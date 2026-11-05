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Doanh nghiệp Việt tìm cơ hội tham gia chuỗi cung ứng hàng không toàn cầu

Đình Tưởng
Đình Tưởng
10:04 | 05/11/2026
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Triển lãm VAF 2026 mở ra cơ hội hợp tác sản xuất, chuyển giao công nghệ và phát triển nhân lực, giúp doanh nghiệp Việt tiếp cận chuỗi cung ứng hàng không quốc tế.
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Ngày 4/11, Triển lãm và Diễn đàn Công nghiệp Hàng không Việt Nam 2026 (Vietnam Aerospace Forum 2026 - VAF 2026) khai mạc tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Hà Nội. Sự kiện diễn ra đến ngày 6/11, do BCI Aerospace - Advanced Business Events (ABE) tổ chức, phối hợp với Công ty Global Expo Việt Nam, với Airbus là đối tác chiến lược và Viettel là đối tác công nghiệp.

Theo thông tin từ ban tổ chức, VAF 2026 dự kiến quy tụ khoảng 500 đại biểu, 150 doanh nghiệp đến từ 15 quốc gia và vùng lãnh thổ, cùng 500 sinh viên và nhân lực trẻ. Sự kiện tập trung kết nối các nhà sản xuất thiết bị gốc (OEM), nhà cung ứng cấp 1, cấp 2, doanh nghiệp công nghệ và đơn vị bảo dưỡng, sửa chữa tàu bay.

Ông Lê Anh Tuấn - Thứ trưởng Xây dựng cùng các đại biểu tham quan tại triển lãm.
Ông Lê Anh Tuấn - Thứ trưởng Bộ Xây dựng cùng các đại biểu tham quan tại triển lãm.

Diễn đàn diễn ra trong bối cảnh thị trường hàng không Việt Nam tiếp tục tăng trưởng. Theo số liệu Cục Hàng không Việt Nam được công bố tại sự kiện, sáu tháng đầu năm 2026, thị trường vận chuyển hơn 45,49 triệu hành khách và 813.200 tấn hàng hóa, tăng lần lượt 9,8% và 16,4% so với cùng kỳ năm trước.

Đến cuối tháng 6/2026, các hãng hàng không Việt Nam khai thác 225 tàu bay. Việc mở rộng đội bay cùng quá trình phát triển các cảng hàng không Long Thành, Gia Bình đặt ra nhu cầu về linh kiện, thiết bị, dịch vụ kỹ thuật và nhân lực chuyên môn.

Phát biểu khai mạc, Thứ trưởng Bộ Xây dựng Lê Anh Tuấn nhận định Việt Nam có nhiều điều kiện thuận lợi để tăng cường hợp tác quốc tế trong lĩnh vực hàng không. Tuy nhiên, doanh nghiệp trong nước cần nâng cao năng lực công nghệ, quản lý chất lượng và giá trị gia tăng để tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng toàn cầu.

Theo Thứ trưởng, tàu bay Airbus hiện chiếm khoảng 80% đội tàu bay do các hãng hàng không Việt Nam khai thác. Đây là một trong những cơ sở để mở rộng hợp tác về bảo dưỡng, sửa chữa, sản xuất linh kiện và đào tạo nhân lực kỹ thuật.

Ông Khuất Việt Hùng, Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị Vietjet, phát biểu tại lễ khai mạc.
Ông Khuất Việt Hùng, Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị Vietjet, phát biểu tại lễ khai mạc.

Một điểm nhấn của VAF 2026 là các cuộc gặp giao thương B2B được sắp xếp trước giữa doanh nghiệp Việt Nam và đối tác quốc tế. Hoạt động này giúp các bên trao đổi trực tiếp về tiêu chuẩn kỹ thuật, nhu cầu mua sắm, năng lực cung ứng và khả năng triển khai hợ p đồng sản xuất.

Bên cạnh sản xuất truyền thống, chương trình hội nghị đề cập đến trí tuệ nhân tạo (AI), bản sao số (Digital Twin), bảo dưỡng dự báo, tự động hóa, robot và công nghệ sản xuất bồi đắp. Những giải pháp này mở ra hướng ứng dụng công nghệ số trong quản lý khai thác, tối ưu quy trình bảo dưỡng và nâng cao hiệu quả sản xuất hàng không.

Vấn đề nhân lực cũng được chú trọng. Theo lịch công bố của ban tổ chức, ngày 5/11 diễn ra chương trình dành cho sinh viên và nhân lực trẻ, kết nối cơ sở đào tạo với doanh nghiệp nhằm tìm hiểu nhu cầu tuyển dụng, kỹ năng chuyên môn và cơ hội nghề nghiệp trong ngành.

Quang cảnh buổi lễ khai mạc
Quang cảnh buổi lễ khai mạc

Cùng thời điểm, tại TP.HCM, chuỗi năm triển lãm công nghiệp diễn ra từ ngày 4 đến 6/11, bao phủ các lĩnh vực công nghiệp hỗ trợ, năng lượng, công nghệ xử lý nước, điều hòa không khí và hạ tầng số. Chương trình dự kiến thu hút hơn 800 doanh nghiệp từ trên 25 quốc gia và vùng lãnh thổ, phản ánh nhu cầu kết nối công nghệ và thị trường trong nhiều ngành công nghiệp.

Đối với lĩnh vực hàng không, Bộ Xây dựng định hướng thúc đẩy phát triển nhà cung ứng trong nước, thu hút đầu tư vào bảo dưỡng tàu bay, chuyển giao công nghệ, chuyển đổi số và hàng không xanh.

Từ các hoạt động kết nối tại VAF 2026, cơ hội đặt ra cho doanh nghiệp Việt không chỉ là tìm kiếm khách hàng quốc tế mà còn từng bước đáp ứng tiêu chuẩn sản xuất, xây dựng năng lực kỹ thuật và hình thành quan hệ cung ứng dài hạn. Việc chuyển các cuộc gặp gỡ thành hợp đồng thực tế sẽ là thước đo quan trọng đối với quá trình tham gia chuỗi giá trị hàng không toàn cầu.

Một số hình ảnh tại VAF26:

Doanh nghiệp Việt tìm cơ hội tham gia chuỗi cung ứng hàng không toàn cầu
Doanh nghiệp Việt tìm cơ hội tham gia chuỗi cung ứng hàng không toàn cầu
Doanh nghiệp Việt tìm cơ hội tham gia chuỗi cung ứng hàng không toàn cầu
Doanh nghiệp Việt tìm cơ hội tham gia chuỗi cung ứng hàng không toàn cầu
Doanh nghiệp Việt tìm cơ hội tham gia chuỗi cung ứng hàng không toàn cầu
Doanh nghiệp Việt tìm cơ hội tham gia chuỗi cung ứng hàng không toàn cầu
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Giá vàngTỷ giá

PNJ Giá mua Giá bán
TPHCM - PNJ 138,000 ▲1400K 142,000 ▲1400K
Hà Nội - PNJ 138,000 ▲1400K 142,000 ▲1400K
Đà Nẵng - PNJ 138,000 ▲1400K 142,000 ▲1400K
Miền Tây - PNJ 138,000 ▲1400K 142,000 ▲1400K
Tây Nguyên - PNJ 138,000 ▲1400K 142,000 ▲1400K
Đông Nam Bộ - PNJ 138,000 ▲1400K 142,000 ▲1400K
Cập nhật: 05/11/2026 19:00
AJC Giá mua Giá bán
Miếng SJC Hà Nội 13,950 ▲10K 14,250 ▲10K
Miếng SJC Nghệ An 13,950 ▲10K 14,250 ▲10K
Miếng SJC Thái Bình 13,950 ▲10K 14,250 ▲10K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội 13,850 ▲170K 14,250 ▲170K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An 13,850 ▲170K 14,250 ▲170K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình 13,850 ▲170K 14,250 ▲170K
Trang sức 99.9 13,530 ▲170K 14,130 ▲170K
Trang sức 99.99 13,540 ▲170K 14,140 ▲170K
Vàng 99.9 12,850 ▲200K
Vàng 99.99 13,000 ▲200K
Cập nhật: 05/11/2026 19:00
SJC Giá mua Giá bán
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,395 ▲1K 1,425 ▲1K
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 5 chỉ 1,395 ▲1K 14,252 ▲10K
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 1,395 ▲1K 14,253 ▲10K
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 138 ▼1227K 142 ▼1263K
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 138 ▼1227K 1,421 ▲15K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99,99% 136 ▼1209K 141 ▼1254K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99% 132,604 ▲1485K 139,604 ▲1485K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 75% 96,111 ▲1126K 105,911 ▲1126K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 68% 8,624 ▼76595K 9,604 ▼85415K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 61% 76,369 ▲915K 86,169 ▲915K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 58,3% 72,561 ▲874K 82,361 ▲874K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 41,7% 49,153 ▲626K 58,953 ▲626K
Miền Bắc - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,395 ▲1K 1,425 ▲1K
Hạ Long - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,395 ▲1K 1,425 ▲1K
Hải Phòng - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,395 ▲1K 1,425 ▲1K
Miền Trung - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,395 ▲1K 1,425 ▲1K
Huế - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,395 ▲1K 1,425 ▲1K
Quảng Ngãi - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,395 ▲1K 1,425 ▲1K
Nha Trang - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,395 ▲1K 1,425 ▲1K
Biên Hòa - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,395 ▲1K 1,425 ▲1K
Miền Tây - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,395 ▲1K 1,425 ▲1K
Bạc Liêu - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,395 ▲1K 1,425 ▲1K
Cà Mau - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,395 ▲1K 1,425 ▲1K
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