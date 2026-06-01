Vừa qua, tại Bảo tàng Hà Nội, Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội đã công bố “Bản đồ Mạng lưới các không gian văn hóa sáng tạo Hà Nội”. Sự kiện nhằm tăng cường kết nối hệ sinh thái sáng tạo, thúc đẩy hoạt động của các không gian văn hóa sáng tạo trên địa bàn Hà Nội, đồng thời triển khai các hoạt động hướng tới Lễ hội Thiết kế sáng tạo Hà Nội năm 2026.

Chương trình có sự tham dự của đại diện Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội; Trưởng Đại diện Văn phòng UNESCO tại Việt NamNgài Jonathan Baker; đại diện Hội Kiến trúc sư Việt Nam; đại diện Tập đoàn SOVICO; cùng lãnh đạo các Sở, ngành liên quan, đại diện các mạng lưới không gian sáng tạo, đội ngũ sáng tạo tham gia Lễ hội Thiết kế sáng tạo Hà Nội 2026.

Hình thành hệ sinh thái sáng tạo đa dạng

Những năm gần đây, mạng lưới các không gian sáng tạo trên địa bàn Hà Nội phát triển cả về số lượng và chất lượng, từng bước phát huy hiệu quả trong đời sống văn hóa - xã hội.

Nhiều mô hình hoạt động sáng tạo đã góp phần thúc đẩy sự gắn kết giữa văn hóa, du lịch, giáo dục và công nghệ số. Từ đó, tạo thêm nguồn lực xã hội hóa cho phát triển văn hóa, đóng góp tích cực vào công tác bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa. Bên cạnh đó, lan tỏa tinh thần sáng tạo, kết nối cộng đồng và quảng bá hình ảnh Thủ đô Hà Nội năng động, giàu bản sắc.

Ông Jonathan Baker – Trưởng Đại diện Văn phòng UNESCO tại Việt Nam phát biểu tại buổi lễ.

Các không gian sáng tạo cũng từng bước trở thành điểm kết nối quan trọng giữa cộng đồng sáng tạo, nghệ sĩ, nhà thiết kế, kiến trúc sư, doanh nghiệp văn hóa và công chúng; góp phần hình thành hệ sinh thái sáng tạo đa dạng và giàu tiềm năng phát triển.

Đặc biệt, với sự hỗ trợ của Văn phòng UNESCO tại Việt Nam và Tập đoàn SOVICO, Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội đã hoàn thiện Bản đồ Mạng lưới các không gian văn hóa sáng tạo Hà Nội, tạo nền tảng số giúp kết nối, giới thiệu và quảng bá các không gian sáng tạo, cập nhật thông tin hoạt động, sự kiện trên địa bàn Hà Nội.

Thông qua “Bản đồ Mạng lưới các không gian văn hóa sáng tạo Hà Nội”, các không gian sáng tạo có thể chủ động đăng tải thông tin, quảng bá sự kiện, kết nối cộng đồng và tham gia các hoạt động chung của mạng lưới. Bản đồ đã trở thành công cụ quan trọng trong xây dựng cơ sở dữ liệu sáng tạo, thúc đẩy hợp tác liên ngành và lan tỏa các giá trị văn hóa sáng tạo trong cộng đồng.

Bà Phạm Thị Lan Anh, Trưởng phòng Quản lý Di sản văn hóa Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội cho biết, các không gian sáng tạo hiện không chỉ là nơi tổ chức hoạt động nghệ thuật mà còn là “điểm kết nối tri thức”, nơi hình thành các ý tưởng và giá trị mới cho xã hội đương đại. Mạng lưới không gian sáng tạo Hà Nội đã mở rộng tới không gian trên môi trường số. Qua đó góp phần tạo nên sự đa dạng, linh hoạt và phù hợp với xu hướng phát triển hiện nay.

Các đại biểu thực hiện nghi lễ chính thức ra mắt Bản đồ Mạng lưới các không gian văn hóa sáng tạo Hà Nội.

Trưởng Đại diện Văn phòng UNESCO tại Việt Nam Jonathan Baker cho biết, Hà Nội đang khẳng định vai trò của văn hóa như một nguồn lực cho đổi mới sáng tạo và phát triển bền vững. Việc Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội công bố “Bản đồ Mạng lưới các không gian văn hóa sáng tạo Hà Nội” sẽ góp phần tăng cường kết nối, mở rộng khả năng tiếp cận và thúc đẩy sự tham gia của công chúng vào đời sống văn hóa.

Đại diện Tập đoàn SOVICO cũng khẳng định, “Bản đồ Mạng lưới các không gian văn hóa sáng tạo Hà Nội” không chỉ là công cụ công nghệ mà còn là cầu nối giữa cộng đồng sáng tạo với công chúng, mở ra cơ hội cho thế hệ trẻ tham gia và tiếp nối dòng chảy văn hóa Thủ đô.

Hướng tới Lễ hội Thiết kế sáng tạo Hà Nội 2026

Tại sự kiện, Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội đã kích hoạt chuỗi hoạt động của mạng lưới trong giai đoạn mới, đồng thời định hướng hoạt động của Lễ hội Thiết kế sáng tạo Hà Nội 2026.

Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội cho biết, Lễ hội Thiết kế sáng tạo Hà Nội 2026 dự kiến tiếp tục mở rộng quy mô tổ chức với nhiều hoạt động kết nối giữa nghệ thuật, thiết kế, công nghệ, di sản và cộng đồng sáng tạo.

Các đại biểu và khách mời chụp ảnh lưu niệm tại chương trình công bố Bản đồ Mạng lưới các không gian văn hóa sáng tạo Hà Nội.

Lễ hội sẽ tập trung kích hoạt các không gian di sản bằng hoạt động sáng tạo; tăng cường sự tham gia của cộng đồng sáng tạo trẻ; phát triển các hoạt động thiết kế gắn với đời sống đô thị; kết nối các không gian sáng tạo thành chuỗi hoạt động liên kết trên toàn thành phố; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số trong trải nghiệm văn hóa và nghệ thuật.

Theo kế hoạch, Lễ hội Thiết kế Sáng tạo Hà Nội 2026 dự kiến diễn ra từ ngày 14-28/11 với 7 dự án trục chính và 33 địa điểm. Lễ hội Thiết kế Sáng tạo Hà Nội 2026 dự kiến có 178 hoạt động, với sự tham gia của hơn 200 nghệ sĩ trong nước và quốc tế. Lễ hội được tổ chức theo 9 trục không gian sáng tạo với chủ đề “Hà Nội Sáng đèn”, dự kiến thu hút khoảng 260.000 lượt công chúng tham gia.

Cũng tại sự kiện, các không gian sáng tạo, đội ngũ sáng tạo và các đơn vị tham gia mạng lưới đã cùng trao đổi, đề xuất các ý tưởng, hoạt động và mô hình hợp tác cho Lễ hội Thiết kế sáng tạo Hà Nội 2026. Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội kỳ vọng sự tham gia của cộng đồng sáng tạo sẽ góp phần tạo nên một mùa lễ hội giàu tính kết nối, lan tỏa tinh thần sáng tạo và phát huy giá trị văn hóa đặc trưng của Hà Nội.