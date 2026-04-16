Bảo tàng Hà Nội được công nhận là điểm đến của thủ đô

Sự kiện nhằm chia sẻ định hướng phát triển, giới thiệu sản phẩm – hoạt động mới, đồng thời tăng cường kết nối với doanh nghiệp lữ hành, góp phần lan tỏa hình ảnh Bảo tàng như một điểm đến văn hóa – du lịch hấp dẫn của Thủ đô.

Ngày 30/3/2026, UBND TP. Hà Nội có Quyết định số 1423/QĐ-UBND công nhận Bảo tàng Hà Nội là điểm du lịch của Thủ đô. Đây là động lực quan trọng để đơn vị đẩy mạnh hoạt động xúc tiến, quảng bá, kết nối với các công ty lữ hành, cơ quan truyền thông nhằm đưa hình ảnh Bảo tàng đến gần hơn với công chúng trong và ngoài nước.

Bảo tàng Hà Nội có hiện vật phong phú, thiết kế trưng bày hiện đại và là điểm du lịch hấp dẫn. Ảnh Giang Nam

Phát biểu tại sự kiện, ông Trần Trung Hiếu – Phó Giám đốc Sở Du lịch Hà Nội nhấn mạnh, việc công nhận điểm du lịch đối với Bảo tàng Hà Nội là sự ghi nhận chính thức của Thành phố đối với những nỗ lực trong công tác bảo tồn và phát huy giá trị di sản. Đây là thiết chế văn hóa tiêu biểu, nơi lưu giữ và lan tỏa những giá trị lịch sử, văn hóa đặc sắc của Thủ đô ngàn năm văn hiến.

Được khởi công năm 2008 và mở cửa năm 2010 nhân dịp Đại lễ 1000 năm Thăng Long – Hà Nội, Bảo tàng Hà Nội sở hữu kiến trúc hiện đại lấy cảm hứng từ chùa Một Cột. Năm 2016, công trình được tạp chí Business Insider (Mỹ) bình chọn là một trong 36 bảo tàng có kiến trúc đẹp nhất thế giới.

Bảo tàng Hà Nội hiện đang lưu giữ hơn 70.000 hiện vật, tài liệu cùng 6 nhóm bảo vật quốc gia. Không gian trưng bày được xây dựng theo phương pháp hiện đại, kết hợp hài hòa giữa nội thất và cảnh quan thiên nhiên bên ngoài, tạo nên một điểm đến văn hóa đặc sắc. Nội dung trưng bày gồm 7 chủ đề lớn với 35 chuyên đề, tái hiện toàn diện lịch sử hình thành và phát triển của Hà Nội.

Ngoài không gian trưng bày cố định, Bảo tàng Hà Nội còn mở rộng các không gian trải nghiệm trong nhà và ngoài trời, khu dịch vụ, khu mua sắm và tổ chức sự kiện văn hóa-nghệ thuật, góp phần đưa di sản “sống” trong đời sống đương đại.

Bảo tàng Hà Nội ký kết với các trường học về chương trình giáo dục di sản. Ảnh Giang Nam

Về định hướng phát triển của Bảo tàng Hà Nội khi được công nhận là điểm đến của thủ đô, ông Nguyễn Tiến Đà – Giám đốc Bảo tàng Hà Nội cho biết: “Chúng tôi định hướng lấy công chúng làm trung tâm, đẩy mạnh chuyển đổi số, xây dựng hệ sinh thái dữ liệu và truyền thông di sản; đồng thời tăng cường liên kết để hình thành các sản phẩm du lịch – giáo dục, trải nghiệm đặc trưng”.

Trong khuôn khổ chương trình, Bảo tàng Hà Nội đã trao tặng thẻ VIP tham quan miễn phí cho các cá nhân, tổ chức có đóng góp trong công tác bảo tồn di sản; đồng thời ký kết hợp tác với các cơ sở đào tạo như Trường Đại học Thủ đô Hà Nội, Trường Đại học Văn hóa Hà Nội, Học viện Báo chí và Tuyên truyền và Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn nhằm thúc đẩy nghiên cứu, đào tạo và phát huy giá trị di sản.