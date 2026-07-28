Hải quan Việt Nam và Trung Quốc tăng cường hợp tác điều tra, chống buôn lậu, gian lận thương mại

Theo tin từ Cục Hải quan, nhằm triển khai Tuyên bố chung giữa nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa về việc tiếp tục làm sâu sắc và nâng tầm quan hệ Đối tác Hợp tác Chiến lược Toàn diện, thúc đẩy xây dựng Cộng đồng chia sẻ tương lai Việt Nam – Trung Quốc có ý nghĩa chiến lược, Đoàn đại biểu Hải quan Việt Nam do đồng chí Vũ Quang Toàn (Chi cục trưởng Chi cục Điều tra chống buôn lậu làm trưởng đoàn) đã tham dự Hội nghị Hợp tác chống buôn lậu giữa Hải quan Việt Nam và Tổng cục Hải quan Trung Quốc lần thứ 18 tại Trung Quốc.

Hội nghị Hợp tác chống buôn lậu giữa Hải quan Việt Nam và Tổng cục Hải quan Trung Quốc lần thứ 18, diễn ra tại Trung Quốc.

Hội nghị do lãnh đạo Chi cục Điều tra chống buôn lậu (Cục Hải quan Việt Nam) và Cục Chống buôn lậu (Tổng cục Hải quan Trung Quốc) đồng chủ trì. Tại Hội nghị, hai Bên đã trao đổi, đánh giá kết quả hợp tác trong công tác phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại kể từ sau Hội nghị lần thứ 17; đồng thời thảo luận và thống nhất các nội dung hợp tác trọng tâm nhằm triển khai những nhận thức chung quan trọng của Lãnh đạo cấp cao hai nước được nêu trong Tuyên bố chung sau chuyến thăm cấp Nhà nước của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tới Trung Quốc vào tháng 4/2026.

Theo đó, hai Bên thống nhất tăng cường phối hợp triển khai các hoạt động liên hợp quốc tế trong Chiến dịch “Con rồng Mê Kông”; đẩy mạnh hợp tác thực thi pháp luật trong đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới; đấu tranh với các loại tội phạm về ma túy, tiền chất, động vật hoang dã và sản phẩm động vật nguy cấp, quý, hiếm, chất nổ dân dụng, hàng hóa lưỡng dụng, thuốc lá và các hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ.

Ký kết hợp tác trong khuôn khổ hội nghị.

Trên cơ sở những kết quả hợp tác đã đạt được, hai Bên nhất trí tiếp tục coi trao đổi thông tin là nội dung hợp tác trọng tâm; tăng cường phối hợp giữa các cụm hải quan biên giới; triển khai các chiến dịch kiểm soát chung đối với một số nhóm hàng trọng điểm.

Đồng thời, hai Bên tiến hành rà soát, cập nhật và thống nhất danh sách đầu mối liên lạc đặc biệt nhằm nâng cao hiệu quả phối hợp kiểm soát từ cấp Trung ương đến địa phương.

Hội nghị diễn ra trong không khí cởi mở, hợp tác và tin cậy, hoàn thành các mục tiêu đề ra. Hai Bên đánh giá Hội nghị lần thứ 18 đã góp phần tăng cường sự hiểu biết và tin cậy lẫn nhau, tiếp tục củng cố quan hệ hợp tác giữa cơ quan Hải quan hai nước theo hướng thực chất, hiệu quả, đóng góp tích cực vào việc tăng cường quan hệ hữu nghị Việt Nam – Trung Quốc.

Kết thúc Hội nghị, hai Bên thống nhất Hội nghị Hợp tác chống buôn lậu giữa Hải quan Việt Nam và Tổng cục Hải quan Trung Quốc lần thứ 19 sẽ được tổ chức tại Việt Nam vào năm 2027.