Bộ Tài chính thúc đẩy chấm điểm tự động giải ngân đầu tư công bằng dữ liệu số.

Bộ Tài chính tăng tốc số hóa công tác đánh giá giải ngân

Bộ Tài chính vừa ban hành Thông báo số 608/TB-BTC ngày 27/7/2026 về việc phân công phối hợp thực hiện phương án chấm điểm các bộ, cơ quan trung ương và địa phương trong thực hiện giải ngân kế hoạch đầu tư công. Thông báo được ban hành nhằm triển khai Quyết định số 1129/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ và làm rõ trách nhiệm của từng đơn vị trong quá trình vận hành hệ thống chấm điểm.

Theo thông báo, Bộ Tài chính yêu cầu các đơn vị tiếp tục thực hiện đầy đủ nhiệm vụ theo Quyết định số 3420/QĐ-BTC về phối hợp giữa các đơn vị trong tổng hợp, theo dõi, đánh giá và công khai tình hình thực hiện giải ngân vốn đầu tư công. Đồng thời, các đơn vị phải bổ sung nhiều nhóm dữ liệu phục vụ việc chấm điểm tự động.

Một trong những nội dung quan trọng của thông báo là yêu cầu dữ liệu về kế hoạch vốn phải phản ánh riêng từng phần điều chỉnh trong năm, thay vì chỉ tổng hợp kết quả cuối cùng.

Các trường hợp phải cập nhật gồm phần vốn không còn nhu cầu sử dụng, phần vốn điều chỉnh giảm theo quyết định của Chính phủ hoặc Thủ tướng Chính phủ, phần vốn tiết kiệm được từ các dự án, phần vốn được giao bổ sung trong năm và các khoản điều chuyển giữa các bộ, ngành, địa phương.

Việc chuẩn hóa dữ liệu này nhằm giúp hệ thống xác định chính xác nguyên nhân tăng, giảm kế hoạch vốn, từ đó phục vụ quá trình đánh giá kết quả giải ngân theo đúng quy định.

Hệ thống chấm điểm sẽ vận hành trên nền tảng dữ liệu số

Thông báo giao Cục Công nghệ thông tin và Chuyển đổi số chủ trì nghiên cứu, hoàn thiện Hệ thống Cơ sở dữ liệu tài chính để phục vụ việc chấm điểm tự động.

Theo kế hoạch, hệ thống sẽ được nâng cấp để cập nhật dữ liệu kế hoạch vốn đăng ký giải ngân và số liệu giải ngân thực tế theo từng tháng. Đồng thời, hệ thống sẽ cho phép khai thác báo cáo kết quả chấm điểm định kỳ và áp dụng thử nghiệm ngay với kỳ đánh giá tháng 7/2026 trước khi triển khai chính thức cho các tháng tiếp theo.

Ngoài việc hoàn thiện chức năng chấm điểm, Cục Công nghệ thông tin và Chuyển đổi số còn được giao bổ sung các trường dữ liệu phục vụ việc phân tích nguyên nhân điều chỉnh kế hoạch vốn, đồng thời truyền dữ liệu sang Hệ thống Cơ sở dữ liệu quốc gia về đầu tư công để đồng bộ thông tin.

Thông báo phân công trách nhiệm cụ thể cho nhiều đơn vị thuộc Bộ Tài chính.

Vụ Phát triển hạ tầng chịu trách nhiệm đầu mối tổ chức chấm điểm, tổng hợp kết quả và báo cáo Lãnh đạo Bộ. Cục Công nghệ thông tin và Chuyển đổi số phụ trách xây dựng, vận hành hệ thống kỹ thuật. Vụ Ngân sách nhà nước, Cục Quản lý nợ và Kinh tế đối ngoại, Kho bạc Nhà nước cùng các đơn vị được Thủ tướng giao kế hoạch vốn có trách nhiệm cập nhật dữ liệu đúng thời hạn để bảo đảm kết quả chấm điểm chính xác.

Kho bạc Nhà nước sẽ truyền dữ liệu kế hoạch vốn và số liệu giải ngân hằng tháng từ hệ thống nghiệp vụ sang Hệ thống Cơ sở dữ liệu tài chính để phục vụ công tác đánh giá.

Quy định rõ thời hạn nhập dữ liệu

Thông báo quy định các bộ, cơ quan trung ương và địa phương phải nhập kế hoạch vốn đăng ký giải ngân trong tháng trước ngày 15 của tháng và hoàn thành chế độ báo cáo trên hệ thống.

Đối với dữ liệu điều chỉnh kế hoạch vốn, các đơn vị phải cập nhật trong vòng hai ngày kể từ khi có văn bản điều chỉnh. Khi thực hiện chấm điểm cả năm, việc điều chỉnh và xác nhận dữ liệu phải hoàn thành trước ngày 23/2 năm sau, còn Kho bạc Nhà nước chốt số liệu giải ngân trước ngày 25/2. Sau thời hạn này, nếu đơn vị không có ý kiến thì dữ liệu trên hệ thống sẽ được xem là kết quả chính thức và đơn vị phải chịu trách nhiệm về số liệu thuộc phạm vi quản lý.

Từ nội dung Thông báo số 608/TB-BTC có thể thấy trọng tâm lần này không chỉ là theo dõi tiến độ giải ngân mà còn là chuẩn hóa dữ liệu, tự động hóa quá trình đánh giá và tăng tính minh bạch trong quản lý đầu tư công.

Việc kết nối dữ liệu giữa Hệ thống Cơ sở dữ liệu tài chính, Hệ thống Cơ sở dữ liệu quốc gia về đầu tư công và dữ liệu của Kho bạc Nhà nước được kỳ vọng sẽ giảm khối lượng tổng hợp thủ công, rút ngắn thời gian đánh giá và hỗ trợ cơ quan quản lý theo dõi tình hình giải ngân theo thời gian gần thực tế. Nội dung này được thể hiện xuyên suốt trong Thông báo số 608/TB-BTC về phân công trách nhiệm, nâng cấp hệ thống và quy định quy trình nhập liệu phục vụ chấm điểm tự động.