băng chính xác khiến T1 gặp khó khăn khi tổ chức giao tranh. KC lần lượt giành Baron, Linh Hồn Rồng Nước và Rồng Ngàn Tuổi trước khi tiến vào căn cứ đối phương. Dù Faker và Oner nỗ lực phòng ngự, T1 không thể ngăn KC phá hủy nhà chính sau khoảng 36 phút. Chiến thắng giúp đại diện LEC rút ngắn tỷ số xuống 1-2.

Bước vào ván bốn, hai đội tiếp tục giằng co trong giai đoạn đầu. KC tạo sức ép ở cánh trên, trong khi T1 chủ động trao đổi tài nguyên và kiểm soát các mục tiêu quan trọng.

Keria với Neeko mở giao tranh trúng nhiều thành viên KC, tạo điều kiện để Miss Fortune của Peyz tung Bão Đạn. Xạ thủ T1 giành Triple Kill, giúp đội tuyển chiếm hoàn toàn thế chủ động. Tận dụng Baron cùng Linh Hồn Rồng Hóa Kỹ, T1 lần lượt phá hủy các công trình phòng ngự trước khi kết thúc ván đấu, ấn định chiến thắng chung cuộc 3-1.

T1 đánh bại Karmine Corp (KC) với tỷ số 1-0 tại tứ kết CKTG 2026. Ảnh: LoL Esports VN.

Kết quả này giúp T1 trở thành đội tuyển cuối cùng góp mặt tại bán kết CKTG 2026. Đại diện LCK sẽ đối đầu Bilibili Gaming (BLG), tái hiện trận chung kết năm 2024. Peyz trở thành điểm sáng với tổng cộng 35 mạng hạ gục sau bốn ván đấu. Bên cạnh khả năng gây sát thương của xạ thủ, những pha mở giao tranh từ Keria góp phần quan trọng vào chiến thắng.

Việc KC dừng bước cũng khiến châu Âu không còn đại diện tại giải. Hai cặp bán kết CKTG 2026 vì vậy trở thành cuộc cạnh tranh giữa các đội tuyển Trung Quốc và Hàn Quốc.