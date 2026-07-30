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Thuế TP Hà Nội ra mắt cẩm nang hướng dẫn xử lý vướng mắc về mã số thuế

Võ Vinh

Võ Vinh

09:19 | 30/07/2026
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Không chỉ hướng dẫn nhận diện các trạng thái mã số thuế, cẩm nang do Thuế TP Hà Nội biên soạn còn đưa ra cách xử lý đối với các trường hợp phổ biến, cảnh báo rủi ro và khuyến nghị người nộp thuế chủ động phối hợp với cơ quan thuế để chuẩn hóa dữ liệu.
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Thực hiện Công điện số 18/CĐ-CT của Cục Thuế về việc tập trung nguồn lực triển khai Chiến dịch “Làm sạch mã số thuế - Tháo gỡ điểm nghẽn trong kinh doanh”, Thuế TP Hà Nội đã triển khai đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp nhằm rà soát, chuẩn hóa dữ liệu người nộp thuế, nâng cao chất lượng công tác quản lý thuế, đồng thời hỗ trợ người nộp thuế kịp thời xử lý các tồn tại liên quan đến thông tin đăng ký thuế.

Thuế TP Hà Nội ra mắt cẩm nang hướng dẫn xử lý vướng mắc về mã số thuế
Thuế TP Hà Nội hỗ trợ doanh nghiệp, hộ kinh doanh chuẩn hóa thông tin mã số thuế.

Chiến dịch được triển khai nhằm khắc phục tình trạng người nộp thuế đã ngừng hoạt động nhưng chưa hoàn thành thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế hoặc không còn hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký; qua đó góp phần xây dựng cơ sở dữ liệu người nộp thuế đầy đủ, chính xác, minh bạch, tạo thuận lợi cho hoạt động sản xuất, kinh doanh và công tác quản lý thuế.

Trong quá trình triển khai Chiến dịch, Thuế TP Hà Nội xác định công tác tuyên truyền, hỗ trợ, hướng dẫn người nộp thuế là một trong những nhiệm vụ quan trọng, giúp người nộp thuế hiểu rõ tình trạng mã số thuế, chủ động rà soát, cập nhật và hoàn thiện thông tin đăng ký thuế theo quy định.

Để kịp thời hỗ trợ người nộp thuế trong quá trình thực hiện, Thuế TP Hà Nội đã biên soạn “Cẩm nang hướng dẫn làm sạch mã số thuế” và các tài liệu tuyên truyền, hướng dẫn tập trung vào các nội dung: Giải thích các trạng thái mã số thuế; Hướng dẫn xử lý đối với mã số thuế ở trạng thái 03 và trạng thái 06; Giải đáp các tình huống, vướng mắc thường gặp; Cảnh báo những rủi ro người nộp thuế có thể gặp phải; Khuyến cáo người nộp thuế chủ động liên hệ, phối hợp với cơ quan thuế để rà soát và hoàn thiện thông tin đăng ký thuế.

Thông qua việc cung cấp Cẩm nang và các tài liệu hướng dẫn, Thuế TP Hà Nội mong muốn hỗ trợ người nộp thuế dễ dàng tiếp cận thông tin, nắm rõ tình trạng mã số thuế, chủ động thực hiện các thủ tục cần thiết, hạn chế phát sinh vướng mắc trong quá trình thực hiện nghĩa vụ thuế.

Thuế TP Hà Nội đề nghị các tổ chức, doanh nghiệp, hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh quan tâm, chủ động nghiên cứu nội dung Cẩm nang, rà soát thông tin đăng ký thuế và phối hợp với cơ quan thuế để xử lý các trường hợp cần cập nhật, điều chỉnh theo quy định.

Việc chủ động làm sạch, chuẩn hóa thông tin mã số thuế không chỉ giúp người nộp thuế bảo đảm quyền lợi trong quá trình thực hiện nghĩa vụ thuế mà còn góp phần cùng ngành Thuế xây dựng hệ thống dữ liệu quản lý hiện đại, chính xác, phục vụ hiệu quả công tác quản lý thuế và cải thiện môi trường kinh doanh.

Người nộp thuế có thể tra cứu, sử dụng các tài liệu theo hình thức điện tử tại đây.

Cẩm nang dưới dạng Flipbook để thuận tiện theo dõi trên điện thoại, máy tính: https://heyzine.com/flip-book/6fcea5b444.html
thuế TP Hà Nội Cẩm nang Làm sạch mã số thuế

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Hải Phòng

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Giá vàngTỷ giá

PNJ Giá mua Giá bán
TPHCM - PNJ 137,500 ▲1000K 142,400 ▲1200K
Hà Nội - PNJ 137,500 ▲1000K 142,400 ▲1200K
Đà Nẵng - PNJ 137,500 ▲1000K 142,400 ▲1200K
Miền Tây - PNJ 137,500 ▲1000K 142,400 ▲1200K
Tây Nguyên - PNJ 137,500 ▲1000K 142,400 ▲1200K
Đông Nam Bộ - PNJ 137,500 ▲1000K 142,400 ▲1200K
Cập nhật: 30/07/2026 10:00
AJC Giá mua Giá bán
Miếng SJC Hà Nội 13,850 ▲100K 14,250 ▲100K
Miếng SJC Nghệ An 13,850 ▲100K 14,250 ▲100K
Miếng SJC Thái Bình 13,850 ▲100K 14,250 ▲100K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội 13,850 ▲50K 14,250 ▲50K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An 13,850 ▲50K 14,250 ▲50K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình 13,850 ▲50K 14,250 ▲50K
NL 99.99 12,950
Nhẫn Tròn Thái Bình 12,850
Trang sức 99.9 13,440 ▲50K 14,140 ▲50K
Trang sức 99.99 13,450 ▲50K 14,150 ▲50K
Cập nhật: 30/07/2026 10:00
SJC Giá mua Giá bán
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,385 ▲10K 1,425 ▲10K
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 5 chỉ 1,385 ▲10K 14,252 ▲100K
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 1,385 ▲10K 14,253 ▲100K
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 138 ▲1K 142 ▲1K
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 138 ▲1K 1,421 ▲10K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99,99% 135 ▲1K 140 ▲1K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99% 131,614 ▲990K 138,614 ▲990K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 75% 95,361 ▲85900K 105,161 ▲94720K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 68% 8,556 ▼76323K 9,536 ▼85143K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 61% 75,759 ▲611K 85,559 ▲611K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 58,3% 71,978 ▲583K 81,778 ▲583K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 41,7% 48,736 ▲417K 58,536 ▲417K
Miền Bắc - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,385 ▲10K 1,425 ▲10K
Hạ Long - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,385 ▲10K 1,425 ▲10K
Hải Phòng - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,385 ▲10K 1,425 ▲10K
Miền Trung - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,385 ▲10K 1,425 ▲10K
Huế - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,385 ▲10K 1,425 ▲10K
Quảng Ngãi - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,385 ▲10K 1,425 ▲10K
Nha Trang - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,385 ▲10K 1,425 ▲10K
Biên Hòa - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,385 ▲10K 1,425 ▲10K
Miền Tây - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,385 ▲10K 1,425 ▲10K
Bạc Liêu - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,385 ▲10K 1,425 ▲10K
Cà Mau - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,385 ▲10K 1,425 ▲10K
Cập nhật: 30/07/2026 10:00
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Cập nhật: 30/07/2026 10:00

Điện tử tiêu dùng

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iPhone Fold: Toàn cảnh rò rỉ về chiếc iPhone gập đầu tiên của Apple

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Nga truy tố CEO Telegram, dấy lên tranh luận về trách nhiệm của nền tảng số

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Việt Nam cung cấp bằng chứng mới về tiềm năng của hệ thống chống bó cứng phanh ABS

Việt Nam cung cấp bằng chứng mới về tiềm năng của hệ thống chống bó cứng phanh ABS

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Apple chạm mốc vốn hóa 5.000 tỷ USD, chiến lược AI dè dặt bất ngờ thắng thế

Apple chạm mốc vốn hóa 5.000 tỷ USD, chiến lược AI dè dặt bất ngờ thắng thế

Nhận định chứng khoán 30/7: VN-Index chờ tín hiệu Fed tại vùng cản 1.720 điểm

Nhận định chứng khoán 30/7: VN-Index chờ tín hiệu Fed tại vùng cản 1.720 điểm

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Lợi nhuận công ty mẹ GELEX bốc hơi 463 tỷ đồng, hợp nhất vẫn tăng 13,1%

Lợi nhuận công ty mẹ GELEX bốc hơi 463 tỷ đồng, hợp nhất vẫn tăng 13,1%

SSI chi 500 tỷ đồng lập quỹ đầu tư công nghệ SSI-NextGen, nắm 83,33% vốn

SSI chi 500 tỷ đồng lập quỹ đầu tư công nghệ SSI-NextGen, nắm 83,33% vốn

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Apple chạm mốc vốn hóa 5.000 tỷ USD, chiến lược AI dè dặt bất ngờ thắng thế

Nga truy tố CEO Telegram, dấy lên tranh luận về trách nhiệm của nền tảng số

Nga truy tố CEO Telegram, dấy lên tranh luận về trách nhiệm của nền tảng số

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Santa Monica Studio tiết lộ hướng đi mới của thương hiệu God of War

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