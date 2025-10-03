Nhà xuất bản Kim Đồng ra mắt nhiều sách mới chào đón Trung thu 2025.

Nổi bật trong mảng truyện tranh thiếu nhi là bộ “Gia đình kì lạ” của Phan Mai Thư Nhã và Phan Mai Triều Huy với hai cuốn Ông Gấu Râu Xoàm của tớ và Bà Thỏ Tai Hồng của tớ mang đến những chuyến phiêu lưu nhỏ xinh trong một gia đình siêu đặc biệt. Ở đó, các bạn nhỏ sẽ gặp một bà Thỏ Tai Hồng bận rộn, có phần “khó ưa” nhưng lại ấm áp vô ngần, và một ông Gấu Râu Xoàm thoạt trông dữ dằn mà hóa ra hiền hậu, trìu mến. Những câu chuyện dí dỏm, ấm áp tình thân sẽ khiến bạn mỉm cười và muốn chạy đến ôm chầm lấy ông bà yêu thương.

Nhằm giúp các bạn nhỏ có thể tiếp cận sớm với những tác phẩm văn học Việt Nam “đi cùng năm tháng”, thông qua hình thức sách tranh, NXB Kim Đồng giới thiệu bộ “Những truyện hay viết cho thiếu nhi - Phiên bản sách tranh” - sự kết hợp giữa truyện của các tác giả kinh điển với tranh của các họa sĩ trẻ tài năng.

Ba cuốn đầu tiên gồm: “Những chiếc áo ấm” (Võ Quảng), “Chú sẻ con và bông hoa Bằng Lăng” (Phạm Hổ), “Bồ Nông có hiếu” (Phong Thu). Bộ sách được phát hành song song cùng ấn bản tiếng Anh, vừa giúp các bạn nhỏ có thể học ngoại ngữ qua những áng văn hay, vừa góp phần giới thiệu các tác phẩm văn học thiếu nhi nổi bật của Việt Nam đến với độc giả thế giới.

Với các sách thiếu nhi nước ngoài, NXB Kim Đồng ra mắt “Thế giới của thỏ Peter” - trọn bộ 23 cuốn truyện thiếu nhi được yêu thích nhất mọi thời đại của tác giả Beatrix Potter với hình thức bìa cứng, đóng hộp xinh xắn.

Được sáng tác vào năm 1893, câu chuyện về chú thỏ Peter tinh nghịch và láu lỉnh cùng những người anh em, bạn bè và hàng xóm luôn mang đến những bất ngờ không dứt cùng sự kỳ diệu của một thế giới loài vật sinh động.

Bên cạnh đó, độc giả còn gặp lại các tác phẩm đặc sắc như Bước ra thế giới rực rỡ (Jane Yolen), Điện hạ Umeboshi (Fujiko F. Fujio), hay Cuộc phiêu lưu của Dế Út – phiên bản tiếng Anh lấy cảm hứng từ Dế Mèn phiêu lưu ký của Tô Hoài.

Ở dòng văn học thiếu nhi, Kim Đồng giới thiệu 100 chiếc ghe (Phát Dương), Những nhà du hành vĩ đại – tuyển chọn truyện ngắn văn học Nga, Mập và Mực – tác phẩm kinh điển Đức, cùng Vùng trời tím biếc (Dương Hà). Bộ “Tủ sách Viết cho những điều bé nhỏ” cũng có thêm hai tập tản văn mới: Ô cửa và vùng trời (Hoàng Khánh Duy), Về nghe hoa hòe kể chuyện (Hoàng Anh Tuấn). Mỗi cuốn sách là tình yêu với quê hương trong lòng người con xa xứ.

Mảng sách khoa học thường thức cho thiếu nhi cũng có những ấn phẩm mới, đó là: “Atlas thế giới dành cho trẻ em” giúp độc giả nhỏ tuổi làm quen với địa lý và văn hóa thế giới muôn màu muôn vẻ. Sách gồm 20 bản đồ khu vực của gần 200 quốc gia, vùng lãnh thổ được thiết kế sinh động, trình bày dễ hiểu... Đặc biệt, bản đồ Việt Nam được cập nhật mới nhất với 34 tỉnh, thành phố - giúp các em tìm hiểu về địa lý Việt Nam một cách gần gũi, trực quan.

Bộ sách “Hệ sinh thái trên Trái đất” gồm 4 cuốn: “Khí hậu”, “Động vật”, “Rác thải”, “Thực phẩm”, mở ra những góc nhìn mới mẻ, gần gũi và đầy cảm hứng về những vấn đề lớn đang diễn ra quanh ta. Qua từng trang sách, độc giả sẽ được khám phá những chủ đề quan trọng của thời đại, gieo vào lòng người đọc những hạt mầm về trách nhiệm, tình yêu thiên nhiên và lối sống bền vững.

Bộ “Những truyện hay viết cho thiếu nhi - Phiên bản sách tranh.

“Tủ sách khoa học - Shin Cậu bé bút chì” mang đến những chuyến phiêu lưu thú vị trong thế giới kiến thức, về nhiều lĩnh vực như định hướng nghề nghiệp, câu chuyện về các danh nhân, câu chuyện văn hóa, lịch sử và các hiện tượng trong cuộc sống thường ngày…

Bên cạnh đó, bộ sách sách kỹ năng “Tớ tự tin” sẽ có thêm hai cuốn mới “Tớ tự tin khắc phục khó khăn - Rèn tính tự giác”, “Tớ tự tin vượt qua thử thách - Rèn khả năng quản lý cảm xúc” dành cho lứa tuổi học sinh tiểu học, giúp các bạn nhỏ từng bước khám phá bản thân, vượt qua khó khăn và vững vàng hơn trên hành trình trưởng thành.