Chuyển động số
Chính sách số

Doanh nghiệp đổi mới công nghệ được hỗ trợ 50% lãi suất vay

Hậu Thạch

Hậu Thạch

10:10 | 03/11/2026
Chia sẻ
Theo dõi tạp chí Điện tử và Ứng dụng trên
Doanh nghiệp đầu tư ứng dụng, chuyển giao và đổi mới công nghệ có thể được Quỹ Đổi mới công nghệ quốc gia hỗ trợ 50% lãi suất vay, tối đa 6%/năm trong thời gian không quá 5 năm. Hồ sơ đợt 2 năm 2026 được tiếp nhận đến hết ngày 16/11.
Trốn đóng kinh phí công đoàn, doanh nghiệp có thể bị phạt 150 triệu đồng Đề xuất mở lối thoát cho 2,5 triệu mã số thuế 'ngủ quên' Chính phủ giảm 30% thuế thu nhập cho hộ kinh doanh, doanh nghiệp
Doanh nghiệp đổi mới công nghệ có thể được NATIF hỗ trợ 50% lãi suất vay, tối đa 6%/năm trong 5 năm. (Ảnh minh họa)
Doanh nghiệp đổi mới công nghệ có thể được NATIF hỗ trợ 50% lãi suất vay, tối đa 6%/năm trong 5 năm. (Ảnh minh họa)
Khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo đang được thúc đẩy gắn với nhu cầu nâng cao năng suất, chất lượng và năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp. Trong bối cảnh đó, chính sách hỗ trợ lãi suất vay của Quỹ Đổi mới công nghệ quốc gia (NATIF) tạo thêm cơ hội để doanh nghiệp đầu tư máy móc, thiết bị, dây chuyền sản xuất và triển khai các dự án đổi mới công nghệ.

Hỗ trợ tối đa 6% lãi suất vay mỗi năm

Theo thông báo của Quỹ Đổi mới công nghệ quốc gia, chương trình tiếp nhận hồ sơ đề nghị hỗ trợ lãi suất vay đợt 2 năm 2026 dành cho doanh nghiệp đầu tư ứng dụng, chuyển giao, đổi mới công nghệ và đổi mới sáng tạo.

Mức hỗ trợ bằng 50% lãi suất vay ghi trong hợp đồng tín dụng giữa doanh nghiệp và tổ chức tín dụng, nhưng không vượt quá 6%/năm. Thời gian hỗ trợ được tính từ khi quỹ quyết định phê duyệt đến khi doanh nghiệp hoàn thành nghĩa vụ trả nợ, tối đa 5 năm.

Đối tượng được xem xét hỗ trợ là doanh nghiệp có tư cách pháp nhân, thực hiện dự án hoặc phương án đầu tư thuộc phạm vi chương trình và sử dụng vốn vay từ tổ chức tín dụng được phép hoạt động tại Việt Nam.

Nguồn vốn vay có thể được sử dụng cho các nội dung đầu tư, đổi mới công nghệ theo quy định, trong đó có mua sắm máy móc, thiết bị và dây chuyền sản xuất.

Để được xem xét hỗ trợ, doanh nghiệp cần bảo đảm năng lực triển khai dự án, có đủ nguồn lực tài chính, nhân sự và cơ sở vật chất. Đồng thời, doanh nghiệp phải thực hiện đầy đủ nghĩa vụ báo cáo, cung cấp chứng từ và chấp hành việc kiểm tra, giám sát của quỹ.

Ưu tiên công nghệ chiến lược, nâng cao năng lực cạnh tranh

Việc xét duyệt hồ sơ căn cứ vào tính khả thi của dự án, khả năng ứng dụng trực tiếp và hiệu quả kinh tế hoặc tác động giải quyết các vấn đề xã hội. Các dự án cần góp phần nâng cao năng suất, chất lượng, năng lực cạnh tranh và bảo vệ môi trường.

Đáng chú ý, quỹ ưu tiên các dự án sử dụng công nghệ thuộc danh mục khuyến khích chuyển giao, công nghệ cao được ưu tiên đầu tư phát triển hoặc công nghệ chiến lược.

Bên cạnh đó, doanh nghiệp nhỏ và vừa, doanh nghiệp đổi mới công nghệ liên quan đến công nghệ chiến lược và các dự án có khả năng tạo mức tăng thêm của giá trị gia tăng từ 7% trở lên cũng thuộc nhóm được ưu tiên xem xét.

Theo cơ chế tiếp nhận, hồ sơ hợp lệ được đánh giá theo thứ tự thời gian cho đến khi sử dụng hết kinh phí. Vì vậy, doanh nghiệp có nhu cầu cần chủ động chuẩn bị hồ sơ, bảo đảm đáp ứng các điều kiện của chương trình và thời hạn tiếp nhận.

Thời hạn nhận hồ sơ đợt 2 năm 2026 là 24h ngày 16/11. Doanh nghiệp có thể nộp hồ sơ trực tuyến có chữ ký số tại địa chỉ oms.natif.vn hoặc gửi hồ sơ bản giấy đến trụ sở Quỹ Đổi mới công nghệ quốc gia.

Chính sách hỗ trợ lãi suất hướng tới tạo điều kiện cho doanh nghiệp huy động nguồn vốn đầu tư đổi mới công nghệ, từng bước cải thiện hiệu quả sản xuất, nâng cao chất lượng sản phẩm và tăng khả năng cạnh tranh trên thị trường.

khoa học công nghệ Đổi mới công nghệ hỗ trợ lãi suất vay Quỹ đổi mới công nghệ Quốc gia công nghệ chiến lược

Bài liên quan

Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng chủ trì hội nghị thúc đẩy khoa học công nghệ nông nghiệp phía Nam

Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng chủ trì hội nghị thúc đẩy khoa học công nghệ nông nghiệp phía Nam

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Thái Nguyên cần lấy khoa học công nghệ làm động lực phát triển

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Thái Nguyên cần lấy khoa học công nghệ làm động lực phát triển

Cà Mau lấy khoa học công nghệ làm động lực phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp

Cà Mau lấy khoa học công nghệ làm động lực phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp

Có thể bạn quan tâm

Từ tháng 1/2027 người dân có còn được mua bán điện thoại, máy tính cũ?

Từ tháng 1/2027 người dân có còn được mua bán điện thoại, máy tính cũ?

Không gian số
Từ ngày 1/1/2027, nhiều loại điện thoại, máy tính, máy ảnh và linh kiện điện tử đã qua sử dụng thuộc diện cấm nhập khẩu. Quy định mới cũng áp dụng với hàng tân trang, nhưng không đồng nghĩa cấm mua bán thiết bị cũ trong nước.
Từ tháng 11/2026: Không dùng điểm ưu tiên khi xét học bổng ngành khoa học cơ bản

Từ tháng 11/2026: Không dùng điểm ưu tiên khi xét học bổng ngành khoa học cơ bản

Giáo dục số
Từ tháng 11/2026, ba thông tư mới của Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) liên quan đến chính sách học bổng, hoạt động của Ban đại diện cha mẹ học sinh và tổ chức hoạt động giáo dục tại trường phổ thông chính thức có hiệu lực, với nhiều quy định đáng chú ý.
Bộ GD-ĐT: Đại học không được ép đóng gộp học phí

Bộ GD-ĐT: Đại học không được ép đóng gộp học phí

Giáo dục số
Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các cơ sở giáo dục đại học thực hiện thu học phí định kỳ hằng tháng, chỉ thu một lần cho cả học kỳ hoặc năm học khi người học tự nguyện. Mức thu học phí phải bảo đảm đúng quy định, công khai, minh bạch và không điều chỉnh tùy tiện.
Chính phủ giảm 30% thuế thu nhập cho hộ kinh doanh, doanh nghiệp

Chính phủ giảm 30% thuế thu nhập cho hộ kinh doanh, doanh nghiệp

Chính sách số
Mới đây, Chính phủ ban hành Nghị định 398/2026/NĐ-CP, giảm 30% số thuế thu nhập cá nhân và thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp trong hai năm 2026, 2027 đối với cá nhân kinh doanh, doanh nghiệp đáp ứng điều kiện doanh thu không quá 10 tỷ đồng/năm.
Tháng 11/2026: Loạt chính sách mới chính thức có hiệu lực

Tháng 11/2026: Loạt chính sách mới chính thức có hiệu lực

Chính sách số
Từ tháng 11/2026, nhiều chính sách mới có hiệu lực, nổi bật là các chính sách liên quan đến nhóm ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện/phương án bảo đảm về an ninh, trật tự; lĩnh vực kinh doanh xổ số; tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô; về tuyển dụng người Việt Nam làm việc cho tổ chức nước ngoài tại Việt Nam; lĩnh vực dữ liệu; phổ cập giáo dục mầm non.
Xem thêm

Đọc nhiều

Nguyễn Đình Hiếu lập kỷ lục 4 lần liên tiếp vô địch PVOIL Cup

Nguyễn Đình Hiếu lập kỷ lục 4 lần liên tiếp vô địch PVOIL Cup

Singapore ngừng dùng số căn cước để xác thực danh tính

Singapore ngừng dùng số căn cước để xác thực danh tính

Kỹ sư hàng không nêu manh mối mới về vụ mất tích MH370

Kỹ sư hàng không nêu manh mối mới về vụ mất tích MH370

Vì sao Mbappé bị tẩy chay tại Trung Quốc?

Vì sao Mbappé bị tẩy chay tại Trung Quốc?

Motorola chính thức gia nhập thị trường tablet Việt Nam

Motorola chính thức gia nhập thị trường tablet Việt Nam

Editor'sChoice

Ford Mustang Mach-E: SUV điện hiệu năng cao của năm

Ford Mustang Mach-E: SUV điện hiệu năng cao của năm

TRULIVA UR61096H: Máy lọc nước RO âm tủ bếp của năm

TRULIVA UR61096H: Máy lọc nước RO âm tủ bếp của năm

OPPO Find X9 Series: smartphone cao cấp của năm

OPPO Find X9 Series: smartphone cao cấp của năm

Hà Nội
TP Hồ Chí Minh
Đà Nẵng
Quảng Bình
Thừa Thiên Huế
Hà Giang
Hải Phòng
Khánh Hòa
Nghệ An
Phan Thiết
Hà Nội

25°C

Cảm giác: 25°C
bầu trời quang đãng
Thứ năm, 05/11/2026 00:00
25°C
Thứ năm, 05/11/2026 03:00
30°C
Thứ năm, 05/11/2026 06:00
31°C
Thứ năm, 05/11/2026 09:00
30°C
Thứ năm, 05/11/2026 12:00
27°C
Thứ năm, 05/11/2026 15:00
26°C
Thứ năm, 05/11/2026 18:00
25°C
Thứ năm, 05/11/2026 21:00
25°C
Thứ sáu, 06/11/2026 00:00
25°C
Thứ sáu, 06/11/2026 03:00
30°C
Thứ sáu, 06/11/2026 06:00
32°C
Thứ sáu, 06/11/2026 09:00
30°C
Thứ sáu, 06/11/2026 12:00
27°C
Thứ sáu, 06/11/2026 15:00
25°C
Thứ sáu, 06/11/2026 18:00
25°C
Thứ sáu, 06/11/2026 21:00
24°C
Thứ bảy, 07/11/2026 00:00
24°C
Thứ bảy, 07/11/2026 03:00
28°C
Thứ bảy, 07/11/2026 06:00
29°C
Thứ bảy, 07/11/2026 09:00
29°C
Thứ bảy, 07/11/2026 12:00
25°C
Thứ bảy, 07/11/2026 15:00
25°C
Thứ bảy, 07/11/2026 18:00
24°C
Thứ bảy, 07/11/2026 21:00
23°C
Chủ nhật, 08/11/2026 00:00
23°C
Chủ nhật, 08/11/2026 03:00
25°C
Chủ nhật, 08/11/2026 06:00
28°C
Chủ nhật, 08/11/2026 09:00
26°C
Chủ nhật, 08/11/2026 12:00
25°C
Chủ nhật, 08/11/2026 15:00
24°C
Chủ nhật, 08/11/2026 18:00
23°C
TP Hồ Chí Minh

27°C

Cảm giác: 31°C
mây cụm
Thứ năm, 05/11/2026 00:00
26°C
Thứ năm, 05/11/2026 03:00
31°C
Thứ năm, 05/11/2026 06:00
33°C
Thứ năm, 05/11/2026 09:00
30°C
Thứ năm, 05/11/2026 12:00
26°C
Thứ năm, 05/11/2026 15:00
26°C
Thứ năm, 05/11/2026 18:00
25°C
Thứ năm, 05/11/2026 21:00
24°C
Thứ sáu, 06/11/2026 00:00
25°C
Thứ sáu, 06/11/2026 03:00
30°C
Thứ sáu, 06/11/2026 06:00
33°C
Thứ sáu, 06/11/2026 09:00
30°C
Thứ sáu, 06/11/2026 12:00
26°C
Thứ sáu, 06/11/2026 15:00
25°C
Thứ sáu, 06/11/2026 18:00
25°C
Thứ sáu, 06/11/2026 21:00
24°C
Thứ bảy, 07/11/2026 00:00
26°C
Thứ bảy, 07/11/2026 03:00
31°C
Thứ bảy, 07/11/2026 06:00
33°C
Thứ bảy, 07/11/2026 09:00
30°C
Thứ bảy, 07/11/2026 12:00
26°C
Thứ bảy, 07/11/2026 15:00
25°C
Thứ bảy, 07/11/2026 18:00
24°C
Thứ bảy, 07/11/2026 21:00
25°C
Chủ nhật, 08/11/2026 00:00
25°C
Chủ nhật, 08/11/2026 03:00
31°C
Chủ nhật, 08/11/2026 06:00
34°C
Chủ nhật, 08/11/2026 09:00
29°C
Chủ nhật, 08/11/2026 12:00
26°C
Chủ nhật, 08/11/2026 15:00
25°C
Chủ nhật, 08/11/2026 18:00
24°C
Đà Nẵng

27°C

Cảm giác: 27°C
mây đen u ám
Thứ năm, 05/11/2026 00:00
27°C
Thứ năm, 05/11/2026 03:00
29°C
Thứ năm, 05/11/2026 06:00
30°C
Thứ năm, 05/11/2026 09:00
29°C
Thứ năm, 05/11/2026 12:00
28°C
Thứ năm, 05/11/2026 15:00
26°C
Thứ năm, 05/11/2026 18:00
26°C
Thứ năm, 05/11/2026 21:00
25°C
Thứ sáu, 06/11/2026 00:00
26°C
Thứ sáu, 06/11/2026 03:00
27°C
Thứ sáu, 06/11/2026 06:00
28°C
Thứ sáu, 06/11/2026 09:00
27°C
Thứ sáu, 06/11/2026 12:00
26°C
Thứ sáu, 06/11/2026 15:00
26°C
Thứ sáu, 06/11/2026 18:00
26°C
Thứ sáu, 06/11/2026 21:00
25°C
Thứ bảy, 07/11/2026 00:00
25°C
Thứ bảy, 07/11/2026 03:00
27°C
Thứ bảy, 07/11/2026 06:00
27°C
Thứ bảy, 07/11/2026 09:00
27°C
Thứ bảy, 07/11/2026 12:00
26°C
Thứ bảy, 07/11/2026 15:00
25°C
Thứ bảy, 07/11/2026 18:00
25°C
Thứ bảy, 07/11/2026 21:00
25°C
Chủ nhật, 08/11/2026 00:00
25°C
Chủ nhật, 08/11/2026 03:00
27°C
Chủ nhật, 08/11/2026 06:00
27°C
Chủ nhật, 08/11/2026 09:00
27°C
Chủ nhật, 08/11/2026 12:00
26°C
Chủ nhật, 08/11/2026 15:00
25°C
Chủ nhật, 08/11/2026 18:00
25°C
Quảng Bình

21°C

Cảm giác: 22°C
mây cụm
Thứ năm, 05/11/2026 00:00
22°C
Thứ năm, 05/11/2026 03:00
27°C
Thứ năm, 05/11/2026 06:00
26°C
Thứ năm, 05/11/2026 09:00
24°C
Thứ năm, 05/11/2026 12:00
22°C
Thứ năm, 05/11/2026 15:00
21°C
Thứ năm, 05/11/2026 18:00
21°C
Thứ năm, 05/11/2026 21:00
21°C
Thứ sáu, 06/11/2026 00:00
22°C
Thứ sáu, 06/11/2026 03:00
26°C
Thứ sáu, 06/11/2026 06:00
26°C
Thứ sáu, 06/11/2026 09:00
25°C
Thứ sáu, 06/11/2026 12:00
21°C
Thứ sáu, 06/11/2026 15:00
21°C
Thứ sáu, 06/11/2026 18:00
21°C
Thứ sáu, 06/11/2026 21:00
21°C
Thứ bảy, 07/11/2026 00:00
22°C
Thứ bảy, 07/11/2026 03:00
26°C
Thứ bảy, 07/11/2026 06:00
26°C
Thứ bảy, 07/11/2026 09:00
25°C
Thứ bảy, 07/11/2026 12:00
21°C
Thứ bảy, 07/11/2026 15:00
21°C
Thứ bảy, 07/11/2026 18:00
20°C
Thứ bảy, 07/11/2026 21:00
21°C
Chủ nhật, 08/11/2026 00:00
21°C
Chủ nhật, 08/11/2026 03:00
23°C
Chủ nhật, 08/11/2026 06:00
24°C
Chủ nhật, 08/11/2026 09:00
23°C
Chủ nhật, 08/11/2026 12:00
20°C
Chủ nhật, 08/11/2026 15:00
20°C
Chủ nhật, 08/11/2026 18:00
20°C
Thừa Thiên Huế

26°C

Cảm giác: 26°C
mây cụm
Thứ năm, 05/11/2026 00:00
27°C
Thứ năm, 05/11/2026 03:00
31°C
Thứ năm, 05/11/2026 06:00
33°C
Thứ năm, 05/11/2026 09:00
30°C
Thứ năm, 05/11/2026 12:00
29°C
Thứ năm, 05/11/2026 15:00
23°C
Thứ năm, 05/11/2026 18:00
22°C
Thứ năm, 05/11/2026 21:00
22°C
Thứ sáu, 06/11/2026 00:00
23°C
Thứ sáu, 06/11/2026 03:00
30°C
Thứ sáu, 06/11/2026 06:00
30°C
Thứ sáu, 06/11/2026 09:00
27°C
Thứ sáu, 06/11/2026 12:00
23°C
Thứ sáu, 06/11/2026 15:00
23°C
Thứ sáu, 06/11/2026 18:00
22°C
Thứ sáu, 06/11/2026 21:00
21°C
Thứ bảy, 07/11/2026 00:00
23°C
Thứ bảy, 07/11/2026 03:00
29°C
Thứ bảy, 07/11/2026 06:00
27°C
Thứ bảy, 07/11/2026 09:00
26°C
Thứ bảy, 07/11/2026 12:00
22°C
Thứ bảy, 07/11/2026 15:00
22°C
Thứ bảy, 07/11/2026 18:00
21°C
Thứ bảy, 07/11/2026 21:00
21°C
Chủ nhật, 08/11/2026 00:00
22°C
Chủ nhật, 08/11/2026 03:00
28°C
Chủ nhật, 08/11/2026 06:00
27°C
Chủ nhật, 08/11/2026 09:00
26°C
Chủ nhật, 08/11/2026 12:00
22°C
Chủ nhật, 08/11/2026 15:00
22°C
Chủ nhật, 08/11/2026 18:00
21°C
Hà Giang

23°C

Cảm giác: 24°C
mây đen u ám
Thứ năm, 05/11/2026 00:00
23°C
Thứ năm, 05/11/2026 03:00
26°C
Thứ năm, 05/11/2026 06:00
28°C
Thứ năm, 05/11/2026 09:00
26°C
Thứ năm, 05/11/2026 12:00
24°C
Thứ năm, 05/11/2026 15:00
24°C
Thứ năm, 05/11/2026 18:00
23°C
Thứ năm, 05/11/2026 21:00
23°C
Thứ sáu, 06/11/2026 00:00
23°C
Thứ sáu, 06/11/2026 03:00
26°C
Thứ sáu, 06/11/2026 06:00
29°C
Thứ sáu, 06/11/2026 09:00
26°C
Thứ sáu, 06/11/2026 12:00
23°C
Thứ sáu, 06/11/2026 15:00
23°C
Thứ sáu, 06/11/2026 18:00
23°C
Thứ sáu, 06/11/2026 21:00
22°C
Thứ bảy, 07/11/2026 00:00
22°C
Thứ bảy, 07/11/2026 03:00
23°C
Thứ bảy, 07/11/2026 06:00
24°C
Thứ bảy, 07/11/2026 09:00
24°C
Thứ bảy, 07/11/2026 12:00
22°C
Thứ bảy, 07/11/2026 15:00
22°C
Thứ bảy, 07/11/2026 18:00
22°C
Thứ bảy, 07/11/2026 21:00
21°C
Chủ nhật, 08/11/2026 00:00
21°C
Chủ nhật, 08/11/2026 03:00
24°C
Chủ nhật, 08/11/2026 06:00
26°C
Chủ nhật, 08/11/2026 09:00
25°C
Chủ nhật, 08/11/2026 12:00
22°C
Chủ nhật, 08/11/2026 15:00
21°C
Chủ nhật, 08/11/2026 18:00
21°C
Hải Phòng

25°C

Cảm giác: 26°C
bầu trời quang đãng
Thứ năm, 05/11/2026 00:00
26°C
Thứ năm, 05/11/2026 03:00
31°C
Thứ năm, 05/11/2026 06:00
32°C
Thứ năm, 05/11/2026 09:00
30°C
Thứ năm, 05/11/2026 12:00
27°C
Thứ năm, 05/11/2026 15:00
26°C
Thứ năm, 05/11/2026 18:00
25°C
Thứ năm, 05/11/2026 21:00
25°C
Thứ sáu, 06/11/2026 00:00
26°C
Thứ sáu, 06/11/2026 03:00
31°C
Thứ sáu, 06/11/2026 06:00
31°C
Thứ sáu, 06/11/2026 09:00
30°C
Thứ sáu, 06/11/2026 12:00
27°C
Thứ sáu, 06/11/2026 15:00
26°C
Thứ sáu, 06/11/2026 18:00
26°C
Thứ sáu, 06/11/2026 21:00
25°C
Thứ bảy, 07/11/2026 00:00
26°C
Thứ bảy, 07/11/2026 03:00
29°C
Thứ bảy, 07/11/2026 06:00
29°C
Thứ bảy, 07/11/2026 09:00
28°C
Thứ bảy, 07/11/2026 12:00
26°C
Thứ bảy, 07/11/2026 15:00
25°C
Thứ bảy, 07/11/2026 18:00
25°C
Thứ bảy, 07/11/2026 21:00
24°C
Chủ nhật, 08/11/2026 00:00
25°C
Chủ nhật, 08/11/2026 03:00
27°C
Chủ nhật, 08/11/2026 06:00
28°C
Chủ nhật, 08/11/2026 09:00
27°C
Chủ nhật, 08/11/2026 12:00
25°C
Chủ nhật, 08/11/2026 15:00
24°C
Chủ nhật, 08/11/2026 18:00
24°C
Khánh Hòa

23°C

Cảm giác: 24°C
mây cụm
Thứ năm, 05/11/2026 00:00
25°C
Thứ năm, 05/11/2026 03:00
32°C
Thứ năm, 05/11/2026 06:00
33°C
Thứ năm, 05/11/2026 09:00
29°C
Thứ năm, 05/11/2026 12:00
24°C
Thứ năm, 05/11/2026 15:00
23°C
Thứ năm, 05/11/2026 18:00
23°C
Thứ năm, 05/11/2026 21:00
23°C
Thứ sáu, 06/11/2026 00:00
25°C
Thứ sáu, 06/11/2026 03:00
32°C
Thứ sáu, 06/11/2026 06:00
32°C
Thứ sáu, 06/11/2026 09:00
29°C
Thứ sáu, 06/11/2026 12:00
24°C
Thứ sáu, 06/11/2026 15:00
23°C
Thứ sáu, 06/11/2026 18:00
23°C
Thứ sáu, 06/11/2026 21:00
22°C
Thứ bảy, 07/11/2026 00:00
25°C
Thứ bảy, 07/11/2026 03:00
31°C
Thứ bảy, 07/11/2026 06:00
32°C
Thứ bảy, 07/11/2026 09:00
29°C
Thứ bảy, 07/11/2026 12:00
24°C
Thứ bảy, 07/11/2026 15:00
23°C
Thứ bảy, 07/11/2026 18:00
22°C
Thứ bảy, 07/11/2026 21:00
22°C
Chủ nhật, 08/11/2026 00:00
24°C
Chủ nhật, 08/11/2026 03:00
28°C
Chủ nhật, 08/11/2026 06:00
24°C
Chủ nhật, 08/11/2026 09:00
24°C
Chủ nhật, 08/11/2026 12:00
22°C
Chủ nhật, 08/11/2026 15:00
22°C
Chủ nhật, 08/11/2026 18:00
22°C
Nghệ An

21°C

Cảm giác: 22°C
mây rải rác
Thứ năm, 05/11/2026 00:00
22°C
Thứ năm, 05/11/2026 03:00
29°C
Thứ năm, 05/11/2026 06:00
28°C
Thứ năm, 05/11/2026 09:00
25°C
Thứ năm, 05/11/2026 12:00
22°C
Thứ năm, 05/11/2026 15:00
22°C
Thứ năm, 05/11/2026 18:00
22°C
Thứ năm, 05/11/2026 21:00
21°C
Thứ sáu, 06/11/2026 00:00
22°C
Thứ sáu, 06/11/2026 03:00
26°C
Thứ sáu, 06/11/2026 06:00
29°C
Thứ sáu, 06/11/2026 09:00
25°C
Thứ sáu, 06/11/2026 12:00
22°C
Thứ sáu, 06/11/2026 15:00
21°C
Thứ sáu, 06/11/2026 18:00
21°C
Thứ sáu, 06/11/2026 21:00
21°C
Thứ bảy, 07/11/2026 00:00
21°C
Thứ bảy, 07/11/2026 03:00
27°C
Thứ bảy, 07/11/2026 06:00
29°C
Thứ bảy, 07/11/2026 09:00
24°C
Thứ bảy, 07/11/2026 12:00
21°C
Thứ bảy, 07/11/2026 15:00
20°C
Thứ bảy, 07/11/2026 18:00
20°C
Thứ bảy, 07/11/2026 21:00
20°C
Chủ nhật, 08/11/2026 00:00
20°C
Chủ nhật, 08/11/2026 03:00
25°C
Chủ nhật, 08/11/2026 06:00
25°C
Chủ nhật, 08/11/2026 09:00
23°C
Chủ nhật, 08/11/2026 12:00
20°C
Chủ nhật, 08/11/2026 15:00
20°C
Chủ nhật, 08/11/2026 18:00
20°C
Phan Thiết

25°C

Cảm giác: 26°C
mây cụm
Thứ năm, 05/11/2026 00:00
26°C
Thứ năm, 05/11/2026 03:00
29°C
Thứ năm, 05/11/2026 06:00
30°C
Thứ năm, 05/11/2026 09:00
28°C
Thứ năm, 05/11/2026 12:00
26°C
Thứ năm, 05/11/2026 15:00
25°C
Thứ năm, 05/11/2026 18:00
24°C
Thứ năm, 05/11/2026 21:00
24°C
Thứ sáu, 06/11/2026 00:00
25°C
Thứ sáu, 06/11/2026 03:00
29°C
Thứ sáu, 06/11/2026 06:00
30°C
Thứ sáu, 06/11/2026 09:00
28°C
Thứ sáu, 06/11/2026 12:00
26°C
Thứ sáu, 06/11/2026 15:00
25°C
Thứ sáu, 06/11/2026 18:00
25°C
Thứ sáu, 06/11/2026 21:00
24°C
Thứ bảy, 07/11/2026 00:00
25°C
Thứ bảy, 07/11/2026 03:00
29°C
Thứ bảy, 07/11/2026 06:00
30°C
Thứ bảy, 07/11/2026 09:00
28°C
Thứ bảy, 07/11/2026 12:00
26°C
Thứ bảy, 07/11/2026 15:00
25°C
Thứ bảy, 07/11/2026 18:00
24°C
Thứ bảy, 07/11/2026 21:00
23°C
Chủ nhật, 08/11/2026 00:00
25°C
Chủ nhật, 08/11/2026 03:00
27°C
Chủ nhật, 08/11/2026 06:00
30°C
Chủ nhật, 08/11/2026 09:00
26°C
Chủ nhật, 08/11/2026 12:00
24°C
Chủ nhật, 08/11/2026 15:00
24°C
Chủ nhật, 08/11/2026 18:00
23°C

Giá vàngTỷ giá

PNJ Giá mua Giá bán
TPHCM - PNJ 134,900 138,900
Hà Nội - PNJ 134,900 138,900
Đà Nẵng - PNJ 134,900 138,900
Miền Tây - PNJ 134,900 138,900
Tây Nguyên - PNJ 134,900 138,900
Đông Nam Bộ - PNJ 134,900 138,900
Cập nhật: 04/11/2026 03:00
AJC Giá mua Giá bán
Miếng SJC Hà Nội 13,760 14,060
Miếng SJC Nghệ An 13,760 14,060
Miếng SJC Thái Bình 13,760 14,060
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội 13,530 13,930
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An 13,530 13,930
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình 13,530 13,930
Trang sức 99.9 13,210 13,810
Trang sức 99.99 13,220 13,820
Vàng 99.9 12,650
Vàng 99.99 12,800
Cập nhật: 04/11/2026 03:00
SJC Giá mua Giá bán
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,376 1,406
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 5 chỉ 1,376 14,062
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 1,376 14,063
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 1,337 1,377
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 1,337 1,378
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99,99% 1,317 1,367
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99% 128,347 135,347
Hồ Chí Minh - Nữ trang 75% 92,885 102,685
Hồ Chí Minh - Nữ trang 68% 83,315 93,115
Hồ Chí Minh - Nữ trang 61% 73,745 83,545
Hồ Chí Minh - Nữ trang 58,3% 70,054 79,854
Hồ Chí Minh - Nữ trang 41,7% 4,736 5,716
Miền Bắc - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,376 1,406
Hạ Long - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,376 1,406
Hải Phòng - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,376 1,406
Miền Trung - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,376 1,406
Huế - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,376 1,406
Quảng Ngãi - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,376 1,406
Nha Trang - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,376 1,406
Biên Hòa - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,376 1,406
Miền Tây - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,376 1,406
Bạc Liêu - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,376 1,406
Cà Mau - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,376 1,406
Cập nhật: 04/11/2026 03:00
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng TCB
AUD 17442 17715 18291
CAD 17922 18197 18816
CHF 30830 31207 31850
CNY 0 3818 3915
EUR 28183 28399 29479
GBP 33742 34131 35081
HKD 0 3153 3355
JPY 156 159 166
KRW 0 18 20
NZD 0 14177 14766
SGD 19575 19856 20425
THB 678 741 795
USD (1,2) 25501 0 0
USD (5,10,20) 25539 0 0
USD (50,100) 25566 25580 25950
Cập nhật: 04/11/2026 03:00
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng BIDV
USD 25,570 25,570 25,950
USD(1-2-5) 24,548 - -
USD(10-20) 24,548 - -
EUR 28,258 28,281 29,627
JPY 158.56 158.85 168.49
GBP 33,935 34,027 35,209
AUD 17,608 17,672 18,350
CAD 18,096 18,154 18,827
CHF 31,146 31,243 32,167
SGD 19,692 19,753 20,531
CNY - 3,786 3,932
HKD 3,216 3,226 3,362
KRW 17.66 18.42 20.04
THB 727.64 736.63 788.6
NZD 14,150 14,281 14,707
SEK - 2,584 2,677
DKK - 3,791 3,926
NOK - 2,738 2,835
LAK - 0.87 1.21
MYR 5,905.28 - 6,666.31
TWD 708.96 - 859.03
SAR - 6,744.86 7,105.77
KWD - 81,365 86,591
AED - 6,759 7,285
Cập nhật: 04/11/2026 03:00
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng Agribank
USD 25,560 25,590 25,970
EUR 28,249 28,391 29,619
GBP 33,915 34,085 35,120
HKD 3,212 3,231 3,349
CHF 30,918 31,073 32,022
JPY 158.43 160.03 168.01
AUD 17,663 17,788 18,384
SGD 19,698 19,877 20,473
THB 733 748 785
CAD 18,042 18,169 18,766
NZD 14,220 14,774
KRW 18.53 20.50
Cập nhật: 04/11/2026 03:00
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng Sacombank
USD 25575 25575 25955
AUD 17613 17713 18644
CAD 18098 18198 19211
CHF 31098 31128 32701
CNY 3802 3827 3962.1
CZK 0 1130 0
DKK 0 3845 0
EUR 28376 28406 30131
GBP 34071 34121 35879
HKD 0 3300 0
JPY 159.39 159.89 170.44
KHR 0 6.097 0
KRW 0 19 0
LAK 0 1.0945 0
MYR 0 6450 0
NOK 0 2778 0
NZD 0 14277 0
PHP 0 373 0
SEK 0 2605 0
SGD 19735 19865 20586
THB 0 708.2 0
TWD 0 785 0
SJC 9999 13760000 13760000 14060000
SBJ 12000000 12000000 14060000
Cập nhật: 04/11/2026 03:00
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng OCB
USD100 25,451 25,571 25,870
USD20 25,421 25,571 25,870
USD1 25,401 25,571 25,870
AUD 17,560 17,710 18,878
EUR 28,159 28,259 29,920
CAD 18,031 18,131 19,439
SGD 19,805 19,955 20,801
JPY 160.07 161.57 167.15
GBP 33,919 34,069 35,466
XAU 13,818,000 0 14,122,000
CNY 0 3,777 0
THB 0 737 0
CHF 0 0 0
KRW 0 0 0
Cập nhật: 04/11/2026 03:00

Điện tử tiêu dùng

Mobile Computing Gia dụng Văn phòng Nghe - Nhìn E-Fashion
Samsung chính thức ra mắt Trợ lý AI TV hiểu Tiếng Việt

Samsung chính thức ra mắt Trợ lý AI TV hiểu Tiếng Việt

Quyết tâm theo đuổi dòng smartphone concert, vivo chính thức lên kệ vivo X500 Series

Quyết tâm theo đuổi dòng smartphone concert, vivo chính thức lên kệ vivo X500 Series

Từ tháng 1/2027 người dân có còn được mua bán điện thoại, máy tính cũ?

Từ tháng 1/2027 người dân có còn được mua bán điện thoại, máy tính cũ?

Thẻ nhớ Amber CB500 PRO CFexpress 4.0 Type B cho phép quay video 12K

Thẻ nhớ Amber CB500 PRO CFexpress 4.0 Type B cho phép quay video 12K

Công nghệ số

AI Blockchain Bảo mật Viễn thông - Internet Xu hướng Phần mềm - Ứng dụng
Vì sao Ấn Độ cần

Vì sao Ấn Độ cần 'luật chơi' riêng cho AI trong viễn thông?

Triều Tiên phủ nhận liên quan vụ hack Binance

Triều Tiên phủ nhận liên quan vụ hack Binance

Chip bảo mật VGC v1.0 vượt đo kiểm, đã tích hợp vào USB mẫu

Chip bảo mật VGC v1.0 vượt đo kiểm, đã tích hợp vào USB mẫu

Bản đồ số Văn hóa Việt Nam ra mắt, công bố 391 sự kiện tại 34 địa phương

Bản đồ số Văn hóa Việt Nam ra mắt, công bố 391 sự kiện tại 34 địa phương

Khoa học

Khoa học quân sự Vũ trụ - Thiên văn Công trình khoa học Phát minh khoa học
Hệ thống chống UAV tự cấp điện hoạt động thực tế thế nào?

Hệ thống chống UAV tự cấp điện hoạt động thực tế thế nào?

Lockheed Martin hé lộ 7 công nghệ định hình quốc phòng tương lai

Lockheed Martin hé lộ 7 công nghệ định hình quốc phòng tương lai

7 phát bắn tỉa xa nhất thế giới từng được ghi nhận

7 phát bắn tỉa xa nhất thế giới từng được ghi nhận

ATC 2026 đưa công nghệ truyền thông tiên tiến thế giới về Quy Nhơn

ATC 2026 đưa công nghệ truyền thông tiên tiến thế giới về Quy Nhơn

Chuyển đổi số

Công nghiệp 4.0 Năng lượng Y tế số Giáo dục số
Tuổi Trẻ Startup Award 2026: Vinh danh người trẻ giải quyết trực diện những vấn đề xã hội

Tuổi Trẻ Startup Award 2026: Vinh danh người trẻ giải quyết trực diện những vấn đề xã hội

Lãi 543 tỷ, dòng tiền kinh doanh của Nhiệt điện Hải Phòng âm 227 tỷ

Lãi 543 tỷ, dòng tiền kinh doanh của Nhiệt điện Hải Phòng âm 227 tỷ

Đổi mới mô hình giáo dục để thích ứng và dẫn dắt sự phát triển AI

Đổi mới mô hình giáo dục để thích ứng và dẫn dắt sự phát triển AI

Đắk Lắk chấp thuận điện mặt trời nổi 452 MW trên hồ Ea Súp Thượng

Đắk Lắk chấp thuận điện mặt trời nổi 452 MW trên hồ Ea Súp Thượng

Kinh tế số

Fintech Thị trường Giao dịch số Thương mại điện tử
Siêu sale bom tấn 11.11 trên Lazada có gì?

Siêu sale bom tấn 11.11 trên Lazada có gì?

Thiết bị điện GELEX tăng 54%, lãi của cổ đông công ty mẹ giảm

Thiết bị điện GELEX tăng 54%, lãi của cổ đông công ty mẹ giảm

Binance xử lý 4,65 tỷ USD rút tiền trong 9,5 giờ sau khi mở lại

Binance xử lý 4,65 tỷ USD rút tiền trong 9,5 giờ sau khi mở lại

Nhận định chứng khoán 03/11: VN-Index thử thách mốc 1.700 điểm

Nhận định chứng khoán 03/11: VN-Index thử thách mốc 1.700 điểm

Doanh nghiệp số

Kết nối sáng tạo Khởi nghiệp Nhân lực số
Ông Dương Công Minh trở lại đại diện pháp luật Sacombank

Ông Dương Công Minh trở lại đại diện pháp luật Sacombank

Northwood huy động 375 triệu USD, mở rộng mạng trạm vệ tinh mặt đất

Northwood huy động 375 triệu USD, mở rộng mạng trạm vệ tinh mặt đất

Doanh nghiệp đổi mới công nghệ được hỗ trợ 50% lãi suất vay

Doanh nghiệp đổi mới công nghệ được hỗ trợ 50% lãi suất vay

AgroViet 2026 kết nối nông sản với công nghệ nông nghiệp

AgroViet 2026 kết nối nông sản với công nghệ nông nghiệp

Xe và phương tiện

Xe 365 Phương tiện bay Đánh giá - Trải nghiệm
Thảm kịch tàu cao tốc Tây Ban Nha cảnh báo điều gì với Việt Nam

Thảm kịch tàu cao tốc Tây Ban Nha cảnh báo điều gì với Việt Nam

Aprilia Racing giữ vững ngôi đầu bảng tại Malaysia GP

Aprilia Racing giữ vững ngôi đầu bảng tại Malaysia GP

Tay đua PVOIL VOC 2026: Vượt địa hình để rèn bản lĩnh

Tay đua PVOIL VOC 2026: Vượt địa hình để rèn bản lĩnh

Nguyễn Đình Hiếu lập kỷ lục 4 lần liên tiếp vô địch PVOIL Cup

Nguyễn Đình Hiếu lập kỷ lục 4 lần liên tiếp vô địch PVOIL Cup

Gaming

Game news Esports Thiết bị chơi Game
Tứ kết CKTG 2026: T1 rộng cửa, DK đại chiến BLG

Tứ kết CKTG 2026: T1 rộng cửa, DK đại chiến BLG

Cầu thủ Mbappe bị tẩy chay tại thị trường game bóng đá Trung Quốc

Cầu thủ Mbappe bị tẩy chay tại thị trường game bóng đá Trung Quốc

Đại diện Việt Nam Team Secret Whales bị loại khỏi CKTG 2026

Đại diện Việt Nam Team Secret Whales bị loại khỏi CKTG 2026

Mỹ đề xuất luật bảo vệ quyền sở hữu game kỹ thuật số

Mỹ đề xuất luật bảo vệ quyền sở hữu game kỹ thuật số