Bản đồ số Văn hóa Việt Nam ra mắt, công bố 391 sự kiện tại 34 địa phương

Tối 1/11/2026, tại Di tích quốc gia đặc biệt Văn Miếu – Quốc Tử Giám (Hà Nội), Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức lễ ra mắt Nền tảng Bản đồ số Văn hóa Việt Nam (CMAP), đánh dấu bước triển khai mới trong số hóa và kết nối dữ liệu văn hóa trên phạm vi toàn quốc.

Theo thông tin từ Báo điện tử Chính phủ, tính đến 12 giờ ngày 1/11, CMAP đã công bố 391 sự kiện tại 34/34 tỉnh, thành phố. Trong đó, các thiết chế văn hóa trực thuộc Bộ công bố 33 sự kiện hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam gắn với Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2026.

Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lâm Thị Phương Thanh phát biểu tại Lễ ra mắt. Ảnh: chinhphu.vn/Minh Thư

Nền tảng được triển khai tại địa chỉ www.cmap.vn, cho phép người dân và du khách tra cứu thông tin về di sản, bảo tàng, nhà hát, lễ hội, hoạt động nghệ thuật và các địa điểm văn hóa theo không gian địa lý.

Một trong những tính năng đáng chú ý là khả năng tìm kiếm sự kiện theo vị trí, thời gian và chủ đề. Người dùng có thể xác định những hoạt động văn hóa, thể thao diễn ra gần mình để chủ động lựa chọn lịch trình tham quan, trải nghiệm.

Bên cạnh phục vụ công chúng, CMAP còn hướng tới hỗ trợ cơ quan quản lý theo dõi phân bố các hoạt động văn hóa, mật độ sự kiện và tiềm năng phát triển du lịch. Dữ liệu bản đồ cũng có thể giúp doanh nghiệp tìm kiếm địa điểm, nghiên cứu thị trường và phát triển sản phẩm công nghiệp văn hóa.

Tuy nhiên, việc công bố 391 sự kiện mới phản ánh số lượng thông tin đã đăng tải tại thời điểm thống kê, chưa đồng nghĩa toàn bộ dữ liệu di sản, thiết chế và hoạt động văn hóa trên cả nước đã được số hóa đầy đủ.

Các đại biểu thực hiện nghi thức công bố chính thức ra mắt Nền tảng Bản đồ số Văn hóa Việt Nam. Ảnh: chinhphu.vn/Minh Thư

Phát biểu tại lễ ra mắt, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lâm Thị Phương Thanh đề nghị các địa phương, đơn vị văn hóa thường xuyên cập nhật thông tin chính xác, đầy đủ và kịp thời. Đặc biệt, mỗi đơn vị cần xác định rõ người chịu trách nhiệm, duy trì việc cập nhật dữ liệu hằng ngày.

Theo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, dữ liệu trên CMAP cần đáp ứng yêu cầu chính xác, đầy đủ, được chuẩn hóa và cập nhật liên tục. Nền tảng cũng được định hướng mở rộng kết nối với hệ thống định danh điện tử VNeID cùng các nền tảng số liên quan.

Sau lễ ra mắt, vấn đề đặt ra là cơ chế phân công trách nhiệm giữa đơn vị vận hành và các địa phương, quy trình kiểm chứng thông tin trước khi công bố cũng như cách xử lý khi sự kiện thay đổi lịch trình hoặc bị hủy.

Hiệu quả thực tế của CMAP vì vậy không chỉ nằm ở số lượng sự kiện được đưa lên bản đồ, mà còn phụ thuộc vào độ chính xác, tính cập nhật và khả năng duy trì dữ liệu lâu dài để phục vụ người sử dụng.