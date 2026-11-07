IBM đưa máy tính lượng tử Quantum System Two vào hoạt động tại Chicago

Ngày 6/11/2026, IBM phối hợp với Đại học Chicago, chính quyền bang Illinois và Illinois Quantum and Microelectronics Park (IQMP) công bố đưa hệ thống máy tính lượng tử IBM Quantum System Two vào hoạt động tại Hyde Park Labs, thành phố Chicago, Mỹ.

Đây là máy tính lượng tử đầu tiên của IBM tại bang Illinois, đồng thời thuộc thế hệ hệ thống tiên tiến nhất mà hãng hiện cung cấp. Thiết bị sử dụng bộ xử lý Quantum Nighthawk, được IBM giới thiệu là chip lượng tử mạnh nhất hãng từng phát triển.

Theo Đại học Chicago, bộ xử lý Nighthawk có 120 qubit, kết nối thông qua 218 bộ ghép nối có thể điều chỉnh. Cấu trúc này cho phép thực hiện các mạch lượng tử phức tạp hơn so với thế hệ trước, đồng thời hỗ trợ kiểm soát lỗi trong quá trình tính toán.

Hệ thống hiện đặt tại tầng trệt tòa nhà Hyde Park Labs, số 5207 South Harper Avenue, gần khuôn viên Đại học Chicago. Đây là cơ sở nghiên cứu khai trương năm 2025, tập trung thúc đẩy hoạt động khoa học và khởi nghiệp công nghệ.

Hệ thống máy tính lượng tử IBM Quantum System Two tại Hyde Park Labs, Chicago, Mỹ. Ảnh: IBM.

IBM Quantum System Two sẽ đóng vai trò hạ tầng chủ chốt của Trung tâm Thuật toán Lượng tử Quốc gia Mỹ (NQAC), sáng kiến được thành lập năm 2024 tại Illinois với sự tham gia của IBM.

Thông qua trung tâm này, các trường đại học, phòng thí nghiệm quốc gia, doanh nghiệp và startup có thể hợp tác với các nhà nghiên cứu IBM để phát triển thuật toán, tìm kiếm ứng dụng điện toán lượng tử trong thực tế.

Một số hướng nghiên cứu đã được triển khai. Deloitte và AbbVie đang phối hợp với IBM và Đại học Northwestern nghiên cứu mô phỏng phân tử lượng tử phục vụ phát triển thuốc. Trong lĩnh vực năng lượng, EPRI cùng Đại học Illinois Urbana-Champaign tìm hiểu khả năng ứng dụng thuật toán tối ưu lượng tử nhằm nâng cao hiệu quả vận hành lưới điện.

Theo thông cáo của chính quyền Illinois, bang đã hỗ trợ 25 triệu USD thông qua khoản tài trợ phục vụ mua sắm thiết bị, chuẩn bị kỹ thuật và lắp đặt hệ thống, bao gồm kế hoạch di chuyển thiết bị trong tương lai.

Ông Arvind Krishna, Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành IBM, nhận định việc triển khai hệ thống đánh dấu bước tiến trong hợp tác nghiên cứu lượng tử giữa doanh nghiệp, trường đại học và các tổ chức tại Illinois.

Về lâu dài, Quantum System Two sẽ chuyển đến IQMP sau khi khu công nghệ này hoàn thành xây dựng. Hiện hệ thống vẫn hoạt động tại Hyde Park Labs, chưa chuyển sang địa điểm mới.

Việc đưa thiết bị vào vận hành tạo thêm điều kiện phát triển hạ tầng nghiên cứu lượng tử dùng chung. Tuy nhiên, những ứng dụng trong dược phẩm và năng lượng hiện chủ yếu ở giai đoạn nghiên cứu; các công bố chưa cung cấp số liệu độc lập chứng minh hiệu quả thương mại từ hệ thống mới.