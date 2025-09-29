Chuyển động số
Cuộc sống số Đổi mới sáng tạo Chính sách số Hạ tầng thông minh Tư vấn chỉ dẫn

Trung thu 2025 tại Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam: Vui cùng trẻ thơ, kết nối di sản và sáng tạo

Lê Giang

Lê Giang

09:04 | 29/09/2025
Theo dõi tạp chí Điện tử và Ứng dụng trên
Chương trình Tết Trung thu 2025 với chủ đề “Vui cùng trẻ thơ” sẽ diễn ra trong hai ngày 4 và 5/10/2025 tại Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam, hứa hẹn mang đến nhiều trải nghiệm văn hóa – sáng tạo hấp dẫn dành cho thiếu nhi và công chúng.
Lễ hội thành Tuyên 2024 với nhiều chương trình đặc sắc sẽ khai mạc vào tối 14/9 Mường Thanh ra mắt bộ sưu tập bánh Trung thu 'Nguyệt Vũ Đoàn Viên' VAPD 2025: Đột phá mới trong nha khoa trẻ em thời đại toàn cầu hóa

Điểm nhấn của chương trình là không gian Trung thu truyền thống với sự tham gia của các nghệ nhân dân gian gắn bó gần ba thập kỷ cùng Bảo tàng.

tet-trung-thu
Các bạn nhỏ hào hứng xem tò he.

Tại đây, các em nhỏ sẽ được tìm hiểu, trải nghiệm cách làm đồ chơi xưa như đèn kéo quân, đèn ông sao, tò he, mặt nạ giấy bồi, ông tiến sĩ giấy, bộ phỗng đất...

Bên cạnh đó, nhiều hoạt động tương tác, giáo dục và vui chơi sẽ diễn ra: trò chơi dân gian (nhảy dây, kéo co, ô ăn quan, đi cà kheo), STEM khám phá khoa học qua đèn lồng, kể chuyện tranh về sự tích Tết Trung thu, múa rối tay, tô vẽ tranh, khám phá phòng trải nghiệm thiếu nhi.

tet-trung-thu
Các bạn nhỏ thích thú với mâm cỗ Trung thu.

Đặc biệt, từ ngày 4/10, công chúng sẽ được chiêm ngưỡng không gian sắp đặt nghệ thuật “Sắc Thu”, nơi hội tụ các tác phẩm đồ chơi truyền thống, đồ chơi phục dựng và sáng tạo của nghệ nhân, nghệ sĩ trẻ. Không gian này cũng mang đến trải nghiệm mới mẻ khi kết hợp di sản với công nghệ số thông qua hình tượng ông tiến sĩ AI.

Với thông điệp “Vừa chơi vừa học, gắn kết văn hóa dân gian và tri thức khoa học”, chương trình Trung thu 2025 tại Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam hứa hẹn là điểm hẹn giàu ý nghĩa cho trẻ em và gia đình trong mùa trăng rằm năm nay.

Trung thu 2025 Trung thu Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam

Bài liên quan

Quận Ba Đình phát động Tháng hành động Vì trẻ em 2025 với nhiều hoạt động ý nghĩa

Quận Ba Đình phát động Tháng hành động Vì trẻ em 2025 với nhiều hoạt động ý nghĩa

WHO kêu gọi hành động mạnh mẽ hơn để bảo toàn cuộc sống bà mẹ và trẻ sơ sinh

WHO kêu gọi hành động mạnh mẽ hơn để bảo toàn cuộc sống bà mẹ và trẻ sơ sinh

Lễ hội thành Tuyên 2024 với nhiều chương trình đặc sắc sẽ khai mạc vào tối 14/9

Lễ hội thành Tuyên 2024 với nhiều chương trình đặc sắc sẽ khai mạc vào tối 14/9

Có thể bạn quan tâm

Liên hoan Ca trù Hà Nội lần thứ 4 - năm 2025: Gìn giữ và phát huy di sản UNESCO

Liên hoan Ca trù Hà Nội lần thứ 4 - năm 2025: Gìn giữ và phát huy di sản UNESCO

Cuộc sống số
Trong hai ngày (27 – 28/9), tại Bảo tàng Hà Nội, Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội tổ chức Liên hoan Ca trù Hà Nội lần thứ 4 - năm 2025.
Viettel mở rộng sức mạnh công nghệ với R&D Hòa Lạc và trung tâm dữ liệu An Khánh

Viettel mở rộng sức mạnh công nghệ với R&D Hòa Lạc và trung tâm dữ liệu An Khánh

Bảo mật
Việt Nam đang bước vào giai đoạn quyết định của tiến trình chuyển đổi số. Trong bối cảnh đó, Viettel khởi động đồng thời hai dự án chiến lược: Trung tâm Nghiên cứu & Phát triển tại Hòa Lạc và Trung tâm dữ liệu An Khánh. Đây không chỉ là những công trình mang dấu ấn đầu tư khổng lồ, mà còn phản ánh tư duy dài hạn nhằm xây dựng nền tảng công nghệ tự chủ, gắn với lợi ích quốc gia và nhu cầu hội nhập quốc tế.
Tuổi trẻ Thanh Liệt khát vọng xây dựng phường văn minh hiện đại

Tuổi trẻ Thanh Liệt khát vọng xây dựng phường văn minh hiện đại

Đổi mới sáng tạo
Sáng 26/9, Phường Thanh Liệt tổ chức Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025-2030 tại Trung tâm Văn hóa - Thông tin & Thể thao. Đại hội quy tụ 175 đại biểu ưu tú đại diện cho hơn 5.000 đoàn viên, thanh niên trên địa bàn.
Việt Nam ghi nhận lợi ích từ cải cách thuế thuốc lá tại Liên Hợp Quốc

Việt Nam ghi nhận lợi ích từ cải cách thuế thuốc lá tại Liên Hợp Quốc

Chính sách số
Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) tại Việt Nam vừa công bố kết quả từ mô hình TaXSim cho thấy những lợi ích đáng kể về sức khỏe và kinh tế nhờ cải cách thuế thuốc lá mà Quốc hội Việt Nam đã thông qua trong Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt sửa đổi tháng 6/2025.
Trung tâm Trà 5 Cực: 1.000 đồng và ước mơ của trẻ em vùng cao

Trung tâm Trà 5 Cực: 1.000 đồng và ước mơ của trẻ em vùng cao

Chuyển động số
Trung tâm Trà 5 Cực không chỉ là nơi thưởng thức trà quý mà còn trở thành cầu nối thiện nguyện, giúp xây dựng điểm trường cho trẻ em vùng cao thông qua việc kêu gọi cộng đồng du lịch của mình chung tay góp sức, chia sẻ 1000 đồng/ khách để dành làm nguồn kinh phí cho các chương trình thiện nguyện.
Xem thêm

Đọc nhiều

Ford Everest Team Vietnam+

Ford Everest Team Vietnam+ 'gieo mầm' hy vọng trên đỉnh núi Hua Nạ

141 đội tranh tài công nghệ AIoT trong sân chơi thiết kế điện tử lớn nhất Việt Nam

141 đội tranh tài công nghệ AIoT trong sân chơi thiết kế điện tử lớn nhất Việt Nam

Trải nghiệm nhanh HUAWEI WATCH GT 6 phiên bản 41mm dây vải dệt dành cho nữ

Trải nghiệm nhanh HUAWEI WATCH GT 6 phiên bản 41mm dây vải dệt dành cho nữ

Đội tuyển Việt Nam lần đầu tranh tài tại Giải Vô địch DroneSoccer Quốc tế FIDA WorldCup 2025

Đội tuyển Việt Nam lần đầu tranh tài tại Giải Vô địch DroneSoccer Quốc tế FIDA WorldCup 2025

'Tử chiến trên không' liệu có gây bão phòng vé sau 'Mưa đỏ'?

Editor'sChoice

Sony WH-1000XM6: Tai nghe chống ồn tốt nhất

Sony WH-1000XM6: Tai nghe chống ồn tốt nhất

Redmi Note 14 Pro+ 5G: Smartphone tầm trung xuất sắc

Redmi Note 14 Pro+ 5G: Smartphone tầm trung xuất sắc

Xiaomi TV A Pro Series 2026: TV tầm trung tốt nhất

Xiaomi TV A Pro Series 2026: TV tầm trung tốt nhất

Hà Nội
TP Hồ Chí Minh
Đà Nẵng
Hải Phòng
Khánh Hòa
Nghệ An
Phan Thiết
Quảng Bình
Thừa Thiên Huế
Hà Giang
Hà Nội

25°C

Cảm giác: 26°C
mưa nhẹ
Thứ ba, 30/09/2025 00:00
24°C
Thứ ba, 30/09/2025 03:00
26°C
Thứ ba, 30/09/2025 06:00
26°C
Thứ ba, 30/09/2025 09:00
27°C
Thứ ba, 30/09/2025 12:00
25°C
Thứ ba, 30/09/2025 15:00
24°C
Thứ ba, 30/09/2025 18:00
24°C
Thứ ba, 30/09/2025 21:00
24°C
Thứ tư, 01/10/2025 00:00
24°C
Thứ tư, 01/10/2025 03:00
25°C
Thứ tư, 01/10/2025 06:00
26°C
Thứ tư, 01/10/2025 09:00
28°C
Thứ tư, 01/10/2025 12:00
25°C
Thứ tư, 01/10/2025 15:00
25°C
Thứ tư, 01/10/2025 18:00
24°C
Thứ tư, 01/10/2025 21:00
24°C
Thứ năm, 02/10/2025 00:00
25°C
Thứ năm, 02/10/2025 03:00
29°C
Thứ năm, 02/10/2025 06:00
32°C
Thứ năm, 02/10/2025 09:00
29°C
Thứ năm, 02/10/2025 12:00
26°C
Thứ năm, 02/10/2025 15:00
25°C
Thứ năm, 02/10/2025 18:00
24°C
Thứ năm, 02/10/2025 21:00
24°C
Thứ sáu, 03/10/2025 00:00
25°C
Thứ sáu, 03/10/2025 03:00
29°C
Thứ sáu, 03/10/2025 06:00
32°C
Thứ sáu, 03/10/2025 09:00
32°C
Thứ sáu, 03/10/2025 12:00
27°C
Thứ sáu, 03/10/2025 15:00
25°C
Thứ sáu, 03/10/2025 18:00
24°C
Thứ sáu, 03/10/2025 21:00
24°C
Thứ bảy, 04/10/2025 00:00
25°C
Thứ bảy, 04/10/2025 03:00
29°C
Thứ bảy, 04/10/2025 06:00
32°C
TP Hồ Chí Minh

30°C

Cảm giác: 37°C
mây đen u ám
Thứ ba, 30/09/2025 00:00
25°C
Thứ ba, 30/09/2025 03:00
27°C
Thứ ba, 30/09/2025 06:00
25°C
Thứ ba, 30/09/2025 09:00
26°C
Thứ ba, 30/09/2025 12:00
25°C
Thứ ba, 30/09/2025 15:00
24°C
Thứ ba, 30/09/2025 18:00
24°C
Thứ ba, 30/09/2025 21:00
24°C
Thứ tư, 01/10/2025 00:00
25°C
Thứ tư, 01/10/2025 03:00
30°C
Thứ tư, 01/10/2025 06:00
33°C
Thứ tư, 01/10/2025 09:00
29°C
Thứ tư, 01/10/2025 12:00
26°C
Thứ tư, 01/10/2025 15:00
25°C
Thứ tư, 01/10/2025 18:00
24°C
Thứ tư, 01/10/2025 21:00
24°C
Thứ năm, 02/10/2025 00:00
25°C
Thứ năm, 02/10/2025 03:00
30°C
Thứ năm, 02/10/2025 06:00
33°C
Thứ năm, 02/10/2025 09:00
30°C
Thứ năm, 02/10/2025 12:00
26°C
Thứ năm, 02/10/2025 15:00
25°C
Thứ năm, 02/10/2025 18:00
24°C
Thứ năm, 02/10/2025 21:00
24°C
Thứ sáu, 03/10/2025 00:00
26°C
Thứ sáu, 03/10/2025 03:00
30°C
Thứ sáu, 03/10/2025 06:00
33°C
Thứ sáu, 03/10/2025 09:00
30°C
Thứ sáu, 03/10/2025 12:00
27°C
Thứ sáu, 03/10/2025 15:00
26°C
Thứ sáu, 03/10/2025 18:00
25°C
Thứ sáu, 03/10/2025 21:00
25°C
Thứ bảy, 04/10/2025 00:00
26°C
Thứ bảy, 04/10/2025 03:00
29°C
Thứ bảy, 04/10/2025 06:00
31°C
Đà Nẵng

30°C

Cảm giác: 35°C
mây đen u ám
Thứ ba, 30/09/2025 00:00
26°C
Thứ ba, 30/09/2025 03:00
27°C
Thứ ba, 30/09/2025 06:00
29°C
Thứ ba, 30/09/2025 09:00
29°C
Thứ ba, 30/09/2025 12:00
27°C
Thứ ba, 30/09/2025 15:00
27°C
Thứ ba, 30/09/2025 18:00
26°C
Thứ ba, 30/09/2025 21:00
26°C
Thứ tư, 01/10/2025 00:00
26°C
Thứ tư, 01/10/2025 03:00
28°C
Thứ tư, 01/10/2025 06:00
28°C
Thứ tư, 01/10/2025 09:00
28°C
Thứ tư, 01/10/2025 12:00
28°C
Thứ tư, 01/10/2025 15:00
27°C
Thứ tư, 01/10/2025 18:00
26°C
Thứ tư, 01/10/2025 21:00
26°C
Thứ năm, 02/10/2025 00:00
26°C
Thứ năm, 02/10/2025 03:00
28°C
Thứ năm, 02/10/2025 06:00
28°C
Thứ năm, 02/10/2025 09:00
29°C
Thứ năm, 02/10/2025 12:00
27°C
Thứ năm, 02/10/2025 15:00
26°C
Thứ năm, 02/10/2025 18:00
26°C
Thứ năm, 02/10/2025 21:00
25°C
Thứ sáu, 03/10/2025 00:00
26°C
Thứ sáu, 03/10/2025 03:00
28°C
Thứ sáu, 03/10/2025 06:00
28°C
Thứ sáu, 03/10/2025 09:00
28°C
Thứ sáu, 03/10/2025 12:00
28°C
Thứ sáu, 03/10/2025 15:00
27°C
Thứ sáu, 03/10/2025 18:00
25°C
Thứ sáu, 03/10/2025 21:00
25°C
Thứ bảy, 04/10/2025 00:00
26°C
Thứ bảy, 04/10/2025 03:00
28°C
Thứ bảy, 04/10/2025 06:00
28°C
Hải Phòng

26°C

Cảm giác: 27°C
mây đen u ám
Thứ ba, 30/09/2025 00:00
25°C
Thứ ba, 30/09/2025 03:00
26°C
Thứ ba, 30/09/2025 06:00
27°C
Thứ ba, 30/09/2025 09:00
26°C
Thứ ba, 30/09/2025 12:00
25°C
Thứ ba, 30/09/2025 15:00
25°C
Thứ ba, 30/09/2025 18:00
25°C
Thứ ba, 30/09/2025 21:00
24°C
Thứ tư, 01/10/2025 00:00
26°C
Thứ tư, 01/10/2025 03:00
28°C
Thứ tư, 01/10/2025 06:00
30°C
Thứ tư, 01/10/2025 09:00
29°C
Thứ tư, 01/10/2025 12:00
25°C
Thứ tư, 01/10/2025 15:00
25°C
Thứ tư, 01/10/2025 18:00
25°C
Thứ tư, 01/10/2025 21:00
24°C
Thứ năm, 02/10/2025 00:00
26°C
Thứ năm, 02/10/2025 03:00
29°C
Thứ năm, 02/10/2025 06:00
31°C
Thứ năm, 02/10/2025 09:00
29°C
Thứ năm, 02/10/2025 12:00
26°C
Thứ năm, 02/10/2025 15:00
25°C
Thứ năm, 02/10/2025 18:00
24°C
Thứ năm, 02/10/2025 21:00
24°C
Thứ sáu, 03/10/2025 00:00
25°C
Thứ sáu, 03/10/2025 03:00
29°C
Thứ sáu, 03/10/2025 06:00
31°C
Thứ sáu, 03/10/2025 09:00
29°C
Thứ sáu, 03/10/2025 12:00
25°C
Thứ sáu, 03/10/2025 15:00
25°C
Thứ sáu, 03/10/2025 18:00
25°C
Thứ sáu, 03/10/2025 21:00
24°C
Thứ bảy, 04/10/2025 00:00
25°C
Thứ bảy, 04/10/2025 03:00
30°C
Thứ bảy, 04/10/2025 06:00
32°C
Khánh Hòa

29°C

Cảm giác: 36°C
mây đen u ám
Thứ ba, 30/09/2025 00:00
25°C
Thứ ba, 30/09/2025 03:00
31°C
Thứ ba, 30/09/2025 06:00
34°C
Thứ ba, 30/09/2025 09:00
28°C
Thứ ba, 30/09/2025 12:00
24°C
Thứ ba, 30/09/2025 15:00
23°C
Thứ ba, 30/09/2025 18:00
23°C
Thứ ba, 30/09/2025 21:00
22°C
Thứ tư, 01/10/2025 00:00
24°C
Thứ tư, 01/10/2025 03:00
32°C
Thứ tư, 01/10/2025 06:00
32°C
Thứ tư, 01/10/2025 09:00
28°C
Thứ tư, 01/10/2025 12:00
24°C
Thứ tư, 01/10/2025 15:00
23°C
Thứ tư, 01/10/2025 18:00
23°C
Thứ tư, 01/10/2025 21:00
22°C
Thứ năm, 02/10/2025 00:00
24°C
Thứ năm, 02/10/2025 03:00
32°C
Thứ năm, 02/10/2025 06:00
34°C
Thứ năm, 02/10/2025 09:00
29°C
Thứ năm, 02/10/2025 12:00
24°C
Thứ năm, 02/10/2025 15:00
23°C
Thứ năm, 02/10/2025 18:00
23°C
Thứ năm, 02/10/2025 21:00
22°C
Thứ sáu, 03/10/2025 00:00
25°C
Thứ sáu, 03/10/2025 03:00
33°C
Thứ sáu, 03/10/2025 06:00
35°C
Thứ sáu, 03/10/2025 09:00
28°C
Thứ sáu, 03/10/2025 12:00
24°C
Thứ sáu, 03/10/2025 15:00
24°C
Thứ sáu, 03/10/2025 18:00
23°C
Thứ sáu, 03/10/2025 21:00
23°C
Thứ bảy, 04/10/2025 00:00
25°C
Thứ bảy, 04/10/2025 03:00
33°C
Thứ bảy, 04/10/2025 06:00
34°C
Nghệ An

22°C

Cảm giác: 23°C
mưa nhẹ
Thứ ba, 30/09/2025 00:00
22°C
Thứ ba, 30/09/2025 03:00
22°C
Thứ ba, 30/09/2025 06:00
27°C
Thứ ba, 30/09/2025 09:00
25°C
Thứ ba, 30/09/2025 12:00
22°C
Thứ ba, 30/09/2025 15:00
22°C
Thứ ba, 30/09/2025 18:00
21°C
Thứ ba, 30/09/2025 21:00
21°C
Thứ tư, 01/10/2025 00:00
22°C
Thứ tư, 01/10/2025 03:00
24°C
Thứ tư, 01/10/2025 06:00
27°C
Thứ tư, 01/10/2025 09:00
25°C
Thứ tư, 01/10/2025 12:00
22°C
Thứ tư, 01/10/2025 15:00
22°C
Thứ tư, 01/10/2025 18:00
22°C
Thứ tư, 01/10/2025 21:00
21°C
Thứ năm, 02/10/2025 00:00
22°C
Thứ năm, 02/10/2025 03:00
26°C
Thứ năm, 02/10/2025 06:00
30°C
Thứ năm, 02/10/2025 09:00
28°C
Thứ năm, 02/10/2025 12:00
23°C
Thứ năm, 02/10/2025 15:00
22°C
Thứ năm, 02/10/2025 18:00
22°C
Thứ năm, 02/10/2025 21:00
21°C
Thứ sáu, 03/10/2025 00:00
22°C
Thứ sáu, 03/10/2025 03:00
29°C
Thứ sáu, 03/10/2025 06:00
32°C
Thứ sáu, 03/10/2025 09:00
29°C
Thứ sáu, 03/10/2025 12:00
23°C
Thứ sáu, 03/10/2025 15:00
22°C
Thứ sáu, 03/10/2025 18:00
21°C
Thứ sáu, 03/10/2025 21:00
20°C
Thứ bảy, 04/10/2025 00:00
22°C
Thứ bảy, 04/10/2025 03:00
29°C
Thứ bảy, 04/10/2025 06:00
32°C
Phan Thiết

30°C

Cảm giác: 35°C
mây đen u ám
Thứ ba, 30/09/2025 00:00
25°C
Thứ ba, 30/09/2025 03:00
28°C
Thứ ba, 30/09/2025 06:00
29°C
Thứ ba, 30/09/2025 09:00
28°C
Thứ ba, 30/09/2025 12:00
26°C
Thứ ba, 30/09/2025 15:00
25°C
Thứ ba, 30/09/2025 18:00
24°C
Thứ ba, 30/09/2025 21:00
24°C
Thứ tư, 01/10/2025 00:00
25°C
Thứ tư, 01/10/2025 03:00
29°C
Thứ tư, 01/10/2025 06:00
30°C
Thứ tư, 01/10/2025 09:00
28°C
Thứ tư, 01/10/2025 12:00
26°C
Thứ tư, 01/10/2025 15:00
25°C
Thứ tư, 01/10/2025 18:00
24°C
Thứ tư, 01/10/2025 21:00
24°C
Thứ năm, 02/10/2025 00:00
25°C
Thứ năm, 02/10/2025 03:00
29°C
Thứ năm, 02/10/2025 06:00
30°C
Thứ năm, 02/10/2025 09:00
29°C
Thứ năm, 02/10/2025 12:00
26°C
Thứ năm, 02/10/2025 15:00
26°C
Thứ năm, 02/10/2025 18:00
25°C
Thứ năm, 02/10/2025 21:00
24°C
Thứ sáu, 03/10/2025 00:00
26°C
Thứ sáu, 03/10/2025 03:00
30°C
Thứ sáu, 03/10/2025 06:00
29°C
Thứ sáu, 03/10/2025 09:00
29°C
Thứ sáu, 03/10/2025 12:00
26°C
Thứ sáu, 03/10/2025 15:00
25°C
Thứ sáu, 03/10/2025 18:00
25°C
Thứ sáu, 03/10/2025 21:00
24°C
Thứ bảy, 04/10/2025 00:00
26°C
Thứ bảy, 04/10/2025 03:00
29°C
Thứ bảy, 04/10/2025 06:00
29°C
Quảng Bình

22°C

Cảm giác: 23°C
mây đen u ám
Thứ ba, 30/09/2025 00:00
22°C
Thứ ba, 30/09/2025 03:00
27°C
Thứ ba, 30/09/2025 06:00
28°C
Thứ ba, 30/09/2025 09:00
25°C
Thứ ba, 30/09/2025 12:00
23°C
Thứ ba, 30/09/2025 15:00
22°C
Thứ ba, 30/09/2025 18:00
21°C
Thứ ba, 30/09/2025 21:00
21°C
Thứ tư, 01/10/2025 00:00
23°C
Thứ tư, 01/10/2025 03:00
28°C
Thứ tư, 01/10/2025 06:00
27°C
Thứ tư, 01/10/2025 09:00
25°C
Thứ tư, 01/10/2025 12:00
22°C
Thứ tư, 01/10/2025 15:00
22°C
Thứ tư, 01/10/2025 18:00
21°C
Thứ tư, 01/10/2025 21:00
22°C
Thứ năm, 02/10/2025 00:00
23°C
Thứ năm, 02/10/2025 03:00
27°C
Thứ năm, 02/10/2025 06:00
29°C
Thứ năm, 02/10/2025 09:00
26°C
Thứ năm, 02/10/2025 12:00
22°C
Thứ năm, 02/10/2025 15:00
21°C
Thứ năm, 02/10/2025 18:00
20°C
Thứ năm, 02/10/2025 21:00
20°C
Thứ sáu, 03/10/2025 00:00
22°C
Thứ sáu, 03/10/2025 03:00
28°C
Thứ sáu, 03/10/2025 06:00
29°C
Thứ sáu, 03/10/2025 09:00
27°C
Thứ sáu, 03/10/2025 12:00
22°C
Thứ sáu, 03/10/2025 15:00
21°C
Thứ sáu, 03/10/2025 18:00
21°C
Thứ sáu, 03/10/2025 21:00
20°C
Thứ bảy, 04/10/2025 00:00
23°C
Thứ bảy, 04/10/2025 03:00
29°C
Thứ bảy, 04/10/2025 06:00
30°C
Thừa Thiên Huế

30°C

Cảm giác: 35°C
mây đen u ám
Thứ ba, 30/09/2025 00:00
25°C
Thứ ba, 30/09/2025 03:00
28°C
Thứ ba, 30/09/2025 06:00
29°C
Thứ ba, 30/09/2025 09:00
27°C
Thứ ba, 30/09/2025 12:00
24°C
Thứ ba, 30/09/2025 15:00
24°C
Thứ ba, 30/09/2025 18:00
23°C
Thứ ba, 30/09/2025 21:00
22°C
Thứ tư, 01/10/2025 00:00
24°C
Thứ tư, 01/10/2025 03:00
31°C
Thứ tư, 01/10/2025 06:00
31°C
Thứ tư, 01/10/2025 09:00
28°C
Thứ tư, 01/10/2025 12:00
24°C
Thứ tư, 01/10/2025 15:00
23°C
Thứ tư, 01/10/2025 18:00
23°C
Thứ tư, 01/10/2025 21:00
22°C
Thứ năm, 02/10/2025 00:00
24°C
Thứ năm, 02/10/2025 03:00
30°C
Thứ năm, 02/10/2025 06:00
31°C
Thứ năm, 02/10/2025 09:00
28°C
Thứ năm, 02/10/2025 12:00
24°C
Thứ năm, 02/10/2025 15:00
23°C
Thứ năm, 02/10/2025 18:00
23°C
Thứ năm, 02/10/2025 21:00
22°C
Thứ sáu, 03/10/2025 00:00
24°C
Thứ sáu, 03/10/2025 03:00
30°C
Thứ sáu, 03/10/2025 06:00
31°C
Thứ sáu, 03/10/2025 09:00
28°C
Thứ sáu, 03/10/2025 12:00
24°C
Thứ sáu, 03/10/2025 15:00
23°C
Thứ sáu, 03/10/2025 18:00
23°C
Thứ sáu, 03/10/2025 21:00
22°C
Thứ bảy, 04/10/2025 00:00
25°C
Thứ bảy, 04/10/2025 03:00
30°C
Thứ bảy, 04/10/2025 06:00
32°C
Hà Giang

23°C

Cảm giác: 24°C
mưa nhẹ
Thứ ba, 30/09/2025 00:00
23°C
Thứ ba, 30/09/2025 03:00
23°C
Thứ ba, 30/09/2025 06:00
24°C
Thứ ba, 30/09/2025 09:00
23°C
Thứ ba, 30/09/2025 12:00
23°C
Thứ ba, 30/09/2025 15:00
23°C
Thứ ba, 30/09/2025 18:00
23°C
Thứ ba, 30/09/2025 21:00
23°C
Thứ tư, 01/10/2025 00:00
23°C
Thứ tư, 01/10/2025 03:00
26°C
Thứ tư, 01/10/2025 06:00
27°C
Thứ tư, 01/10/2025 09:00
25°C
Thứ tư, 01/10/2025 12:00
23°C
Thứ tư, 01/10/2025 15:00
22°C
Thứ tư, 01/10/2025 18:00
22°C
Thứ tư, 01/10/2025 21:00
22°C
Thứ năm, 02/10/2025 00:00
23°C
Thứ năm, 02/10/2025 03:00
26°C
Thứ năm, 02/10/2025 06:00
28°C
Thứ năm, 02/10/2025 09:00
28°C
Thứ năm, 02/10/2025 12:00
24°C
Thứ năm, 02/10/2025 15:00
24°C
Thứ năm, 02/10/2025 18:00
24°C
Thứ năm, 02/10/2025 21:00
24°C
Thứ sáu, 03/10/2025 00:00
25°C
Thứ sáu, 03/10/2025 03:00
27°C
Thứ sáu, 03/10/2025 06:00
31°C
Thứ sáu, 03/10/2025 09:00
28°C
Thứ sáu, 03/10/2025 12:00
25°C
Thứ sáu, 03/10/2025 15:00
25°C
Thứ sáu, 03/10/2025 18:00
24°C
Thứ sáu, 03/10/2025 21:00
24°C
Thứ bảy, 04/10/2025 00:00
25°C
Thứ bảy, 04/10/2025 03:00
28°C
Thứ bảy, 04/10/2025 06:00
32°C

Tỷ giáGiá vàng

Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng TCB
AUD 16821 17091 17668
CAD 18437 18714 19330
CHF 32521 32905 33550
CNY 0 3470 3830
EUR 30342 30616 31639
GBP 34682 35075 36009
HKD 0 3264 3466
JPY 170 174 180
KRW 0 17 19
NZD 0 14978 15565
SGD 19935 20217 20738
THB 735 798 851
USD (1,2) 26146 0 0
USD (5,10,20) 26188 0 0
USD (50,100) 26216 26251 26451
Cập nhật: 29/09/2025 13:00
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng BIDV
USD 26,211 26,211 26,451
USD(1-2-5) 25,163 - -
USD(10-20) 25,163 - -
EUR 30,604 30,629 31,713
JPY 174.58 174.89 181.45
GBP 35,118 35,213 35,938
AUD 17,107 17,169 17,568
CAD 18,699 18,759 19,207
CHF 32,859 32,961 33,628
SGD 20,135 20,198 20,778
CNY - 3,668 3,750
HKD 3,342 3,352 3,437
KRW 17.46 18.21 19.57
THB 783.62 793.3 844.48
NZD 14,993 15,132 15,498
SEK - 2,773 2,856
DKK - 4,089 4,210
NOK - 2,615 2,693
LAK - 0.93 1.29
MYR 5,874 - 6,594.9
TWD 785.59 - 945.95
SAR - 6,939.69 7,270.32
KWD - 84,420 89,335
Cập nhật: 29/09/2025 13:00
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng Agribank
USD 26,280 26,281 26,451
EUR 30,385 30,507 31,594
GBP 34,861 35,001 35,940
HKD 3,333 3,346 3,449
CHF 32,593 32,724 33,609
JPY 173.29 173.99 181.01
AUD 16,990 17,058 17,577
SGD 20,137 20,218 20,732
THB 798 801 836
CAD 18,653 18,728 19,216
NZD 15,021 15,501
KRW 18.05 19.75
Cập nhật: 29/09/2025 13:00
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng Sacombank
USD 26210 26210 26451
AUD 16976 17076 17684
CAD 18616 18716 19322
CHF 32762 32792 33679
CNY 0 3673.8 0
CZK 0 1230 0
DKK 0 4170 0
EUR 30517 30547 31570
GBP 34962 35012 36125
HKD 0 3390 0
JPY 173.78 174.28 181.32
KHR 0 6.497 0
KRW 0 18.2 0
LAK 0 1.159 0
MYR 0 6470 0
NOK 0 2670 0
NZD 0 15069 0
PHP 0 435 0
SEK 0 2830 0
SGD 20095 20225 20953
THB 0 763.8 0
TWD 0 870 0
XAU 13100000 13100000 13550000
XBJ 11000000 11000000 13550000
Cập nhật: 29/09/2025 13:00
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng OCB
USD100 26,230 26,280 26,451
USD20 26,230 26,280 26,451
USD1 23,933 26,280 26,451
AUD 17,003 17,103 18,218
EUR 30,638 30,638 31,964
CAD 18,553 18,653 19,969
SGD 20,151 20,301 20,774
JPY 174.09 175.59 180.23
GBP 35,026 35,176 35,966
XAU 13,348,000 0 13,552,000
CNY 0 3,554 0
THB 0 799 0
CHF 0 0 0
KRW 0 0 0
Cập nhật: 29/09/2025 13:00
DOJI Giá mua Giá bán
AVPL/SJC - BÁN LẺ 13,400 ▲100K 13,600 ▲100K
NHẪN TRÒN 9999 (HƯNG THỊNH VƯỢNG - BÁN LẺ) 12,940 ▲60K 13,240 ▲60K
NỮ TRANG 9999 - BÁN LẺ 12,750 ▲200K 13,150 ▲200K
NỮ TRANG 999 - BÁN LẺ 12,700 ▲200K 13,100 ▲200K
Nguyên liệu 99.99 12,330 ▲200K 12,530 ▲200K
Nguyên liệu 99.9 12,280 ▲200K 12,480 ▲200K
Cập nhật: 29/09/2025 13:00
PNJ Giá mua Giá bán
TPHCM - PNJ 129,400 ▲600K 132,400 ▲600K
Hà Nội - PNJ 129,400 ▲600K 132,400 ▲600K
Đà Nẵng - PNJ 129,400 ▲600K 132,400 ▲600K
Miền Tây - PNJ 129,400 ▲600K 132,400 ▲600K
Tây Nguyên - PNJ 129,400 ▲600K 132,400 ▲600K
Đông Nam Bộ - PNJ 129,400 ▲600K 132,400 ▲600K
Cập nhật: 29/09/2025 13:00
AJC Giá mua Giá bán
Trang sức 99.99 12,580 ▲60K 13,180 ▲60K
Trang sức 99.9 12,570 ▲60K 13,170 ▲60K
NL 99.99 12,180 ▲60K
Nhẫn tròn ko ép vỉ T.Bình 12,180 ▲60K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình 12,940 ▲60K 13,240 ▲60K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An 12,940 ▲60K 13,240 ▲60K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội 12,940 ▲60K 13,240 ▲60K
Miếng SJC Thái Bình 13,400 ▲100K 13,600 ▲100K
Miếng SJC Nghệ An 13,400 ▲100K 13,600 ▲100K
Miếng SJC Hà Nội 13,400 ▲100K 13,600 ▲100K
Cập nhật: 29/09/2025 13:00
SJC Giá mua Giá bán
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 134 ▲1K 136 ▲1K
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 5 chỉ 134 ▲1K 13,602 ▲100K
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 134 ▲1K 13,603 ▲100K
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 1,294 ▲6K 1,321 ▲6K
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 1,294 ▲6K 1,322 ▲6K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99,99% 1,266 ▲1140K 1,296 ▲1167K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99% 123,317 ▲594K 128,317 ▲594K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 75% 8,986 ▲45K 9,736 ▲45K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 68% 80,787 ▲408K 88,287 ▲408K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 61% 71,714 ▲366K 79,214 ▲366K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 58,3% 68,214 ▲349K 75,714 ▲349K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 41,7% 46,699 ▲251K 54,199 ▲251K
Miền Bắc - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 134 ▲1K 136 ▲1K
Hạ Long - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 134 ▲1K 136 ▲1K
Hải Phòng - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 134 ▲1K 136 ▲1K
Miền Trung - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 134 ▲1K 136 ▲1K
Huế - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 134 ▲1K 136 ▲1K
Quảng Ngãi - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 134 ▲1K 136 ▲1K
Nha Trang - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 134 ▲1K 136 ▲1K
Biên Hòa - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 134 ▲1K 136 ▲1K
Miền Tây - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 134 ▲1K 136 ▲1K
Bạc Liêu - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 134 ▲1K 136 ▲1K
Cà Mau - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 134 ▲1K 136 ▲1K
Cập nhật: 29/09/2025 13:00

Điện tử tiêu dùng

Mobile Computing Gia dụng Văn phòng Nghe - Nhìn E-Fashion
Trải nghiệm nhanh HUAWEI WATCH GT 6 phiên bản 41mm dây vải dệt dành cho nữ

Trải nghiệm nhanh HUAWEI WATCH GT 6 phiên bản 41mm dây vải dệt dành cho nữ

Bộ đôi ROG Xbox Ally và ROG Xbox Ally X chính thức mở đặt trước tại Việt Nam

Bộ đôi ROG Xbox Ally và ROG Xbox Ally X chính thức mở đặt trước tại Việt Nam

Samsung ra mắt Samsung Galaxy Tab A11

Samsung ra mắt Samsung Galaxy Tab A11

Dreame khai trương cửa hàng flagship đầu tiên tại Landmark 81

Dreame khai trương cửa hàng flagship đầu tiên tại Landmark 81

Công nghệ số

AI Blockchain Fintech Bảo mật Viễn thông - Internet Xu hướng Phần mềm - Ứng dụng
Nghiên cứu của Keysight cho thấy cơ sở hạ tầng chưa sẵn sàng cho AI

Nghiên cứu của Keysight cho thấy cơ sở hạ tầng chưa sẵn sàng cho AI

YouTube Music thử nghiệm người dẫn chương trình AI

YouTube Music thử nghiệm người dẫn chương trình AI

Viettel mở rộng sức mạnh công nghệ với R&D Hòa Lạc và trung tâm dữ liệu An Khánh

Viettel mở rộng sức mạnh công nghệ với R&D Hòa Lạc và trung tâm dữ liệu An Khánh

OpenAI ra mắt tính năng ChatGPT Pulse

OpenAI ra mắt tính năng ChatGPT Pulse

Khoa học

Phát minh khoa học Công trình khoa học Vũ trụ - Thiên văn
Khẩu trang thời Covid là

Khẩu trang thời Covid là 'bom hẹn giờ' vi nhựa

Trung Quốc lập kỷ lục thế giới với mỏ uranium sâu 1.820 mét

Trung Quốc lập kỷ lục thế giới với mỏ uranium sâu 1.820 mét

Siêu máy tính AI Nexus của Mỹ sẽ tính toán nhanh hơn 8 tỷ người cộng lại

Siêu máy tính AI Nexus của Mỹ sẽ tính toán nhanh hơn 8 tỷ người cộng lại

Đất hiếm -

Đất hiếm - 'Vàng xám' của thời đại công nghệ số

Chuyển đổi số

Công nghiệp 4.0 Năng lượng Y tế số Giáo dục số
Dự án SOARing DX-VN: Tiên phong trong hợp tác quốc tế về chuyển đổi số giáo dục

Dự án SOARing DX-VN: Tiên phong trong hợp tác quốc tế về chuyển đổi số giáo dục

Chip đo nhiệt độ 4 kênh Microchip MCP9604 chính xác ±1,5°C

Chip đo nhiệt độ 4 kênh Microchip MCP9604 chính xác ±1,5°C

BUV lọt top 3 toàn cầu về Quy trình tuyển sinh tốt nhất năm 2025

BUV lọt top 3 toàn cầu về Quy trình tuyển sinh tốt nhất năm 2025

K-Beauty Expo Vietnam & Saigon Beauty Show 2025 quy tụ hơn 250 thương hiệu làm đẹp quốc tế

K-Beauty Expo Vietnam & Saigon Beauty Show 2025 quy tụ hơn 250 thương hiệu làm đẹp quốc tế

Kinh tế số

Thị trường Giao dịch số Thương mại điện tử
Ra mắt Cẩm nang khai thác tiềm năng ngành hàng Thực phẩm trên Amazon

Ra mắt Cẩm nang khai thác tiềm năng ngành hàng Thực phẩm trên Amazon

Giá bán lại Labubu lao dốc sau, Pop Mart gọi là tín hiệu tích cực

Giá bán lại Labubu lao dốc sau, Pop Mart gọi là tín hiệu tích cực

Dreame khai trương cửa hàng flagship đầu tiên tại Landmark 81

Dreame khai trương cửa hàng flagship đầu tiên tại Landmark 81

Starbucks đóng cửa hàng loạt quán cà phê, sa thải nhân viên trong kế hoạch tái cấu trúc 1 tỷ đô la

Starbucks đóng cửa hàng loạt quán cà phê, sa thải nhân viên trong kế hoạch tái cấu trúc 1 tỷ đô la

Doanh nghiệp số

Kết nối sáng tạo Khởi nghiệp Nhân lực số
Prudential Việt Nam ra mắt Sản phẩm bảo hiểm liên kết đơn vị Pru-Đầu tư vững tiến

Prudential Việt Nam ra mắt Sản phẩm bảo hiểm liên kết đơn vị Pru-Đầu tư vững tiến

VNPT và LPBank ký kết hợp tác chiến lược

VNPT và LPBank ký kết hợp tác chiến lược

Panasonic trao 20 suất học bổng cho sinh viên xuất sắc

Panasonic trao 20 suất học bổng cho sinh viên xuất sắc

Huawei Connect 2025 ghi nhận nhiều điểm mới thú vị

Huawei Connect 2025 ghi nhận nhiều điểm mới thú vị

Xe và phương tiện

Xe 365 Phương tiện bay Đánh giá - Trải nghiệm
Xiaomi mở phòng trưng bày xe điện tại Châu Âu vào năm 2027, cân nhắc sản xuất địa phương

Xiaomi mở phòng trưng bày xe điện tại Châu Âu vào năm 2027, cân nhắc sản xuất địa phương

YANGWANG U9 XTREME lập kỷ lục thế giới khi đạt vận tốc 496,22 km/h

YANGWANG U9 XTREME lập kỷ lục thế giới khi đạt vận tốc 496,22 km/h

BYD Việt Nam hé lộ mẫu sedan PHEV hoàn toàn mới tại thị trường Việt Nam

BYD Việt Nam hé lộ mẫu sedan PHEV hoàn toàn mới tại thị trường Việt Nam

Toyota bZ7 - sedan điện cao cấp mà người Việt chỉ được ngắm

Toyota bZ7 - sedan điện cao cấp mà người Việt chỉ được ngắm