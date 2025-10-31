Mastercard Threat Intelligence: Giải pháp mới ngăn chặn gian lận thanh toán quy mô lớn

Khoảng cách thông tin giữa các đội ngũ an ninh mạng và phòng chống gian lận vẫn là một thách thức nghiêm trọng. 60% các lãnh đạo toàn cầu phụ trách quản lý rủi ro và gian lận chỉ được thông báo về các vụ rò rỉ dữ liệu mạng sau khi tổn thất do gian lận đã xảy ra, và tỷ lệ này ở khu vực châu Á - Thái Bình Dương còn cao hơn, lên đến 67%. Tương tự, 83% lãnh đạo các tổ chức tài chính tại châu Á - Thái Bình Dương cho biết họ gặp khó khăn vì thiếu sự tích hợp thời gian thực của thông tin tình báo mối đe dọa mạng (CTI).

Cách mà Mastercard Threat Intelligence mang đến cho khách hàng đó là:

1. Cảnh báo sớm các giao dịch thử thẻ đáng ngờ: Cảnh báo theo thời gian thực và chủ động từ chối các giao dịch thử nghiệm gian lận, giúp giảm thiểu các rủi ro và bảo vệ chủ thẻ.

2. Tình báo về tấn công chiếm dụng dữ liệu số: Cung cấp dữ liệu định lượng để đánh giá mức độ ảnh hưởng của các công cụ đánh cắp thông tin thẻ (skimmer) và ngăn chặn phần mềm độc hại liên quan đến thẻ, thông qua việc tận dụng mạng lưới đối tác trong ngành của Mastercard.

3. Tình báo về rủi ro của đơn vị chấp nhận thẻ: Cung cấp thông tin chuyên sâu, có mục tiêu giúp đánh giá mức độ rủi ro của từng đơn vị chấp nhận thẻ và rút ngắn thời gian phản ứng khi xảy ra sự cố.

4. Tình báo về hệ sinh thái thanh toán: Báo cáo hàng tuần về các mối đe dọa và lỗ hổng mới nổi trong hệ sinh thái thanh toán toàn cầu.

5. Báo cáo phân tích dữ liệu thanh toán: Các nghiên cứu tình huống có thể hành động ngay và phân tích xu hướng gian lận, giúp định hướng chiến lược và củng cố năng lực phòng vệ của tổ chức.

Mastercard ra mắt Mastercard Threat Intelligence

Việc ra mắt Mastercard Threat Intelligence sau khi Mastercard hoàn tất thương vụ mua lại Recorded Future, thể hiện cam kết chung của hai công ty trong việc xây dựng một phương thức bảo mật thống nhất dựa trên dữ liệu tình báo, nhằm bảo vệ nền kinh tế số một cách toàn diện hơn.

Quá trình thử nghiệm thị trường kéo dài 6 tháng, trong thời gian đó Mastercard đã giúp các đối tác trong hệ sinh thái xác định và gỡ bỏ các tên miền độc hại liên quan đến hành vi đánh cắp dữ liệu thẻ thanh toán. Những hoạt động gian lận này đã ảnh hưởng đến gần 9.500 trang thương mại điện tử và gây thiệt hại ước tính khoảng 120 triệu USD.

Mastercard Threat Intelligence hiện đã sẵn sàng hỗ trợ các ngân hàng phát hành và đơn vị thanh toán trên toàn cầu.

Thông tin chi tiết xem thêm tại trang web chính thức của Mastercard.