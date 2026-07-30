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Hydrogen xanh - trụ cột của hệ thống năng lượng tương lai

Thiên Phúc

Thiên Phúc

09:42 | 30/07/2026
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Trong bối cảnh biến đổi khí hậu ngày càng gay gắt, tài nguyên cạn kiệt, các quốc gia đồng loạt đẩy mạnh mục tiêu phát triển bền vững, hydrogen đặc biệt là hydrogen xanh được xem như lời giải cho bài toán chiến lược về an ninh năng lượng, giảm phát thải.
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Khẳng định hydroge là nền tảng quan trọng

Ngày 28/7, tại Hà Nội, Tạp chí Năng lượng sạch Việt Nam vừa phối hợp với Viện chiến lược thương hiệu và cạnh tranh tổ chức “Diễn đàn năng lượng hydrogen và tương lai công nghiệp không phát thải”. Đây là sự kiện có ý nghĩa quan trọng trong bối cảnh Việt Nam đang đẩy mạnh thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững, thúc đẩy chuyển dịch năng lượng và hiện thực hóa cam kết đạt phát thải ròng bằng “0” vào năm 2050.

Hydrogen xanh - trụ cột của hệ thống năng lượng tương lai
TS. Mai Duy Thiện - Chủ tịch Hiệp hội Năng lượng Sạch Việt Nam (VCEA) phát biểu tại diễn đàn.

Phát biểu tại diễn đàn, TS. Mai Duy Thiện - Chủ tịch Hiệp hội Năng lượng Sạch Việt Nam (VCEA) nhận định, biến đổi khí hậu đang trở thành một trong những thách thức lớn nhất đối với sự phát triển của nhân loại. Yêu cầu bảo đảm an ninh năng lượng, giảm phát thải khí nhà kính, xây dựng nền kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn đang đặt ra nhiệm vụ cấp thiết trong việc tìm kiếm và phát triển các nguồn năng lượng mới sạch, bền vững.

Theo TS. Mai Duy Thiện, hiện hydrogen xanh được đánh giá là một trong những giải pháp chiến lược của quá trình chuyển dịch năng lượng toàn cầu. Hydrogen không chỉ có khả năng thay thế nhiên liệu hóa thạch trong nhiều lĩnh vực, góp phần giảm phát thải trong các ngành công nghiệp nặng, giao thông vận tải, sản xuất điện, hóa chất... mà còn mở ra cơ hội hình thành các chuỗi giá trị công nghiệp mới, thúc đẩy đổi mới công nghệ, nâng cao năng lực cạnh tranh và tạo động lực cho tăng trưởng xanh.

Hydrogen xanh - trụ cột của hệ thống năng lượng tương lai
Các đại biểu tham dự diễn đàn.

TS. Mai Duy Thiện đặc biệt nhấn mạnh việc Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt “Chiến lược phát triển năng lượng hydrogen của Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050”, trong đó xác định mục tiêu phát triển hệ sinh thái hydrogen đồng bộ, bao gồm sản xuất, lưu trữ, vận chuyển, phân phối và sử dụng; từng bước đưa Việt Nam trở thành quốc gia có năng lực cạnh tranh trong chuỗi giá trị hydrogen ở khu vực và trên thế giới. “Đây không chỉ là định hướng phát triển của ngành năng lượng, mà còn là nền tảng quan trọng thúc đẩy quá trình chuyển đổi công nghiệp theo hướng xanh, sạch, hiện đại và bền vững” - TS. Mai Duy Thiện khẳng định.

Việt Nam có điều kiện tham gia sâu vào thị trường hydrogen toàn cầu

Chiến lược phát triển năng lượng hydrogen của Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 đã đưa ra quan điểm thống nhất với định hướng quy hoạch năng lượng quốc gia, có tính động và mở để thích ứng với bối cảnh và tình hình chuyển dịch năng lượng trên thế giới, chú trọng phát triển năng lượng hydrogen theo chuỗi giá trị gồm sản xuất, tồn trữ, vận chuyển, phân phối và sử dụng, góp phần đảm bảo an ninh năng lượng và giảm phát thải khí nhà kính, thúc đẩy phát triển nền kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn và kinh tế hydrogen.

Hydrogen, đặc biệt là hydrogen xanh, đang được xem là một trong những trụ cột của hệ thống năng lượng tương lai, đóng vai trò quan trọng trong quá trình khử carbon đối với các ngành công nghiệp, giao thông vận tải và sản xuất điện. Việc phát triển chuỗi giá trị hydrogen không chỉ góp phần bảo đảm an ninh năng lượng mà còn mở ra cơ hội thu hút đầu tư, thúc đẩy đổi mới công nghệ, nâng cao năng lực cạnh tranh của nền kinh tế và thực hiện cam kết của Việt Nam đạt phát thải ròng bằng "0" vào năm 2050. Chính vì vậy, sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan quản lý nhà nước, cộng đồng doanh nghiệp, tổ chức tài chính, viện nghiên cứu, trường đại học và các đối tác quốc tế đóng vai trò đặc biệt quan trọng trong việc thúc đẩy phát triển hệ sinh thái hydrogen tại Việt Nam.

Hydrogen xanh - trụ cột của hệ thống năng lượng tương lai

“Việt Nam đang đứng trước nhiều cơ hội lớn để phát triển ngành công nghiệp hydrogen nhờ tiềm năng dồi dào về năng lượng tái tạo như thủy điện, điện gió ngoài khơi, điện mặt trời và các nguồn năng lượng sạch khác. Bên cạnh đó, với vị trí địa lý thuận lợi, quá trình hội nhập quốc tế sâu rộng, Việt Nam có điều kiện để thu hút đầu tư, tiếp nhận công nghệ tiên tiến, mở rộng hợp tác quốc tế và từng bước tham gia sâu hơn vào thị trường hydrogen toàn cầu” - TS. Mai Duy Thiện nhấn mạnh.

Tại Diễn đàn, các đại biểu đã được nghe nhiều tham luận quan trọng, đa chiều của cá chuyên gia, nhà hoạch định chính sách, doanh nghiệp, cùng chia sẻ kinh nghiệm, cập nhật xu hướng công nghệ mới, giới thiệu các mô hình phát triển thành công trên thế giới, đồng thời đề xuất những giải pháp phù hợp với điều kiện thực tiễn của Việt Nam.

Có thể kể đến như: “Định hướng và thực trạng công nghiệp năng lượng Hydrogen tại Việt Nam” (Vụ Dầu khí và Than - Bộ Công Thương); “Cơ hội và tiềm năng Hydro tự nhiên ở Việt Nam” (TS. Nguyễn Quốc Thập - Chủ tịch Hội Dầu khí Việt Nam); “Chính sách Hydro trong Giao thông vận tải” (TS. Nguyễn Hữu Lương - Viện Dầu Khí Việt Nam); “Hiện trạng và triển vọng, lộ trình thúc đẩy R&D và ứng dụng công nghệ Năng lượng Hydrogen hướng đến NZE ở Việt Nam” (Vụ Khoa học Kỹ thuật và Công nghệ - Bộ Khoa học và Công nghệ); “Công nghệ sản xuất, lưu trữ và vận chuyển hydrogen” (TS. Phạm Hùng Cường - Viện Dầu Khí Việt Nam); “Cơ chế đầu tư và các điểm nghẽn chính sách dành cho các nguồn năng lượng tái tạo mới như Hydrogen” (TS. Nguyễn Quốc Việt - Đại học Quốc gia Hà Nội)...

Bên cạnh đó, các đại biểu đồng thời tập trung trao đổi, thảo luận về xu hướng phát triển hydrogen trên thế giới; chính sách và định hướng phát triển hydrogen tại Việt Nam; công nghệ sản xuất, lưu trữ, vận chuyển và sử dụng hydrogen; phát triển chuỗi giá trị hydrogen; cơ hội đầu tư, hợp tác quốc tế và các giải pháp thúc đẩy chuyển đổi sang nền công nghiệp không phát thải. Trên cơ sở đó, góp phần hoàn thiện cơ chế, chính sách, thúc đẩy hợp tác đầu tư, mở rộng cơ hội phát triển ngành công nghiệp hydrogen tại Việt Nam.

Hydrogen xanh năng lượng

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Khánh Hòa

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Giá vàngTỷ giá

PNJ Giá mua Giá bán
TPHCM - PNJ 137,500 ▲1000K 142,400 ▲1200K
Hà Nội - PNJ 137,500 ▲1000K 142,400 ▲1200K
Đà Nẵng - PNJ 137,500 ▲1000K 142,400 ▲1200K
Miền Tây - PNJ 137,500 ▲1000K 142,400 ▲1200K
Tây Nguyên - PNJ 137,500 ▲1000K 142,400 ▲1200K
Đông Nam Bộ - PNJ 137,500 ▲1000K 142,400 ▲1200K
Cập nhật: 30/07/2026 10:00
AJC Giá mua Giá bán
Miếng SJC Hà Nội 13,850 ▲100K 14,250 ▲100K
Miếng SJC Nghệ An 13,850 ▲100K 14,250 ▲100K
Miếng SJC Thái Bình 13,850 ▲100K 14,250 ▲100K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội 13,850 ▲50K 14,250 ▲50K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An 13,850 ▲50K 14,250 ▲50K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình 13,850 ▲50K 14,250 ▲50K
NL 99.99 12,950
Nhẫn Tròn Thái Bình 12,850
Trang sức 99.9 13,440 ▲50K 14,140 ▲50K
Trang sức 99.99 13,450 ▲50K 14,150 ▲50K
Cập nhật: 30/07/2026 10:00
SJC Giá mua Giá bán
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,385 ▲10K 1,425 ▲10K
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 5 chỉ 1,385 ▲10K 14,252 ▲100K
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 1,385 ▲10K 14,253 ▲100K
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 138 ▲1K 142 ▲1K
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 138 ▲1K 1,421 ▲10K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99,99% 135 ▲1K 140 ▲1K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99% 131,614 ▲990K 138,614 ▲990K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 75% 95,361 ▲85900K 105,161 ▲94720K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 68% 8,556 ▼76323K 9,536 ▼85143K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 61% 75,759 ▲611K 85,559 ▲611K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 58,3% 71,978 ▲583K 81,778 ▲583K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 41,7% 48,736 ▲417K 58,536 ▲417K
Miền Bắc - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,385 ▲10K 1,425 ▲10K
Hạ Long - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,385 ▲10K 1,425 ▲10K
Hải Phòng - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,385 ▲10K 1,425 ▲10K
Miền Trung - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,385 ▲10K 1,425 ▲10K
Huế - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,385 ▲10K 1,425 ▲10K
Quảng Ngãi - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,385 ▲10K 1,425 ▲10K
Nha Trang - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,385 ▲10K 1,425 ▲10K
Biên Hòa - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,385 ▲10K 1,425 ▲10K
Miền Tây - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,385 ▲10K 1,425 ▲10K
Bạc Liêu - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,385 ▲10K 1,425 ▲10K
Cà Mau - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,385 ▲10K 1,425 ▲10K
Cập nhật: 30/07/2026 10:00
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Cập nhật: 30/07/2026 10:00
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