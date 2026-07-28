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Hải quan Việt Nam và Trung Quốc tăng cường hợp tác điều tra, chống buôn lậu, gian lận thương mại

Lê Giang

Lê Giang

15:48 | 28/07/2026
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Tại Hội nghị Hợp tác chống buôn lậu giữa Hải quan Việt Nam và Tổng cục Hải quan Trung Quốc lần thứ 18, hai Bên đã thống nhất nhiều nội dung quan trọng, trong đó có việc đẩy mạnh hợp tác trong đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và các loại tội phạm xuyên biên giới.
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Theo tin từ Cục Hải quan, nhằm triển khai Tuyên bố chung giữa nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa về việc tiếp tục làm sâu sắc và nâng tầm quan hệ Đối tác Hợp tác Chiến lược Toàn diện, thúc đẩy xây dựng Cộng đồng chia sẻ tương lai Việt Nam – Trung Quốc có ý nghĩa chiến lược, Đoàn đại biểu Hải quan Việt Nam do đồng chí Vũ Quang Toàn (Chi cục trưởng Chi cục Điều tra chống buôn lậu làm trưởng đoàn) đã tham dự Hội nghị Hợp tác chống buôn lậu giữa Hải quan Việt Nam và Tổng cục Hải quan Trung Quốc lần thứ 18 tại Trung Quốc.

Hải quan Việt Nam và Trung Quốc tăng cường hợp tác điều tra, chống buôn lậu, gian lận thương mại
Hội nghị Hợp tác chống buôn lậu giữa Hải quan Việt Nam và Tổng cục Hải quan Trung Quốc lần thứ 18, diễn ra tại Trung Quốc.

Hội nghị do lãnh đạo Chi cục Điều tra chống buôn lậu (Cục Hải quan Việt Nam) và Cục Chống buôn lậu (Tổng cục Hải quan Trung Quốc) đồng chủ trì. Tại Hội nghị, hai Bên đã trao đổi, đánh giá kết quả hợp tác trong công tác phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại kể từ sau Hội nghị lần thứ 17; đồng thời thảo luận và thống nhất các nội dung hợp tác trọng tâm nhằm triển khai những nhận thức chung quan trọng của Lãnh đạo cấp cao hai nước được nêu trong Tuyên bố chung sau chuyến thăm cấp Nhà nước của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tới Trung Quốc vào tháng 4/2026.

Theo đó, hai Bên thống nhất tăng cường phối hợp triển khai các hoạt động liên hợp quốc tế trong Chiến dịch “Con rồng Mê Kông”; đẩy mạnh hợp tác thực thi pháp luật trong đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới; đấu tranh với các loại tội phạm về ma túy, tiền chất, động vật hoang dã và sản phẩm động vật nguy cấp, quý, hiếm, chất nổ dân dụng, hàng hóa lưỡng dụng, thuốc lá và các hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ.

Hải quan Việt Nam và Trung Quốc tăng cường hợp tác điều tra, chống buôn lậu, gian lận thương mại
Ký kết hợp tác trong khuôn khổ hội nghị.

Trên cơ sở những kết quả hợp tác đã đạt được, hai Bên nhất trí tiếp tục coi trao đổi thông tin là nội dung hợp tác trọng tâm; tăng cường phối hợp giữa các cụm hải quan biên giới; triển khai các chiến dịch kiểm soát chung đối với một số nhóm hàng trọng điểm.

Đồng thời, hai Bên tiến hành rà soát, cập nhật và thống nhất danh sách đầu mối liên lạc đặc biệt nhằm nâng cao hiệu quả phối hợp kiểm soát từ cấp Trung ương đến địa phương.

Hội nghị diễn ra trong không khí cởi mở, hợp tác và tin cậy, hoàn thành các mục tiêu đề ra. Hai Bên đánh giá Hội nghị lần thứ 18 đã góp phần tăng cường sự hiểu biết và tin cậy lẫn nhau, tiếp tục củng cố quan hệ hợp tác giữa cơ quan Hải quan hai nước theo hướng thực chất, hiệu quả, đóng góp tích cực vào việc tăng cường quan hệ hữu nghị Việt Nam – Trung Quốc.

Kết thúc Hội nghị, hai Bên thống nhất Hội nghị Hợp tác chống buôn lậu giữa Hải quan Việt Nam và Tổng cục Hải quan Trung Quốc lần thứ 19 sẽ được tổ chức tại Việt Nam vào năm 2027.

Cục Hải quan Việt Nam Tổng cục Hải quan Trung Quốc chống buôn lậu gian lận thương mại

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Giá vàngTỷ giá

PNJ Giá mua Giá bán
TPHCM - PNJ 136,200 ▼1400K 141,200 ▼1400K
Hà Nội - PNJ 136,200 ▼1400K 141,200 ▼1400K
Đà Nẵng - PNJ 136,200 ▼1400K 141,200 ▼1400K
Miền Tây - PNJ 136,200 ▼1400K 141,200 ▼1400K
Tây Nguyên - PNJ 136,200 ▼1400K 141,200 ▼1400K
Đông Nam Bộ - PNJ 136,200 ▼1400K 141,200 ▼1400K
Cập nhật: 28/07/2026 16:00
AJC Giá mua Giá bán
Miếng SJC Hà Nội 13,750 ▼150K 14,150 ▼150K
Miếng SJC Nghệ An 13,750 ▼150K 14,150 ▼150K
Miếng SJC Thái Bình 13,750 ▼150K 14,150 ▼150K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội 13,750 ▼150K 14,150 ▼150K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An 13,750 ▼150K 14,150 ▼150K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình 13,750 ▼150K 14,150 ▼150K
NL 99.99 12,950 ▼50K
Nhẫn Tròn Thái Bình 12,850 ▼50K
Trang sức 99.9 13,340 ▼150K 14,040 ▼150K
Trang sức 99.99 13,350 ▼150K 14,050 ▼150K
Cập nhật: 28/07/2026 16:00
SJC Giá mua Giá bán
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,375 ▲1236K 1,415 ▲1272K
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 5 chỉ 1,375 ▲1236K 14,152 ▼150K
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 1,375 ▲1236K 14,153 ▼150K
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 137 ▼1248K 141 ▼1284K
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 137 ▼1248K 1,411 ▼15K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99,99% 134 ▼1221K 139 ▼1266K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99% 130,624 ▼1485K 137,624 ▼1485K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 75% 9,461 ▼86275K 10,441 ▼95095K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 68% 84,879 ▲84020K 94,679 ▲93722K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 61% 75,148 ▼916K 84,948 ▼916K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 58,3% 71,395 ▲64168K 81,195 ▲72988K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 41,7% 48,319 ▼625K 58,119 ▼625K
Miền Bắc - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,375 ▲1236K 1,415 ▲1272K
Hạ Long - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,375 ▲1236K 1,415 ▲1272K
Hải Phòng - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,375 ▲1236K 1,415 ▲1272K
Miền Trung - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,375 ▲1236K 1,415 ▲1272K
Huế - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,375 ▲1236K 1,415 ▲1272K
Quảng Ngãi - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,375 ▲1236K 1,415 ▲1272K
Nha Trang - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,375 ▲1236K 1,415 ▲1272K
Biên Hòa - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,375 ▲1236K 1,415 ▲1272K
Miền Tây - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,375 ▲1236K 1,415 ▲1272K
Bạc Liêu - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,375 ▲1236K 1,415 ▲1272K
Cà Mau - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,375 ▲1236K 1,415 ▲1272K
Cập nhật: 28/07/2026 16:00
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Cập nhật: 28/07/2026 16:00

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