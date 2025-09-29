Trung thu 2025 tại Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam: Vui cùng trẻ thơ, kết nối di sản và sáng tạo

Điểm nhấn của chương trình là không gian Trung thu truyền thống với sự tham gia của các nghệ nhân dân gian gắn bó gần ba thập kỷ cùng Bảo tàng.

Các bạn nhỏ hào hứng xem tò he.

Tại đây, các em nhỏ sẽ được tìm hiểu, trải nghiệm cách làm đồ chơi xưa như đèn kéo quân, đèn ông sao, tò he, mặt nạ giấy bồi, ông tiến sĩ giấy, bộ phỗng đất...

Bên cạnh đó, nhiều hoạt động tương tác, giáo dục và vui chơi sẽ diễn ra: trò chơi dân gian (nhảy dây, kéo co, ô ăn quan, đi cà kheo), STEM khám phá khoa học qua đèn lồng, kể chuyện tranh về sự tích Tết Trung thu, múa rối tay, tô vẽ tranh, khám phá phòng trải nghiệm thiếu nhi.

Các bạn nhỏ thích thú với mâm cỗ Trung thu.

Đặc biệt, từ ngày 4/10, công chúng sẽ được chiêm ngưỡng không gian sắp đặt nghệ thuật “Sắc Thu”, nơi hội tụ các tác phẩm đồ chơi truyền thống, đồ chơi phục dựng và sáng tạo của nghệ nhân, nghệ sĩ trẻ. Không gian này cũng mang đến trải nghiệm mới mẻ khi kết hợp di sản với công nghệ số thông qua hình tượng ông tiến sĩ AI.

Với thông điệp “Vừa chơi vừa học, gắn kết văn hóa dân gian và tri thức khoa học”, chương trình Trung thu 2025 tại Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam hứa hẹn là điểm hẹn giàu ý nghĩa cho trẻ em và gia đình trong mùa trăng rằm năm nay.