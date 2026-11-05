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STMicroelectronics đưa STM32G5 vào sản xuất phục vụ trung tâm dữ liệu AI

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08:16 | 05/11/2026
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STMicroelectronics công bố dòng vi điều khiển STM32G5 đang được sản xuất, phục vụ thiết kế bộ nguồn, robot và thiết bị năng lượng.
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Ngày 4/11/2026, tại Geneva (Thụy Sĩ), STMicroelectronics thông báo dòng vi điều khiển STM32G5 đã bước vào sản xuất. Sản phẩm hướng tới các hệ thống điều khiển công suất và động cơ theo thời gian thực, gồm bộ nguồn trung tâm dữ liệu AI, robot công nghiệp, biến tần điện mặt trời và thiết bị điện gió.

Theo nhà sản xuất, STM32G5 dùng lõi Arm Cortex-M33 xung nhịp 280 MHz, bộ nhớ Flash tích hợp từ 64 KB đến 512 KB, với nhiều lựa chọn đóng gói. Giá khởi điểm là 1,034 USD mỗi chip cho đơn hàng 10.000 chiếc. Mức giá này không bao gồm chi phí tích hợp, phát triển phần mềm và kiểm thử sản phẩm.

STMicroelectronics tuyên bố hiệu năng tính toán của STM32G5 gấp đôi thế hệ STM32G4. Trong phép đo CoreMark do hãng dẫn, chip mới đạt 1.136 điểm ở 280 MHz, so với 569 điểm của STM32G4 ở 170 MHz. Chỉ số này phản ánh hiệu năng xử lý, không đồng nghĩa bộ nguồn hoặc robot sử dụng chip mới sẽ tiết kiệm điện gấp đôi.

STM32G5 tích hợp bộ định thời độ phân giải cao 12 kênh, bộ mã hóa vị trí, mảng logic lập trình và bộ chuyển đổi tương tự - số 12 bit. Các ngoại vi này phục vụ đo lường tín hiệu, theo dõi vị trí động cơ và điều chỉnh quá trình đóng cắt linh kiện công suất, những công việc đòi hỏi phản hồi chính xác.

Dòng vi điều khiển STM32G5 của STMicroelectronics hướng tới điều khiển công suất, động cơ robot và hệ thống điện trong trung tâm dữ liệu AI. Ảnh: EE Times.
Dòng vi điều khiển STM32G5 của STMicroelectronics hướng tới điều khiển công suất, động cơ robot và hệ thống điện trong trung tâm dữ liệu AI. Ảnh: EE Times.

Trong trung tâm dữ liệu, tải điện của máy chủ thay đổi theo tác vụ AI. Theo STMicroelectronics, khả năng định thời cho phép kỹ sư xây dựng thuật toán điều chỉnh bộ nguồn linh hoạt theo tải, đồng thời khai thác linh kiện công suất silicon carbide (SiC) và gallium nitride (GaN) ở tần số chuyển mạch cao. Hiệu quả tiết kiệm năng lượng cuối cùng vẫn phải được kiểm chứng trên từng thiết kế.

Ở lĩnh vực robot, chip hướng tới điều khiển đồng thời nhiều động cơ và tiếp nhận tín hiệu cảm biến. Chẳng hạn, một bàn tay robot cần phối hợp nhiều chuyển động trong không gian nhỏ. Tốc độ xử lý chỉ là một yếu tố; độ chính xác còn phụ thuộc cảm biến, cơ khí và thuật toán điều khiển.

Về bảo mật, STM32G5 hỗ trợ Arm TrustZone, khởi động an toàn, bảo vệ khóa mật mã và các thư viện mật mã hậu lượng tử. Đây là những công cụ hỗ trợ nhà phát triển bảo vệ thiết bị và dữ liệu, không phải sự bảo đảm rằng mọi sản phẩm sử dụng chip đều đạt chứng nhận an toàn thông tin.

Hãng cung cấp thêm công cụ STM32CubeMX2, thư viện HAL2, các gói phần mềm điều khiển động cơ, nguồn điện số và bo mạch thử nghiệm. Bộ công cụ giúp kỹ sư đánh giá chức năng trước khi chuyển sang sản phẩm thương mại, nhưng việc thiết kế lại phần cứng và phần mềm vẫn có thể phát sinh chi phí.

Đối với doanh nghiệp Việt Nam phát triển bộ nguồn, biến tần hoặc robot, STM32G5 tạo thêm một lựa chọn linh kiện. Trước khi thay thế bộ điều khiển hiện có, đơn vị thiết kế cần so sánh khả năng tương thích, giá mua thực tế, nguồn cung, yêu cầu lập trình và hiệu quả đo được sau thử nghiệm.

STMicroelectronics dự kiến bổ sung các phiên bản STM32G5 hai lõi vào năm 2027. Hiện các thông số, giá bán và kết quả so sánh do nhà sản xuất công bố; chưa có dữ liệu độc lập chứng minh mức giảm điện năng cụ thể cho một hệ thống hoàn chỉnh.

chip STM32G5 vi điều khiển công suất chip điều khiển robot trung tâm dữ liệu AI Công nghiệp 4.0 Arm Cortex-M33 chip bán dẫn điều khiển động cơ tiết kiệm năng lượng bảo mật hậu lượng tử STM32G4 Sản xuất chip STM32G5 STMicroelectronics vi điều khiển STM32G5

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Giá vàngTỷ giá

PNJ Giá mua Giá bán
TPHCM - PNJ 138,000 ▲1400K 142,000 ▲1400K
Hà Nội - PNJ 138,000 ▲1400K 142,000 ▲1400K
Đà Nẵng - PNJ 138,000 ▲1400K 142,000 ▲1400K
Miền Tây - PNJ 138,000 ▲1400K 142,000 ▲1400K
Tây Nguyên - PNJ 138,000 ▲1400K 142,000 ▲1400K
Đông Nam Bộ - PNJ 138,000 ▲1400K 142,000 ▲1400K
Cập nhật: 05/11/2026 19:00
AJC Giá mua Giá bán
Miếng SJC Hà Nội 13,950 ▲10K 14,250 ▲10K
Miếng SJC Nghệ An 13,950 ▲10K 14,250 ▲10K
Miếng SJC Thái Bình 13,950 ▲10K 14,250 ▲10K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội 13,850 ▲170K 14,250 ▲170K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An 13,850 ▲170K 14,250 ▲170K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình 13,850 ▲170K 14,250 ▲170K
Trang sức 99.9 13,530 ▲170K 14,130 ▲170K
Trang sức 99.99 13,540 ▲170K 14,140 ▲170K
Vàng 99.9 12,850 ▲200K
Vàng 99.99 13,000 ▲200K
Cập nhật: 05/11/2026 19:00
SJC Giá mua Giá bán
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,395 ▲1K 1,425 ▲1K
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 5 chỉ 1,395 ▲1K 14,252 ▲10K
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 1,395 ▲1K 14,253 ▲10K
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 138 ▼1227K 142 ▼1263K
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 138 ▼1227K 1,421 ▲15K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99,99% 136 ▼1209K 141 ▼1254K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99% 132,604 ▲1485K 139,604 ▲1485K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 75% 96,111 ▲1126K 105,911 ▲1126K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 68% 8,624 ▼76595K 9,604 ▼85415K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 61% 76,369 ▲915K 86,169 ▲915K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 58,3% 72,561 ▲874K 82,361 ▲874K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 41,7% 49,153 ▲626K 58,953 ▲626K
Miền Bắc - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,395 ▲1K 1,425 ▲1K
Hạ Long - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,395 ▲1K 1,425 ▲1K
Hải Phòng - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,395 ▲1K 1,425 ▲1K
Miền Trung - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,395 ▲1K 1,425 ▲1K
Huế - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,395 ▲1K 1,425 ▲1K
Quảng Ngãi - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,395 ▲1K 1,425 ▲1K
Nha Trang - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,395 ▲1K 1,425 ▲1K
Biên Hòa - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,395 ▲1K 1,425 ▲1K
Miền Tây - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,395 ▲1K 1,425 ▲1K
Bạc Liêu - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,395 ▲1K 1,425 ▲1K
Cà Mau - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,395 ▲1K 1,425 ▲1K
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