Ford Việt Nam và Vietmap ký kết hợp tác chiến lược

Hồng Anh

Hồng Anh

06:15 | 12/03/2026
Theo đó, hai sản phẩm của Vietmap là Vietmap TS-3K và TS-5K sẽ được lựa chọn để giúp tăng cường hỗ trợ người lái và gia tăng giá trị sở hữu cho khách hàng Ford thông qua các tính năng cảnh báo giao thông chủ động cùng chính sách hậu mãi đi kèm.
Ford Việt Nam ghi nhận doanh số kỷ lục năm thứ 2 liên tiếp Ford Việt Nam triển khai chương trình 'Vạn Dặm Hanh Thông' Đẩy mạnh nguồn nhân lực, Ford Việt Nam khai trương Trung tâm Đào tạo

Có thể nói trong suốt hơn 30 năm có mặt tại Việt Nam, Ford luôn hướng tới khách hàng thông qua việc hợp tác cùng các đối tác uy tín và không ngừng bổ sung các giải pháp, sản phẩm và dịch vụ phù hợp, nhằm mang lại giá trị sử dụng bền vững.

Việc Ford Việt Nam chính thức ký kết thỏa thuận hợp tác chiến lược với Công ty Cổ phần Ứng dụng Bản đồ Việt (Vietmap) lần này cũng không ngoài mục tiêu cung cấp các giải pháp camera hành trình thông minh được tối ưu để tương thích với các dòng xe Ford, qua đó nâng cao trải nghiệm lái xe an toàn và gia tăng giá trị sử dụng cho khách hàng Việt.

Ford Việt Nam và Vietmap ký kết hợp tác chiến lược
Ford Việt Nam và Vietmap ký kết hợp tác chiến lược

Được biết, Vietmap phát triển phù hợp với điều kiện giao thông tại Việt Nam và đáp ứng tiêu chuẩn kỹ thuật toàn cầu của Ford, do đó hai sản phẩm của Vietmap là Vietmap TS-3K và TS-5K đã được Ford Việt Nam lựa chọn là giải pháp phụ kiện thông minh, mang đến thêm lựa chọn hỗ trợ lái xe an toàn cho khách hàng.

Việc bổ sung các giải pháp này giúp chủ xe tiếp cận công nghệ ghi hình và cảnh báo giao thông một cách thuận tiện hơn, từ đó nâng cao sự chủ động khi di chuyển và gia tăng giá trị sử dụng trong suốt quá trình sở hữu xe.

Cụ thể, Vietmap TS-5K hỗ trợ ghi hình kênh trước độ phân giải 4K, sử dụng cảm biến Sony Starvis IMX415 và tích hợp hệ thống hỗ trợ lái xe nâng cao (ADAS) với các cảnh báo như tiền va chạm, lệch làn đường và phương tiện phía trước di chuyển.

Còn Vietmap TS-3K cung cấp cấu hình ghi hình trước 3K và sau Full HD, sử dụng cảm biến Sony Starvis 2 IMX675 nhằm cải thiện khả năng ghi hình trong điều kiện thiếu sáng. Thiết bị được trang bị pin siêu tụ điện và hỗ trợ chế độ ghi hình đỗ xe khi cần thiết.

Ford Việt Nam và Vietmap ký kết hợp tác chiến lược
Ford Việt Nam và Vietmap ký kết hợp tác chiến lược

Hai sản phẩm của Vietmap sẽ được lắp đặt trên các dòng xe của Ford tại Việt Nam

Cả hai dòng thiết bị đều tích hợp hệ thống cảnh báo giao thông bằng giọng nói, với dữ liệu biển báo và tốc độ giới hạn được cập nhật định kỳ hàng tháng và có thể hoạt động độc lập không cần kết nối internet. Tính năng điều khiển bằng giọng nói tiếng Việt giúp thao tác thuận tiện hơn trong quá trình sử dụng; riêng TS-5K hỗ trợ kết nối Wi-Fi băng tần 5.0 GHz thông qua ứng dụng VIETMAP REC để trích xuất dữ liệu khi cần thiết. Những công nghệ này tăng cường khả năng hỗ trợ cho người lái, từ ghi nhận dữ liệu đến cảnh báo chủ động trong quá trình di chuyển.

Bên cạnh đó, khách hàng sử dụng Vietmap TS-3K hoặc Vietmap TS-5K còn được tặng kèm gói VIETMAP Live Pro trong 6 tháng và thẻ nhớ 64GB cùng chế độ bảo hành 12 tháng và áp dụng gói bảo hiểm trách nhiệm sản phẩm với mức trách nhiệm 60 tỷ đồng.

Chia sẻ nhân sự kiện này, ông Trần Tiến Đức, Giám đốc Dịch vụ khách hàng Ford Việt Nam cho biết:“Việc hợp tác với Vietmap cho phép Ford mở rộng danh mục phụ kiện thông minh đáp ứng tiêu chuẩn kỹ thuật toàn cầu của hãng, mang đến thêm lựa chọn phù hợp cho khách hàng tại Việt Nam. Chúng tôi tập trung vào việc cung cấp các giải pháp hỗ trợ lái xe đáng tin cậy, phù hợp với nhu cầu sử dụng thực tế.”

Ford Việt Nam Vietmap Hợp tác chiến lược

Hãng sản xuất ô tô Nhật Bản Nissan Motor và dịch vụ đặt xe công nghệ của Mỹ Uber Technologies đang thảo luận khả năng hợp tác trong lĩnh vực công nghệ lái xe tự động. Động thái này diễn ra trong bối cảnh các hãng công nghệ và ô tô trên thế giới đang tăng tốc đầu tư vào phương tiện tự hành nhằm đón đầu xu hướng giao thông thông minh trong tương lai.
