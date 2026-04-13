Trải nghiệm không gian khoa học xã hội tại Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam

Sáng 11/4, tại tòa Trống đồng, Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam, trưng bày chuyên đề “Không gian bảo tồn văn hóa và lan tỏa tri thức khoa học xã hội” chính thức khai mạc.

Đây là hoạt động mở đầu chuỗi sự kiện giới thiệu một số thành tựu nổi bật của Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam chào mừng kỷ niệm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4), Ngày Khoa học công nghệ Việt Nam và Ngày Quốc tế Bảo tàng (18/5).

GS.TS. Lê Văn Lợi, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam phát biểu tại lễ khai mạc.

Đồng thời, hưởng ứng tinh thần của Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam và Nghị quyết số 57- NQ/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia, góp phần tuyên truyền, lan tỏa nhận thức về vai trò của khoa học và công nghệ, đặc biệt là khoa học xã hội và nhân văn, trong sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước trong thời kỳ mới.

Trưng bày nhằm tuyên truyền, nâng cao nhận thức về vai trò của khoa học và công nghệ, đặc biệt là khoa học xã hội và nhân văn, trong sự nghiệp phát triển đất nước, đồng thời góp phần hiện thực hóa các chủ trương lớn về phát triển văn hóa, khoa học công nghệ và chuyển đổi số quốc gia.

Với ý tưởng xuyên suốt là dòng chảy lịch sử từ cội nguồn - kiến quốc - hội nhập - lan tỏa, Trưng bày này được xây dựng theo ba chủ đề chính: Tìm về cội nguồn văn hóa Việt Nam, Tư vấn chính sách quốc gia và Hội nhập quốc tế thông qua các tư liệu, hình ảnh và công trình nghiên cứu tiêu biểu.

Các đại biểu thực hiện nghi thức khai mạc trưng bày.

Bên cạnh đó, các không gian trải nghiệm tương tác được thiết kế nhằm đưa công chúng, đặc biệt là thế hệ trẻ, đến gần hơn với hoạt động nghiên cứu khoa học, khơi dậy niềm cảm hứng sáng tạo và tinh thần cống hiến cho đất nước.

Phát biểu khai mạc Trưng bày, GS.TS. Lê Văn Lợi, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam cho biết, trong định hướng phát triển của mình, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam phấn đấu trở thành một trung tâm nghiên cứu khoa học xã hội hàng đầu của quốc gia, ngang tầm với các tổ chức nghiên cứu tiên tiến trong khu vực và trên thế giới, đồng thời cung cấp ngày càng nhiều luận cứ khoa học có giá trị cho Đảng và Nhà nước.

Trong tiến trình đó, Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam giữ vai trò quan trọng, không chỉ là một thiết chế văn hóa - khoa học đặc sắc của Viện Hàn lâm mà còn là cầu nối hiệu quả giữa nghiên cứu khoa học và công chúng, góp phần đưa tri thức khoa học đến gần hơn với công chúng và đời sống xã hội.

“Thông qua trưng bày này, chúng tôi mong muốn truyền tải một thông điệp sâu sắc: Khoa học xã hội không chỉ là lĩnh vực nghiên cứu học thuật, mà còn là nguồn tri thức quan trọng góp phần định hướng sự phát triển bền vững của quốc gia.

Toạ đàm trong khuôn khổ lễ khai mạc.

Trong bối cảnh đất nước đang bước vào giai đoạn phát triển mới với yêu cầu cao về khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo, việc lan tỏa tri thức khoa học đến với xã hội, gắn kết nghiên cứu với thực tiễn đời sống và chính sách phát triển quốc gia là một nhiệm vụ cấp thiết”, GS.TS. Lê Văn Lợi nhấn mạnh.

Điểm nhấn của trưng bày là các phát hiện khảo cổ học và nghiên cứu lịch sử, minh chứng cho tiến trình hình thành và phát triển của văn hóa dân tộc. Nhiều tư liệu từ thời Tiền sử đến các giai đoạn văn hóa Đông Sơn, Sa Huỳnh, Đồng Nai đã cung cấp bằng chứng quan trọng về thời đại Hùng Vương trong lịch sử.

Bên cạnh đó, kết quả nghiên cứu và khai quật tại Hoàng Thành Thăng Long (Hà Nội), Thành nhà Hồ, Khu di tích Lam Kinh (Thanh Hóa), Đông Triều - Yên Tử (Quảng Ninh),… đã minh chứng cho sức sống bền bỉ và sự phục hưng rực rỡ của văn hóa Đại Việt, từ đó khẳng định tầm vóc của nền văn hiến Việt Nam, từ quá khứ đến hiện tại.

Một thành tựu nghiên cứu khoa học nổi bật khác, dựa trên các cuộc điều tra dân tộc học quy mô toàn quốc, là việc xác định Danh mục thành phần 54 dân tộc, được Nhà nước chính thức công bố năm 1979.

Đến nay, kết quả này vẫn là nền tảng khoa học quan trọng cho công tác điều tra kinh tế - xã hội và nghiên cứu cấu trúc tộc người, phân bố dân cư và bản sắc văn hóa của các cộng đồng dân tộc ở Việt Nam: Thống nhất trong đa dạng bản sắc của quốc gia.

Ngoài các pa nô giới thiệu về thành tựu nghiên cứu khoa học xã hội của các đơn vị trực thuộc Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, trưng bày này còn giới thiệu những nguồn tài liệu khoa học bổ trợ có giá trị.

Tiêu biểu là các tư liệu của nhà dân tộc học Từ Chi như bản vẽ Sơ đồ Cửa Sót và Cửa Nhượng (Nghệ An), bản thảo viết tay Ký họa Mường, sổ ghi chép điền dã tại Hòa Bình, những bức ảnh điền dã gắn với hoạt động nghiên cứu thực địa của các viện trực thuộc Viện Hàn lâm và các hiện vật (dụng cụ hỗ trợ nghiên cứu: máy chụp ảnh, máy quay phim) của Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam đã sử dụng trong các đợt nghiên cứu, sưu tầm, làm phim dân tộc học... phục vụ trưng bày, trình diễn tại Bảo tàng.

Những tư liệu và hiện vật này không chỉ phục vụ trưng bày, trình diễn mà còn góp phần phản ánh sinh động bức tranh đa dạng của cộng đồng các dân tộc Việt Nam, qua đó khẳng định sự thống nhất trong đa dạng bản sắc của quốc gia.

Các đại biểu tham quan, tìm hiểu tư liệu tại Trưng bày.

Đặc biệt, trưng bày này còn giới thiệu hai bộ trang phục mới của dân tộc Chứt được xây dựng trên cơ sở kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học công nghệ (cấp Sở) “Nghiên cứu, đề xuất mẫu trang phục của dân tộc Chứt ở tỉnh Quảng Bình” năm 2024.

Các nhà nghiên cứu của Viện Dân tộc học và Tôn giáo, Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam đã tiến hành điền dã và phỏng vấn cộng đồng người Chứt tại địa phương.

Trên cơ sở lý luận khoa học và thực tiễn kết hợp với tham vấn người dân, kết quả của nhiệm vụ đã thiết kế thành công hai bộ trang phục sinh hoạt cộng đồng cho nam và nữ người Chứt ở tỉnh Quảng Trị với sự thống nhất cao của người dân cũng như chính quyền địa phương.

Cũng trong không gian trưng bày này, khách tham quan còn có cơ hội nắm bắt thêm các thông tin khoa học liên quan đến hoạt động tư vấn chính sách, được hình thành từ kết quả nghiên cứu của các đơn vị trực thuộc Viện Hàn lâm, góp phần định hướng phát triển đất nước một cách toàn diện và bền vững.

Trưng bày “Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam: Không gian bảo tồn văn hóa và lan tỏa tri thức khoa học xã hội” đã kết nối các kết quả nghiên cứu khoa học xã hội của các viện nghiên cứu trực thuộc Viện Hàn lâm để mang đến cái nhìn toàn diện về sự đổi thay của đất nước qua các thời kỳ.

Cùng với phần trưng bày thường xuyên giới thiệu về sự đa dạng văn hóa của các dân tộc Việt Nam, trưng bày này nhấn mạnh sự lan tỏa các kết quả nghiên cứu khoa học xã hội đến mọi lĩnh vực trong đời sống cộng đồng hiện nay.

Thông qua đó, trưng bày hướng tới việc khơi dậy trong công chúng, đặc biệt là thế hệ trẻ, tinh thần say mê nghiên cứu khoa học, góp phần bảo tồn các giá trị văn hóa, lan tỏa tri thức khoa học xã hội và gắn kết với đời sống đương đại trong bối cảnh hội nhập toàn cầu.

Trưng bày “Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam: Không gian bảo tồn văn hóa và lan tỏa tri thức khoa học xã hội” diễn ra đến hết ngày 15/5/2026.