Phát hành bộ tem bưu chính kỷ niệm 300 năm Ngày sinh Danh nhân văn hóa Lê Quý Đôn

Tham dự buổi phát hành bộ tem bưu chính có các đồng chí: Trịnh Văn Quyết, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương; Lê Hoài Trung, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao; Lê Văn Lợi, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam cùng đại diện lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương.

Về phía tỉnh Hưng Yên có các đồng chí: Phạm Quang Ngọc, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Trần Quốc Toản, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; Trần Quốc Văn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Mạnh Quyền, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh cùng các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo HĐND, UBND tỉnh, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh và lãnh đạo các sở, ngành, đoàn thể, địa phương trong tỉnh.

Các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, lãnh đạo ban, bộ, ngành Trung ương cùng lãnh đạo tỉnh dự buổi lễ (Ảnh: hungyen.gov.vn).

Lan tỏa giá trị văn hóa, tri thức qua từng con tem

Bộ tem được thiết kế với hình tượng trung tâm là Khu lưu niệm Danh nhân văn hóa Lê Quý Đôn, kết hợp hài hòa các họa tiết mang đậm dấu ấn văn hóa, lịch sử. Thông qua ngôn ngữ đồ họa cô đọng trên diện tích nhỏ, mẫu tem tôn vinh tinh thần hiếu học, trọng tri thức, trọng hiền tài; đồng thời khắc họa hình ảnh một danh nhân tiêu biểu của dân tộc, góp phần lan tỏa những giá trị bền vững của văn hóa Việt Nam tới công chúng trong nước và bạn bè quốc tế.

Phát biểu tại buổi lễ, Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Phạm Đức Long nhấn mạnh, Lê Quý Đôn là một trong những danh nhân kiệt xuất của dân tộc Việt Nam thế kỷ XVIII. Ông không chỉ là nhà bác học uyên thâm mà còn là nhà thơ, nhà sử học, nhà tư tưởng, nhà giáo dục và nhà ngoại giao xuất sắc. Với khối lượng trước tác đồ sộ, tư tưởng tiến bộ cùng những đóng góp to lớn trên nhiều lĩnh vực, Lê Quý Đôn đã để lại di sản học thuật có giá trị bền vững đối với nền văn hóa, khoa học và giáo dục nước nhà.

Đồng chí Trịnh Văn Quyết, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương ký lưu niệm trên tranh tem (Ảnh: hungyen.gov.vn).

Theo Thứ trưởng Phạm Đức Long, những tư tưởng của Lê Quý Đôn về học tập, trọng dụng nhân tài, phát triển tri thức và xây dựng quốc gia vẫn giữ nguyên giá trị trong sự nghiệp xây dựng, phát triển đất nước hiện nay, đặc biệt trong bối cảnh Việt Nam đang đẩy mạnh phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Đây không chỉ là di sản của quá khứ mà còn là nguồn cảm hứng góp phần bồi đắp truyền thống hiếu học, tinh thần trọng dụng trí thức và khát vọng cống hiến cho các thế hệ hôm nay và mai sau.

Bộ tem góp phần quảng bá tri thức và văn hóa Việt Nam

Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ cho biết, việc phát hành bộ tem không chỉ phục vụ nhu cầu bưu chính và sưu tập mà còn góp phần lưu giữ lâu dài ký ức về một sự kiện có ý nghĩa đặc biệt. Mỗi con tem khi lưu hành sẽ trở thành một "đại sứ văn hóa", mang theo thông điệp về lịch sử, tri thức và truyền thống hiếu học của dân tộc Việt Nam đến với mọi miền đất nước cũng như nhiều quốc gia trên thế giới.

Các đồng chí lãnh đạo Trung ương và lãnh đạo tỉnh Hưng Yên thực hiện nghi thức ký bìa phát hành đặc biệt bộ tem bưu chính (Ảnh: hungyen.gov.vn).

Bộ tem đồng thời gửi gắm thông điệp về truyền thống hiếu học, tinh thần trọng trí thức và khát vọng sáng tạo - những giá trị có ý nghĩa quan trọng đối với sự phát triển bền vững của đất nước trong giai đoạn mới.

Tại buổi lễ, các đồng chí: Trịnh Văn Quyết, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương; Lê Hoài Trung, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao; Lê Văn Lợi, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam; Phạm Quang Ngọc, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy cùng Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Phạm Đức Long đã thực hiện nghi thức ký phát hành đặc biệt bộ tem và đóng dấu lưu niệm.