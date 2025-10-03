Chuyển động số
Cuộc sống số

Nhà xuất bản Kim Đồng ra mắt nhiều sách mới chào đón Trung thu 2025

Bình Lê

Bình Lê

09:50 | 03/10/2025
Theo dõi tạp chí Điện tử và Ứng dụng trên
Chào đón Trung thu 2025, chào đón Hội sách Hà Nội lần thứ X, Nhà xuất bản (NXB) Kim Đồng ra mắt độc giả nhiều tựa sách mới, các hoạt động đọc sách thú vị cùng nhiều quà tặng trong chương trình “Cùng Kim Đồng đón Trăng lên” tại Hệ thống Nhà sách Kim Đồng.
Tháng sách Kim Đồng rộn ràng- Hè vui ngập tràn Giải thưởng Văn học Kim Đồng lần thứ nhất vinh danh 11 tác phẩm xuất sắc NXB Kim Đồng ra mắt 3 tiểu thuyết nhân kỷ niệm 105 ngày sinh của nhà văn Tô Hoài

Nổi bật trong mảng truyện tranh thiếu nhi là bộ “Gia đình kì lạ” của Phan Mai Thư Nhã và Phan Mai Triều Huy với hai cuốn Ông Gấu Râu Xoàm của tớ và Bà Thỏ Tai Hồng của tớ mang đến những chuyến phiêu lưu nhỏ xinh trong một gia đình siêu đặc biệt. Ở đó, các bạn nhỏ sẽ gặp một bà Thỏ Tai Hồng bận rộn, có phần “khó ưa” nhưng lại ấm áp vô ngần, và một ông Gấu Râu Xoàm thoạt trông dữ dằn mà hóa ra hiền hậu, trìu mến. Những câu chuyện dí dỏm, ấm áp tình thân sẽ khiến bạn mỉm cười và muốn chạy đến ôm chầm lấy ông bà yêu thương.

Nhằm giúp các bạn nhỏ có thể tiếp cận sớm với những tác phẩm văn học Việt Nam “đi cùng năm tháng”, thông qua hình thức sách tranh, NXB Kim Đồng giới thiệu bộ “Những truyện hay viết cho thiếu nhi - Phiên bản sách tranh” - sự kết hợp giữa truyện của các tác giả kinh điển với tranh của các họa sĩ trẻ tài năng.

Nhà xuất bản Kim Đồng ra mắt nhiều sách mới chào đón Trung thu 2025

Ba cuốn đầu tiên gồm: “Những chiếc áo ấm” (Võ Quảng), “Chú sẻ con và bông hoa Bằng Lăng” (Phạm Hổ), “Bồ Nông có hiếu” (Phong Thu). Bộ sách được phát hành song song cùng ấn bản tiếng Anh, vừa giúp các bạn nhỏ có thể học ngoại ngữ qua những áng văn hay, vừa góp phần giới thiệu các tác phẩm văn học thiếu nhi nổi bật của Việt Nam đến với độc giả thế giới.

Với các sách thiếu nhi nước ngoài, NXB Kim Đồng ra mắt “Thế giới của thỏ Peter” - trọn bộ 23 cuốn truyện thiếu nhi được yêu thích nhất mọi thời đại của tác giả Beatrix Potter với hình thức bìa cứng, đóng hộp xinh xắn.

Được sáng tác vào năm 1893, câu chuyện về chú thỏ Peter tinh nghịch và láu lỉnh cùng những người anh em, bạn bè và hàng xóm luôn mang đến những bất ngờ không dứt cùng sự kỳ diệu của một thế giới loài vật sinh động.

Bên cạnh đó, độc giả còn gặp lại các tác phẩm đặc sắc như Bước ra thế giới rực rỡ (Jane Yolen), Điện hạ Umeboshi (Fujiko F. Fujio), hay Cuộc phiêu lưu của Dế Út – phiên bản tiếng Anh lấy cảm hứng từ Dế Mèn phiêu lưu ký của Tô Hoài.

Nhà xuất bản Kim Đồng ra mắt nhiều sách mới chào đón Trung thu 2025
Nhà xuất bản Kim Đồng ra mắt nhiều sách mới chào đón Trung thu 2025.

Ở dòng văn học thiếu nhi, Kim Đồng giới thiệu 100 chiếc ghe (Phát Dương), Những nhà du hành vĩ đại – tuyển chọn truyện ngắn văn học Nga, Mập và Mực – tác phẩm kinh điển Đức, cùng Vùng trời tím biếc (Dương Hà). Bộ “Tủ sách Viết cho những điều bé nhỏ” cũng có thêm hai tập tản văn mới: Ô cửa và vùng trời (Hoàng Khánh Duy), Về nghe hoa hòe kể chuyện (Hoàng Anh Tuấn). Mỗi cuốn sách là tình yêu với quê hương trong lòng người con xa xứ.

Mảng sách khoa học thường thức cho thiếu nhi cũng có những ấn phẩm mới, đó là: “Atlas thế giới dành cho trẻ em” giúp độc giả nhỏ tuổi làm quen với địa lý và văn hóa thế giới muôn màu muôn vẻ. Sách gồm 20 bản đồ khu vực của gần 200 quốc gia, vùng lãnh thổ được thiết kế sinh động, trình bày dễ hiểu... Đặc biệt, bản đồ Việt Nam được cập nhật mới nhất với 34 tỉnh, thành phố - giúp các em tìm hiểu về địa lý Việt Nam một cách gần gũi, trực quan.

Bộ sách “Hệ sinh thái trên Trái đất” gồm 4 cuốn: “Khí hậu”, “Động vật”, “Rác thải”, “Thực phẩm”, mở ra những góc nhìn mới mẻ, gần gũi và đầy cảm hứng về những vấn đề lớn đang diễn ra quanh ta. Qua từng trang sách, độc giả sẽ được khám phá những chủ đề quan trọng của thời đại, gieo vào lòng người đọc những hạt mầm về trách nhiệm, tình yêu thiên nhiên và lối sống bền vững.

Nhà xuất bản Kim Đồng ra mắt nhiều sách mới chào đón Trung thu 2025
Bộ “Những truyện hay viết cho thiếu nhi - Phiên bản sách tranh.

“Tủ sách khoa học - Shin Cậu bé bút chì” mang đến những chuyến phiêu lưu thú vị trong thế giới kiến thức, về nhiều lĩnh vực như định hướng nghề nghiệp, câu chuyện về các danh nhân, câu chuyện văn hóa, lịch sử và các hiện tượng trong cuộc sống thường ngày…

Bên cạnh đó, bộ sách sách kỹ năng “Tớ tự tin” sẽ có thêm hai cuốn mới “Tớ tự tin khắc phục khó khăn - Rèn tính tự giác”, “Tớ tự tin vượt qua thử thách - Rèn khả năng quản lý cảm xúc” dành cho lứa tuổi học sinh tiểu học, giúp các bạn nhỏ từng bước khám phá bản thân, vượt qua khó khăn và vững vàng hơn trên hành trình trưởng thành.

NXB Kim Đồng Trung thu

Bài liên quan

Trao giải cuộc thi sáng tác truyện tranh lần thứ nhất

Trao giải cuộc thi sáng tác truyện tranh lần thứ nhất

Cuốn sách tranh đặc biệt về Chủ tịch Hồ Chí Minh lần đầu tiên xuất bản tiếng Việt

Cuốn sách tranh đặc biệt về Chủ tịch Hồ Chí Minh lần đầu tiên xuất bản tiếng Việt

Trung thu 2025 tại Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam: Vui cùng trẻ thơ, kết nối di sản và sáng tạo

Trung thu 2025 tại Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam: Vui cùng trẻ thơ, kết nối di sản và sáng tạo

NXB Kim Đồng ra mắt 3 tiểu thuyết nhân kỷ niệm 105 ngày sinh của nhà văn Tô Hoài

NXB Kim Đồng ra mắt 3 tiểu thuyết nhân kỷ niệm 105 ngày sinh của nhà văn Tô Hoài

Giải thưởng Văn học Kim Đồng lần thứ nhất vinh danh 11 tác phẩm xuất sắc

Giải thưởng Văn học Kim Đồng lần thứ nhất vinh danh 11 tác phẩm xuất sắc

Có thể bạn quan tâm

Giải Bóng rổ Trẻ VnExpress 2025 - Cúp Ziaja khởi động tại Hà Nội

Giải Bóng rổ Trẻ VnExpress 2025 - Cúp Ziaja khởi động tại Hà Nội

Cuộc sống số
Ngày 2/10, Giải Bóng rổ Trẻ VnExpress năm 2025 - Cúp Ziaja (Khu vực Hà Nội) được công bố và chính thức khởi động.
Phụ nữ Việt Nam với cuộc vận động nâng cao các giá trị gia đình và trách nhiệm xã hội

Phụ nữ Việt Nam với cuộc vận động nâng cao các giá trị gia đình và trách nhiệm xã hội

Cuộc sống số
Ngày 2/10, Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam tổ chức Hội nghị Tổng kết 15 năm thực hiện Cuộc vận động "Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch" tham gia xây dựng nông thôn mới; Sơ kết Đề án 938 “Tuyên truyền, giáo dục, vận động, hỗ trợ phụ nữ tham gia giải quyết một số vấn đề xã hội liên quan đến phụ nữ giai đoạn 2017-2027” và Chương trình "Mẹ đỡ đầu".
Thông tin mới nhất quanh việc đóng cửa chính phủ Hoa Kỳ

Thông tin mới nhất quanh việc đóng cửa chính phủ Hoa Kỳ

Cuộc sống số
Chính phủ Hoa Kỳ đã chính thức đóng cửa vào sáng sớm thứ Tư 1/10, sau khi Quốc hội không đạt được thỏa thuận ngân sách, kéo theo việc hàng trăm nghìn công chức phải nghỉ việc tạm thời và nhiều dịch vụ quan trọng bị gián đoạn.
Ra mắt sách ảnh ‘Chúng tôi đó - Phụ nữ Kiên cường’

Ra mắt sách ảnh ‘Chúng tôi đó - Phụ nữ Kiên cường’

Cuộc sống số
Ngày 1/10/2025,tại Hà Nội, Mạng lưới Câu lạc bộ Phụ nữ Kiên cường (PNKC) phối hợp cùng Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam, Nhà xuất bản Hội Nhà văn và CLB Nhiếp ảnh Ánh sáng số (DLA) đã tổ chức lễ ra mắt sách ảnh “Chúng tôi đó – Phụ nữ Kiên cường”.
Triển lãm

Triển lãm 'Cuộc sống tươi đẹp' tôn vinh 100 năm Mỹ thuật Đông Dương và 71 năm Giải phóng Thủ đô

Cuộc sống số
Ngày 1/10, Ban Quản lý hồ Hoàn Kiếm và phố cổ Hà Nội phối hợp với Công ty Cổ phần Thiết kế May Living tổ chức khai mạc triển lãm nghệ thuật với chủ đề “Cuộc sống tươi đẹp”, nhằm tôn vinh những giá trị lịch sử – văn hóa, khơi dậy niềm tự hào dân tộc.
Xem thêm

Đọc nhiều

Trải nghiệm nhanh HUAWEI WATCH GT 6 phiên bản 41mm dây da dành cho nữ

Trải nghiệm nhanh HUAWEI WATCH GT 6 phiên bản 41mm dây da dành cho nữ

Ford Everest Team Vietnam+

Ford Everest Team Vietnam+ 'gieo mầm' hy vọng trên đỉnh núi Hua Nạ

Đội tuyển Việt Nam lần đầu tranh tài tại Giải Vô địch DroneSoccer Quốc tế FIDA WorldCup 2025

Đội tuyển Việt Nam lần đầu tranh tài tại Giải Vô địch DroneSoccer Quốc tế FIDA WorldCup 2025

Trung tâm Trà 5 Cực: 1.000 đồng và ước mơ của trẻ em vùng cao

Trung tâm Trà 5 Cực: 1.000 đồng và ước mơ của trẻ em vùng cao

Bộ đôi ROG Xbox Ally và ROG Xbox Ally X chính thức mở đặt trước tại Việt Nam

Bộ đôi ROG Xbox Ally và ROG Xbox Ally X chính thức mở đặt trước tại Việt Nam

Editor'sChoice

Sony WH-1000XM6: Tai nghe chống ồn tốt nhất

Sony WH-1000XM6: Tai nghe chống ồn tốt nhất

Redmi Note 14 Pro+ 5G: Smartphone tầm trung xuất sắc

Redmi Note 14 Pro+ 5G: Smartphone tầm trung xuất sắc

Xiaomi TV A Pro Series 2026: TV tầm trung tốt nhất

Xiaomi TV A Pro Series 2026: TV tầm trung tốt nhất

Hà Nội
TP Hồ Chí Minh
Đà Nẵng
Hà Giang
Hải Phòng
Khánh Hòa
Nghệ An
Phan Thiết
Quảng Bình
Thừa Thiên Huế
Hà Nội

29°C

Cảm giác: 32°C
bầu trời quang đãng
Thứ bảy, 04/10/2025 00:00
26°C
Thứ bảy, 04/10/2025 03:00
30°C
Thứ bảy, 04/10/2025 06:00
32°C
Thứ bảy, 04/10/2025 09:00
31°C
Thứ bảy, 04/10/2025 12:00
27°C
Thứ bảy, 04/10/2025 15:00
26°C
Thứ bảy, 04/10/2025 18:00
25°C
Thứ bảy, 04/10/2025 21:00
25°C
Chủ nhật, 05/10/2025 00:00
26°C
Chủ nhật, 05/10/2025 03:00
30°C
Chủ nhật, 05/10/2025 06:00
33°C
Chủ nhật, 05/10/2025 09:00
34°C
Chủ nhật, 05/10/2025 12:00
29°C
Chủ nhật, 05/10/2025 15:00
28°C
Chủ nhật, 05/10/2025 18:00
27°C
Chủ nhật, 05/10/2025 21:00
26°C
Thứ hai, 06/10/2025 00:00
26°C
Thứ hai, 06/10/2025 03:00
26°C
Thứ hai, 06/10/2025 06:00
25°C
Thứ hai, 06/10/2025 09:00
24°C
Thứ hai, 06/10/2025 12:00
24°C
Thứ hai, 06/10/2025 15:00
24°C
Thứ hai, 06/10/2025 18:00
24°C
Thứ hai, 06/10/2025 21:00
24°C
Thứ ba, 07/10/2025 00:00
24°C
Thứ ba, 07/10/2025 03:00
24°C
Thứ ba, 07/10/2025 06:00
24°C
Thứ ba, 07/10/2025 09:00
24°C
Thứ ba, 07/10/2025 12:00
24°C
Thứ ba, 07/10/2025 15:00
24°C
Thứ ba, 07/10/2025 18:00
24°C
Thứ ba, 07/10/2025 21:00
23°C
Thứ tư, 08/10/2025 00:00
23°C
Thứ tư, 08/10/2025 03:00
24°C
Thứ tư, 08/10/2025 06:00
26°C
Thứ tư, 08/10/2025 09:00
26°C
TP Hồ Chí Minh

27°C

Cảm giác: 30°C
mây đen u ám
Thứ bảy, 04/10/2025 00:00
26°C
Thứ bảy, 04/10/2025 03:00
30°C
Thứ bảy, 04/10/2025 06:00
32°C
Thứ bảy, 04/10/2025 09:00
29°C
Thứ bảy, 04/10/2025 12:00
26°C
Thứ bảy, 04/10/2025 15:00
25°C
Thứ bảy, 04/10/2025 18:00
25°C
Thứ bảy, 04/10/2025 21:00
25°C
Chủ nhật, 05/10/2025 00:00
25°C
Chủ nhật, 05/10/2025 03:00
30°C
Chủ nhật, 05/10/2025 06:00
33°C
Chủ nhật, 05/10/2025 09:00
30°C
Chủ nhật, 05/10/2025 12:00
26°C
Chủ nhật, 05/10/2025 15:00
25°C
Chủ nhật, 05/10/2025 18:00
24°C
Chủ nhật, 05/10/2025 21:00
24°C
Thứ hai, 06/10/2025 00:00
24°C
Thứ hai, 06/10/2025 03:00
26°C
Thứ hai, 06/10/2025 06:00
26°C
Thứ hai, 06/10/2025 09:00
27°C
Thứ hai, 06/10/2025 12:00
25°C
Thứ hai, 06/10/2025 15:00
25°C
Thứ hai, 06/10/2025 18:00
25°C
Thứ hai, 06/10/2025 21:00
24°C
Thứ ba, 07/10/2025 00:00
26°C
Thứ ba, 07/10/2025 03:00
30°C
Thứ ba, 07/10/2025 06:00
31°C
Thứ ba, 07/10/2025 09:00
28°C
Thứ ba, 07/10/2025 12:00
26°C
Thứ ba, 07/10/2025 15:00
25°C
Thứ ba, 07/10/2025 18:00
25°C
Thứ ba, 07/10/2025 21:00
24°C
Thứ tư, 08/10/2025 00:00
24°C
Thứ tư, 08/10/2025 03:00
25°C
Thứ tư, 08/10/2025 06:00
28°C
Thứ tư, 08/10/2025 09:00
27°C
Đà Nẵng

29°C

Cảm giác: 34°C
mây cụm
Thứ bảy, 04/10/2025 00:00
26°C
Thứ bảy, 04/10/2025 03:00
28°C
Thứ bảy, 04/10/2025 06:00
28°C
Thứ bảy, 04/10/2025 09:00
28°C
Thứ bảy, 04/10/2025 12:00
27°C
Thứ bảy, 04/10/2025 15:00
26°C
Thứ bảy, 04/10/2025 18:00
25°C
Thứ bảy, 04/10/2025 21:00
25°C
Chủ nhật, 05/10/2025 00:00
26°C
Chủ nhật, 05/10/2025 03:00
28°C
Chủ nhật, 05/10/2025 06:00
30°C
Chủ nhật, 05/10/2025 09:00
28°C
Chủ nhật, 05/10/2025 12:00
27°C
Chủ nhật, 05/10/2025 15:00
26°C
Chủ nhật, 05/10/2025 18:00
25°C
Chủ nhật, 05/10/2025 21:00
25°C
Thứ hai, 06/10/2025 00:00
26°C
Thứ hai, 06/10/2025 03:00
30°C
Thứ hai, 06/10/2025 06:00
31°C
Thứ hai, 06/10/2025 09:00
29°C
Thứ hai, 06/10/2025 12:00
27°C
Thứ hai, 06/10/2025 15:00
27°C
Thứ hai, 06/10/2025 18:00
26°C
Thứ hai, 06/10/2025 21:00
25°C
Thứ ba, 07/10/2025 00:00
26°C
Thứ ba, 07/10/2025 03:00
28°C
Thứ ba, 07/10/2025 06:00
28°C
Thứ ba, 07/10/2025 09:00
28°C
Thứ ba, 07/10/2025 12:00
27°C
Thứ ba, 07/10/2025 15:00
27°C
Thứ ba, 07/10/2025 18:00
26°C
Thứ ba, 07/10/2025 21:00
25°C
Thứ tư, 08/10/2025 00:00
25°C
Thứ tư, 08/10/2025 03:00
27°C
Thứ tư, 08/10/2025 06:00
28°C
Thứ tư, 08/10/2025 09:00
28°C
Hà Giang

25°C

Cảm giác: 26°C
mây rải rác
Thứ bảy, 04/10/2025 00:00
24°C
Thứ bảy, 04/10/2025 03:00
28°C
Thứ bảy, 04/10/2025 06:00
32°C
Thứ bảy, 04/10/2025 09:00
30°C
Thứ bảy, 04/10/2025 12:00
26°C
Thứ bảy, 04/10/2025 15:00
25°C
Thứ bảy, 04/10/2025 18:00
23°C
Thứ bảy, 04/10/2025 21:00
23°C
Chủ nhật, 05/10/2025 00:00
24°C
Chủ nhật, 05/10/2025 03:00
31°C
Chủ nhật, 05/10/2025 06:00
34°C
Chủ nhật, 05/10/2025 09:00
30°C
Chủ nhật, 05/10/2025 12:00
26°C
Chủ nhật, 05/10/2025 15:00
24°C
Chủ nhật, 05/10/2025 18:00
23°C
Chủ nhật, 05/10/2025 21:00
23°C
Thứ hai, 06/10/2025 00:00
24°C
Thứ hai, 06/10/2025 03:00
24°C
Thứ hai, 06/10/2025 06:00
24°C
Thứ hai, 06/10/2025 09:00
23°C
Thứ hai, 06/10/2025 12:00
23°C
Thứ hai, 06/10/2025 15:00
23°C
Thứ hai, 06/10/2025 18:00
23°C
Thứ hai, 06/10/2025 21:00
23°C
Thứ ba, 07/10/2025 00:00
23°C
Thứ ba, 07/10/2025 03:00
23°C
Thứ ba, 07/10/2025 06:00
23°C
Thứ ba, 07/10/2025 09:00
23°C
Thứ ba, 07/10/2025 12:00
22°C
Thứ ba, 07/10/2025 15:00
22°C
Thứ ba, 07/10/2025 18:00
22°C
Thứ ba, 07/10/2025 21:00
22°C
Thứ tư, 08/10/2025 00:00
22°C
Thứ tư, 08/10/2025 03:00
23°C
Thứ tư, 08/10/2025 06:00
23°C
Thứ tư, 08/10/2025 09:00
24°C
Hải Phòng

30°C

Cảm giác: 37°C
bầu trời quang đãng
Thứ bảy, 04/10/2025 00:00
28°C
Thứ bảy, 04/10/2025 03:00
29°C
Thứ bảy, 04/10/2025 06:00
31°C
Thứ bảy, 04/10/2025 09:00
29°C
Thứ bảy, 04/10/2025 12:00
26°C
Thứ bảy, 04/10/2025 15:00
26°C
Thứ bảy, 04/10/2025 18:00
25°C
Thứ bảy, 04/10/2025 21:00
24°C
Chủ nhật, 05/10/2025 00:00
26°C
Chủ nhật, 05/10/2025 03:00
30°C
Chủ nhật, 05/10/2025 06:00
33°C
Chủ nhật, 05/10/2025 09:00
31°C
Chủ nhật, 05/10/2025 12:00
28°C
Chủ nhật, 05/10/2025 15:00
26°C
Chủ nhật, 05/10/2025 18:00
27°C
Chủ nhật, 05/10/2025 21:00
26°C
Thứ hai, 06/10/2025 00:00
24°C
Thứ hai, 06/10/2025 03:00
25°C
Thứ hai, 06/10/2025 06:00
25°C
Thứ hai, 06/10/2025 09:00
25°C
Thứ hai, 06/10/2025 12:00
25°C
Thứ hai, 06/10/2025 15:00
25°C
Thứ hai, 06/10/2025 18:00
25°C
Thứ hai, 06/10/2025 21:00
24°C
Thứ ba, 07/10/2025 00:00
24°C
Thứ ba, 07/10/2025 03:00
25°C
Thứ ba, 07/10/2025 06:00
25°C
Thứ ba, 07/10/2025 09:00
25°C
Thứ ba, 07/10/2025 12:00
25°C
Thứ ba, 07/10/2025 15:00
24°C
Thứ ba, 07/10/2025 18:00
24°C
Thứ ba, 07/10/2025 21:00
24°C
Thứ tư, 08/10/2025 00:00
24°C
Thứ tư, 08/10/2025 03:00
24°C
Thứ tư, 08/10/2025 06:00
24°C
Thứ tư, 08/10/2025 09:00
25°C
Khánh Hòa

27°C

Cảm giác: 31°C
mây đen u ám
Thứ bảy, 04/10/2025 00:00
27°C
Thứ bảy, 04/10/2025 03:00
33°C
Thứ bảy, 04/10/2025 06:00
30°C
Thứ bảy, 04/10/2025 09:00
28°C
Thứ bảy, 04/10/2025 12:00
24°C
Thứ bảy, 04/10/2025 15:00
24°C
Thứ bảy, 04/10/2025 18:00
23°C
Thứ bảy, 04/10/2025 21:00
23°C
Chủ nhật, 05/10/2025 00:00
23°C
Chủ nhật, 05/10/2025 03:00
25°C
Chủ nhật, 05/10/2025 06:00
30°C
Chủ nhật, 05/10/2025 09:00
26°C
Chủ nhật, 05/10/2025 12:00
25°C
Chủ nhật, 05/10/2025 15:00
24°C
Chủ nhật, 05/10/2025 18:00
24°C
Chủ nhật, 05/10/2025 21:00
24°C
Thứ hai, 06/10/2025 00:00
26°C
Thứ hai, 06/10/2025 03:00
33°C
Thứ hai, 06/10/2025 06:00
35°C
Thứ hai, 06/10/2025 09:00
27°C
Thứ hai, 06/10/2025 12:00
24°C
Thứ hai, 06/10/2025 15:00
24°C
Thứ hai, 06/10/2025 18:00
23°C
Thứ hai, 06/10/2025 21:00
23°C
Thứ ba, 07/10/2025 00:00
25°C
Thứ ba, 07/10/2025 03:00
33°C
Thứ ba, 07/10/2025 06:00
33°C
Thứ ba, 07/10/2025 09:00
28°C
Thứ ba, 07/10/2025 12:00
24°C
Thứ ba, 07/10/2025 15:00
23°C
Thứ ba, 07/10/2025 18:00
23°C
Thứ ba, 07/10/2025 21:00
22°C
Thứ tư, 08/10/2025 00:00
24°C
Thứ tư, 08/10/2025 03:00
32°C
Thứ tư, 08/10/2025 06:00
34°C
Thứ tư, 08/10/2025 09:00
28°C
Nghệ An

24°C

Cảm giác: 25°C
mưa nhẹ
Thứ bảy, 04/10/2025 00:00
23°C
Thứ bảy, 04/10/2025 03:00
29°C
Thứ bảy, 04/10/2025 06:00
32°C
Thứ bảy, 04/10/2025 09:00
30°C
Thứ bảy, 04/10/2025 12:00
24°C
Thứ bảy, 04/10/2025 15:00
23°C
Thứ bảy, 04/10/2025 18:00
22°C
Thứ bảy, 04/10/2025 21:00
21°C
Chủ nhật, 05/10/2025 00:00
23°C
Chủ nhật, 05/10/2025 03:00
30°C
Chủ nhật, 05/10/2025 06:00
32°C
Chủ nhật, 05/10/2025 09:00
31°C
Chủ nhật, 05/10/2025 12:00
23°C
Chủ nhật, 05/10/2025 15:00
22°C
Chủ nhật, 05/10/2025 18:00
22°C
Chủ nhật, 05/10/2025 21:00
21°C
Thứ hai, 06/10/2025 00:00
22°C
Thứ hai, 06/10/2025 03:00
28°C
Thứ hai, 06/10/2025 06:00
31°C
Thứ hai, 06/10/2025 09:00
29°C
Thứ hai, 06/10/2025 12:00
24°C
Thứ hai, 06/10/2025 15:00
23°C
Thứ hai, 06/10/2025 18:00
22°C
Thứ hai, 06/10/2025 21:00
22°C
Thứ ba, 07/10/2025 00:00
23°C
Thứ ba, 07/10/2025 03:00
24°C
Thứ ba, 07/10/2025 06:00
25°C
Thứ ba, 07/10/2025 09:00
24°C
Thứ ba, 07/10/2025 12:00
22°C
Thứ ba, 07/10/2025 15:00
22°C
Thứ ba, 07/10/2025 18:00
22°C
Thứ ba, 07/10/2025 21:00
22°C
Thứ tư, 08/10/2025 00:00
22°C
Thứ tư, 08/10/2025 03:00
23°C
Thứ tư, 08/10/2025 06:00
24°C
Thứ tư, 08/10/2025 09:00
23°C
Phan Thiết

27°C

Cảm giác: 29°C
mây đen u ám
Thứ bảy, 04/10/2025 00:00
26°C
Thứ bảy, 04/10/2025 03:00
29°C
Thứ bảy, 04/10/2025 06:00
31°C
Thứ bảy, 04/10/2025 09:00
29°C
Thứ bảy, 04/10/2025 12:00
26°C
Thứ bảy, 04/10/2025 15:00
25°C
Thứ bảy, 04/10/2025 18:00
25°C
Thứ bảy, 04/10/2025 21:00
24°C
Chủ nhật, 05/10/2025 00:00
25°C
Chủ nhật, 05/10/2025 03:00
26°C
Chủ nhật, 05/10/2025 06:00
29°C
Chủ nhật, 05/10/2025 09:00
28°C
Chủ nhật, 05/10/2025 12:00
25°C
Chủ nhật, 05/10/2025 15:00
25°C
Chủ nhật, 05/10/2025 18:00
24°C
Chủ nhật, 05/10/2025 21:00
24°C
Thứ hai, 06/10/2025 00:00
24°C
Thứ hai, 06/10/2025 03:00
25°C
Thứ hai, 06/10/2025 06:00
26°C
Thứ hai, 06/10/2025 09:00
28°C
Thứ hai, 06/10/2025 12:00
26°C
Thứ hai, 06/10/2025 15:00
25°C
Thứ hai, 06/10/2025 18:00
25°C
Thứ hai, 06/10/2025 21:00
24°C
Thứ ba, 07/10/2025 00:00
26°C
Thứ ba, 07/10/2025 03:00
30°C
Thứ ba, 07/10/2025 06:00
31°C
Thứ ba, 07/10/2025 09:00
29°C
Thứ ba, 07/10/2025 12:00
27°C
Thứ ba, 07/10/2025 15:00
25°C
Thứ ba, 07/10/2025 18:00
25°C
Thứ ba, 07/10/2025 21:00
25°C
Thứ tư, 08/10/2025 00:00
25°C
Thứ tư, 08/10/2025 03:00
27°C
Thứ tư, 08/10/2025 06:00
28°C
Thứ tư, 08/10/2025 09:00
28°C
Quảng Bình

23°C

Cảm giác: 24°C
mây cụm
Thứ bảy, 04/10/2025 00:00
23°C
Thứ bảy, 04/10/2025 03:00
29°C
Thứ bảy, 04/10/2025 06:00
28°C
Thứ bảy, 04/10/2025 09:00
26°C
Thứ bảy, 04/10/2025 12:00
22°C
Thứ bảy, 04/10/2025 15:00
21°C
Thứ bảy, 04/10/2025 18:00
21°C
Thứ bảy, 04/10/2025 21:00
21°C
Chủ nhật, 05/10/2025 00:00
23°C
Chủ nhật, 05/10/2025 03:00
28°C
Chủ nhật, 05/10/2025 06:00
30°C
Chủ nhật, 05/10/2025 09:00
26°C
Chủ nhật, 05/10/2025 12:00
23°C
Chủ nhật, 05/10/2025 15:00
23°C
Chủ nhật, 05/10/2025 18:00
23°C
Chủ nhật, 05/10/2025 21:00
22°C
Thứ hai, 06/10/2025 00:00
23°C
Thứ hai, 06/10/2025 03:00
26°C
Thứ hai, 06/10/2025 06:00
29°C
Thứ hai, 06/10/2025 09:00
26°C
Thứ hai, 06/10/2025 12:00
22°C
Thứ hai, 06/10/2025 15:00
22°C
Thứ hai, 06/10/2025 18:00
22°C
Thứ hai, 06/10/2025 21:00
21°C
Thứ ba, 07/10/2025 00:00
21°C
Thứ ba, 07/10/2025 03:00
23°C
Thứ ba, 07/10/2025 06:00
26°C
Thứ ba, 07/10/2025 09:00
23°C
Thứ ba, 07/10/2025 12:00
22°C
Thứ ba, 07/10/2025 15:00
21°C
Thứ ba, 07/10/2025 18:00
21°C
Thứ ba, 07/10/2025 21:00
21°C
Thứ tư, 08/10/2025 00:00
21°C
Thứ tư, 08/10/2025 03:00
24°C
Thứ tư, 08/10/2025 06:00
24°C
Thứ tư, 08/10/2025 09:00
22°C
Thừa Thiên Huế

28°C

Cảm giác: 33°C
mây đen u ám
Thứ bảy, 04/10/2025 00:00
25°C
Thứ bảy, 04/10/2025 03:00
31°C
Thứ bảy, 04/10/2025 06:00
28°C
Thứ bảy, 04/10/2025 09:00
26°C
Thứ bảy, 04/10/2025 12:00
23°C
Thứ bảy, 04/10/2025 15:00
23°C
Thứ bảy, 04/10/2025 18:00
22°C
Thứ bảy, 04/10/2025 21:00
22°C
Chủ nhật, 05/10/2025 00:00
23°C
Chủ nhật, 05/10/2025 03:00
32°C
Chủ nhật, 05/10/2025 06:00
33°C
Chủ nhật, 05/10/2025 09:00
29°C
Chủ nhật, 05/10/2025 12:00
24°C
Chủ nhật, 05/10/2025 15:00
23°C
Chủ nhật, 05/10/2025 18:00
23°C
Chủ nhật, 05/10/2025 21:00
23°C
Thứ hai, 06/10/2025 00:00
24°C
Thứ hai, 06/10/2025 03:00
32°C
Thứ hai, 06/10/2025 06:00
33°C
Thứ hai, 06/10/2025 09:00
28°C
Thứ hai, 06/10/2025 12:00
24°C
Thứ hai, 06/10/2025 15:00
23°C
Thứ hai, 06/10/2025 18:00
22°C
Thứ hai, 06/10/2025 21:00
22°C
Thứ ba, 07/10/2025 00:00
24°C
Thứ ba, 07/10/2025 03:00
30°C
Thứ ba, 07/10/2025 06:00
31°C
Thứ ba, 07/10/2025 09:00
28°C
Thứ ba, 07/10/2025 12:00
24°C
Thứ ba, 07/10/2025 15:00
23°C
Thứ ba, 07/10/2025 18:00
22°C
Thứ ba, 07/10/2025 21:00
22°C
Thứ tư, 08/10/2025 00:00
24°C
Thứ tư, 08/10/2025 03:00
30°C
Thứ tư, 08/10/2025 06:00
29°C
Thứ tư, 08/10/2025 09:00
27°C

Tỷ giáGiá vàng

Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng TCB
AUD 16896 17166 17740
CAD 18359 18635 19250
CHF 32450 32833 33478
CNY 0 3470 3830
EUR 30327 30601 31624
GBP 34683 35075 36007
HKD 0 3259 3461
JPY 172 176 182
KRW 0 17 19
NZD 0 15079 15666
SGD 19920 20202 20726
THB 729 793 846
USD (1,2) 26115 0 0
USD (5,10,20) 26157 0 0
USD (50,100) 26185 26220 26420
Cập nhật: 03/10/2025 18:00
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng BIDV
USD 26,200 26,200 26,420
USD(1-2-5) 25,152 - -
USD(10-20) 25,152 - -
EUR 30,529 30,553 31,709
JPY 175.71 176.03 183.38
GBP 35,072 35,167 35,997
AUD 17,174 17,236 17,680
CAD 18,595 18,655 19,185
CHF 32,794 32,896 33,581
SGD 20,091 20,153 20,779
CNY - 3,659 3,757
HKD 3,340 3,350 3,433
KRW 17.36 18.1 19.43
THB 777.32 786.92 837.06
NZD 15,066 15,206 15,561
SEK - 2,767 2,848
DKK - 4,085 4,203
NOK - 2,607 2,683
LAK - 0.93 1.29
MYR 5,871.99 - 6,587.69
TWD 784.57 - 944.01
SAR - 6,937.87 7,262.37
KWD - 84,171 89,092
Cập nhật: 03/10/2025 18:00
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng Agribank
USD 26,240 26,250 26,420
EUR 30,373 30,495 31,581
GBP 34,892 35,032 35,971
HKD 3,329 3,342 3,444
CHF 32,543 32,674 33,557
JPY 175.24 175.94 183.10
AUD 17,101 17,170 17,690
SGD 20,141 20,222 20,737
THB 792 795 829
CAD 18,588 18,663 19,149
NZD 15,127 15,607
KRW 18 19.70
Cập nhật: 03/10/2025 18:00
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng Sacombank
USD 26350 26350 26420
AUD 17067 17167 17775
CAD 18536 18636 19237
CHF 32684 32714 33601
CNY 0 3669.7 0
CZK 0 1230 0
DKK 0 4170 0
EUR 30499 30529 31555
GBP 34973 35023 36134
HKD 0 3390 0
JPY 175.48 175.98 183.03
KHR 0 6.497 0
KRW 0 18.2 0
LAK 0 1.159 0
MYR 0 6470 0
NOK 0 2670 0
NZD 0 15178 0
PHP 0 435 0
SEK 0 2830 0
SGD 20074 20204 20936
THB 0 759.1 0
TWD 0 870 0
XAU 13580000 13580000 13780000
XBJ 11500000 11500000 13780000
Cập nhật: 03/10/2025 18:00
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng OCB
USD100 26,200 26,250 26,420
USD20 26,200 26,250 26,420
USD1 23,904 26,250 26,420
AUD 17,115 17,215 18,353
EUR 30,650 30,650 32,012
CAD 18,482 18,582 19,921
SGD 20,151 20,301 20,801
JPY 175.94 177.44 182.32
GBP 35,057 35,207 36,045
XAU 13,578,000 0 13,782,000
CNY 0 3,554 0
THB 0 794 0
CHF 0 0 0
KRW 0 0 0
Cập nhật: 03/10/2025 18:00
DOJI Giá mua Giá bán
AVPL/SJC - BÁN LẺ 13,580 ▼20K 13,780 ▼20K
NHẪN TRÒN 9999 (HƯNG THỊNH VƯỢNG - BÁN LẺ) 13,200 13,500
NỮ TRANG 9999 - BÁN LẺ 13,120 13,470
NỮ TRANG 999 - BÁN LẺ 13,070 13,420
Nguyên liệu 99.99 12,700 12,900
Nguyên liệu 99.9 12,650 12,850
Cập nhật: 03/10/2025 18:00
PNJ Giá mua Giá bán
TPHCM - PNJ 132,000 135,000
Hà Nội - PNJ 132,000 135,000
Đà Nẵng - PNJ 132,000 135,000
Miền Tây - PNJ 132,000 135,000
Tây Nguyên - PNJ 132,000 135,000
Đông Nam Bộ - PNJ 132,000 135,000
Cập nhật: 03/10/2025 18:00
AJC Giá mua Giá bán
Trang sức 99.99 12,840 13,440
Trang sức 99.9 12,830 13,430
NL 99.99 12,690 ▼50K
Nhẫn tròn ko ép vỉ T.Bình 12,690 ▼50K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình 13,200 13,500
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An 13,200 13,500
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội 13,200 13,500
Miếng SJC Thái Bình 13,580 ▼20K 13,780 ▼20K
Miếng SJC Nghệ An 13,580 ▼20K 13,780 ▼20K
Miếng SJC Hà Nội 13,580 ▼20K 13,780 ▼20K
Cập nhật: 03/10/2025 18:00
SJC Giá mua Giá bán
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,358 ▲1222K 1,378 ▲1240K
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 5 chỉ 1,358 ▲1222K 13,782 ▼20K
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 1,358 ▲1222K 13,783 ▼20K
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 1,315 1,342
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 1,315 1,343
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99,99% 1,287 1,317
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99% 125,396 130,396
Hồ Chí Minh - Nữ trang 75% 91,435 98,935
Hồ Chí Minh - Nữ trang 68% 82,215 89,715
Hồ Chí Minh - Nữ trang 61% 72,995 80,495
Hồ Chí Minh - Nữ trang 58,3% 69,439 76,939
Hồ Chí Minh - Nữ trang 41,7% 47,574 55,074
Miền Bắc - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,358 ▲1222K 1,378 ▲1240K
Hạ Long - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,358 ▲1222K 1,378 ▲1240K
Hải Phòng - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,358 ▲1222K 1,378 ▲1240K
Miền Trung - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,358 ▲1222K 1,378 ▲1240K
Huế - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,358 ▲1222K 1,378 ▲1240K
Quảng Ngãi - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,358 ▲1222K 1,378 ▲1240K
Nha Trang - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,358 ▲1222K 1,378 ▲1240K
Biên Hòa - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,358 ▲1222K 1,378 ▲1240K
Miền Tây - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,358 ▲1222K 1,378 ▲1240K
Bạc Liêu - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,358 ▲1222K 1,378 ▲1240K
Cà Mau - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,358 ▲1222K 1,378 ▲1240K
Cập nhật: 03/10/2025 18:00

Điện tử tiêu dùng

Mobile Computing Gia dụng Văn phòng Nghe - Nhìn E-Fashion
LG giới thiệu dải sản phẩm máy giặt sấy 2026 hoàn toàn mới

LG giới thiệu dải sản phẩm máy giặt sấy 2026 hoàn toàn mới

Huawei ra mắt loạt đồng hồ thông minh thế hệ mới HUAWEI WATCH GT 6 Series

Huawei ra mắt loạt đồng hồ thông minh thế hệ mới HUAWEI WATCH GT 6 Series

Amazon công bố máy đọc sách Kindle Scribe phiên bản mới

Amazon công bố máy đọc sách Kindle Scribe phiên bản mới

Samsung ra mắt bộ đôi loa tháp di động ST50F và ST40F

Samsung ra mắt bộ đôi loa tháp di động ST50F và ST40F

Công nghệ số

AI Blockchain Fintech Bảo mật Viễn thông - Internet Xu hướng Phần mềm - Ứng dụng
Sora 2 của OpenAI tạo cơn sốt video AI siêu chân thực, khơi dậy cuộc tranh luận về an toàn và sáng tạo

Sora 2 của OpenAI tạo cơn sốt video AI siêu chân thực, khơi dậy cuộc tranh luận về an toàn và sáng tạo

Chưa có doanh nghiệp nào chính thức đăng ký kinh doanh tài sản mã hóa tại Việt Nam

Chưa có doanh nghiệp nào chính thức đăng ký kinh doanh tài sản mã hóa tại Việt Nam

Cơn sốt trung tâm dữ liệu ở Ấn Độ hiện ra sao?

Cơn sốt trung tâm dữ liệu ở Ấn Độ hiện ra sao?

Cá nhân hóa quảng cáo và nội dung từ tương tác với Meta AI

Cá nhân hóa quảng cáo và nội dung từ tương tác với Meta AI

Khoa học

Phát minh khoa học Công trình khoa học Vũ trụ - Thiên văn
Khẩu trang thời Covid là

Khẩu trang thời Covid là 'bom hẹn giờ' vi nhựa

Trung Quốc lập kỷ lục thế giới với mỏ uranium sâu 1.820 mét

Trung Quốc lập kỷ lục thế giới với mỏ uranium sâu 1.820 mét

Siêu máy tính AI Nexus của Mỹ sẽ tính toán nhanh hơn 8 tỷ người cộng lại

Siêu máy tính AI Nexus của Mỹ sẽ tính toán nhanh hơn 8 tỷ người cộng lại

Đất hiếm -

Đất hiếm - 'Vàng xám' của thời đại công nghệ số

Chuyển đổi số

Công nghiệp 4.0 Năng lượng Y tế số Giáo dục số
BUV là đại diện duy nhất của Việt Nam lọt top giải thưởng Đổi mới Trí tuệ nhân tạo châu Á

BUV là đại diện duy nhất của Việt Nam lọt top giải thưởng Đổi mới Trí tuệ nhân tạo châu Á

Phát động cuộc thi trực tuyến

Phát động cuộc thi trực tuyến 'Tìm hiểu kiến thức về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả năm 2025'

Trường Đại học Sư phạm Hà Nội có Hiệu trưởng mới nhiệm kỳ 2025-2030

Trường Đại học Sư phạm Hà Nội có Hiệu trưởng mới nhiệm kỳ 2025-2030

Thuế biên giới Carbon đầu tiên trên thế giới sắp có hiệu lực

Thuế biên giới Carbon đầu tiên trên thế giới sắp có hiệu lực

Kinh tế số

Thị trường Giao dịch số Thương mại điện tử
Thị trường chứng khoán châu Á - Thái Bình Dương tăng điểm dù Chính phủ Mỹ đóng cửa

Thị trường chứng khoán châu Á - Thái Bình Dương tăng điểm dù Chính phủ Mỹ đóng cửa

AEON khai trương Trung tâm Bách hóa Tổng hợp và Siêu thị AEON Văn Giang

AEON khai trương Trung tâm Bách hóa Tổng hợp và Siêu thị AEON Văn Giang

Những

Những 'vết nứt' đang hình thành trên thị trường tín dụng tư nhân doanh nghiệp

Jellycat - Thương hiệu đồ chơi thế hệ Z mê mẩn đã tăng gấp đôi lợi nhuận

Jellycat - Thương hiệu đồ chơi thế hệ Z mê mẩn đã tăng gấp đôi lợi nhuận

Doanh nghiệp số

Kết nối sáng tạo Khởi nghiệp Nhân lực số
Công bố Top 16 cuộc thi Samsung Solve for Tomorrow năm 2025

Công bố Top 16 cuộc thi Samsung Solve for Tomorrow năm 2025

FPT trình diễn hệ sinh thái đổi mới sáng tạo tại Ngày Đổi mới sáng tạo Việt Nam 2025

FPT trình diễn hệ sinh thái đổi mới sáng tạo tại Ngày Đổi mới sáng tạo Việt Nam 2025

Vietnamobile có Tổng Giám đốc mới

Vietnamobile có Tổng Giám đốc mới

Locknlock lan toả sống xanh bền vững cùng sự kiện

Locknlock lan toả sống xanh bền vững cùng sự kiện 'Love for Vietnam - Act for climate'

Xe và phương tiện

Xe 365 Phương tiện bay Đánh giá - Trải nghiệm
Ra mắt Mercedes-Benz GLS 450 4MATIC phiên bản kỷ niệm 30 năm tại Việt Nam

Ra mắt Mercedes-Benz GLS 450 4MATIC phiên bản kỷ niệm 30 năm tại Việt Nam

Ra mắt và Triển lãm Mercedes-Benz E-Class thế hệ mới tại Hà Nội

Ra mắt và Triển lãm Mercedes-Benz E-Class thế hệ mới tại Hà Nội

Loạt ôtô mới trình làng khách Việt tháng 10

Loạt ôtô mới trình làng khách Việt tháng 10

Customer Service Fest: cầu nối tạo dựng niềm tin giữa thương hiệu với khách hàng

Customer Service Fest: cầu nối tạo dựng niềm tin giữa thương hiệu với khách hàng