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Phát hành bộ tem bưu chính kỷ niệm 300 năm Ngày sinh Danh nhân văn hóa Lê Quý Đôn

Hậu Thạch

Hậu Thạch

15:15 | 30/07/2026
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Sáng 30/7, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh Hưng Yên, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ cùng tỉnh Hưng Yên tổ chức Lễ phát hành đặc biệt bộ tem bưu chính Kỷ niệm 300 năm Ngày sinh Danh nhân văn hóa Lê Quý Đôn (1726 - 2026).
Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương đổi mới mạnh mẽ tư duy tham mưu chiến lược Khơi dậy tinh thần yêu nước, ý chí quyết tâm thực hiện thắng lợi mục tiêu chiến lược trong kỷ nguyên mới Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương: Sách kết tinh trí tuệ, bồi đắp tâm hồn con người trong thời đại số

Tham dự buổi phát hành bộ tem bưu chính có các đồng chí: Trịnh Văn Quyết, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương; Lê Hoài Trung, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao; Lê Văn Lợi, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam cùng đại diện lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương.

Về phía tỉnh Hưng Yên có các đồng chí: Phạm Quang Ngọc, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Trần Quốc Toản, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; Trần Quốc Văn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Mạnh Quyền, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh cùng các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo HĐND, UBND tỉnh, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh và lãnh đạo các sở, ngành, đoàn thể, địa phương trong tỉnh.

Các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, lãnh đạo ban, bộ, ngành Trung ương cùng lãnh đạo tỉnh dự buổi lễ (Ảnh: hungyen.gov.vn)
Các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, lãnh đạo ban, bộ, ngành Trung ương cùng lãnh đạo tỉnh dự buổi lễ (Ảnh: hungyen.gov.vn).

Lan tỏa giá trị văn hóa, tri thức qua từng con tem

Bộ tem được thiết kế với hình tượng trung tâm là Khu lưu niệm Danh nhân văn hóa Lê Quý Đôn, kết hợp hài hòa các họa tiết mang đậm dấu ấn văn hóa, lịch sử. Thông qua ngôn ngữ đồ họa cô đọng trên diện tích nhỏ, mẫu tem tôn vinh tinh thần hiếu học, trọng tri thức, trọng hiền tài; đồng thời khắc họa hình ảnh một danh nhân tiêu biểu của dân tộc, góp phần lan tỏa những giá trị bền vững của văn hóa Việt Nam tới công chúng trong nước và bạn bè quốc tế.

Phát biểu tại buổi lễ, Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Phạm Đức Long nhấn mạnh, Lê Quý Đôn là một trong những danh nhân kiệt xuất của dân tộc Việt Nam thế kỷ XVIII. Ông không chỉ là nhà bác học uyên thâm mà còn là nhà thơ, nhà sử học, nhà tư tưởng, nhà giáo dục và nhà ngoại giao xuất sắc. Với khối lượng trước tác đồ sộ, tư tưởng tiến bộ cùng những đóng góp to lớn trên nhiều lĩnh vực, Lê Quý Đôn đã để lại di sản học thuật có giá trị bền vững đối với nền văn hóa, khoa học và giáo dục nước nhà.

Đồng chí Trịnh Văn Quyết, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương ký lưu niệm trên tranh tem. (Ảnh: hungyen.gov.vn)
Đồng chí Trịnh Văn Quyết, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương ký lưu niệm trên tranh tem (Ảnh: hungyen.gov.vn).

Theo Thứ trưởng Phạm Đức Long, những tư tưởng của Lê Quý Đôn về học tập, trọng dụng nhân tài, phát triển tri thức và xây dựng quốc gia vẫn giữ nguyên giá trị trong sự nghiệp xây dựng, phát triển đất nước hiện nay, đặc biệt trong bối cảnh Việt Nam đang đẩy mạnh phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Đây không chỉ là di sản của quá khứ mà còn là nguồn cảm hứng góp phần bồi đắp truyền thống hiếu học, tinh thần trọng dụng trí thức và khát vọng cống hiến cho các thế hệ hôm nay và mai sau.

Bộ tem góp phần quảng bá tri thức và văn hóa Việt Nam

Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ cho biết, việc phát hành bộ tem không chỉ phục vụ nhu cầu bưu chính và sưu tập mà còn góp phần lưu giữ lâu dài ký ức về một sự kiện có ý nghĩa đặc biệt. Mỗi con tem khi lưu hành sẽ trở thành một "đại sứ văn hóa", mang theo thông điệp về lịch sử, tri thức và truyền thống hiếu học của dân tộc Việt Nam đến với mọi miền đất nước cũng như nhiều quốc gia trên thế giới.

Các đồng chí lãnh đạo Trung ương và lãnh đạo tỉnh Hưng Yên thực hiện nghi thức ký bìa phát hành đặc biệt bộ tem bưu chính. (Ảnh: hungyen.gov.vn
Các đồng chí lãnh đạo Trung ương và lãnh đạo tỉnh Hưng Yên thực hiện nghi thức ký bìa phát hành đặc biệt bộ tem bưu chính (Ảnh: hungyen.gov.vn).

Bộ tem đồng thời gửi gắm thông điệp về truyền thống hiếu học, tinh thần trọng trí thức và khát vọng sáng tạo - những giá trị có ý nghĩa quan trọng đối với sự phát triển bền vững của đất nước trong giai đoạn mới.

Tại buổi lễ, các đồng chí: Trịnh Văn Quyết, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương; Lê Hoài Trung, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao; Lê Văn Lợi, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam; Phạm Quang Ngọc, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy cùng Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Phạm Đức Long đã thực hiện nghi thức ký phát hành đặc biệt bộ tem và đóng dấu lưu niệm.

Bộ tem bưu chính Bộ Khoa học và Công nghệ Danh nhân văn hóa đổi mới sáng tạo Danh nhân văn hóa Lê Quý Đôn Lê Quý Đôn

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Giá vàngTỷ giá

PNJ Giá mua Giá bán
TPHCM - PNJ 136,700 ▲200K 141,600 ▲400K
Hà Nội - PNJ 136,700 ▲200K 141,600 ▲400K
Đà Nẵng - PNJ 136,700 ▲200K 141,600 ▲400K
Miền Tây - PNJ 136,700 ▲200K 141,600 ▲400K
Tây Nguyên - PNJ 136,700 ▲200K 141,600 ▲400K
Đông Nam Bộ - PNJ 136,700 ▲200K 141,600 ▲400K
Cập nhật: 30/07/2026 16:00
AJC Giá mua Giá bán
Miếng SJC Hà Nội 13,770 ▲20K 14,170 ▲20K
Miếng SJC Nghệ An 13,770 ▲20K 14,170 ▲20K
Miếng SJC Thái Bình 13,770 ▲20K 14,170 ▲20K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội 13,770 ▼30K 14,170 ▼30K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An 13,770 ▼30K 14,170 ▼30K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình 13,770 ▼30K 14,170 ▼30K
NL 99.99 12,950
Nhẫn Tròn Thái Bình 12,850
Trang sức 99.9 13,360 ▼30K 14,060 ▼30K
Trang sức 99.99 13,370 ▼30K 14,070 ▼30K
Cập nhật: 30/07/2026 16:00
SJC Giá mua Giá bán
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,377 ▲2K 1,417 ▲2K
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 5 chỉ 1,377 ▲2K 14,172 ▲20K
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 1,377 ▲2K 14,173 ▲20K
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 1,372 ▲1235K 1,412 ▲1271K
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 1,372 ▲1235K 1,413 ▲2K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99,99% 1,342 ▲1208K 1,392 ▲1253K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99% 130,822 ▲198K 137,822 ▲198K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 75% 9,476 ▲15K 10,456 ▲15K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 68% 85,015 ▲136K 94,815 ▲136K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 61% 7,527 ▼67621K 8,507 ▼76441K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 58,3% 71,512 ▲117K 81,312 ▲117K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 41,7% 48,402 ▲83K 58,202 ▲83K
Miền Bắc - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,377 ▲2K 1,417 ▲2K
Hạ Long - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,377 ▲2K 1,417 ▲2K
Hải Phòng - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,377 ▲2K 1,417 ▲2K
Miền Trung - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,377 ▲2K 1,417 ▲2K
Huế - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,377 ▲2K 1,417 ▲2K
Quảng Ngãi - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,377 ▲2K 1,417 ▲2K
Nha Trang - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,377 ▲2K 1,417 ▲2K
Biên Hòa - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,377 ▲2K 1,417 ▲2K
Miền Tây - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,377 ▲2K 1,417 ▲2K
Bạc Liêu - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,377 ▲2K 1,417 ▲2K
Cà Mau - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,377 ▲2K 1,417 ▲2K
Cập nhật: 30/07/2026 16:00
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Cập nhật: 30/07/2026 16:00
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