Mở khóa kỷ nguyên mới cho Nhà máy thông minh

Phạm Anh

Phạm Anh

09:34 | 15/12/2025
Trong khuôn khổ hội thảo, bằng các giải pháp đột phá, các lãnh đạo ngành và chuyên gia công nghệ đến từ EuroCham và Bosch Việt Nam đã chia sẻ các chiến lược trọng tâm trong áp dụng công nghệ vào nhà máy, củng cố vị thế của Việt Nam như một trung tâm sản xuất hàng đầu khu vực.
Sự kiện đã quy tụ các giám đốc điều hành sản xuất, lãnh đạo công nghệ và các chuyên gia ngành để cùng thảo luận về cách tích hợp các công nghệ tiên phong vào quy trình vận hành, góp phần tạo nên lợi thế cạnh tranh cho Việt Nam trên bản đồ sản xuất toàn cầu.

Trong khuôn khổ hội thảo, bằng các giải pháp đột phá, các lãnh đạo ngành và chuyên gia công nghệ đến từ EuroCham và Bosch Việt Nam đã chia sẻ các chiến lược trọng tâm trong áp dụng công nghệ vào nhà máy

Tại đây, các chuyên gia của Bosch Việt Nam, tập đoàn cung cấp công nghệ hàng đầu thế giới, đã giải quyết một thách thức cấp bách, đó là chung tay cùng các nhà sản xuất Việt Nam nâng cao năng suất, tăng cường năng lực cạnh tranh toàn cầu và xây dựng hệ thống vận hành bền bỉ, sẵn sàng cho tương lai.

Cụ thể, ngành công nghiệp Việt Nam đang trải qua quá trình hiện đại hóa nhanh chóng, thúc đẩy bởi sự biến đổi của chuỗi cung ứng toàn cầu, yêu cầu cao về năng suất và cam kết số hóa mạnh mẽ. Các doanh nghiệp áp dụng thành công nguyên lý nhà máy thông minh đã ghi nhận những cải thiện đáng kể: năng suất tăng tới 20-30%, giảm thiểu thời gian chết (downtime) và nâng cao chất lượng sản phẩm.

Sự chuyển dịch này không đơn thuần là nâng cấp công nghệ, mà còn là một chiến lược quan trọng để nâng cao vị thế "trung tâm sản xuất" của khu vực mà Việt Nam đang hướng đến, đồng thời thu hút các dòng vốn đầu tư giá trị cao. Trong bối cảnh chuỗi cung ứng toàn cầu hóa và yêu cầu về phát triển bền vững gia tăng, "nhà máy thông minh" đã trở thành điều kiện tiên quyết để các doanh nghiệp sản xuất tiếp tục tồn tại và tăng trưởng.

Tại đây, các chuyên gia của Bosch cũng giới thiệu những trụ cột chính xây dựng nhà máy thông minh, đó là Bosch Rexroth

Tại đây, các chuyên gia của Bosch cũng giới thiệu những trụ cột chính xây dựng nhà máy thông minh, đó là Bosch Rexroth, bộ phận Truyền động & Điều khiển của Tập đoàn Bosch. Các giải pháp thủy lực và tự động hóa nhà máy chính là các trụ cột cốt lõi của sự xuất sắc trong vận hành nhà máy. Bên cạnh các công nghệ nền tảng như động cơ servo, hệ thống hàn, công nghệ tuyến tính và robot 7 trục của Bosch Rexroth.

Điểm nhấn tại hội thảo là sự ra mắt của các phiên bản nâng cấp và công nghệ thế hệ mới, nơi Internet vạn vật (IoT) và trí tuệ nhân tạo (AI) được tích hợp trực tiếp vào thiết bị. Điều này giúp quá trình tự động hóa nhà máy trở nên kết nối hơn, minh bạch hơn và linh hoạt hơn bao giờ hết.

Những đổi mới này đang định hình tương lai của tự động hóa trong ngành công nghiệp, mở ra kỷ nguyên mới trong đó thiết bị được quản lý tập trung, hoạt động cùng nhau hiệu quả hơn, nhanh hơn và chính xác hơn, đồng thời tận dụng trí tuệ nhân tạo (AI) để tối ưu hóa hoạt động sản xuất.

Tại điểm giao thoa giữa AI và IoT, Bosch Rexroth cũng đã giới thiệu ctrlX CORE và hệ sinh thái ctrlX Automation, nền tảng điều khiển Công nghiệp 4.0

Tại điểm giao thoa giữa AI và IoT, Bosch Rexroth cũng đã giới thiệu ctrlX CORE và hệ sinh thái ctrlX Automation, nền tảng điều khiển Công nghiệp 4.0. Được ví như "chiếc điện thoại thông minh" của ngành tự động hóa với kiến trúc mở hoàn toàn, dạng mô-đun và cực kỳ linh hoạt, ctrlX được đánh giá là một trong những nền tảng điều khiển tiên tiến nhất hiện nay. Đây cũng được xem là giải pháp thay đổi những công nghệ hiện có trên thị trường, mở rộng giới hạn của IoT và AI cho các nhà máy tương lai, cho phép thiết bị được quản lý tập trung, phối hợp hiệu quả và tự động tối ưu hóa vận hành nhờ AI.

"Chúng tôi thấu hiểu thực tế sản xuất tại Việt Nam. Vấn đề không chỉ là áp dụng công nghệ mới, mà là tích hợp nó hiệu quả với những gì doanh nghiệp đang có để tạo nên một hệ sinh thái liền mạch". Ông Vũ Đức Sơn, Giám đốc Kinh doanh bộ phận Tự động hóa Nhà máy tại Bosch Rexroth Việt Nam, nhấn mạnh thêm: "Với các nền tảng mở như ctrlX CORE, chúng tôi mang đến cho doanh nghiệp sự linh hoạt để chuyển đổi theo tốc độ của riêng họ, kết nối các thiết bị cũ với trí tuệ mới mà không cần đầu tư ồ ạt ngay từ đầu."

Bà Hu Qian, Giám đốc trung tâm dịch vụ chuỗi cung ứng khu vực APAC của Bosch Việt Nam cũng đã trình bày, và chứng minh cách các nhà sản xuất hàng đầu tận dụng phân tích dữ liệu và tự động hóa để đạt được các cải tiến vận hành đo đếm được: tăng sản lượng, nâng cao năng suất và tối ưu hiệu quả. Đối với bối cảnh Việt Nam, những lợi ích này chuyển hóa trực tiếp thành năng lực cạnh tranh với các quốc gia có chi phí thấp hơn, trong khi vẫn duy trì tiêu chuẩn chất lượng quốc tế.

Hội thảo cũng đồng thời vạch ra một lộ trình thực tế cho sự chuyển đổi của Việt Nam

Hội thảo cũng đồng thời vạch ra một lộ trình thực tế cho sự chuyển đổi của Việt Nam. Theo đó, các nhà sản xuất Việt có thể theo đuổi phương pháp tiếp cận theo giai đoạn, bắt đầu từ bảo trì dự đoán và giám sát sản xuất theo thời gian thực, sau đó mở rộng sang các hệ sinh thái nhà máy thông minh tích hợp toàn diện. Cách làm này giúp giảm thiểu rủi ro triển khai trong khi vẫn đảm bảo hiệu quả đầu tư.

Ông Andre de Jong, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Bosch Việt Nam khẳng định: "Sự chuyển đổi này không phải là việc công nghệ thay thế chuyên môn của con người; đó là việc cộng hưởng và nâng tầm năng lực sản xuất của Việt Nam. Mục tiêu của chúng tôi là giúp các nhà sản xuất Việt Nam mở khóa toàn bộ tiềm năng của Công nghiệp 4.0, tạo ra lợi thế cạnh tranh giúp duy trì vị thế của Việt Nam trong chuỗi cung ứng toàn cầu trong nhiều thập kỷ tới."

