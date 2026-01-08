Hơn 150 tài liệu, hiện vật quý được giới thiệu tại trưng bày ‘Mùa Xuân – Khởi nguồn thắng lợi’

Trưng bày là hoạt động nhân kỷ niệm nhiều dấu mốc trọng đại của dân tộc như kỷ niệm 80 năm Quốc hội Việt Nam (6/1/1946-6/1/2026), 85 năm Chủ tịch Hồ Chí Minh trở về Tổ quốc (28/1/1941 - 28/1/2026) và 96 năm ngày thành lập Đảng cộng sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2026).

Giám đốc Bảo tàng Lịch sử Quốc gia Nguyễn Văn Đoàn phát biểu tại lễ khai mạc.

Với thông điệp xuyên suốt về những khởi đầu mang tính quyết định của cách mạng Việt Nam diễn ra vào mùa Xuân, trưng bày làm rõ những dấu mốc lịch sử mang tính bước ngoặt và vai trò lãnh đạo của Đảng, sức mạnh to lớn của Nhân dân, tạo nền tảng cho các thắng lợi của cách mạng Việt Nam.

Trưng bày giới thiệu hơn 150 hình ảnh, tài liệu, hiện vật với bố cục gồm ba phần: Mùa xuân Cách mạng - Mùa xuân Độc lập - Mùa xuân Khát vọng. Trưng bày dẫn dắt công chúng đi qua những bước ngoặt lịch sử quan trọng, nơi mỗi mùa Xuân đều gắn với một khởi đầu mới, một vận hội mới của dân tộc.

Phần thứ nhất của trưng bày tập trung tái hiện bối cảnh lịch sử đầu thế kỷ XX - giai đoạn dân tộc Việt Nam chìm trong đêm dài nô lệ, các phong trào yêu nước diễn ra sôi nổi nhưng còn phân tán, thiếu một đường lối cách mạng đúng đắn.

Các đại biểu cắt băng khai mạc trưng bày chuyên đề “Mùa xuân - Khởi nguồn thắng lợi”.

Phần thứ hai đưa công chúng trở lại mùa Xuân lịch sử 1945 - 1946, với thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám và sự ra đời của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Hình ảnh, hiện vật về Lễ Độc lập ngày 2/9/1945 tại Quảng trường Ba Đình gợi lại thời khắc thiêng liêng, mở ra kỷ nguyên độc lập, tự do cho dân tộc.

Phần thứ ba khắc họa hành trình gần 40 năm đổi mới của đất nước, bắt đầu từ Đại hội VI của Đảng (1986) - Đại hội mở ra công cuộc Đổi mới toàn diện.

Trưng bày cũng phản ánh sinh động hoạt động của lãnh đạo Đảng, Nhà nước tại các sự kiện lớn như 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, 80 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, cùng công tác chuẩn bị Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Du khách tham quan chuyên đề “Mùa Xuân - khởi nguồn thắng lợi”.

Phát biểu tại lễ khai mạc, Giám đốc Bảo tàng Lịch sử Quốc gia Nguyễn Văn Đoàn nhấn mạnh: Trưng bày “Mùa Xuân – Khởi nguồn thắng lợi” là dịp để công chúng nhìn lại những dấu mốc mở đầu quan trọng của cách mạng Việt Nam, nơi mỗi mùa Xuân gắn với một bước ngoặt trong hành trình giành độc lập, bảo vệ, xây dựng và phát triển đất nước. Thông qua các tư liệu quý, trưng bày góp phần khơi dậy niềm tự hào dân tộc, phát huy sức mạnh đoàn kết, đồng thời truyền cảm hứng, khát vọng cống hiến cho thế hệ trẻ trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước hiện nay.

Trưng bày “Mùa Xuân – Khởi nguồn thắng lợi” mở cửa từ ngày 6/01/2026 đến tháng 7/2026 tại số 25 Tông Đản, Hoàn Kiếm, Hà Nội.