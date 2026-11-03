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Binance xử lý 4,65 tỷ USD rút tiền trong 9,5 giờ sau khi mở lại

Đình Tưởng

Đình Tưởng

10:22 | 03/11/2026
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Sau khi khôi phục một phần dịch vụ rút tiền ngày 1/11, Binance công bố xử lý 4,65 tỷ USD rút ra, với dòng tiền ròng âm khoảng 3,64 tỷ USD.
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Ngày 1/11/2026, sàn giao dịch tiền mã hóa Binance thông báo đã xử lý lượng giao dịch rút tiền trị giá 4,649 tỷ USD trong 9,5 giờ đầu tiên kể từ khi khôi phục dịch vụ sau sự cố bảo mật xảy ra cuối tháng 10.

Theo thông tin từ tài khoản chính thức Binance News trên nền tảng Binance Square, sàn bắt đầu mở lại chức năng rút tiền theo từng giai đoạn từ 6 giờ UTC ngày 1/11, tương đương 13 giờ cùng ngày theo giờ Việt Nam.

Đến 19 giờ 36 phút, toàn bộ 15 mạng blockchain và các tài sản thuộc giai đoạn khôi phục đầu tiên đã được mở lại chức năng rút tiền. Danh sách bao gồm các tài sản phổ biến như Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH), Tether (USDT), USD Coin (USDC), BNB, Solana (SOL) và XRP.

Trong khoảng thời gian từ 13 giờ đến 22 giờ 30 phút ngày 1/11, Binance ghi nhận tổng giá trị rút tiền đạt 4,649 tỷ USD, trong khi lượng tiền nạp vào đạt 1,01 tỷ USD. Chênh lệch giữa hai chiều giao dịch tương đương dòng tiền ra ròng khoảng 3,64 tỷ USD.

Binance khôi phục dịch vụ rút tiền theo từng giai đoạn sau sự cố bảo mật cuối tháng 10/2026. Ảnh minh họa: Canadian Lawyer.
Binance khôi phục dịch vụ rút tiền theo từng giai đoạn sau sự cố bảo mật cuối tháng 10/2026. Ảnh minh họa: Canadian Lawyer.

Theo Binance, lượng tiền rút ròng này tương đương khoảng 2,1% tổng tài sản trị giá 171 tỷ USD mà nền tảng công bố, căn cứ dữ liệu bằng chứng dự trữ ngày 28/10/2026.

Binance cho biết nhu cầu rút tiền tăng mạnh ngay sau khi dịch vụ được khôi phục, sau đó giảm dần và bắt đầu ổn định. Tuy nhiên, các số liệu về dòng tiền và đánh giá mức độ ổn định hiện chủ yếu dựa trên thông tin do doanh nghiệp cung cấp, chưa được kiểm chứng độc lập đầy đủ.

Việc xử lý hàng tỷ USD giao dịch trong thời gian ngắn cho thấy quy mô nhu cầu rút tài sản sau sự cố, nhưng chưa đủ để kết luận hệ thống đã hoàn toàn trở lại trạng thái bình thường.

Trước đó, Binance phải tạm dừng dịch vụ rút tiền để đánh giá an toàn, kiểm tra hạ tầng và xử lý ảnh hưởng từ vụ tấn công bảo mật. Doanh nghiệp cam kết tự chịu thiệt hại tài chính liên quan đến tài sản bị đánh cắp, không chuyển tổn thất sang người dùng.

Đối với những mạng và tài sản chưa được mở lại, Binance tiếp tục tiến hành kiểm tra trước khi công bố kế hoạch khôi phục tiếp theo. Điều này đồng nghĩa việc hoàn tất giai đoạn đầu chưa phải toàn bộ dịch vụ rút tiền đã hoạt động trở lại.

Binance cũng cho biết đã chụp dữ liệu dự trữ mới vào ngày 31/10 và bắt đầu tính toán bằng chứng mật mã không tiết lộ tri thức (ZKP). Báo cáo cập nhật dự kiến được công bố ngày 2/11, nhằm cung cấp thêm thông tin về tài sản dự trữ và khả năng bảo đảm số dư người dùng.

Tuy nhiên, bằng chứng dự trữ không thay thế hoàn toàn việc kiểm toán độc lập về tình hình tài chính, nghĩa vụ nợ và thanh khoản của sàn. Khả năng đáp ứng nhu cầu rút tiền cần được đánh giá thêm thông qua tiến độ khôi phục toàn bộ mạng lưới, giao dịch thực tế và dữ liệu tài sản có thể kiểm chứng.

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Giá vàngTỷ giá

PNJ Giá mua Giá bán
TPHCM - PNJ 134,900 138,900
Hà Nội - PNJ 134,900 138,900
Đà Nẵng - PNJ 134,900 138,900
Miền Tây - PNJ 134,900 138,900
Tây Nguyên - PNJ 134,900 138,900
Đông Nam Bộ - PNJ 134,900 138,900
Cập nhật: 04/11/2026 03:00
AJC Giá mua Giá bán
Miếng SJC Hà Nội 13,760 14,060
Miếng SJC Nghệ An 13,760 14,060
Miếng SJC Thái Bình 13,760 14,060
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội 13,530 13,930
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Nguyễn Đình Hiếu lập kỷ lục 4 lần liên tiếp vô địch PVOIL Cup

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Tứ kết CKTG 2026: T1 rộng cửa, DK đại chiến BLG

Tứ kết CKTG 2026: T1 rộng cửa, DK đại chiến BLG

Cầu thủ Mbappe bị tẩy chay tại thị trường game bóng đá Trung Quốc

Cầu thủ Mbappe bị tẩy chay tại thị trường game bóng đá Trung Quốc

Đại diện Việt Nam Team Secret Whales bị loại khỏi CKTG 2026

Đại diện Việt Nam Team Secret Whales bị loại khỏi CKTG 2026

Mỹ đề xuất luật bảo vệ quyền sở hữu game kỹ thuật số

Mỹ đề xuất luật bảo vệ quyền sở hữu game kỹ thuật số