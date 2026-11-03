Binance xử lý 4,65 tỷ USD rút tiền trong 9,5 giờ sau khi mở lại

Ngày 1/11/2026, sàn giao dịch tiền mã hóa Binance thông báo đã xử lý lượng giao dịch rút tiền trị giá 4,649 tỷ USD trong 9,5 giờ đầu tiên kể từ khi khôi phục dịch vụ sau sự cố bảo mật xảy ra cuối tháng 10.

Theo thông tin từ tài khoản chính thức Binance News trên nền tảng Binance Square, sàn bắt đầu mở lại chức năng rút tiền theo từng giai đoạn từ 6 giờ UTC ngày 1/11, tương đương 13 giờ cùng ngày theo giờ Việt Nam.

Đến 19 giờ 36 phút, toàn bộ 15 mạng blockchain và các tài sản thuộc giai đoạn khôi phục đầu tiên đã được mở lại chức năng rút tiền. Danh sách bao gồm các tài sản phổ biến như Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH), Tether (USDT), USD Coin (USDC), BNB, Solana (SOL) và XRP.

Trong khoảng thời gian từ 13 giờ đến 22 giờ 30 phút ngày 1/11, Binance ghi nhận tổng giá trị rút tiền đạt 4,649 tỷ USD, trong khi lượng tiền nạp vào đạt 1,01 tỷ USD. Chênh lệch giữa hai chiều giao dịch tương đương dòng tiền ra ròng khoảng 3,64 tỷ USD.

Binance khôi phục dịch vụ rút tiền theo từng giai đoạn sau sự cố bảo mật cuối tháng 10/2026. Ảnh minh họa: Canadian Lawyer.

Theo Binance, lượng tiền rút ròng này tương đương khoảng 2,1% tổng tài sản trị giá 171 tỷ USD mà nền tảng công bố, căn cứ dữ liệu bằng chứng dự trữ ngày 28/10/2026.

Binance cho biết nhu cầu rút tiền tăng mạnh ngay sau khi dịch vụ được khôi phục, sau đó giảm dần và bắt đầu ổn định. Tuy nhiên, các số liệu về dòng tiền và đánh giá mức độ ổn định hiện chủ yếu dựa trên thông tin do doanh nghiệp cung cấp, chưa được kiểm chứng độc lập đầy đủ.

Việc xử lý hàng tỷ USD giao dịch trong thời gian ngắn cho thấy quy mô nhu cầu rút tài sản sau sự cố, nhưng chưa đủ để kết luận hệ thống đã hoàn toàn trở lại trạng thái bình thường.

Trước đó, Binance phải tạm dừng dịch vụ rút tiền để đánh giá an toàn, kiểm tra hạ tầng và xử lý ảnh hưởng từ vụ tấn công bảo mật. Doanh nghiệp cam kết tự chịu thiệt hại tài chính liên quan đến tài sản bị đánh cắp, không chuyển tổn thất sang người dùng.

Đối với những mạng và tài sản chưa được mở lại, Binance tiếp tục tiến hành kiểm tra trước khi công bố kế hoạch khôi phục tiếp theo. Điều này đồng nghĩa việc hoàn tất giai đoạn đầu chưa phải toàn bộ dịch vụ rút tiền đã hoạt động trở lại.

Binance cũng cho biết đã chụp dữ liệu dự trữ mới vào ngày 31/10 và bắt đầu tính toán bằng chứng mật mã không tiết lộ tri thức (ZKP). Báo cáo cập nhật dự kiến được công bố ngày 2/11, nhằm cung cấp thêm thông tin về tài sản dự trữ và khả năng bảo đảm số dư người dùng.

Tuy nhiên, bằng chứng dự trữ không thay thế hoàn toàn việc kiểm toán độc lập về tình hình tài chính, nghĩa vụ nợ và thanh khoản của sàn. Khả năng đáp ứng nhu cầu rút tiền cần được đánh giá thêm thông qua tiến độ khôi phục toàn bộ mạng lưới, giao dịch thực tế và dữ liệu tài sản có thể kiểm chứng.