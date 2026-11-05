Binance công bố điều tra sơ bộ: Công cụ AI nội bộ bị lợi dụng trong vụ tấn công ví

Ngày 3/11/2026, Binance công bố kết quả điều tra sơ bộ vụ tấn công ngày 29/10, xác định công cụ trí tuệ nhân tạo (AI) nội bộ là mắt xích bị lợi dụng để tiếp cận nhân sự vận hành hệ thống ví.

Theo Binance, đây là chiến dịch nhiều giai đoạn, kết hợp giả mạo tuyển dụng, cài mã độc, chiếm quyền máy tính và đánh cắp thông tin xác thực. Báo cáo không kết luận AI tự thực hiện giao dịch trái phép; công cụ này bị kẻ tấn công sử dụng làm bàn đạp mở rộng quyền truy cập.

Từ tháng 9, một kỹ sư phần mềm bị đối tượng giả danh nhà tuyển dụng tiếp cận. Trong cuộc phỏng vấn giả, người này được yêu cầu tải một bài tập lập trình chứa mã độc xuống máy tính làm việc, khiến thiết bị bị xâm nhập.

Đến ngày 20/10, từ máy tính đã bị chiếm quyền, kẻ tấn công lợi dụng công cụ AI nội bộ để tiếp cận hai kỹ sư khác thuộc bộ phận ví. Sau đó, chúng phát hiện một mã cấp quyền triển khai ứng dụng dạng container trên thiết bị của kỹ sư vận hành.

Ngày 29/10, kẻ tấn công dùng thông tin xác thực đánh cắp được, triển khai thành phần độc hại và tiếp cận hoạt động ký giao dịch ví. Các giao dịch trái phép xảy ra trên nhiều mạng blockchain. Binance phải tạm ngừng rút tiền, phối hợp đối tác phong tỏa tài sản và thu hồi các quyền cấp trái phép trên chuỗi.

Theo Binance, khoảng 6,34 tỷ USD tài sản số bị ảnh hưởng; trong đó 2,85 tỷ USD đã bị phong tỏa hoặc chặn lại, con số có thể thay đổi sau đối soát. Doanh nghiệp tuyên bố tự chịu thiệt hại, đồng thời bố trí nguồn lực bù đắp cho khách hàng. Đến ngày 31/10, 98% lượng token bị ảnh hưởng đã được bổ sung trở lại. Đây là tỷ lệ bù đắp, không phải tỷ lệ thu hồi từ tin tặc.

Binance cho biết đã xây dựng lại hệ thống ví và công cụ AI liên quan, thay thế thiết bị, vô hiệu hóa thông tin đăng nhập bị ảnh hưởng và tăng cường phát hiện bất thường. Doanh nghiệp đang mời chuyên gia an ninh mạng độc lập kiểm tra kết quả điều tra.

Vụ việc đặt ra vấn đề quản trị quyền truy cập khi công cụ AI được tích hợp với hệ thống phát triển phần mềm và hạ tầng tài chính. Một thiết bị bị xâm nhập có thể dẫn đến rủi ro lớn hơn nếu các quyền truy cập liên thông mà thiếu kiểm soát. Hiện kết quả vẫn là công bố sơ bộ của Binance, chưa có kết luận đánh giá độc lập hoàn chỉnh.